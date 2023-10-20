Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Него Лоик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Него Лоик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Ланс

40' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Сабби Эммануэль нанес удар головой, но Брис Самба спокойно отбил мяч.

39' О, нет. Из многообещающей позиции Санганте Аруна из команды Гавр наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

39' Него Лоик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Ланс

36' Байо Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Франковски Пшемыслав совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Сабби Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Хорошую попытку сделал Саид Уэсли . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Диуф Энди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Сабби Эммануэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

28' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

28' Сабби Эммануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Хорошую попытку сделал Байо Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Томассон Адриен пробует нанести удар издали, но Артур Десмас ловит мяч

25' Сотока Флориан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Опери Кристофер получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Айдара Массадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Игрок из команды Гавр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

21' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Самба Брис получает желтую карточку за неспортивное поведение

20' Дансо Кевин получает желтую карточку за неспортивное поведение

20' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Гавр

20' Саид Уэсли из команды Ланс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

20' Айдара Массадио из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

18' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Айдара Массадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Ланс

17' Кузяев Далер не смог попасть в створ ударом издали

17' Кузяев Далер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Алиуи Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Удар от ворот произведет Гавр

12' Диуф Энди - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

9' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Хорошую попытку сделал Франковски Пшемыслав . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Саид Уэсли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Диуф Энди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Саид Уэсли нанес удар головой, но Артур Десмас спокойно отбил мяч.

5' Агилар Рубен из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ланс начинает с центра поля

1' Судья начинает матч