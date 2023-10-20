Тур: 9. Стадион: Осеан. Зрители: 23590 Главный судья: Летексье Франсуа
0'
12' Желтая карточкаДиуф Энди
20' Желтая карточкаДансо Кевин
29' Желтая карточкаСабби Эммануэль
34' Желтая карточкаФранковски Пшемыслав
65' Желтая карточкаСанганте Аруна
90' Undefined phrase: football_event_Сотока Флориан
90'+7
Ход матча
12'
20'
29'
65'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 7
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
373 Количество передач 579
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Десма
Артур
14
Кузяев
Далер
10
Алиуи
Набиль
30
Самба
Брис
18
Диуф
Энди
22
Саид
Уэсли
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алиуи НабильПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Конфес АлуаПолузащитник
-
18 Мбемба НоланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Сумаре ИссаНападающий
-
20 Логбо ЭндиНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мауасса ФетПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Кортес ОскарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Гавр
Ланс
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
19 матчей
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
36.8%
52.6%
10.6%
7 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.75
1.45
Среднее время на гол
51
61
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.36
0.63
Среднее время на гол
66
144
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.53
1.11
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
58
81
Бомбардиры внутри турнира
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиуи Набиль
|4
|0.44
|Кузяев Далер
|2
|0.22
|Льорис Готье
|1
|0.11
|Мбемба Нолан
|1
|0.11
|Грандсир Самуэль
|1
|0.11
|Байо Мохамед
|1
|0.11
|Касимир Хосуэ
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
|Джуджу Антуан
|0
|0
|Сальмье Йоанн
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мачадо Дейвер
|3
|0.33
|Гилавоги Морган
|2
|0.22
|Сотока Флориан
|1
|0.11
|Вахи Элю
|1
|0.11
|Саид Уэсли
|1
|0.11
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Медина Факундо
|0
|0
Карточки
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санганте Аруна
|3
|0
|Грандсир Самуэль
|1
|1
|Н'диайе Рассул
|1
|1
|Касимир Хосуэ
|2
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Сабби Эммануэль
|1
|0
|Байо Мохамед
|1
|0
|Таргаллин Уссама
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|5
|0
|Гради Жонатан
|4
|0
|Вахи Элю
|3
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Сотока Флориан
|2
|0
|Франк Эз
|2
|0
|Томассон Адриен
|0
|1
|Менди Нампали
|1
|0
|Самба Брис
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Дансо Кевин
|1
|0
|Абдул-Самед Салис
|1
|0
|Диуф Энди
|1
|0
|Эль Айнауи Нейл
|1
|0
Результаты матчей
Гавр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Ланс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Гавр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ланс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
4
Гавр
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Ланс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
2
50%
3
33%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
3
25%
2
25%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
2
17%
2
25%
76-90
Пропущено
10
13
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
2
20%
6
46%
31-45
3
30%
4
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Гавр
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0
Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1 Гавр - Валансьен 0:2 Анси - Гавр 1:0 Гавр - Родез 1:0 Кан - Гавр 1:2
Ланс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1
Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2 Ланс - Дюнкерк 4:4 Осер - Ланс 1:3 Ланс - Аяччо 3:0 Лорьян - Ланс 1:3
Результаты матчей
Гавр
Ланс
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Гавр
Ланс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
45
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 11
|17
|2.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|9 - 4
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 7
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 7
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 15
|11
|9.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|14 - 10
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|16 - 11
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|13 - 18
|7
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 7
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 8
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 8
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 11
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 10
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
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- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Монпелье
|Адамс Акор
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Брест
|Камара Махди
|4
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Монпелье
|Эстев Максим
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гавр 0:0 Ланс
Исход игры
Гавр
18.1% (21)
Ничья
27.6% (32)
Ланс
54.3% (63)
Тотал 2.5
Больше
42.48% (48)
Меньше
57.52% (65)
Обе команды забьют
Да
66.37% (75)
Нет
33.63% (38)
Популярный счёт
1:2 Ланс
29.3% (34)
1:1 Ничья
23.3% (27)
0:1 Ланс
20.7% (24)
2:1 Гавр
8.6% (10)
1:0 Гавр
6% (7)
0:2 Ланс
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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