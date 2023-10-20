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Тур: 9. Стадион: . Зрители: 23590 Главный судья: Летексье Франсуа
Гавр
0:0
Конец матча
Ланс
0'
12' Желтая карточка
Диуф Энди
20' Желтая карточка
Дансо Кевин
29' Желтая карточка
Сабби Эммануэль
34' Желтая карточка
Франковски Пшемыслав
65' Желтая карточка
Санганте Аруна
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Сотока Флориан
90'+7

Ход матча

12'
 
Диуф Энди
20'
 
Дансо Кевин
23'
Него Лоик
Опери Кристофер
 
29'
Сабби Эммануэль
 
34'
 
Франковски Пшемыслав
46'
 
Фюльжени Анжело
Диуф Энди
64'
 
Абдул-Самед Салис
Менди Нампали
64'
 
Гилавоги Морган
Саид Уэсли
65'
Санганте Аруна
 
74'
 
Медина Факундо
Айдара Массадио
76'
Грандсир Самуэль
Алиуи Набиль
 
76'
Сумаре Исса
Сабби Эммануэль
 
85'
 
Эль Айнауи Нейл
Томассон Адриен
87'
Логбо Энди
Байо Мохамед
 
88'
Мбемба Нолан
Туре Абдулайе
 
90'
 
Сотока Флориан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 373 Количество передач 579
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Гавр 18.1% (21)
X 27.6% (32)
Ланс 54.3% (63)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Десма
Артур
22
Сальмье
Йоанн
93
Санганте
Аруна
4
Льорис
Готье
23
Касимир
Хосуэ
27
Опери
Кристофер
14
Кузяев
Далер
94
Туре
Абдулайе
11
Сабби
Эммануэль
10
Алиуи
Набиль
9
Байо
Мохамед
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
21
Айдара
Массадио
2
Агилар
Рубен
26
Менди
Нампали
18
Диуф
Энди
29
Франковски
Пшемыслав
7
Сотока
Флориан
22
Саид
Уэсли
28
Томассон
Адриен
Гавр
3-4-2-1
Ланс
3-4-3

История личных встреч

Гавр
Ланс

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

19 матчей

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

36.8%
52.6%
10.6%
7 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
3:0
ТМК
2:2
ТМС
1:3
Л2
0:0
Л2
1:3
Л2
0:0
Л2
2:1
Л2
3:3
Л2
1:0
Л2
1:0
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
0:4
Л2
1:1
Л2
6:2
Л2
2:2
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
0:0

Голы

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.75
1.45

Среднее время на гол

51
61

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.36
0.63

Среднее время на гол

66
144

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.53
1.11

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

58
81

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 4 0.44
Кузяев Далер 2 0.22
Льорис Готье 1 0.11
Мбемба Нолан 1 0.11
Грандсир Самуэль 1 0.11
Байо Мохамед 1 0.11
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Опери Кристофер 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мачадо Дейвер 3 0.33
Гилавоги Морган 2 0.22
Сотока Флориан 1 0.11
Вахи Элю 1 0.11
Саид Уэсли 1 0.11
Франковски Пшемыслав 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Медина Факундо 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санганте Аруна 3 0
Грандсир Самуэль 1 1
Н'диайе Рассул 1 1
Касимир Хосуэ 2 0
Десма Артур 1 0
Сабби Эммануэль 1 0
Байо Мохамед 1 0
Таргаллин Уссама 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 5 0
Гради Жонатан 4 0
Вахи Элю 3 0
Спирингс Стейн 2 0
Сотока Флориан 2 0
Франк Эз 2 0
Томассон Адриен 0 1
Менди Нампали 1 0
Самба Брис 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Дансо Кевин 1 0
Абдул-Самед Салис 1 0
Диуф Энди 1 0
Эль Айнауи Нейл 1 0

Результаты матчей

Гавр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Ланс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Гавр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ланс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
4
Гавр
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Ланс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
2
50%
3
33%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
3
25%
2
25%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
2
17%
2
25%
76-90

Пропущено

10
13
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
2
20%
6
46%
31-45
3
30%
4
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0
Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1 Гавр - Валансьен 0:2 Анси - Гавр 1:0 Гавр - Родез 1:0 Кан - Гавр 1:2
Ланс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1
Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2 Ланс - Дюнкерк 4:4 Осер - Ланс 1:3 Ланс - Аяччо 3:0 Лорьян - Ланс 1:3

Результаты матчей

Гавр
Ланс

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Гавр
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
2
7
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 8 5 2 1 21 - 11 17
2.
Ницца
 Заявка 8 4 4 0 9 - 4 16
3.
ПСЖ
 Заявка 8 4 3 1 17 - 7 15
4.
Брест
 Заявка 8 4 3 1 9 - 7 15
5.
Реймс
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
6.
Лилль
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
7.
Марсель
 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8.
Нант
 Заявка 8 3 2 3 14 - 15 11
9.
Ренн
 Заявка 8 2 5 1 14 - 10 11
10.
Страсбург
 Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
11.
Тулуза
 Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
12.
Гавр
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
13.
Монпелье
 Заявка 7 2 3 2 16 - 11 9
14.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
15.
Мец
 Заявка 8 2 2 4 7 - 14 8
16.
Лорьян
 Заявка 8 1 4 3 13 - 18 7
17.
Лион
 Заявка 8 0 3 5 6 - 16 3
18.
Клермон
 Заявка 7 0 2 5 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
3.
Брест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Ренн
 Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
5.
ПСЖ
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
6.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Реймс
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Ницца
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11.
Тулуза
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
13.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Лорьян
 Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
15.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 7 - 7 2
16.
Мец
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Лион
 Заявка 4 0 2 2 5 - 11 2
18.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Монако
 Заявка 4 2 2 0 12 - 8 8
4.
Монпелье
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
5.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
7.
Нант
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Мец
 Заявка 4 2 0 2 3 - 8 6
9.
Лилль
 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Ланс
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
12.
Страсбург
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
13.
Ренн
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Гавр
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
15.
Лорьян
 Заявка 4 0 2 2 6 - 11 2
16.
Марсель
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
17.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 5 - 10 1
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ланс Гради Жонатан 4
Брест Камара Махди 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Монпелье Эстев Максим 1 2
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Гавр: 40%, Ланс: 60%.
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 23590 болельщиков
  • 97'
    Льорис Готье ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Гавр
  • 96'
    Льорис Готье ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Контроль мяча: Гавр: 40%, Ланс: 60%.
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    Гилавоги Морган из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Льорис Готье пострадал.
  • 94'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Ланс отменен из-за положения "вне игры".
  • 92'
    Фюльжени Анжело из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 92'
    Гилавоги Морган из команды Ланс в офсайде
  • 92'
    Ланс начинает контратаку
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    • 92'
      Фюльжени Анжело ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ланс.
    • 92'
      Г О О О О О Л! Ланс забивает! Сотока Флориан отличился.
    • 91'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Фюльжени Анжело пробует нанести удар издали, но Артур Десмас держит все под контролем
    • 90'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Кузяев Далер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Ланс пытается что-то создать.
    • Первый тайм
    • 48'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 48'
      Алиуи Набиль из команды Гавр подал угловой справа.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Гавр: 40%, Ланс: 60%.
    • 48'
      Льорис Готье из команды Гавр толкнул локтем оппонента. Это Дансо Кевин заработал фол
    • 47'
      Айдара Массадио из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 47'
      Него Лоик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: Гавр: 41%, Ланс: 59%.
    • 45'
      Него Лоик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Томассон Адриен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Ланс контролирует мяч.
    • 44'
      Касимир Хосуэ из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Кузяев Далер успешно блокирует удар.
    • 43'
      Диуф Энди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 43'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Санганте Аруна из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Безумный фол. Кузяев Далер грубо играет против соперника. Пострадал Агилар Рубен
    • 41'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Гавр: 40%, Ланс: 60%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 40'
      Шанс! Санганте Аруна из команды Гавр пробил головой, но мимо
    • 40'
      Алиуи Набиль из команды Гавр подал угловой справа.
    • 40'
      Матч возобновлен
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 39'
      Сабби Эммануэль нанес удар головой, но Брис Самба спокойно отбил мяч.
    • 39'
      О, нет. Из многообещающей позиции Санганте Аруна из команды Гавр наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 39'
      Него Лоик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 38'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Судья сигнализирует, что Байо Мохамед из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Дансо Кевин
    • 37'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 36'
      Байо Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 35'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 35'
      Айдара Массадио успешно блокирует удар.
    • 35'
      Сабби Эммануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Контроль мяча: Гавр: 38%, Ланс: 62%.
    • 34'
      Франковски Пшемыслав совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 34'
      Безумный фол. Франковски Пшемыслав грубо играет против соперника. Пострадал Него Лоик
    • 34'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Сабби Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Сальмье Йоанн из команды Гавр в офсайде
    • 32'
      Хорошую попытку сделал Саид Уэсли. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 32'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Байо Мохамед из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Менди Нампали
    • 31'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Гавр: 38%, Ланс: 62%.
    • 30'
      Диуф Энди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Сабби Эммануэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 29'
      Сабби Эммануэль из команды Гавр заходит слишком далеко, он валит Менди Нампали.
    • 29'
      Кузяев Далер выиграл воздушное противоборство у Айдара Массадио.
    • 29'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 28'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 28'
      Сабби Эммануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Сальмье Йоанн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Кузяев Далер из команды Гавр опасно и грубо сыграл. Гради Жонатан пострадал.
    • 26'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Хорошую попытку сделал Байо Мохамед. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 26'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Гавр: 36%, Ланс: 64%.
    • 25'
      Томассон Адриен пробует нанести удар издали, но Артур Десмас ловит мяч
    • 25'
      Сотока Флориан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 24'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Опери Кристофер получил травму и заменен. Него Лоик выходит на поле.
    • 23'
      Ох, нехорошо это выглядит. Опери Кристофер получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 21'
      Безумный фол. Менди Нампали грубо играет против соперника. Пострадал Алиуи Набиль
    • 21'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Айдара Массадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Игрок из команды Гавр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 21'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Самба Брис получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 20'
      Дансо Кевин получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 20'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Гавр: 37%, Ланс: 63%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 20'
      Саид Уэсли из команды Ланс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 20'
      Айдара Массадио из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 19'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Саид Уэсли наказан за толчок Туре Абдулайе
    • 17'
      Айдара Массадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 17'
      Кузяев Далер не смог попасть в створ ударом издали
    • 17'
      Кузяев Далер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Гради Жонатан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Томассон Адриен из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Алиуи Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 15'
      Контроль мяча: Гавр: 37%, Ланс: 63%.
    • 15'
      Гради Жонатан успешно блокирует удар.
    • 15'
      Алиуи Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 13'
      Льорис Готье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 12'
      Диуф Энди - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 12'
      Диуф Энди из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Сабби Эммануэль.
    • 11'
      Санганте Аруна наказан за толчок Саид Уэсли
    • 10'
      Ланс контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Гавр: 39%, Ланс: 61%.
    • 10'
      Сабби Эммануэль наказан за толчок Айдара Массадио
    • 9'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Льорис Готье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Ланс контролирует мяч.
    • 8'
      Хорошую попытку сделал Франковски Пшемыслав. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 8'
      Саид Уэсли создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 8'
      Льорис Готье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Санганте Аруна из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Диуф Энди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Санганте Аруна из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Льорис Готье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Гавр: 55%, Ланс: 45%.
    • 5'
      Саид Уэсли нанес удар головой, но Артур Десмас спокойно отбил мяч.
    • 5'
      Агилар Рубен из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Диуф Энди из команды Ланс разыграл угловой с правого угла.
    • 5'
      Сальмье Йоанн успешно блокирует удар.
    • 4'
      Диуф Энди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 4'
      Санганте Аруна ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 3'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Судья свистит. Айдара Массадио атаковал сзади соперника. Это Сабби Эммануэль заработал своей команде штрафной
    • 2'
      Туре Абдулайе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Ланс начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Oceane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Гавр 18.1% (21)
    X 27.6% (32)
    Ланс 54.3% (63)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гавр 0:0 Ланс

    Исход игры
    Гавр
    18.1% (21)
    Ничья
    27.6% (32)
    Ланс
    54.3% (63)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.48% (48)
    Меньше
    57.52% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    66.37% (75)
    Нет
    33.63% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Ланс
    29.3% (34)
    1:1 Ничья
    23.3% (27)
    0:1 Ланс
    20.7% (24)
    2:1 Гавр
    8.6% (10)
    1:0 Гавр
    6% (7)
    0:2 Ланс
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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