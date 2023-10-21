Тур: 9. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Дешепи Бастьен
Прогноз на матч от Liveresult
17
Витинья
II
19
Кан-Ин
Ли
28
Солер
Карлос
28
Сеная
Марвин
19
Диарра
Хабиб
12
Мотиба
Лебо
26
Баква
Дилан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
-
19 Кан-Ин ЛиПолузащитник
-
28 Солер КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Н'Дур ШерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Нападающий
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
26 Баква ДиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Соу СаидуЗащитник
-
24 Абакар СиллаЗащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сахи ДионПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПСЖ
Страсбург
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
2.63
2.29
Среднее время на гол
34
39
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.57
0.88
Среднее время на гол
57
102
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
2.13
1.53
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
42
58
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|7 (2)
|0.88
|Хакими Ашраф
|3
|0.38
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.25
|Асенсио Марко
|2
|0.25
|Рамуш Гонсалу
|2
|0.25
|Витинья II
|1
|0.13
|Дембеле Усман
|0
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|0
|0
|Фабиан Руис
|0
|0
|Эрнандес Люка
|0
|0
|Угарте Мануэль
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.25
|Мотиба Лебо
|2
|0.25
|Диарра Хабиб
|1
|0.13
|Эмега Эмануэль
|1
|0.13
|Сахи Дион
|1
|0.13
|Перрен Люка
|0
|0
|Габриэл Анжело
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|Кан-Ин Ли
|1
|0
|Угарте Мануэль
|1
|0
|Баркола Бредли
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гильберт Фредерик
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Дукуре Исмаэль
|2
|0
|Эмега Эмануэль
|2
|0
|Виейра Патрик
|1
|0
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|Делен Тома
|1
|0
|Деминге Джесси
|1
|0
|Баква Дилан
|1
|0
|Перрен Люка
|1
|0
|Мванга Жуниор
|1
|0
|Габриэл Анжело
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Страсбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
0
ПСЖ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Страсбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
8
5
ПСЖ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Страсбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
10
5
Голы по времени матча
Забито
9
1
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
100%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
8
6
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
17
7
10 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
6
35%
0
0%
31-45
3
18%
1
14%
46-60
1
6%
3
43%
61-75
3
18%
3
43%
76-90
Пропущено
7
12
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
2
29%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0
ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3
Страсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1
Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1 Страсбург - ПСЖ 1:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 2:0 Нант - Страсбург 0:2
Результаты матчей
ПСЖ
Страсбург
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Страсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
31
32
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
53
35
44
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 11
|17
|2.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|9 - 4
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 7
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 7
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 15
|11
|9.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|14 - 10
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|16 - 11
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|13 - 18
|7
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 7
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 8
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 8
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 11
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 10
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Монпелье
|Адамс Акор
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Брест
|Камара Махди
|4
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Монпелье
|Эстев Максим
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПСЖ - Страсбург
Исход игры
ПСЖ
98.3% (117)
Ничья
0% (0)
Страсбург
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (54)
Меньше
52.63% (60)
Обе команды забьют
Да
33.33% (38)
Нет
66.67% (76)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
44.5% (53)
3:1 ПСЖ
18.5% (22)
3:0 ПСЖ
13.4% (16)
2:1 ПСЖ
11.8% (14)
1:0 ПСЖ
5.9% (7)
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