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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
ПСЖ
 
Позже
Страсбург
Прогнозы 116
ПСЖ 98.3% (114)
X 0% (0)
Страсбург 1.7% (2)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Доннарумма
Джанлуиджи
29
Баркола
Бредли
15
Данилу
Перейра
5
Маркиньос
Маркос
21
Эрнандес
Люка
8
Фабиан
Руис
17
Витинья
II
19
Кан-Ин
Ли
28
Солер
Карлос
7
Мбаппе
Килиан
9
Рамуш
Гонсалу
1
Селс
Матц
28
Сеная
Марвин
22
Ньямси
Жерзино
5
Перрен
Люка
3
Делен
Тома
18
Мванга
Жуниор
29
Дукуре
Исмаэль
19
Диарра
Хабиб
7
Деминге
Джесси
12
Мотиба
Лебо
26
Баква
Дилан
ПСЖ
4-3-3
Страсбург
4-3-3

История личных встреч

ПСЖ
Страсбург

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
3:3
Л1
4:2
Л1
1:4
Л1
4:0
Л1
1:0
Л1
2:2
К
2:0
Л1
1:1
Л1
5:2
КЛ
2:4
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:2

Голы

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

2.63
2.29

Среднее время на гол

34
39

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.57
0.88

Среднее время на гол

57
102

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

2.13
1.53

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

42
58

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 7 (2) 0.88
Хакими Ашраф 3 0.38
Коло-Муани Рандаль 2 0.25
Асенсио Марко 2 0.25
Рамуш Гонсалу 2 0.25
Витинья II 1 0.13
Дембеле Усман 0 0
Заир-Эмери Уоррен 0 0
Фабиан Руис 0 0
Эрнандес Люка 0 0
Угарте Мануэль 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.25
Мотиба Лебо 2 0.25
Диарра Хабиб 1 0.13
Эмега Эмануэль 1 0.13
Сахи Дион 1 0.13
Перрен Люка 0 0
Габриэл Анжело 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Заир-Эмери Уоррен 2 0
Фабиан Руис 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Мбаппе Килиан 1 0
Кан-Ин Ли 1 0
Угарте Мануэль 1 0
Баркола Бредли 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гильберт Фредерик 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Дукуре Исмаэль 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Виейра Патрик 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Делен Тома 1 0
Деминге Джесси 1 0
Баква Дилан 1 0
Перрен Люка 1 0
Мванга Жуниор 1 0
Габриэл Анжело 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Страсбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
0
ПСЖ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Страсбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
5
ПСЖ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Страсбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

10
5

Голы по времени матча

Забито

9
1
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
100%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

8
6
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

17
7
10 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
6
35%
0
0%
31-45
3
18%
1
14%
46-60
1
6%
3
43%
61-75
3
18%
3
43%
76-90

Пропущено

7
12
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
2
29%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0
ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3
Страсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1
Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1 Страсбург - ПСЖ 1:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 2:0 Нант - Страсбург 0:2

Результаты матчей

ПСЖ
Страсбург

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
1
1.5
3
2
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
2
1.5
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
5
3
1.5
3
5
4
4
2.5
2
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 8 5 2 1 21 - 11 17
2.
Ницца
 Заявка 8 4 4 0 9 - 4 16
3.
ПСЖ
 Заявка 8 4 3 1 17 - 7 15
4.
Брест
 Заявка 8 4 3 1 9 - 7 15
5.
Реймс
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
6.
Лилль
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
7.
Марсель
 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8.
Нант
 Заявка 8 3 2 3 14 - 15 11
9.
Ренн
 Заявка 8 2 5 1 14 - 10 11
10.
Страсбург
 Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
11.
Тулуза
 Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
12.
Гавр
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
13.
Монпелье
 Заявка 7 2 3 2 16 - 11 9
14.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
15.
Мец
 Заявка 8 2 2 4 7 - 14 8
16.
Лорьян
 Заявка 8 1 4 3 13 - 18 7
17.
Лион
 Заявка 8 0 3 5 6 - 16 3
18.
Клермон
 Заявка 7 0 2 5 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
3.
Брест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Ренн
 Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
5.
ПСЖ
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
6.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Реймс
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Ницца
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11.
Тулуза
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
13.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Лорьян
 Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
15.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 7 - 7 2
16.
Мец
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Лион
 Заявка 4 0 2 2 5 - 11 2
18.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Монако
 Заявка 4 2 2 0 12 - 8 8
4.
Монпелье
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
5.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
7.
Нант
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Мец
 Заявка 4 2 0 2 3 - 8 6
9.
Лилль
 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Ланс
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
12.
Страсбург
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
13.
Ренн
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Гавр
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
15.
Лорьян
 Заявка 4 0 2 2 6 - 11 2
16.
Марсель
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
17.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 5 - 10 1
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ланс Гради Жонатан 4
Брест Камара Махди 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Монпелье Эстев Максим 1 2
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемся на матче Лиги 1 между ПСЖ и "Страсбургом". Работать на месте комментатора буду я, Константин Лицин. 
  • К девятому туру ПСЖ поодходит на третьей строчке Лиги 1. Весьма непривычно для Мбаппе. С другой стороны, Месси и Неймар уехали. Пора привыкать к новой реальности. "Страссбург" идёт 12-м, не выигрывая в двух крайних матчах. 
  • Пока не прозвучал стартовый свисток, есть шанс ознакомиться с нашим прогнозом. Ставим на угловые и ждём голов от каждой из команд. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Страсбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2023, осталось 11 минут.

    Главный судья: Дешепи Бастьен

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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Прогнозы 116
ПСЖ 98.3% (114)
X 0% (0)
Страсбург 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Страсбург
14.00
8.10
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15.00
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ПСЖ - Страсбург

Исход игры
ПСЖ
98.3% (117)
Ничья
0% (0)
Страсбург
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (54)
Меньше
52.63% (60)
Обе команды забьют
Да
33.33% (38)
Нет
66.67% (76)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
44.5% (53)
3:1 ПСЖ
18.5% (22)
3:0 ПСЖ
13.4% (16)
2:1 ПСЖ
11.8% (14)
1:0 ПСЖ
5.9% (7)
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