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Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Ницца
0:0
Первый тайм: 31'
Марсель
0'
15' Желтая карточка
Данте Бонфим
24' Желтая карточка
Бога Жереми

Ход матча

15'
Данте Бонфим
 
24'
Бога Жереми
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 116
Ницца 27.6% (32)
X 44% (51)
Марсель 28.4% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ницца
Ничья
Марсель
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Булка
Марцин
23
Лотомба
Жордан
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
55
Ндайишимийе
Юссуф
11
Сансон
Морган
24
Лаборд
Гаэтан
9
Моффи
Теремас
7
Бога
Жереми
16
Лопес
Пау
7
Клосс
Жонатан
99
Мбемба
Шансель
5
Балерди
Леонардо
12
Лоди
Ренан
21
Ронжье
Валентин
8
Унаи
Аззедин
23
Сарр
Исмаила
11
Арит
Амин
29
Ндиайе
Ильман
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
Ницца
4-3-3
Марсель
4-2-3-1

История личных встреч

Ницца
Марсель

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
53.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 11 побед

33 матча

30.3%
12.1%
57.6%
10 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
6 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

30.3%
36.4%
33.3%
10 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
1:3
Л1
0:3
Л1
2:1
К
4:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:4
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
4:0
Л1
0:1
К
4:5
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
1:1
КЛ
2:1
Л1
2:0
Л1
4:2
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
0:2

Голы

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.24
1.38

Среднее время на гол

72
65

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

2.19
1.47

Среднее время на гол

41
61

Всего голов

56
47

Голов в среднем за матч

1.7
1.42

Тотал матчей

2.5
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

53
63

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 3 0.33
Лаборд Гаэтан 2 0.22
Бога Жереми 1 0.11
Аталь Юсеф 1 0.11
Будауи Хишем 1 0.11
Гессан Эванн 1 0.11
Бар Мельвен 0 0
Данте Бонфим 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Исмаила 3 0.33
Оливейра Витор 2 0.22
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.11
Ндиайе Ильман 1 0.11
Мбемба Шансель 1 0.11
Жиго Самуэль 1 0.11
Унаи Аззедин 1 0.11
Согло Эмран 1 0.11
Арит Амин 0 0
Верету Жордан 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тюрам Кефрен 3 0
Данте Бонфим 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Ндайишимийе Юссуф 2 0
Сансон Морган 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Булка Марцин 1 0
Будауи Хишем 1 0
Моффи Теремас 1 0
Бар Мельвен 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоди Ренан 3 0
Верету Жордан 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Жиго Самуэль 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Арит Амин 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0

Результаты матчей

Ницца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Марсель
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5
Ницца
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Марсель
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
6
Ницца
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Марсель
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
3
60%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
10
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
100%
1
10%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
11%
4
36%
1-15
2
22%
3
27%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
1
11%
2
18%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
75%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3
Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0 Лозанна - Ницца 3:1 Ницца - Лион 3:1 Монпелье - Ницца 2:3 Ницца - Тулуза 0:0 Страсбург - Ницца 2:0 Ницца - Ренн 2:1 Труа - Ницца 0:1 Ницца - Клермон 1:2
Марсель
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0
Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0 Марсель - Ним 2:0 Аяччо - Марсель 1:0 Марсель - Брест 1:2 Лилль - Марсель 2:1 Марсель - Анже 3:1

Результаты матчей

Ницца
Марсель

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ницца
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
5
3
1
7
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 5 3 1 20 - 7 18
2.
Монако
 Заявка 8 5 2 1 21 - 11 17
3.
Ницца
 0:0 Заявка 9 4 5 0 9 - 4 17
4.
Брест
 Заявка 8 4 3 1 9 - 7 15
5.
Реймс
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
6.
Марсель
 0:0 Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
7.
Лилль
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
8.
Нант
 Заявка 8 3 2 3 14 - 15 11
9.
Ренн
 Заявка 8 2 5 1 14 - 10 11
10.
Тулуза
 Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
11.
Страсбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
12.
Гавр
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
13.
Монпелье
 Заявка 7 2 3 2 16 - 11 9
14.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
15.
Мец
 Заявка 8 2 2 4 7 - 14 8
16.
Лорьян
 Заявка 8 1 4 3 13 - 18 7
17.
Лион
 Заявка 8 0 3 5 6 - 16 3
18.
Клермон
 Заявка 7 0 2 5 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 1 1 12 - 4 10
3.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
4.
Брест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Ренн
 Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
6.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Ницца
 0:0 Заявка 5 1 4 0 3 - 1 7
9.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
10.
Реймс
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
11.
Тулуза
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
13.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Лорьян
 Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
15.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 7 - 7 2
16.
Мец
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Лион
 Заявка 4 0 2 2 5 - 11 2
18.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 0:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Монако
 Заявка 4 2 2 0 12 - 8 8
4.
Монпелье
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
5.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
7.
Нант
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Мец
 Заявка 4 2 0 2 3 - 8 6
9.
Лилль
 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Ланс
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
12.
Ренн
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Страсбург
 Заявка 4 1 0 3 1 - 8 3
14.
Гавр
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
15.
Марсель
 0:0 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
16.
Лорьян
 Заявка 4 0 2 2 6 - 11 2
17.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 5 - 10 1
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 8 (1)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ланс Гради Жонатан 4
Брест Камара Махди 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Монпелье Эстев Максим 1 2
Весь список
  • 29'
    Бар Мельвен ошибается в защите.
  • 29'
    Арит Амин из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 29'
    Сансон Морган навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 28'
    Мбемба Шансель ослабляет давление, выбив мяч.
  • 28'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 27'
    Бар Мельвен из команды Ницца заходит слишком далеко, он валит Сарр Исмаила.
  • 27'
    Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 26'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
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    • 23'
      Клосс Жонатан возвращается на поле.
    • 23'
      Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 22'
      Ох, нехорошо это выглядит. Клосс Жонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 22'
      Клосс Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 21'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 21'
      Сансон Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Арит Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Ницца контролирует мяч.
    • 20'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 20'
      Контроль мяча: Ницца: 55%, Марсель: 45%.
    • 19'
      Сансон Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Судья сигнализирует, что Будауи Хишем из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Арит Амин
    • 18'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Ницца контролирует мяч.
    • 17'
      Булка Марцин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 16'
      Ницца контролирует мяч.
    • 15'
      Данте Бонфим получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Судья сигнализирует, что Данте Бонфим из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Арит Амин
    • 15'
      Бога Жереми из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 15'
      Ницца контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Ницца: 51%, Марсель: 49%.
    • 14'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 14'
      Моффи Теремас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Сансон Морган из команды Ницца заходит слишком далеко, он валит Сарр Исмаила.
    • 13'
      Балерди Леонардо из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 13'
      Аззеддин Унахи из команды Марсель фолит на Сансон Морган, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 12'
      Сарр Исмаила выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Балерди Леонардо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 11'
      Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Тодибо Жан-Клер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 10'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Ницца: 56%, Марсель: 44%.
    • 10'
      Марсель контролирует мяч.
    • 9'
      Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе
    • 9'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 9'
      Марсель контролирует мяч.
    • 8'
      Лопес Пау ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Ницца контролирует мяч.
    • 7'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 5'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 5'
      Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Ницца: 44%, Марсель: 56%.
    • 5'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Ницца контролирует мяч.
    • 4'
      Лопес Пау ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Лопес Пау из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Бар Мельвен не смог попасть в створ ударом издали
    • 4'
      Сансон Морган навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Ронжье Валентин из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 2'
      Шанс! Ндиайе Ильман из команды Марсель пробил головой, но мимо
    • 2'
      Клосс Жонатан из команды Марсель подал угловой справа.
    • 2'
      Сансон Морган ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Тодибо Жан-Клер из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 1'
      Марсель контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Марсель начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
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    Прогнозы 116
    Ницца 27.6% (32)
    X 44% (51)
    Марсель 28.4% (33)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    Марсель
    3.35
    3.60
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    3.35
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 0:0 Марсель

    Исход игры
    Ницца
    28.2% (33)
    Ничья
    43.6% (51)
    Марсель
    28.2% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.09% (40)
    Меньше
    64.91% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    74.56% (85)
    Нет
    25.44% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.5% (45)
    1:2 Марсель
    17.1% (20)
    1:0 Ницца
    13.7% (16)
    2:1 Ницца
    11.1% (13)
    0:2 Марсель
    5.1% (6)
    0:1 Марсель
    3.4% (4)
    1:3 Марсель
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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