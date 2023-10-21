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Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Ницца
1:0
Конец матча
Марсель
0'
15' Желтая карточка
Данте Бонфим
24' Желтая карточка
Бога Жереми
56' Желтая карточка
Будауи Хишем
75' Желтая карточка
Балерди Леонардо
78' Вторая желтая карточка
Балерди Леонардо
79' Желтая карточка
Моффи Теремас
1:0
79' Гол
Гессан Эванн
90' Желтая карточка
Мурильо Микаэль
90'+9

Ход матча

15'
Данте Бонфим
 
24'
Бога Жереми
 
43'
Росарио Пабло
Лотомба Жордан
 
46'
 
Мурильо Микаэль
Клосс Жонатан
56'
Будауи Хишем
 
56'
 
Верету Жордан
Унаи Аззедин
60'
 
Бланко Рубен
Лопес Пау
72'
Клод-Морис Алексис
Сансон Морган
 
72'
Гессан Эванн
Моффи Теремас
 
75'
 
Балерди Леонардо
78'
 
Балерди Леонардо
79'
Моффи Теремас
 
79'
Гессан Эванн
(Бога Жереми)
1:0
81'
 
Кондогбия Жоффрей
Обамеянг Пьер-Эмерик
81'
 
Меите Бамо
Арит Амин
90'
Перро Ромен
Бога Жереми
 
90'
 
Мурильо Микаэль

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 6
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 487 Количество передач 494
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Ницца 28.2% (33)
X 43.6% (51)
Марсель 28.2% (33)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Булка
Марцин
23
Лотомба
Жордан
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
55
Ндайишимийе
Юссуф
11
Сансон
Морган
24
Лаборд
Гаэтан
9
Моффи
Теремас
7
Бога
Жереми
16
Лопес
Пау
7
Клосс
Жонатан
99
Мбемба
Шансель
5
Балерди
Леонардо
12
Лоди
Ренан
21
Ронжье
Валентин
8
Унаи
Аззедин
23
Сарр
Исмаила
11
Арит
Амин
29
Ндиайе
Ильман
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
Ницца
4-3-3
Марсель
4-2-3-1

История личных встреч

Ницца
Марсель

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
53.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 11 побед

33 матча

30.3%
12.1%
57.6%
10 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
6 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

30.3%
36.4%
33.3%
10 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
1:3
Л1
0:3
Л1
2:1
К
4:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:4
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
4:0
Л1
0:1
К
4:5
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
1:1
КЛ
2:1
Л1
2:0
Л1
4:2
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
0:2

Голы

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.24
1.38

Среднее время на гол

72
65

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

2.19
1.47

Среднее время на гол

41
61

Всего голов

56
47

Голов в среднем за матч

1.7
1.42

Тотал матчей

2.5
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

53
63

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 3 0.33
Лаборд Гаэтан 2 0.22
Гессан Эванн 2 0.22
Бога Жереми 1 0.11
Аталь Юсеф 1 0.11
Будауи Хишем 1 0.11
Бар Мельвен 0 0
Данте Бонфим 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Исмаила 3 0.33
Оливейра Витор 2 0.22
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.11
Ндиайе Ильман 1 0.11
Мбемба Шансель 1 0.11
Жиго Самуэль 1 0.11
Унаи Аззедин 1 0.11
Согло Эмран 1 0.11
Арит Амин 0 0
Верету Жордан 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тюрам Кефрен 3 0
Данте Бонфим 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Будауи Хишем 2 0
Моффи Теремас 2 0
Ндайишимийе Юссуф 2 0
Сансон Морган 1 0
Бога Жереми 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Булка Марцин 1 0
Бар Мельвен 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоди Ренан 3 0
Балерди Леонардо 1 1
Верету Жордан 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Жиго Самуэль 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Арит Амин 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0

Результаты матчей

Ницца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Марсель
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5
Ницца
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Марсель
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
6
Ницца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Марсель
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
3
60%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

1
11
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
100%
2
18%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
10%
4
36%
1-15
2
20%
3
27%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Пропущено

4
13
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
75%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3
Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0 Лозанна - Ницца 3:1 Ницца - Лион 3:1 Монпелье - Ницца 2:3 Ницца - Тулуза 0:0 Страсбург - Ницца 2:0 Ницца - Ренн 2:1 Труа - Ницца 0:1 Ницца - Клермон 1:2
Марсель
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0
Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0 Марсель - Ним 2:0 Аяччо - Марсель 1:0 Марсель - Брест 1:2 Лилль - Марсель 2:1 Марсель - Анже 3:1

Результаты матчей

Ницца
Марсель

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ницца
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
5
4
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 9 5 4 0 10 - 4 19
2.
ПСЖ
 Заявка 9 5 3 1 20 - 7 18
3.
Монако
 Заявка 8 5 2 1 21 - 11 17
4.
Брест
 Заявка 8 4 3 1 9 - 7 15
5.
Реймс
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
6.
Лилль
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
7.
Марсель
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
8.
Нант
 Заявка 8 3 2 3 14 - 15 11
9.
Ренн
 Заявка 8 2 5 1 14 - 10 11
10.
Тулуза
 Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
11.
Страсбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
12.
Гавр
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
13.
Монпелье
 Заявка 7 2 3 2 16 - 11 9
14.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
15.
Мец
 Заявка 8 2 2 4 7 - 14 8
16.
Лорьян
 Заявка 8 1 4 3 13 - 18 7
17.
Лион
 Заявка 8 0 3 5 6 - 16 3
18.
Клермон
 Заявка 7 0 2 5 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 1 1 12 - 4 10
3.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
4.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
5.
Брест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
6.
Ренн
 Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
7.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
10.
Реймс
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
11.
Тулуза
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
13.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Лорьян
 Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
15.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 7 - 7 2
16.
Мец
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Лион
 Заявка 4 0 2 2 5 - 11 2
18.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Монако
 Заявка 4 2 2 0 12 - 8 8
4.
Монпелье
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
5.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
7.
Нант
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Мец
 Заявка 4 2 0 2 3 - 8 6
9.
Лилль
 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Ланс
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
12.
Ренн
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Страсбург
 Заявка 4 1 0 3 1 - 8 3
14.
Гавр
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
15.
Лорьян
 Заявка 4 0 2 2 6 - 11 2
16.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
17.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 5 - 10 1
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 8 (1)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
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Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ланс Гради Жонатан 4
Брест Камара Махди 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Монпелье Эстев Максим 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 117
    Ницца 28.2% (33)
    X 43.6% (51)
    Марсель 28.2% (33)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 1:0 Марсель

    Исход игры
    Ницца
    28.2% (33)
    Ничья
    43.6% (51)
    Марсель
    28.2% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.09% (40)
    Меньше
    64.91% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    74.56% (85)
    Нет
    25.44% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.5% (45)
    1:2 Марсель
    17.1% (20)
    1:0 Ницца
    13.7% (16)
    2:1 Ницца
    11.1% (13)
    0:2 Марсель
    5.1% (6)
    0:1 Марсель
    3.4% (4)
    1:3 Марсель
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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