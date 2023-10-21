83' Удар от ворот произведет Марсель

80' Команда Ницца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

79' Бога Жереми из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Рефери не любит споров - именно за это Моффи Теремас сейчас получил желтую

77' Арит Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Рефери не любит споров - именно за это Балерди Леонардо сейчас получил желтую

74' Удар от ворот произведет Ницца

74' Оооо... вот это был удар! Обамеянг Пьер-Эмерик должен был забить с этой позиции.

73' Ронжье Валентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Верету Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Матч возобновится спорным мячом

67' Матч остановлен

66' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Моффи Теремас получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Моффи Теремас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Удар от ворот произведет Ницца

63' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Удар от ворот произведет Ницца

63' Арит Амин нанес удар головой, но Марцин Булка спокойно отбил мяч.

63' Мурильо Микаэль из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

62' Удар от ворот произведет Ницца

62' Сарр Исмаила оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Youssouf Ndayishimiye из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

60' Матч возобновится спорным мячом

58' Лопес Пау на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Удар от ворот произведет Марсель

56' Тактическая замена. Аззеддин Унахи уходит с поля и его заменяет Верету Жордан

56' Рефери не любит споров - именно за это Будауи Хишем сейчас получил желтую

56' Лаборд Гаэтан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Лаборд Гаэтан нанес удар головой, но Пау Лопес спокойно отбил мяч.

55' Бога Жереми из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

53' Удар от ворот произведет Марсель

53' Youssouf Ndayishimiye не смог попасть в створ ударом издали

53' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Марсель

52' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Марсель

51' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ницца пробьет пенальти!

51' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ницца

50' Лаборд Гаэтан не смог попасть в створ ударом издали

48' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Матч возобновлен

47' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.