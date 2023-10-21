Тур: 9. Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Буке Рюдди
0'
15' Желтая карточкаДанте Бонфим
24' Желтая карточкаБога Жереми
56' Желтая карточкаБудауи Хишем
75' Желтая карточкаБалерди Леонардо
78' Вторая желтая карточкаБалерди Леонардо
79' Желтая карточкаМоффи Теремас
1:0
79' ГолГессан Эванн
90' Желтая карточкаМурильо Микаэль
90'+9
Ход матча
15'
24'
56'
75'
78'
79'
79'
1:0
81'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 6
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
487 Количество передач 494
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
16
Лопес
Пау
12
Лоди
Ренан
23
Сарр
Исмаила
11
Арит
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Менди АнтуанЗащитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Защитник
-
32 Лоше ТомПолузащитник
-
27 Бальде АлиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Гессан ЭваннНападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
-
11 Арит АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
-
18 Меите БамоЗащитник
- Полузащитник
-
34 Надир БилалПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Муге ФрансуаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ницца
Марсель
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
53.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
20 матчей
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 11 побед
33 матча
30.3%
12.1%
57.6%
10 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
6 побед 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
30.3%
36.4%
33.3%
10 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1.24
1.38
Среднее время на гол
72
65
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
2.19
1.47
Среднее время на гол
41
61
Всего голов
56
47
Голов в среднем за матч
1.7
1.42
Тотал матчей
2.5
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
53
63
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|3
|0.33
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.22
|Гессан Эванн
|2
|0.22
|Бога Жереми
|1
|0.11
|Аталь Юсеф
|1
|0.11
|Будауи Хишем
|1
|0.11
|Бар Мельвен
|0
|0
|Данте Бонфим
|0
|0
|Тодибо Жан-Клер
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарр Исмаила
|3
|0.33
|Оливейра Витор
|2
|0.22
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.11
|Ндиайе Ильман
|1
|0.11
|Мбемба Шансель
|1
|0.11
|Жиго Самуэль
|1
|0.11
|Унаи Аззедин
|1
|0.11
|Согло Эмран
|1
|0.11
|Арит Амин
|0
|0
|Верету Жордан
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тюрам Кефрен
|3
|0
|Данте Бонфим
|2
|0
|Аталь Юсеф
|2
|0
|Будауи Хишем
|2
|0
|Моффи Теремас
|2
|0
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0
|Сансон Морган
|1
|0
|Бога Жереми
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
|Бар Мельвен
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоди Ренан
|3
|0
|Балерди Леонардо
|1
|1
|Верету Жордан
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Жиго Самуэль
|2
|0
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Клосс Жонатан
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Марсель
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
5
Ницца
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Марсель
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
6
Ницца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Марсель
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
3
60%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
1
11
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
100%
2
18%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
10%
4
36%
1-15
2
20%
3
27%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Пропущено
4
13
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
75%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3
Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0 Лозанна - Ницца 3:1 Ницца - Лион 3:1 Монпелье - Ницца 2:3 Ницца - Тулуза 0:0 Страсбург - Ницца 2:0 Ницца - Ренн 2:1 Труа - Ницца 0:1 Ницца - Клермон 1:2
Марсель
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0
Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0 Марсель - Ним 2:0 Аяччо - Марсель 1:0 Марсель - Брест 1:2 Лилль - Марсель 2:1 Марсель - Анже 3:1
Результаты матчей
Ницца
Марсель
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Ницца
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
27
54
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|10 - 4
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 7
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 11
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 7
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 15
|11
|9.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|14 - 10
|11
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|16 - 11
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|13 - 18
|7
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 7
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 8
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 8
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 8
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 11
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 10
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8 (1)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Монпелье
|Адамс Акор
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Брест
|Камара Махди
|4
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Монпелье
|Эстев Максим
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ницца 1:0 Марсель
Исход игры
Ницца
28.2% (33)
Ничья
43.6% (51)
Марсель
28.2% (33)
Тотал 2.5
Больше
35.09% (40)
Меньше
64.91% (74)
Обе команды забьют
Да
74.56% (85)
Нет
25.44% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (45)
1:2 Марсель
17.1% (20)
1:0 Ницца
13.7% (16)
2:1 Ницца
11.1% (13)
0:2 Марсель
5.1% (6)
0:1 Марсель
3.4% (4)
1:3 Марсель
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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