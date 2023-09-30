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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 7.
Арсенал Саранди
1:0
Второй тайм: 90+'
Дефенса и Хустисия
0'
37' Желтая карточка
Lautaro Lopez
45' Желтая карточка
Nestor Breitenbruch
45' Желтая карточка
Гисси Дилан
1:0
45' Пенальти
Juan Cejas
45' Желтая карточка
Болонья Энрике
45' Желтая карточка
Facundo Schamine

Ход матча

32'
 
Гисси Дилан
Малатини Хулиан
37'
 
Lautaro Lopez
45'
Nestor Breitenbruch
 
45'
 
Гисси Дилан
45'
Juan Cejas
1:0
45'
 
Болонья Энрике
45'
 
Facundo Schamine
55'
 
Пратто Лукас
Lautaro Lopez
55'
 
Nicolas Tripicchio
Facundo Echevarria
55'
 
Gaston Togni
Jonathan Beron
63'
Juan Peinipil
Leandro Moreira
 
63'
Brian Guzman
E. Viveros
 
75'
 
Lautaro Fedele
Facundo Schamine
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Арсенал Саранди
Ничья
Дефенса и Хустисия
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9.50
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Все Коэффициенты
23
Alejandro
Medina
I
4
Cristian
Chimino
25
Nestor
Breitenbruch
13
Joaquin
Pombo
5
Спорле
Адриан
11
Lucas
Brochero
18
Gonzalo
Muscia
8
Braian
Rivero
20
E.
Viveros
28
Leandro
Moreira
27
Juan
Cejas
23
Болонья
Энрике
15
Lautaro
Tomas
Escalante
2
Малатини
Хулиан
21
Минго
Сантьяго
Рамос
3
Сото
Алексис
34
Lautaro
Lopez
35
Facundo
Schamine
12
Jonathan
Beron
10
Rodrigo
Bogarin
27
Солари
Сантьяго
36
Facundo
Echevarria
Арсенал Саранди
4-4-2
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Арсенал Саранди
Дефенса и Хустисия

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

14 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
0:0
КПЛ
1:1
ЛП
0:0
КПЛ
0:1
С
0:3
С
2:0
ТМК
2:2
П
2:0
П
0:0
П
0:1
П
1:0
П
1:0
П
2:1

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.8
0.78

Среднее время на гол

112
115

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

0.89
0.8

Среднее время на гол

101
112

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

0.86
0.79

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

105
114

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Brochero 2 0.29
Juan Cejas 2 (1) 0.29
Nestor Breitenbruch 1 0.14
Leandro Moreira 1 0.14
Santiago Toloza 1 (1) 0.14
Braian Rivero 0 0
Спорле Адриан 0 0
Ignacio Gariglio 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Tripicchio 2 0.29
Пратто Лукас 2 0.29
Nicolas Fernandez I 1 0.14
Facundo Echevarria 1 0.14
Manuel Duarte 1 0.14
Сото Алексис 0 0
Gaston Togni 0 0
Lautaro Fedele 0 0

Карточки

Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Breitenbruch 2 0
Спорле Адриан 2 0
Lucas Brochero 2 0
Joaquin Pombo 2 0
Кавальяро Хуан 1 0
Cristian Chimino 1 0
Braian Rivero 1 0
Juan Cejas 1 0
Brian Guzman 1 0
Ivan Cabrera 1 0
Alfredo Amarilla 1 0
Flabian Londono 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллани Гонсало 2 0
Jonathan Beron 2 0
Солари Сантьяго 1 0
Болонья Энрике 1 0
Гисси Дилан 1 0
Пратто Лукас 1 0
Agustin Sant'Anna 1 0
Dario Caceres 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Lautaro Lopez 1 0
Lautaro Tomas Escalante 1 0
Facundo Schamine 1 0

Результаты матчей

Арсенал Саранди
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Арсенал Саранди
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

0
6
Арсенал Саранди
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
25%
2
67%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Пропущено

11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
4
36%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
1
9%
2
40%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1
Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди - Вилла Митре 1:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0
Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Эстудиантес Рио-Куарто - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Эмелек 1:0 Эмелек - Дефенса и Хустисия 1:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Дефенса и Хустисия - Сентро Эспаньол 1:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия - Мильонариос 3:1

Результаты матчей

Арсенал Саранди
Дефенса и Хустисия

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Арсенал Саранди
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 6 4 0 2 10 - 4 12
2.
Колон
 6 4 0 2 10 - 7 12
3.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 4 11
4.
Ривер Плейт
 6 3 1 2 12 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 6 3 1 2 10 - 6 10
6.
Архентинос Хуниорс
 6 3 1 2 12 - 11 10
7.
Велес Сарсфилд
 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Институто Кордоба
 6 2 3 1 4 - 2 9
9.
Атлетико Тукуман
 6 2 3 1 4 - 3 9
10.
Банфилд
 6 2 1 3 5 - 5 7
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 11 6
12.
Барракас Сентраль
 6 2 0 4 4 - 12 6
13.
Арсенал Саранди
 1:0 7 2 0 5 7 - 11 6
14.
Росарио Сентраль
 6 1 2 3 5 - 8 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 6 3 3 0 9 - 6 12
2.
Бельграно
 6 2 4 0 8 - 4 10
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 3 0 3 6 - 9 9
4.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
5.
Дефенса и Хустисия
 0:1 7 2 3 2 7 - 6 9
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 5 0 5 - 4 8
8.
Годой Крус
 6 1 5 0 6 - 5 8
9.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 7 - 5 7
10.
Платенсе
 6 2 1 3 6 - 10 7
11.
Унион Санта-Фе
 6 1 4 1 6 - 5 7
12.
Тигре
 7 1 3 3 2 - 6 6
13.
Эстудиантес Ла Плата
 6 1 2 3 4 - 7 5
14.
Ланус
 6 0 3 3 4 - 7 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Колон
 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
5.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 6 - 1 7
6.
Архентинос Хуниорс
 3 2 1 0 8 - 5 7
7.
Атлетико Тукуман
 3 2 1 0 2 - 0 7
8.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 3 - 2 7
9.
Барракас Сентраль
 2 2 0 0 3 - 1 6
10.
Арсенал Саранди
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
11.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
12.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 3 - 1 5
13.
Банфилд
 3 1 1 1 4 - 2 4
14.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 0:1 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Бельграно
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Платенсе
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
Сармьенто
 4 2 1 1 3 - 1 7
6.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 2 6
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 2 0 1 5 - 6 6
8.
Годой Крус
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Унион Санта-Фе
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Тигре
 4 0 3 1 1 - 2 3
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Ланус
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 4 1 3 0 1 - 0 6
2.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Тальерес Кордоба
 3 1 0 2 4 - 5 3
4.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
5.
Архентинос Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 6 3
6.
Колон
 3 1 0 2 3 - 5 3
7.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Ривер Плейт
 3 0 1 2 3 - 6 1
9.
Велес Сарсфилд
 4 0 1 3 2 - 7 1
10.
Уракан
 2 0 0 2 1 - 3 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 4 0
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Арсенал Саранди
 1:0 4 0 0 4 3 - 8 0
14.
Барракас Сентраль
 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 2 - 1 6
2.
Расинг Авельянеда
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Унион Санта-Фе
 3 1 1 1 4 - 3 4
4.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 4 4
5.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Тигре
 3 1 0 2 1 - 4 3
8.
Годой Крус
 3 0 3 0 4 - 4 3
9.
Бельграно
 3 0 3 0 2 - 2 3
10.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Ланус
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Дефенса и Хустисия
 0:1 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Платенсе
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 6
Уракан Matias Coccaro 5
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Бельграно Lucas Passerini 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Институто Кордоба Fernando Alarcon 4
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 4
Уракан Matias Coccaro 4
Унион Санта-Фе Franco Calderon 4
Весь список
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