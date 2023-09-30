Тур: 7.
1:0
Второй тайм: 90+'
0'
37' Желтая карточкаLautaro Lopez
45' Желтая карточкаNestor Breitenbruch
45' Желтая карточкаГисси Дилан
1:0
45' ПенальтиJuan Cejas
45' Желтая карточкаБолонья Энрике
45' Желтая карточкаFacundo Schamine
Ход матча
37'
45'
45'
1:0
45'
45'
20
E.
Viveros
27
Juan
Cejas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 E. ViverosПолузащитник
- Нападающий
-
27 Juan CejasНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Franco Vega
-
-
-
29 Brandon Sosa
-
-
31 Ivan Cabrera
-
-
-
22 Brian Guzman
-
Главный тренер: Dario Espinola
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Пратто ЛукасНападающий
-
-
-
-
11 Gaston Togni
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Арсенал Саранди
Дефенса и Хустисия
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
14 матчей
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.8
0.78
Среднее время на гол
112
115
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
0.89
0.8
Среднее время на гол
101
112
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
0.86
0.79
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
105
114
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Brochero
|2
|0.29
|Juan Cejas
|2 (1)
|0.29
|Nestor Breitenbruch
|1
|0.14
|Leandro Moreira
|1
|0.14
|Santiago Toloza
|1 (1)
|0.14
|Braian Rivero
|0
|0
|Спорле Адриан
|0
|0
|Ignacio Gariglio
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Tripicchio
|2
|0.29
|Пратто Лукас
|2
|0.29
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.14
|Facundo Echevarria
|1
|0.14
|Manuel Duarte
|1
|0.14
|Сото Алексис
|0
|0
|Gaston Togni
|0
|0
|Lautaro Fedele
|0
|0
Карточки
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Breitenbruch
|2
|0
|Спорле Адриан
|2
|0
|Lucas Brochero
|2
|0
|Joaquin Pombo
|2
|0
|Кавальяро Хуан
|1
|0
|Cristian Chimino
|1
|0
|Braian Rivero
|1
|0
|Juan Cejas
|1
|0
|Brian Guzman
|1
|0
|Ivan Cabrera
|1
|0
|Alfredo Amarilla
|1
|0
|Flabian Londono
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастеллани Гонсало
|2
|0
|Jonathan Beron
|2
|0
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Болонья Энрике
|1
|0
|Гисси Дилан
|1
|0
|Пратто Лукас
|1
|0
|Agustin Sant'Anna
|1
|0
|Dario Caceres
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Lautaro Lopez
|1
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|1
|0
|Facundo Schamine
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Саранди
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Арсенал Саранди
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
0
6
Арсенал Саранди
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
0
7
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
25%
2
67%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Пропущено
11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
4
36%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
1
9%
2
40%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1
Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди - Вилла Митре 1:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0
Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Эстудиантес Рио-Куарто - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Эмелек 1:0 Эмелек - Дефенса и Хустисия 1:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Дефенса и Хустисия - Сентро Эспаньол 1:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия - Мильонариос 3:1
Результаты матчей
Арсенал Саранди
Дефенса и Хустисия
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Арсенал Саранди
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
22
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
24
15
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|2.
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|12 - 11
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|9.
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|10.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|11.
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|12.
|6
|2
|0
|4
|4 - 12
|6
|13.
|1:0
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|2.
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|3.
|6
|3
|0
|3
|6 - 9
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|5.
|0:1
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|7.
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|8.
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 5
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|11.
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|2 - 6
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|14.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|5.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|9.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|10.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|12.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|13.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|6.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|1
|3
|0
|1 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|9.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|10.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|13.
|1:0
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|14.
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|2.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|5.
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|8.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|9.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Бельграно
|Lucas Passerini
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|4
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3
|Институто Кордоба
|Fernando Alarcon
|4
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|4
|Уракан
|Matias Coccaro
|4
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|4