Тур: 7.
0:0
Перерыв
Ход матча
37'
43'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Рафа
II
47
Гиай
Агустин
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Гиай АгустинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
28 Ауски КарлосПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
17 Elian Irala
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Lucas SoutoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соньора АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Joel SonoraПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
23 Matias Gomez
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Сан-Лоренсо Альмагро
Уракан
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
25 матчей
36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
24%
56%
20%
6 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.23
0.58
Среднее время на гол
73
154
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.08
0.54
Среднее время на гол
83
167
Всего голов
29
14
Голов в среднем за матч
1.16
0.56
Тотал матчей
2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
77
160
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|4 (1)
|0.57
|Джиротти Федерико
|1 (1)
|0.14
|Рамирес Гастон
|0
|0
|Марони Гонсало
|0
|0
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Coccaro
|5
|0.71
|Эчеверрия Родриго
|1
|0.14
|Walter Mazzanti
|1
|0.14
|Fabio Pereyra
|1
|0.14
|Nicolas Cordero
|1 (1)
|0.14
|Фертоли Эктор
|0
|0
|Guillermo Benitez1
|0
|0
|Franco Alfonso
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлос Санчес
|2
|1
|Барейро Адам
|2
|1
|Jalil Elias
|3
|0
|Рафа II
|1
|1
|Кампи Гастон
|2
|0
|Марони Гонсало
|2
|0
|Malcom Braida
|2
|0
|Gaston Hernandez
|2
|0
|Ауски Карлос
|1
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|1
|0
|Ivan Leguizamon
|1
|0
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Coccaro
|4
|0
|Тобио Фернандо
|2
|1
|Lucas Carrizo
|2
|0
|Fabio Pereyra
|2
|0
|Guillermo Benitez1
|2
|0
|Lucas Souto
|2
|0
|Federico Fattori
|0
|1
|Эчеверрия Родриго
|1
|0
|Фертоли Эктор
|1
|0
|Walter Mazzanti
|1
|0
|William Alarcon
|1
|0
|Patricio Pizarro
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Уракан
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Уракан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
8
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Уракан
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Медельин 2:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Медельин - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Мерида 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1
Уракан
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5
Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Уракан - Банфилд 2:0 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Уракан 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Гуарани Асунсьон - Уракан 2:0 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Данубио - Уракан 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
Уракан
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сан-Лоренсо Альмагро
Уракан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
42
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|4
|1
|2
|10 - 4
|13
|2.
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|12 - 11
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|9.
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|10.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|11.
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|12.
|6
|2
|0
|4
|4 - 12
|6
|13.
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|14.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|2.
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|3.
|6
|3
|0
|3
|6 - 9
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|5.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|6.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|7.
|0:0
|7
|1
|6
|0
|5 - 4
|9
|8.
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 5
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|11.
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|2 - 6
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|14.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|5.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|9.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|12.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|13.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|6.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|1
|3
|0
|1 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|9.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|10.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|12.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|13.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|14.
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|2.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|5.
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|8.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|9.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Бельграно
|Lucas Passerini
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|4
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3
|Институто Кордоба
|Fernando Alarcon
|4
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|4
|Уракан
|Matias Coccaro
|4
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|4