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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 7.
Сан-Лоренсо Альмагро
0:0
Перерыв
Уракан
0'
37' Желтая карточка
Fabio Pereyra
43' Желтая карточка
Gaston Hernandez

Ход матча

37'
 
Fabio Pereyra
43'
Gaston Hernandez
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Сан-Лоренсо Альмагро
Ничья
Уракан
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13
Баталья
Аугусто
2
Рафа
II
35
Gonzalo
Lujan
Melli
23
Gaston
Hernandez
47
Гиай
Агустин
5
Jalil
Elias
10
Cristian
Nahuel
Barrios
21
Malcom
Braida
18
Джиротти
Федерико
11
Барейро
Адам
8
Марони
Гонсало
1
Lucas
Abraham
Chavez
33
Lucas
Souto
2
Тобио
Фернандо
3
Lucas
Carrizo
6
Fabio
Pereyra
28
Соньора
Алан
20
Эчеверрия
Родриго
5
William
Alarcon
7
Пуссетто
Игнасио
21
Walter
Mazzanti
13
Matias
Coccaro
Сан-Лоренсо Альмагро
3-4-3
Уракан
4-4-2

История личных встреч

Сан-Лоренсо Альмагро
Уракан

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

25 матчей

36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

24%
56%
20%
6 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:0
КПЛ
0:0
ЛП
2:1
КПЛ
1:1
С
2:0
КДЛС
0:0
КДЛС
0:0
С
0:0
С
1:1
ТМК
2:0
П
0:1
П
2:0
П
1:0
П
1:1
ТМК
1:3
П
1:0
П
3:1
ПА
3:0
ПА
3:0
ПА
3:0
ПА
0:2
ПА
0:1
ПА
0:0
ПА
1:1

Голы

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.23
0.58

Среднее время на гол

73
154

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.08
0.54

Среднее время на гол

83
167

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

1.16
0.56

Тотал матчей

2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

77
160

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 4 (1) 0.57
Джиротти Федерико 1 (1) 0.14
Рамирес Гастон 0 0
Марони Гонсало 0 0
Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Coccaro 5 0.71
Эчеверрия Родриго 1 0.14
Walter Mazzanti 1 0.14
Fabio Pereyra 1 0.14
Nicolas Cordero 1 (1) 0.14
Фертоли Эктор 0 0
Guillermo Benitez1 0 0
Franco Alfonso 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Санчес 2 1
Барейро Адам 2 1
Jalil Elias 3 0
Рафа II 1 1
Кампи Гастон 2 0
Марони Гонсало 2 0
Malcom Braida 2 0
Gaston Hernandez 2 0
Ауски Карлос 1 0
Gonzalo Lujan Melli 1 0
Ivan Leguizamon 1 0
Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias Coccaro 4 0
Тобио Фернандо 2 1
Lucas Carrizo 2 0
Fabio Pereyra 2 0
Guillermo Benitez1 2 0
Lucas Souto 2 0
Federico Fattori 0 1
Эчеверрия Родриго 1 0
Фертоли Эктор 1 0
Walter Mazzanti 1 0
William Alarcon 1 0
Patricio Pizarro 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Уракан
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Уракан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
8
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Уракан
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Медельин 2:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Медельин - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Мерида 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1
Уракан
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5
Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Уракан - Банфилд 2:0 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Уракан 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Гуарани Асунсьон - Уракан 2:0 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Данубио - Уракан 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
Уракан

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо Альмагро
Уракан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
4
2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 0:0 7 4 1 2 10 - 4 13
2.
Колон
 6 4 0 2 10 - 7 12
3.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 4 11
4.
Ривер Плейт
 6 3 1 2 12 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 6 3 1 2 10 - 6 10
6.
Архентинос Хуниорс
 6 3 1 2 12 - 11 10
7.
Велес Сарсфилд
 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Институто Кордоба
 6 2 3 1 4 - 2 9
9.
Атлетико Тукуман
 6 2 3 1 4 - 3 9
10.
Банфилд
 6 2 1 3 5 - 5 7
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 11 6
12.
Барракас Сентраль
 6 2 0 4 4 - 12 6
13.
Арсенал Саранди
 7 2 0 5 7 - 11 6
14.
Росарио Сентраль
 0:0 7 1 3 3 5 - 8 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 6 3 3 0 9 - 6 12
2.
Бельграно
 6 2 4 0 8 - 4 10
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 3 0 3 6 - 9 9
4.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 7 2 3 2 6 - 5 9
6.
Дефенса и Хустисия
 7 2 3 2 7 - 6 9
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 7 1 6 0 5 - 4 9
8.
Годой Крус
 6 1 5 0 6 - 5 8
9.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 7 - 5 7
10.
Платенсе
 6 2 1 3 6 - 10 7
11.
Унион Санта-Фе
 6 1 4 1 6 - 5 7
12.
Тигре
 7 1 3 3 2 - 6 6
13.
Эстудиантес Ла Плата
 6 1 2 3 4 - 7 5
14.
Ланус
 6 0 3 3 4 - 7 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 0:0 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Колон
 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
5.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 6 - 1 7
6.
Архентинос Хуниорс
 3 2 1 0 8 - 5 7
7.
Атлетико Тукуман
 3 2 1 0 2 - 0 7
8.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 3 - 2 7
9.
Барракас Сентраль
 2 2 0 0 3 - 1 6
10.
Арсенал Саранди
 3 2 0 1 4 - 3 6
11.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
12.
Росарио Сентраль
 0:0 4 1 3 0 3 - 1 6
13.
Банфилд
 3 1 1 1 4 - 2 4
14.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Бельграно
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Платенсе
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
Сармьенто
 4 2 1 1 3 - 1 7
6.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 2 6
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 2 0 1 5 - 6 6
8.
Годой Крус
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
11.
Унион Санта-Фе
 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Тигре
 4 0 3 1 1 - 2 3
13.
Ланус
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 4 1 3 0 1 - 0 6
2.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Тальерес Кордоба
 3 1 0 2 4 - 5 3
4.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
5.
Архентинос Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 6 3
6.
Колон
 3 1 0 2 3 - 5 3
7.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Уракан
 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
9.
Ривер Плейт
 3 0 1 2 3 - 6 1
10.
Велес Сарсфилд
 4 0 1 3 2 - 7 1
11.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 4 0
12.
Росарио Сентраль
 0:0 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Арсенал Саранди
 4 0 0 4 3 - 8 0
14.
Барракас Сентраль
 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 4 1 3 0 2 - 1 6
2.
Расинг Авельянеда
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Унион Санта-Фе
 3 1 1 1 4 - 3 4
4.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 4 4
5.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Тигре
 3 1 0 2 1 - 4 3
8.
Годой Крус
 3 0 3 0 4 - 4 3
9.
Бельграно
 3 0 3 0 2 - 2 3
10.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Ланус
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Платенсе
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 6
Уракан Matias Coccaro 5
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Бельграно Lucas Passerini 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Институто Кордоба Fernando Alarcon 4
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 4
Уракан Matias Coccaro 4
Унион Санта-Фе Franco Calderon 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    Гастон Эрнандес получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Fabio Pereyra получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо Альмагро
Ничья
Уракан
3.15
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2.60
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4.50
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Уракан
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