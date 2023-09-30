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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 7.
Росарио Сентраль
1:0
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
30' Желтая карточка
Ловера Максимилиано
37' Желтая карточка
Alejo Toledo
40' Желтая карточка
Феррейра Кристиан I
45' Желтая карточка
Kevin Ortiz
45' Желтая карточка
Ваньони Леонель
74' Желтая карточка
Ignacio Schor
82' Желтая карточка
Веласкес Виктор
85' Желтая карточка
Facundo Mallo
85' Желтая карточка
Jorge Recalde
1:0
86' Гол
Victor Malcorra
90' Желтая карточка
Перес Пабло
90'+6
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
16
Alan
Rodriguez2
30
Tomas
O'Connor
8
Alejo
Toledo
45
Kevin
Ortiz
11
Ловера
Максимилиано
13
Кампас
Хаминтон
9
Tobias
Cervera
1
Lucas
Hoyos
42
Guillermo
Luis
Ortiz
21
Ваньони
Леонель
25
Веласкес
Виктор
13
Сфорца
Хуан
14
Armando
Mendez
30
Феррейра
Кристиан
I
7
Ivan
Gomez
26
Сордо
Рамиро
18
Агирре
Брайан
28
Jorge
Recalde
Росарио Сентраль
4-4-1-1
Ньюэллс Олд Бойз
3-1-4-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Ньюэллс Олд Бойз

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы

23 матча

43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

26.1%
60.9%
13%
6 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.1%
65.2%
8.7%
6 побед 15 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:0
КПЛ
0:1
ЛП
1:1
КПЛ
3:0
С
1:1
С
0:0
К
1:2
С
1:0
П
1:3
П
0:1
П
0:0
П
2:0
П
0:0
П
0:1
П
2:0
П
0:1
П
2:1
ПА
1:1
ПА
2:2
ПА
1:1
ПА
1:0
ПАК
0:1

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.08
1

Среднее время на гол

83
90

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.6
0.54

Среднее время на гол

150
167

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

0.87
0.74

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

103
121

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампас Хаминтон 2 0.29
Victor Malcorra 2 0.29
Damian Alberto Martinez 1 0.14
Tobias Cervera 1 0.14
Laurtaro Giaccone 0 0
Carlos Quintana 0 0
Octavio Bianchi 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jorge Recalde 1 0.14
Guillermo May 1 0.14
Феррейра Кристиан I 1 0.14
Сфорца Хуан 1 0.14
Агирре Брайан 1 0.14
Ivan Gomez 0 0
Мартино Анджело 0 0
Веласкес Виктор 0 0
Сордо Рамиро 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Комар Хуан 1 1
Carlos Quintana 2 0
Victor Malcorra 2 0
Damian Alberto Martinez 2 0
Кампас Хаминтон 2 0
Tomas O'Connor 2 0
Alejo Toledo 2 0
Kevin Ortiz 2 0
Facundo Mallo 1 0
Ловера Максимилиано 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Кристиан I 3 1
Jorge Recalde 3 0
Веласкес Виктор 3 0
Jherson Mosquera 1 1
Ivan Gomez 2 0
Хайнце Габриэль 0 1
Guillermo May 0 1
Перес Пабло II 1 0
Ваньони Леонель 1 0
Lucas Hoyos 1 0
Мартино Анджело 1 0
Armando Mendez 1 0
Сфорца Хуан 1 0
Захир Факундо Мансиллья 1 0
Ignacio Schor 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Росарио Сентраль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

0
3
Росарио Сентраль
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0
Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Ньюэллс Олд Бойз

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Ньюэллс Олд Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
1
6

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 7 4 1 2 11 - 5 13
2.
Колон
 6 4 0 2 10 - 7 12
3.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 4 11
4.
Ривер Плейт
 6 3 1 2 12 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 6 3 1 2 10 - 6 10
6.
Архентинос Хуниорс
 6 3 1 2 12 - 11 10
7.
Велес Сарсфилд
 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Институто Кордоба
 6 2 3 1 4 - 2 9
9.
Атлетико Тукуман
 6 2 3 1 4 - 3 9
10.
Росарио Сентраль
 7 2 2 3 6 - 8 8
11.
Банфилд
 6 2 1 3 5 - 5 7
12.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 11 6
13.
Барракас Сентраль
 6 2 0 4 4 - 12 6
14.
Арсенал Саранди
 7 2 0 5 7 - 11 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 6 3 3 0 9 - 6 12
2.
Бельграно
 6 2 4 0 8 - 4 10
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 3 0 3 6 - 9 9
4.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
5.
Дефенса и Хустисия
 7 2 3 2 7 - 6 9
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 6 0 6 - 5 9
7.
Годой Крус
 6 1 5 0 6 - 5 8
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 6 - 6 8
9.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 7 - 5 7
10.
Платенсе
 6 2 1 3 6 - 10 7
11.
Унион Санта-Фе
 6 1 4 1 6 - 5 7
12.
Тигре
 7 1 3 3 2 - 6 6
13.
Эстудиантес Ла Плата
 6 1 2 3 4 - 7 5
14.
Ланус
 6 0 3 3 4 - 7 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Колон
 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
5.
Росарио Сентраль
 4 2 2 0 4 - 1 8
6.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 6 - 1 7
7.
Архентинос Хуниорс
 3 2 1 0 8 - 5 7
8.
Атлетико Тукуман
 3 2 1 0 2 - 0 7
9.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 3 - 2 7
10.
Барракас Сентраль
 2 2 0 0 3 - 1 6
11.
Арсенал Саранди
 3 2 0 1 4 - 3 6
12.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
13.
Банфилд
 3 1 1 1 4 - 2 4
14.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Бельграно
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Платенсе
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
Сармьенто
 4 2 1 1 3 - 1 7
6.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 2 6
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 2 0 1 5 - 6 6
8.
Годой Крус
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 3 0 4 - 4 3
11.
Унион Санта-Фе
 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Тигре
 4 0 3 1 1 - 2 3
13.
Ланус
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 4 1 3 0 1 - 0 6
2.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Тальерес Кордоба
 3 1 0 2 4 - 5 3
4.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
5.
Архентинос Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 6 3
6.
Колон
 3 1 0 2 3 - 5 3
7.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Уракан
 3 0 1 2 2 - 4 1
9.
Ривер Плейт
 3 0 1 2 3 - 6 1
10.
Велес Сарсфилд
 4 0 1 3 2 - 7 1
11.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 4 0
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Арсенал Саранди
 4 0 0 4 3 - 8 0
14.
Барракас Сентраль
 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 2 - 1 6
2.
Расинг Авельянеда
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Унион Санта-Фе
 3 1 1 1 4 - 3 4
4.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 4 4
5.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Тигре
 3 1 0 2 1 - 4 3
8.
Годой Крус
 3 0 3 0 4 - 4 3
9.
Бельграно
 3 0 3 0 2 - 2 3
10.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Ланус
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Платенсе
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 6
Уракан Matias Coccaro 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Бельграно Lucas Passerini 4
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Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 3
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 3
Институто Кордоба Fernando Alarcon 4
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 4
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Ваньони Леонель получил желтую карточку от судьи
    • 50'
      Kevin Ortiz получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Феррейра Кристиан I получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Alejo Toledo получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Ловера Максимилиано получил желтую карточку от судьи
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