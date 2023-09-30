Тур: 7.
1:0
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаЛовера Максимилиано
37' Желтая карточкаAlejo Toledo
40' Желтая карточкаФеррейра Кристиан I
45' Желтая карточкаKevin Ortiz
45' Желтая карточкаВаньони Леонель
74' Желтая карточкаIgnacio Schor
82' Желтая карточкаВеласкес Виктор
85' Желтая карточкаFacundo Mallo
85' Желтая карточкаJorge Recalde
1:0
86' ГолVictor Malcorra
90' Желтая карточкаПерес Пабло
90'+6
Ход матча
37'
45'
45'
74'
82'
85'
85'
86'
1:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
45
Kevin
Ortiz
13
Сфорца
Хуан
26
Сордо
Рамиро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Сордо РамироПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
История личных встреч
Росарио Сентраль
Ньюэллс Олд Бойз
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы
23 матча
43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
26.1%
60.9%
13%
6 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.1%
65.2%
8.7%
6 побед 15 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.08
1
Среднее время на гол
83
90
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.6
0.54
Среднее время на гол
150
167
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
0.87
0.74
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
103
121
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампас Хаминтон
|2
|0.29
|Victor Malcorra
|2
|0.29
|Damian Alberto Martinez
|1
|0.14
|Tobias Cervera
|1
|0.14
|Laurtaro Giaccone
|0
|0
|Carlos Quintana
|0
|0
|Octavio Bianchi
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jorge Recalde
|1
|0.14
|Guillermo May
|1
|0.14
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.14
|Сфорца Хуан
|1
|0.14
|Агирре Брайан
|1
|0.14
|Ivan Gomez
|0
|0
|Мартино Анджело
|0
|0
|Веласкес Виктор
|0
|0
|Сордо Рамиро
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Комар Хуан
|1
|1
|Carlos Quintana
|2
|0
|Victor Malcorra
|2
|0
|Damian Alberto Martinez
|2
|0
|Кампас Хаминтон
|2
|0
|Tomas O'Connor
|2
|0
|Alejo Toledo
|2
|0
|Kevin Ortiz
|2
|0
|Facundo Mallo
|1
|0
|Ловера Максимилиано
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Кристиан I
|3
|1
|Jorge Recalde
|3
|0
|Веласкес Виктор
|3
|0
|Jherson Mosquera
|1
|1
|Ivan Gomez
|2
|0
|Хайнце Габриэль
|0
|1
|Guillermo May
|0
|1
|Перес Пабло II
|1
|0
|Ваньони Леонель
|1
|0
|Lucas Hoyos
|1
|0
|Мартино Анджело
|1
|0
|Armando Mendez
|1
|0
|Сфорца Хуан
|1
|0
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0
|Ignacio Schor
|1
|0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Росарио Сентраль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
0
3
Росарио Сентраль
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0
Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Росарио Сентраль
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
16
16
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Бельграно
|Lucas Passerini
|4
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 3
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 3
|Институто Кордоба
|Fernando Alarcon
|4
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|4