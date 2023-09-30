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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 7.
Расинг Авельянеда
0:1
Второй тайм: 79'
Индепендьенте Авельянеда
0'
0:1
4' Гол
Alexis Conelo
33' Желтая карточка
Gonzalo Piovi
36' Желтая карточка
Javier Ostachuk
21
Ариас
Габриэль
6
Nazareno
Colombo
30
Сигали
Леонардо
33
Gonzalo
Piovi
16
Gaston
Martirena
3
Gabriel
Rojas1
29
Морено
Анибал
5
Juan
Ignacio
Nardoni
8
Кинтеро
Хуан
23
Nicolas
Oroz
10
Мартинес
Рохер
33
Рей
Родриго
4
Javier
Ostachuk
13
Christian
Baez
2
Joaquin
Laso
15
Перес
Дамиан
23
Марконе
Иван
37
David
Martinez
32
Alexis
Conelo
11
Манкуэльо
Федерико
29
Braian
Martinez
7
Каутеруссио
Мартин
Расинг Авельянеда
3-4-2-1
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Индепендьенте Авельянеда

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 8 побед

37 матчей

40.5%
21.6%
37.9%
15 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

27%
45.9%
27.1%
10 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.7%
48.6%
21.7%
11 побед 18 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:0
КПЛ
1:2
ЛП
1:0
КПЛ
1:0
С
1:0
С
1:3
ТМК
2:2
С
0:1
П
2:0
ТМК
0:0
ТМК
0:3
П
3:0
П
0:0
П
1:1
ТМК
1:3
П
1:2
П
0:2
П
3:0
П
1:0
ТМК
0:2
П
2:1
ТМ(
3:0
П
2:0
ТМ(
0:0
П
2:0
П
4:1
ПА
1:1
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
2:0
TPDV
4:0
ПА
0:0
TPDV
0:0
ПА
0:0

Голы

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1.21
0.91

Среднее время на гол

74
98

Всего голов

29
6

Голов в среднем за матч

1.26
0.43

Среднее время на гол

71
210

Всего голов

46
27

Голов в среднем за матч

1.24
0.73

Тотал матчей

2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

72
123

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинтеро Хуан 2 0.29
Baltasar Rodriguez 2 0.29
Gaston Martirena 1 0.14
Сигали Леонардо 1 0.14
Jonathan David Gomez 1 0.14
Мартинес Рохер 1 0.14
Gonzalo Piovi 1 (1) 0.14
Альмендра Агустин 0 0
Охеда Агустин 0 0
Gabriel Rojas1 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Gimenez Rojas 3 (1) 0.43
Alexis Conelo 2 0.29
Исла Маурисио 1 0.14
Christian Baez 1 0.14
Ayrton Costa 0 0
Braian Martinez 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tobias Rubio 2 1
Gonzalo Piovi 3 0
Gaston Martirena 2 0
Baltasar Rodriguez 2 0
Сигали Леонардо 1 0
Jonathan David Gomez 1 0
Ауче Габриэль 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Ромеро Максимильяно 1 0
Альмендра Агустин 1 0
Gabriel Rojas1 1 0
Santiago Quiros 1 0
Santino Vera 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Baez 3 0
Перес Дамиан 2 0
Рей Родриго 2 0
Joaquin Laso 2 0
Агилар Фелипе 2 0
Марконе Иван 1 0
Манкуэльо Федерико 1 0
Буффарини Хулио 1 0
Alexis Conelo 1 0
Sergio Ortiz 1 0
Matias Gimenez Rojas 1 0
Javier Ostachuk 1 0
Braian Martinez 1 0
Santiago Toloza 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
1
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
3
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
100%
76-90

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
3
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
100%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5
Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Насьональ II 3:0 Атлетико Насьональ II - Расинг Авельянеда 4:2 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

2:1
2 раза 100%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 75%
1:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
2:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 7 4 2 1 7 - 4 14
2.
Уракан
 7 4 1 2 11 - 5 13
3.
Колон
 6 4 0 2 10 - 7 12
4.
Ривер Плейт
 6 3 1 2 12 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 6 3 1 2 10 - 6 10
6.
Архентинос Хуниорс
 6 3 1 2 12 - 11 10
7.
Велес Сарсфилд
 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Институто Кордоба
 6 2 3 1 4 - 2 9
9.
Атлетико Тукуман
 6 2 3 1 4 - 3 9
10.
Росарио Сентраль
 7 2 2 3 6 - 8 8
11.
Банфилд
 6 2 1 3 5 - 5 7
12.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 11 6
13.
Барракас Сентраль
 6 2 0 4 4 - 12 6
14.
Арсенал Саранди
 7 2 0 5 7 - 11 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 0:1 7 3 3 1 9 - 7 12
2.
Бельграно
 6 2 4 0 8 - 4 10
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 3 0 3 6 - 9 9
4.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
5.
Дефенса и Хустисия
 7 2 3 2 7 - 6 9
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 6 0 6 - 5 9
7.
Годой Крус
 6 1 5 0 6 - 5 8
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 6 - 6 8
9.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 7 - 5 7
10.
Платенсе
 6 2 1 3 6 - 10 7
11.
Унион Санта-Фе
 6 1 4 1 6 - 5 7
12.
Тигре
 7 1 3 3 2 - 6 6
13.
Эстудиантес Ла Плата
 6 1 2 3 4 - 7 5
14.
Ланус
 6 0 3 3 4 - 7 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Колон
 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
5.
Росарио Сентраль
 4 2 2 0 4 - 1 8
6.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 6 - 1 7
7.
Архентинос Хуниорс
 3 2 1 0 8 - 5 7
8.
Атлетико Тукуман
 3 2 1 0 2 - 0 7
9.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 4 2 1 1 3 - 2 7
10.
Барракас Сентраль
 2 2 0 0 3 - 1 6
11.
Арсенал Саранди
 3 2 0 1 4 - 3 6
12.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
13.
Банфилд
 3 1 1 1 4 - 2 4
14.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Бельграно
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Платенсе
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
Сармьенто
 4 2 1 1 3 - 1 7
6.
Расинг Авельянеда
 0:1 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 2 0 1 5 - 6 6
8.
Годой Крус
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 3 0 4 - 4 3
11.
Унион Санта-Фе
 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Тигре
 4 0 3 1 1 - 2 3
13.
Ланус
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Институто Кордоба
 4 1 3 0 1 - 0 6
3.
Тальерес Кордоба
 3 1 0 2 4 - 5 3
4.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
5.
Архентинос Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 6 3
6.
Колон
 3 1 0 2 3 - 5 3
7.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Уракан
 3 0 1 2 2 - 4 1
9.
Ривер Плейт
 3 0 1 2 3 - 6 1
10.
Велес Сарсфилд
 4 0 1 3 2 - 7 1
11.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 4 0
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Арсенал Саранди
 4 0 0 4 3 - 8 0
14.
Барракас Сентраль
 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 2 - 1 6
2.
Расинг Авельянеда
 0:1 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Унион Санта-Фе
 3 1 1 1 4 - 3 4
4.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 4 4
5.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Тигре
 3 1 0 2 1 - 4 3
8.
Годой Крус
 3 0 3 0 4 - 4 3
9.
Бельграно
 3 0 3 0 2 - 2 3
10.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Ланус
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Платенсе
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 6
Уракан Matias Coccaro 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Бельграно Lucas Passerini 4
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 3
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 3
Институто Кордоба Fernando Alarcon 4
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Хавьер Остачук получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Гонсало Пиови получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Манкуэльо Федерико уходит с поля. Лукас Гонсалес выходит вместо него
  • 4'
    Брайан Мартинес сделал результативную передачу.
  • 4'
    Г О О О О Л - Alexis Pedro Canelo бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится ничьей.
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Расинг Авельянеда
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
3.50
3.80
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