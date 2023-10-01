Тур: 7.
0:2
Конец матча
0'
0:1
4' ГолAlexis Conelo
33' Желтая карточкаGonzalo Piovi
37' Желтая карточкаJavier Ostachuk
82' Желтая карточкаМарконе Иван
84' Желтая карточкаСигали Леонардо
85' Желтая карточкаNazareno Colombo
0:2
86' ПенальтиBraian Martinez
87' Желтая карточкаBraian Martinez
90' Желтая карточкаАльмендра Агустин
90'+8
Ход матча
4'
0:1
33'
37'
82'
84'
85'
86'
0:2
87'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.95 Обе забьют (да)
-
23
Nicolas
Oroz
33
Рей
Родриго
15
Перес
Дамиан
23
Марконе
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
38 Tobias Rubio
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Sergio OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Javier Ruiz
-
-
27 Tomas Pozzo
-
Главный тренер: Carlos Tevez
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Индепендьенте Авельянеда
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 8 побед
37 матчей
40.5%
21.6%
37.9%
15 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
27%
45.9%
27.1%
10 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.7%
48.6%
21.7%
11 побед 18 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
21
Голов в среднем за матч
1.21
0.91
Среднее время на гол
74
98
Всего голов
29
6
Голов в среднем за матч
1.26
0.43
Среднее время на гол
71
210
Всего голов
46
27
Голов в среднем за матч
1.24
0.73
Тотал матчей
2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
72
123
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинтеро Хуан
|2
|0.29
|Baltasar Rodriguez
|2
|0.29
|Gaston Martirena
|1
|0.14
|Сигали Леонардо
|1
|0.14
|Jonathan David Gomez
|1
|0.14
|Мартинес Рохер
|1
|0.14
|Gonzalo Piovi
|1 (1)
|0.14
|Альмендра Агустин
|0
|0
|Охеда Агустин
|0
|0
|Gabriel Rojas1
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Gimenez Rojas
|3 (1)
|0.43
|Alexis Conelo
|2
|0.29
|Braian Martinez
|1 (1)
|0.14
|Исла Маурисио
|1
|0.14
|Christian Baez
|1
|0.14
|Ayrton Costa
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tobias Rubio
|2
|1
|Gonzalo Piovi
|3
|0
|Сигали Леонардо
|2
|0
|Альмендра Агустин
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|Ауче Габриэль
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Ромеро Максимильяно
|1
|0
|Nazareno Colombo
|1
|0
|Gabriel Rojas1
|1
|0
|Santiago Quiros
|1
|0
|Santino Vera
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christian Baez
|3
|0
|Марконе Иван
|2
|0
|Перес Дамиан
|2
|0
|Рей Родриго
|2
|0
|Joaquin Laso
|2
|0
|Агилар Фелипе
|2
|0
|Braian Martinez
|2
|0
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Буффарини Хулио
|1
|0
|Alexis Conelo
|1
|0
|Sergio Ortiz
|1
|0
|Matias Gimenez Rojas
|1
|0
|Javier Ostachuk
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
1
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
3
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Индепендьенте Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
100%
76-90
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
33%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
4
100%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5
Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Насьональ II 3:0 Атлетико Насьональ II - Расинг Авельянеда 4:2 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
2:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 75%
1:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
34
34
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|2.
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|3.
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|4.
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|12 - 11
|10
|7.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|6 - 5
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|10.
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|13.
|6
|2
|0
|4
|4 - 12
|6
|14.
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|2.
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|3.
|6
|3
|0
|3
|6 - 9
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|5.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|6.
|7
|1
|6
|0
|6 - 5
|9
|7.
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 5
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|11.
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|2 - 6
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|14.
|0:1
|7
|0
|3
|4
|4 - 8
|3
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|6.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|8.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|9.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|11.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|13.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|4
|1
|3
|0
|1 - 0
|6
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|9.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|10.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|13.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|14.
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|2.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|5.
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|8.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|9.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Бельграно
|Lucas Passerini
|4
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 3
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 3
|Институто Кордоба
|Fernando Alarcon
|4
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|4