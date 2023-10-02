Тур: 7.
1:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолJuan Diaz4
1:1
10' ГолGuido Mainero
31' Желтая карточкаDiego Calcaterra
54' Желтая карточкаGabriel Diaz
58' Желтая карточкаSergio Quiroga
59' Желтая карточкаBrian Calderara
69' Желтая карточкаFranco Paredes
90'+4
Ход матча
3'
1:0
10'
1:1
31'
54'
58'
59'
69'
14
Juan
Diaz4
25
Siro
Rosane
10
Ivan
Tapia
33
Gabriel
Diaz
20
Maico
Quiroz
28
Joaquin
Gho
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan Diaz4Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Siro RosaneПолузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
11 Alan Cantero
-
-
22 Guido Villar
-
Главный тренер: Sergio Rondina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Maico QuirozПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Joaquin GhoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
17 Jean Rosso
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Lavallen
История личных встреч
Барракас Сентраль
Сармьенто
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
1.33
3
Среднее время на гол
67
30
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
1.33
2.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
41
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexis Dominguez
|1
|0.14
|Колитто Лукас
|1
|0.14
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0.14
|Juan Diaz4
|1
|0.14
|Francisco Alvarez1
|1
|0.14
|Ivan Tapia
|0
|0
|Rodrigo Insua
|0
|0
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Diaz
|1
|0.14
|Agustin Fontana
|1
|0.14
|Guido Mainero
|1
|0.14
|Franco Paredes
|1
|0.14
|Diego Calcaterra
|1
|0.14
|Alan Marinelli
|0
|0
|Инсаурральде Хуан
|0
|0
Карточки
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Insua
|0
|1
|Колитто Лукас
|1
|0
|Guido Villar
|1
|0
|Ivan Tapia
|1
|0
|Facundo Mater
|1
|0
|Francisco Alvarez1
|1
|0
|Brian Calderara
|1
|0
|David Zalazar
|1
|0
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Calcaterra
|4
|0
|Инсаурральде Хуан
|3
|0
|Alan Marinelli
|1
|1
|Gabriel Diaz
|2
|0
|Sergio Quiroga
|2
|0
|Maico Quiroz
|2
|0
|Мартинес Фернардо
|1
|0
|Gonzalo Bettini
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Девекки Хосе
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Franco Paredes
|1
|0
|Lautaro Cerato
|1
|0
Результаты матчей
Барракас Сентраль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сармьенто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Барракас Сентраль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сармьенто
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
0
3
Барракас Сентраль
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сармьенто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
2
50%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
100%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
67%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
1
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
100%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
8
5
7 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
25%
1
20%
1-15
3
38%
2
40%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
3
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
20%
2
67%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Сентраль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1
Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Барракас Сентраль - Эстудиантес Касерос 1:0
Сармьенто
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сармьенто - Бельграно 0:0 Ланус - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1
Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Тигре 2:0 Сармьенто - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Годой Крус 1:1
Результаты матчей
Барракас Сентраль
Сармьенто
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Барракас Сентраль
Сармьенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
16
16
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Бельграно
|Lucas Passerini
|4
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 3
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 3
|Ланус
|Juan Caceres
|2 1