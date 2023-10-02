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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 7.
Барракас Сентраль
1:1
Конец матча
Сармьенто
0'
1:0
3' Гол
Juan Diaz4
1:1
10' Гол
Guido Mainero
31' Желтая карточка
Diego Calcaterra
54' Желтая карточка
Gabriel Diaz
58' Желтая карточка
Sergio Quiroga
59' Желтая карточка
Brian Calderara
69' Желтая карточка
Franco Paredes
90'+4
1
Andres
Desabato
2
Nicolas
Capraro
16
Francisco
Alvarez1
14
Juan
Diaz4
4
Mauro
Peinipil
6
Rodrigo
Insua
33
Facundo
Mater
25
Siro
Rosane
10
Ivan
Tapia
21
Brian
Calderara
9
Alexis
Dominguez
1
Девекки
Хосе
25
Gonzalo
Bettini
32
Franco
Paredes
2
Инсаурральде
Хуан
33
Gabriel
Diaz
15
Diego
Calcaterra
8
Guido
Mainero
20
Maico
Quiroz
10
Sergio
Quiroga
28
Joaquin
Gho
9
Alan
Marinelli
Барракас Сентраль
5-4-1
Сармьенто
4-1-3-2

История личных встреч

Барракас Сентраль
Сармьенто

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
3:5
ЛП
1:1
КПЛ
2:1
ПБМ
1:0
ПБМ
1:2
ПБМ
0:4

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

1.33
3

Среднее время на гол

67
30

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

1.33
2.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
41

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexis Dominguez 1 0.14
Колитто Лукас 1 0.14
Bruno Christian Sepulveda 1 0.14
Juan Diaz4 1 0.14
Francisco Alvarez1 1 0.14
Ivan Tapia 0 0
Rodrigo Insua 0 0
Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Diaz 1 0.14
Agustin Fontana 1 0.14
Guido Mainero 1 0.14
Franco Paredes 1 0.14
Diego Calcaterra 1 0.14
Alan Marinelli 0 0
Инсаурральде Хуан 0 0

Карточки

Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Insua 0 1
Колитто Лукас 1 0
Guido Villar 1 0
Ivan Tapia 1 0
Facundo Mater 1 0
Francisco Alvarez1 1 0
Brian Calderara 1 0
David Zalazar 1 0
Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Calcaterra 4 0
Инсаурральде Хуан 3 0
Alan Marinelli 1 1
Gabriel Diaz 2 0
Sergio Quiroga 2 0
Maico Quiroz 2 0
Мартинес Фернардо 1 0
Gonzalo Bettini 1 0
Agustin Fontana 1 0
Девекки Хосе 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Franco Paredes 1 0
Lautaro Cerato 1 0

Результаты матчей

Барракас Сентраль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сармьенто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Барракас Сентраль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сармьенто
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

0
3
Барракас Сентраль
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сармьенто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
2
50%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
100%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
67%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
1
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
100%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

8
5
7 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
25%
1
20%
1-15
3
38%
2
40%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
3
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
20%
2
67%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Сентраль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1
Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Барракас Сентраль - Эстудиантес Касерос 1:0
Сармьенто
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сармьенто - Бельграно 0:0 Ланус - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1
Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Тигре 2:0 Сармьенто - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Годой Крус 1:1

Результаты матчей

Барракас Сентраль
Сармьенто

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Барракас Сентраль
Сармьенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
1
6

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 2 1 8 - 4 14
2.
Ривер Плейт
 7 4 1 2 14 - 8 13
3.
Уракан
 7 4 1 2 11 - 5 13
4.
Колон
 7 4 1 2 10 - 7 13
5.
Тальерес Кордоба
 7 3 2 2 10 - 6 11
6.
Архентинос Хуниорс
 6 3 1 2 12 - 11 10
7.
Банфилд
 7 3 1 3 6 - 5 10
8.
Велес Сарсфилд
 7 3 1 3 7 - 8 10
9.
Институто Кордоба
 7 2 4 1 5 - 3 10
10.
Атлетико Тукуман
 6 2 3 1 4 - 3 9
11.
Росарио Сентраль
 7 2 2 3 6 - 8 8
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 1 4 5 - 11 7
13.
Барракас Сентраль
 7 2 1 4 5 - 13 7
14.
Арсенал Саранди
 7 2 0 5 7 - 11 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 7 3 3 1 9 - 8 12
2.
Бельграно
 7 2 5 0 8 - 4 11
3.
Сармьенто
 7 2 4 1 5 - 3 10
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 3 0 3 6 - 9 9
5.
Дефенса и Хустисия
 7 2 3 2 7 - 6 9
6.
Годой Крус
 7 1 6 0 7 - 6 9
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 6 0 6 - 5 9
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 6 - 6 8
9.
Унион Санта-Фе
 7 1 5 1 6 - 5 8
10.
Платенсе
 6 2 1 3 6 - 10 7
11.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 7 - 7 7
12.
Эстудиантес Ла Плата
 7 1 3 3 4 - 7 6
13.
Тигре
 7 1 3 3 2 - 6 6
14.
Ланус
 7 0 3 4 4 - 8 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Колон
 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 2 9
4.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
5.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 1 8
6.
Росарио Сентраль
 4 2 2 0 4 - 1 8
7.
Архентинос Хуниорс
 3 2 1 0 8 - 5 7
8.
Барракас Сентраль
 3 2 1 0 4 - 2 7
9.
Атлетико Тукуман
 3 2 1 0 2 - 0 7
10.
Банфилд
 4 2 1 1 5 - 2 7
11.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 3 - 2 7
12.
Арсенал Саранди
 3 2 0 1 4 - 3 6
13.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
14.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Бельграно
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Платенсе
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
Сармьенто
 4 2 1 1 3 - 1 7
6.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 4 - 4 6
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 2 0 1 5 - 6 6
8.
Годой Крус
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 3 0 4 - 4 3
11.
Унион Санта-Фе
 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Тигре
 4 0 3 1 1 - 2 3
13.
Ланус
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 3 0 2 1 1 - 3 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Институто Кордоба
 5 1 4 0 2 - 1 7
3.
Ривер Плейт
 4 1 1 2 5 - 6 4
4.
Тальерес Кордоба
 3 1 0 2 4 - 5 3
5.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Архентинос Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 6 3
7.
Колон
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Уракан
 3 0 1 2 2 - 4 1
10.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 0 - 4 1
11.
Велес Сарсфилд
 4 0 1 3 2 - 7 1
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Арсенал Саранди
 4 0 0 4 3 - 8 0
14.
Барракас Сентраль
 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 2 - 1 6
2.
Расинг Авельянеда
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 4 - 3 5
4.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 4 4
5.
Бельграно
 4 0 4 0 2 - 2 4
6.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
8.
Тигре
 3 1 0 2 1 - 4 3
9.
Годой Крус
 3 0 3 0 4 - 4 3
10.
Сармьенто
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 1 - 3 1
13.
Ланус
 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Платенсе
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 6
Уракан Matias Coccaro 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Бельграно Lucas Passerini 4
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Franco Calderon 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 3
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 3
Ланус Juan Caceres 2 1
Весь список
  • 69'
    Франко Паредес получил желтую карточку от судьи
  • 68'
    Juan Diaz уходит с поля. Jeremias James выходит вместо него
  • 63'
    Brian Calderara уходит с поля. David Zalazar выходит вместо него
  • 59'
    Brian Calderara получил желтую карточку от судьи
  • 58'
    Серхио Кирога получил желтую карточку от судьи
  • 54'
    Gabriel Diaz получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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