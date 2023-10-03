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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 7.
Платенсе
0:0
Конец матча
Архентинос Хуниорс
0'
9' Желтая карточка
Редондо Федерико
16' Желтая карточка
Luciano Gondou
25' Желтая карточка
Gaston Suso
68' Желтая карточка
Agustin Ocampo
79' Желтая карточка
Jonathan Galvan
88' Желтая карточка
Franco Diaz
90' Желтая карточка
Miguel Jacquet
90' Желтая карточка
Lucas Villalba
90'+7
12
Ramiro
Macagno
2
Raul
Lozano
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
3
Juan
Infante
14
Leonel
Picco
8
Franco
Diaz
11
Nicolas
Castro1
21
Ciro
Rius
77
Ronaldo
Martinez
10
Agustin
Ocampo
25
Alexis
Arias
I
29
Marco
Di
Cesare
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
4
Вега
Роман
8
Alan
Rodriguez3
5
Редондо
Федерико
32
Luciano
Gondou
15
Leonardo
Heredia
13
Francisco
Gonzalez
Metilli
Платенсе
4-3-3
Архентинос Хуниорс
3-4-1-2

История личных встреч

Платенсе
Архентинос Хуниорс

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
0:2
КПЛ
1:1
ЛП
0:0
КПЛ
0:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.5

Среднее время на гол

270
180

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.4
0.8

Тотал матчей

0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

225
112

Бомбардиры внутри турнира

Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agustin Ocampo 1 0.14
Ciro Rius 1 0.14
Nicolas Morgantini 1 0.14
Ignacio Vazquez 1 0.14
Nicolas Castro1 1 0.14
Nicolas Servetto 1 (1) 0.14
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 6 0.86
Авалос Габриэль 2 (1) 0.29
Leonardo Heredia 2 0.29
Marco Di Cesare 1 0.14
Lucas Villalba 1 0.14
Santiago Gabriel Montiel 0 0
Кабрера Хавьер 0 0
Francisco Gonzalez Metilli 0 0
Alan Rodriguez3 0 0
Редондо Федерико 0 0

Карточки

Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ciro Rius 1 1
Gaston Suso 2 0
Nicolas Servetto 2 0
Agustin Ocampo 2 0
Nadir Zeineddin 2 0
Franco Diaz 2 0
Ramiro Macagno 1 0
Miguel Jacquet 1 0
Juan Infante 1 0
Leonel Picco 1 0
Nicolas Castro1 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Angel Torren 3 0
Lucas Villalba 3 0
Редондо Федерико 3 0
Alan Lescano 1 1
Marco Di Cesare 2 0
Jonathan Galvan 1 0
Franco Moyano 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Pablo Minissale 1 0
Luciano Gondou 1 0
Santiago Gabriel Montiel 1 0

Результаты матчей

Платенсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Платенсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
8
Платенсе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

0
11

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

9
5
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
3
60%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

6
12
0 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
1
17%
2
17%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 5
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
2
20%
5
45%
61-75
3
30%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Платенсе
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Платенсе - Ланус 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2
Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Платенсе 2:1 Платенсе - Ланус 0:1 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Платенсе - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 1:0 Платенсе - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Платенсе 2:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль - Платенсе 4:0
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2
Архентинос Хуниорс - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Патронато Парана - Архентинос Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Индепендьенте дель Валле - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Ливерпуль Монтевидео 2:1

Результаты матчей

Платенсе
Архентинос Хуниорс

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Платенсе
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
4
3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 2 1 8 - 4 14
2.
Ривер Плейт
 7 4 1 2 14 - 8 13
3.
Уракан
 7 4 1 2 11 - 5 13
4.
Колон
 7 4 1 2 10 - 7 13
5.
Тальерес Кордоба
 7 3 2 2 10 - 6 11
6.
Архентинос Хуниорс
 7 3 2 2 12 - 11 11
7.
Банфилд
 7 3 1 3 6 - 5 10
8.
Велес Сарсфилд
 7 3 1 3 7 - 8 10
9.
Институто Кордоба
 7 2 4 1 5 - 3 10
10.
Атлетико Тукуман
 7 2 4 1 4 - 3 10
11.
Росарио Сентраль
 7 2 2 3 6 - 8 8
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 1 4 5 - 11 7
13.
Барракас Сентраль
 7 2 1 4 5 - 13 7
14.
Арсенал Саранди
 7 2 0 5 7 - 11 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 7 3 3 1 9 - 8 12
2.
Бельграно
 7 2 5 0 8 - 4 11
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 3 1 3 6 - 9 10
4.
Сармьенто
 7 2 4 1 5 - 3 10
5.
Дефенса и Хустисия
 7 2 3 2 7 - 6 9
6.
Годой Крус
 7 1 6 0 7 - 6 9
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 6 0 6 - 5 9
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 6 - 6 8
9.
Платенсе
 7 2 2 3 6 - 10 8
10.
Унион Санта-Фе
 7 1 5 1 6 - 5 8
11.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 7 - 7 7
12.
Эстудиантес Ла Плата
 7 1 3 3 4 - 7 6
13.
Тигре
 7 1 3 3 2 - 6 6
14.
Ланус
 7 0 3 4 4 - 8 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Колон
 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 2 9
4.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
5.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 1 8
6.
Росарио Сентраль
 4 2 2 0 4 - 1 8
7.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 2 - 0 8
8.
Архентинос Хуниорс
 3 2 1 0 8 - 5 7
9.
Барракас Сентраль
 3 2 1 0 4 - 2 7
10.
Банфилд
 4 2 1 1 5 - 2 7
11.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 3 - 2 7
12.
Арсенал Саранди
 3 2 0 1 4 - 3 6
13.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
14.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Платенсе
 4 2 2 0 3 - 1 8
3.
Бельграно
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
Сармьенто
 4 2 1 1 3 - 1 7
6.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 4 - 4 6
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 2 0 1 5 - 6 6
8.
Годой Крус
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Унион Санта-Фе
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 3 0 4 - 4 3
12.
Тигре
 4 0 3 1 1 - 2 3
13.
Ланус
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 3 0 2 1 1 - 3 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Институто Кордоба
 5 1 4 0 2 - 1 7
3.
Ривер Плейт
 4 1 1 2 5 - 6 4
4.
Архентинос Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 6 4
5.
Тальерес Кордоба
 3 1 0 2 4 - 5 3
6.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Колон
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Уракан
 3 0 1 2 2 - 4 1
10.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 0 - 4 1
11.
Велес Сарсфилд
 4 0 1 3 2 - 7 1
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Арсенал Саранди
 4 0 0 4 3 - 8 0
14.
Барракас Сентраль
 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 2 - 1 6
2.
Расинг Авельянеда
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 4 - 3 5
4.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 4 4
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 1 - 3 4
6.
Бельграно
 4 0 4 0 2 - 2 4
7.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
8.
Тигре
 3 1 0 2 1 - 4 3
9.
Годой Крус
 3 0 3 0 4 - 4 3
10.
Сармьенто
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 1 - 3 1
13.
Ланус
 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Платенсе
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 6
Уракан Matias Coccaro 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Бельграно Lucas Passerini 4
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Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Franco Calderon 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 3
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 3
Ланус Juan Caceres 2 1
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Гастон Сусо получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Лусиано Гунду получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Редондо Федерико получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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