Тур: 7.
0:0
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаРедондо Федерико
16' Желтая карточкаLuciano Gondou
25' Желтая карточкаGaston Suso
68' Желтая карточкаAgustin Ocampo
79' Желтая карточкаJonathan Galvan
88' Желтая карточкаFranco Diaz
90' Желтая карточкаMiguel Jacquet
90' Желтая карточкаLucas Villalba
90'+7
Ход матча
16'
25'
68'
79'
88'
90'
90'
14
Leonel
Picco
21
Ciro
Rius
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ciro RiusНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Вера МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
22 Alan Lescano
-
10 Gaston Veron
-
-
11 Thiago Nuss
-
Главный тренер: Pablo Guede
История личных встреч
Платенсе
Архентинос Хуниорс
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
0.5
Среднее время на гол
270
180
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.4
0.8
Тотал матчей
0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
225
112
Бомбардиры внутри турнира
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agustin Ocampo
|1
|0.14
|Ciro Rius
|1
|0.14
|Nicolas Morgantini
|1
|0.14
|Ignacio Vazquez
|1
|0.14
|Nicolas Castro1
|1
|0.14
|Nicolas Servetto
|1 (1)
|0.14
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luciano Gondou
|6
|0.86
|Авалос Габриэль
|2 (1)
|0.29
|Leonardo Heredia
|2
|0.29
|Marco Di Cesare
|1
|0.14
|Lucas Villalba
|1
|0.14
|Santiago Gabriel Montiel
|0
|0
|Кабрера Хавьер
|0
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|0
|0
|Alan Rodriguez3
|0
|0
|Редондо Федерико
|0
|0
Карточки
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ciro Rius
|1
|1
|Gaston Suso
|2
|0
|Nicolas Servetto
|2
|0
|Agustin Ocampo
|2
|0
|Nadir Zeineddin
|2
|0
|Franco Diaz
|2
|0
|Ramiro Macagno
|1
|0
|Miguel Jacquet
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Leonel Picco
|1
|0
|Nicolas Castro1
|1
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Angel Torren
|3
|0
|Lucas Villalba
|3
|0
|Редондо Федерико
|3
|0
|Alan Lescano
|1
|1
|Marco Di Cesare
|2
|0
|Jonathan Galvan
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Pablo Minissale
|1
|0
|Luciano Gondou
|1
|0
|Santiago Gabriel Montiel
|1
|0
Результаты матчей
Платенсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Платенсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
0
8
Платенсе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
0
11
Голы по времени матча
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
9
5
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
3
60%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
6
12
0 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
1
17%
2
17%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 5
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
2
20%
5
45%
61-75
3
30%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Платенсе
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Платенсе - Ланус 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2
Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Платенсе 2:1 Платенсе - Ланус 0:1 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Платенсе - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 1:0 Платенсе - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Платенсе 2:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль - Платенсе 4:0
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2
Архентинос Хуниорс - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Патронато Парана - Архентинос Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Индепендьенте дель Валле - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Ливерпуль Монтевидео 2:1
Результаты матчей
Платенсе
Архентинос Хуниорс
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Платенсе
Архентинос Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
25
43
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Бельграно
|Lucas Passerini
|4
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 3
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 3
|Ланус
|Juan Caceres
|2 1