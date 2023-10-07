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  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 8.
Росарио Сентраль
1:0
Перерыв
Уракан
0'
1:0
42' Гол
Кампас Хаминтон

Ход матча

42'
Кампас Хаминтон
(Tomas O'Connor)
1:0
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Росарио Сентраль
Ничья
Уракан
3.20
4.50
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1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
16
Alan
Rodriguez2
8
Alejo
Toledo
45
Kevin
Ortiz
30
Tomas
O'Connor
11
Ловера
Максимилиано
13
Кампас
Хаминтон
9
Tobias
Cervera
1
Lucas
Abraham
Chavez
33
Lucas
Souto
2
Тобио
Фернандо
3
Lucas
Carrizo
14
Guillermo
Benitez1
28
Соньора
Алан
20
Эчеверрия
Родриго
5
William
Alarcon
16
Franco
Alfonso
21
Walter
Mazzanti
13
Matias
Coccaro
Росарио Сентраль
4-2-3-1
Уракан
4-4-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Уракан

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

19 матчей

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
0:2
ЛП
2:0
КПЛ
2:1
ЛП
1:4
С
2:1
С
2:1
С
2:3
П
1:1
П
1:1
КА
0:0
ПБ
0:1
ПБ
0:0
ПБ
3:0
НБ
0:1
ПА
0:2
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
0:2
ПАК
1:1

Голы

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

1.14
1.08

Среднее время на гол

78
83

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

0.92
1.43

Среднее время на гол

98
63

Всего голов

19
23

Голов в среднем за матч

1
1.21

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

90
74

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампас Хаминтон 3 0.38
Victor Malcorra 2 0.25
Damian Alberto Martinez 1 0.13
Tobias Cervera 1 0.13
Laurtaro Giaccone 0 0
Carlos Quintana 0 0
Tomas O'Connor 0 0
Octavio Bianchi 0 0
Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Coccaro 5 0.63
Эчеверрия Родриго 1 0.13
Walter Mazzanti 1 0.13
Пуссетто Игнасио 1 0.13
Fabio Pereyra 1 0.13
Nicolas Cordero 1 (1) 0.13
Фертоли Эктор 0 0
Guillermo Benitez1 0 0
Franco Alfonso 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Комар Хуан 1 1
Carlos Quintana 2 0
Victor Malcorra 2 0
Damian Alberto Martinez 2 0
Кампас Хаминтон 2 0
Tomas O'Connor 2 0
Alejo Toledo 2 0
Kevin Ortiz 2 0
Facundo Mallo 1 0
Ловера Максимилиано 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias Coccaro 4 0
Тобио Фернандо 2 1
Federico Fattori 1 1
Lucas Carrizo 2 0
Fabio Pereyra 2 0
Guillermo Benitez1 2 0
Lucas Souto 2 0
Эчеверрия Родриго 1 0
Фертоли Эктор 1 0
Lucas Abraham Chavez 1 0
Walter Mazzanti 1 0
William Alarcon 1 0
Patricio Pizarro 1 0
Franco Alfonso 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Уракан
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Росарио Сентраль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Уракан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
8
Росарио Сентраль
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Уракан
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
10

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
33%
3
30%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1
Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1
Уракан
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0
Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Уракан - Банфилд 2:0 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Уракан 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Гуарани Асунсьон - Уракан 2:0 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Данубио - Уракан 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Уракан

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Уракан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
4
3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 2 1 8 - 4 14
2.
Ривер Плейт
 7 4 1 2 14 - 8 13
3.
Колон
 7 4 1 2 10 - 7 13
4.
Уракан
 0:1 8 4 1 3 11 - 6 13
5.
Тальерес Кордоба
 7 3 2 2 10 - 6 11
6.
Архентинос Хуниорс
 7 3 2 2 12 - 11 11
7.
Росарио Сентраль
 1:0 8 3 2 3 7 - 8 11
8.
Банфилд
 7 3 1 3 6 - 5 10
9.
Велес Сарсфилд
 7 3 1 3 7 - 8 10
10.
Институто Кордоба
 7 2 4 1 5 - 3 10
11.
Атлетико Тукуман
 7 2 4 1 4 - 3 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 1 4 5 - 11 7
13.
Барракас Сентраль
 7 2 1 4 5 - 13 7
14.
Арсенал Саранди
 7 2 0 5 7 - 11 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 7 3 3 1 9 - 8 12
2.
Бельграно
 7 2 5 0 8 - 4 11
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 3 1 3 6 - 9 10
4.
Сармьенто
 7 2 4 1 5 - 3 10
5.
Дефенса и Хустисия
 7 2 3 2 7 - 6 9
6.
Годой Крус
 7 1 6 0 7 - 6 9
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 6 0 6 - 5 9
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 6 - 6 8
9.
Платенсе
 7 2 2 3 6 - 10 8
10.
Унион Санта-Фе
 7 1 5 1 6 - 5 8
11.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 7 - 7 7
12.
Эстудиантес Ла Плата
 7 1 3 3 4 - 7 6
13.
Тигре
 7 1 3 3 2 - 6 6
14.
Ланус
 7 0 3 4 4 - 8 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 0:1 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Росарио Сентраль
 1:0 5 3 2 0 5 - 1 11
3.
Колон
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 2 9
5.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 1 8
7.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 2 - 0 8
8.
Архентинос Хуниорс
 3 2 1 0 8 - 5 7
9.
Барракас Сентраль
 3 2 1 0 4 - 2 7
10.
Банфилд
 4 2 1 1 5 - 2 7
11.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 3 - 2 7
12.
Арсенал Саранди
 3 2 0 1 4 - 3 6
13.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
14.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Платенсе
 4 2 2 0 3 - 1 8
3.
Бельграно
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
Сармьенто
 4 2 1 1 3 - 1 7
6.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 4 - 4 6
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 2 0 1 5 - 6 6
8.
Годой Крус
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Унион Санта-Фе
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 3 0 4 - 4 3
12.
Тигре
 4 0 3 1 1 - 2 3
13.
Ланус
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 3 0 2 1 1 - 3 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Институто Кордоба
 5 1 4 0 2 - 1 7
3.
Ривер Плейт
 4 1 1 2 5 - 6 4
4.
Архентинос Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 6 4
5.
Тальерес Кордоба
 3 1 0 2 4 - 5 3
6.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Колон
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 0 - 4 1
10.
Уракан
 0:1 4 0 1 3 2 - 5 1
11.
Велес Сарсфилд
 4 0 1 3 2 - 7 1
12.
Росарио Сентраль
 1:0 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Арсенал Саранди
 4 0 0 4 3 - 8 0
14.
Барракас Сентраль
 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 2 - 1 6
2.
Расинг Авельянеда
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 4 - 3 5
4.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 4 4
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 1 - 3 4
6.
Бельграно
 4 0 4 0 2 - 2 4
7.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
8.
Тигре
 3 1 0 2 1 - 4 3
9.
Годой Крус
 3 0 3 0 4 - 4 3
10.
Сармьенто
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 1 - 3 1
13.
Ланус
 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Платенсе
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 6
Уракан Matias Coccaro 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Бельграно Lucas Passerini 4
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Franco Calderon 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 3
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 3
Ланус Juan Caceres 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Tomas O'Connor сделал результативную передачу.
  • 42'
    Г О О О О Л - Кампас Хаминтон бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Росарио Сентраль
Ничья
Уракан
3.20
4.50
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