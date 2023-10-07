Тур: 8.
1:0
Перерыв
Ход матча
42'
45
Kevin
Ortiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Lucas SoutoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соньора АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Joel SonoraПолузащитник
- Нападающий
-
26 Enzo Luna
-
-
-
23 Matias Gomez
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Росарио Сентраль
Уракан
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
19 матчей
36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
1.14
1.08
Среднее время на гол
78
83
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
0.92
1.43
Среднее время на гол
98
63
Всего голов
19
23
Голов в среднем за матч
1
1.21
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
90
74
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампас Хаминтон
|3
|0.38
|Victor Malcorra
|2
|0.25
|Damian Alberto Martinez
|1
|0.13
|Tobias Cervera
|1
|0.13
|Laurtaro Giaccone
|0
|0
|Carlos Quintana
|0
|0
|Tomas O'Connor
|0
|0
|Octavio Bianchi
|0
|0
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Coccaro
|5
|0.63
|Эчеверрия Родриго
|1
|0.13
|Walter Mazzanti
|1
|0.13
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.13
|Fabio Pereyra
|1
|0.13
|Nicolas Cordero
|1 (1)
|0.13
|Фертоли Эктор
|0
|0
|Guillermo Benitez1
|0
|0
|Franco Alfonso
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Комар Хуан
|1
|1
|Carlos Quintana
|2
|0
|Victor Malcorra
|2
|0
|Damian Alberto Martinez
|2
|0
|Кампас Хаминтон
|2
|0
|Tomas O'Connor
|2
|0
|Alejo Toledo
|2
|0
|Kevin Ortiz
|2
|0
|Facundo Mallo
|1
|0
|Ловера Максимилиано
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Coccaro
|4
|0
|Тобио Фернандо
|2
|1
|Federico Fattori
|1
|1
|Lucas Carrizo
|2
|0
|Fabio Pereyra
|2
|0
|Guillermo Benitez1
|2
|0
|Lucas Souto
|2
|0
|Эчеверрия Родриго
|1
|0
|Фертоли Эктор
|1
|0
|Lucas Abraham Chavez
|1
|0
|Walter Mazzanti
|1
|0
|William Alarcon
|1
|0
|Patricio Pizarro
|1
|0
|Franco Alfonso
|1
|0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Уракан
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Росарио Сентраль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Уракан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
8
Росарио Сентраль
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Уракан
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
1
10
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
33%
3
30%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1
Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1
Уракан
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0
Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Уракан - Банфилд 2:0 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Уракан 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Гуарани Асунсьон - Уракан 2:0 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Данубио - Уракан 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
Уракан
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Росарио Сентраль
Уракан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
16
43
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|2.
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|0:1
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|5.
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|7.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|8.
|7
|3
|1
|3
|6 - 5
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|10.
|7
|2
|4
|1
|5 - 3
|10
|11.
|7
|2
|4
|1
|4 - 3
|10
|12.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|5 - 13
|7
|14.
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|1:0
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|5.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|7.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|8.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|9.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|11.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|12.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|4.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|5.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|10.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|11.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|12.
|1:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|13.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|14.
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Бельграно
|Lucas Passerini
|4
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 3
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 3
|Ланус
|Juan Caceres
|2 1