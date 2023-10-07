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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 8.
Сан-Лоренсо Альмагро
0:3
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
0:1
21' Гол
Феррейра Кристиан I
23' Желтая карточка
Сфорца Хуан
24' Желтая карточка
Агирре Брайан
45' Желтая карточка
Рафа II
45' Желтая карточка
Феррейра Кристиан I
45' Желтая карточка
Lucas Hoyos
48' Желтая карточка
Веласкес Виктор
51' Желтая карточка
Марони Гонсало
57' Желтая карточка
Guillermo Luis Ortiz
0:2
58' Гол
Феррейра Кристиан I
63' Желтая карточка
Francisco Perruzzi
64' Желтая карточка
Gonzalo Lujan Melli
70' Желтая карточка
Барейро Адам
0:3
74' Гол
Сордо Рамиро
76' Вторая желтая карточка
Gonzalo Lujan Melli
88' Желтая карточка
Ivan Gomez
90' Желтая карточка
Jalil Elias
90'+3
13
Баталья
Аугусто
2
Рафа
II
35
Gonzalo
Lujan
Melli
6
Карлос
Санчес
47
Гиай
Агустин
21
Malcom
Braida
5
Jalil
Elias
20
Рамирес
Гастон
41
Ivan
Leguizamon
10
Cristian
Nahuel
Barrios
11
Барейро
Адам
1
Lucas
Hoyos
25
Веласкес
Виктор
42
Guillermo
Luis
Ortiz
23
Мартино
Анджело
13
Сфорца
Хуан
14
Armando
Mendez
30
Феррейра
Кристиан
I
7
Ivan
Gomez
20
Ignacio
Schor
18
Агирре
Брайан
28
Jorge
Recalde
Сан-Лоренсо Альмагро
3-4-2-1
Ньюэллс Олд Бойз
3-1-4-2

История личных встреч

Сан-Лоренсо Альмагро
Ньюэллс Олд Бойз

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

23 матча

26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

21.7%
65.2%
13.1%
5 побед 15 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
0:0
КПЛ
1:2
ЛП
3:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
П
2:2
П
1:1
П
3:1
П
0:0
П
1:1
П
0:1
П
1:0
П
3:2
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
0:2
ПА
0:2
ПА
3:3
ПАК
0:2

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1
0.92

Среднее время на гол

90
97

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.08
1.1

Среднее время на гол

83
81

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.04
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

86
90

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 5 (2) 0.63
Джиротти Федерико 1 (1) 0.13
Рамирес Гастон 0 0
Марони Гонсало 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Кристиан I 3 0.38
Сордо Рамиро 1 0.13
Jorge Recalde 1 0.13
Guillermo May 1 0.13
Сфорца Хуан 1 0.13
Агирре Брайан 1 0.13
Мартино Анджело 0 0
Ivan Gomez 0 0
Веласкес Виктор 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барейро Адам 4 1
Jalil Elias 5 0
Карлос Санчес 2 1
Рафа II 2 1
Gaston Hernandez 2 1
Gonzalo Lujan Melli 2 1
Марони Гонсало 3 0
Кампи Гастон 2 0
Malcom Braida 2 0
Ауски Карлос 1 0
Ivan Leguizamon 1 0
Francisco Perruzzi 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Кристиан I 4 1
Веласкес Виктор 4 0
Ivan Gomez 3 0
Jorge Recalde 3 0
Jherson Mosquera 1 1
Lucas Hoyos 2 0
Сфорца Хуан 2 0
Хайнце Габриэль 0 1
Guillermo May 0 1
Перес Пабло II 1 0
Guillermo Luis Ortiz 1 0
Ваньони Леонель 1 0
Мартино Анджело 1 0
Armando Mendez 1 0
Захир Факундо Мансиллья 1 0
Ignacio Schor 1 0
Агирре Брайан 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Ньюэллс Олд Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
3
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1
Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Медельин 2:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Медельин - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Мерида 4:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1
Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
Ньюэллс Олд Бойз

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо Альмагро
Ньюэллс Олд Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
2
6

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 2 1 8 - 4 14
2.
Ривер Плейт
 7 4 1 2 14 - 8 13
3.
Колон
 7 4 1 2 10 - 7 13
4.
Уракан
 8 4 1 3 11 - 6 13
5.
Тальерес Кордоба
 7 3 2 2 10 - 6 11
6.
Архентинос Хуниорс
 7 3 2 2 12 - 11 11
7.
Росарио Сентраль
 8 3 2 3 7 - 8 11
8.
Банфилд
 7 3 1 3 6 - 5 10
9.
Велес Сарсфилд
 7 3 1 3 7 - 8 10
10.
Институто Кордоба
 7 2 4 1 5 - 3 10
11.
Атлетико Тукуман
 7 2 4 1 4 - 3 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 1 4 5 - 11 7
13.
Барракас Сентраль
 7 2 1 4 5 - 13 7
14.
Арсенал Саранди
 7 2 0 5 7 - 11 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 7 3 3 1 9 - 8 12
2.
Годой Крус
 1:0 8 2 6 0 8 - 6 12
3.
Бельграно
 7 2 5 0 8 - 4 11
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 9 - 6 11
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 3 1 3 6 - 9 10
6.
Сармьенто
 7 2 4 1 5 - 3 10
7.
Дефенса и Хустисия
 0:0 8 2 4 2 7 - 6 10
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 6 1 6 - 8 9
9.
Платенсе
 7 2 2 3 6 - 10 8
10.
Унион Санта-Фе
 7 1 5 1 6 - 5 8
11.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 7 - 7 7
12.
Тигре
 7 1 3 3 2 - 6 6
13.
Эстудиантес Ла Плата
 0:1 8 1 3 4 4 - 8 6
14.
Ланус
 0:0 8 0 4 4 4 - 8 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Росарио Сентраль
 5 3 2 0 5 - 1 11
3.
Колон
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 2 9
5.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 1 8
7.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 2 - 0 8
8.
Архентинос Хуниорс
 3 2 1 0 8 - 5 7
9.
Барракас Сентраль
 3 2 1 0 4 - 2 7
10.
Банфилд
 4 2 1 1 5 - 2 7
11.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 3 - 2 7
12.
Арсенал Саранди
 3 2 0 1 4 - 3 6
13.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
14.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 0:0 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Платенсе
 4 2 2 0 3 - 1 8
3.
Бельграно
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Сармьенто
 4 2 1 1 3 - 1 7
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
6.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 4 - 4 6
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 2 0 1 5 - 6 6
8.
Годой Крус
 1:0 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Унион Санта-Фе
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Ланус
 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
12.
Тигре
 4 0 3 1 1 - 2 3
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
14.
Эстудиантес Ла Плата
 0:1 4 0 2 2 1 - 4 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Институто Кордоба
 5 1 4 0 2 - 1 7
3.
Ривер Плейт
 4 1 1 2 5 - 6 4
4.
Архентинос Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 6 4
5.
Тальерес Кордоба
 3 1 0 2 4 - 5 3
6.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Колон
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 0 - 4 1
10.
Уракан
 4 0 1 3 2 - 5 1
11.
Велес Сарсфилд
 4 0 1 3 2 - 7 1
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Арсенал Саранди
 4 0 0 4 3 - 8 0
14.
Барракас Сентраль
 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 2 - 1 6
2.
Годой Крус
 1:0 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Расинг Авельянеда
 4 1 3 0 5 - 4 6
4.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 4 - 3 5
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 5 - 4 4
6.
Эстудиантес Ла Плата
 0:1 4 1 1 2 3 - 4 4
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 1 - 3 4
8.
Бельграно
 4 0 4 0 2 - 2 4
9.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
10.
Тигре
 3 1 0 2 1 - 4 3
11.
Сармьенто
 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Дефенса и Хустисия
 0:0 4 0 2 2 1 - 3 2
13.
Ланус
 0:0 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Платенсе
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 6
Уракан Matias Coccaro 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Годой Крус Tadeo Allende 4
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Сан-Лоренсо Альмагро Jalil Elias 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Весь список
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    • 52'
      Лукас Хойос получил желтую карточку от судьи
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