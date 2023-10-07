Тур: 8.
0:3
Конец матча
0'
0:1
21' ГолФеррейра Кристиан I
23' Желтая карточкаСфорца Хуан
24' Желтая карточкаАгирре Брайан
45' Желтая карточкаРафа II
45' Желтая карточкаФеррейра Кристиан I
45' Желтая карточкаLucas Hoyos
48' Желтая карточкаВеласкес Виктор
51' Желтая карточкаМарони Гонсало
57' Желтая карточкаGuillermo Luis Ortiz
0:2
58' ГолФеррейра Кристиан I
63' Желтая карточкаFrancisco Perruzzi
64' Желтая карточкаGonzalo Lujan Melli
70' Желтая карточкаБарейро Адам
0:3
74' ГолСордо Рамиро
76' Вторая желтая карточкаGonzalo Lujan Melli
88' Желтая карточкаIvan Gomez
90' Желтая карточкаJalil Elias
90'+3
Ход матча
21'
23'
24'
45'
45'
48'
51'
58'
70'
74'
0:3
88'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Рафа
II
47
Гиай
Агустин
11
Барейро
Адам
13
Сфорца
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Гиай АгустинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барейро АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Защитник
-
28 Ауски КарлосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Elias Baez
-
17 Elian Irala
-
-
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Bruno PittonЗащитник
-
26 Сордо РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
История личных встреч
Сан-Лоренсо Альмагро
Ньюэллс Олд Бойз
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
23 матча
26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
21.7%
65.2%
13.1%
5 побед 15 ничьих 3 победы
Второй тайм
21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1
0.92
Среднее время на гол
90
97
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.08
1.1
Среднее время на гол
83
81
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
1.04
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
86
90
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|5 (2)
|0.63
|Джиротти Федерико
|1 (1)
|0.13
|Рамирес Гастон
|0
|0
|Марони Гонсало
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Кристиан I
|3
|0.38
|Сордо Рамиро
|1
|0.13
|Jorge Recalde
|1
|0.13
|Guillermo May
|1
|0.13
|Сфорца Хуан
|1
|0.13
|Агирре Брайан
|1
|0.13
|Мартино Анджело
|0
|0
|Ivan Gomez
|0
|0
|Веласкес Виктор
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барейро Адам
|4
|1
|Jalil Elias
|5
|0
|Карлос Санчес
|2
|1
|Рафа II
|2
|1
|Gaston Hernandez
|2
|1
|Gonzalo Lujan Melli
|2
|1
|Марони Гонсало
|3
|0
|Кампи Гастон
|2
|0
|Malcom Braida
|2
|0
|Ауски Карлос
|1
|0
|Ivan Leguizamon
|1
|0
|Francisco Perruzzi
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Кристиан I
|4
|1
|Веласкес Виктор
|4
|0
|Ivan Gomez
|3
|0
|Jorge Recalde
|3
|0
|Jherson Mosquera
|1
|1
|Lucas Hoyos
|2
|0
|Сфорца Хуан
|2
|0
|Хайнце Габриэль
|0
|1
|Guillermo May
|0
|1
|Перес Пабло II
|1
|0
|Guillermo Luis Ortiz
|1
|0
|Ваньони Леонель
|1
|0
|Мартино Анджело
|1
|0
|Armando Mendez
|1
|0
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0
|Ignacio Schor
|1
|0
|Агирре Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Ньюэллс Олд Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
3
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1
Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Медельин 2:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Медельин - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Мерида 4:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1
Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Сан-Лоренсо Альмагро
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
17
26
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|2.
|1:0
|8
|2
|6
|0
|8 - 6
|12
|3.
|7
|2
|5
|0
|8 - 4
|11
|4.
|8
|3
|2
|3
|9 - 6
|11
|5.
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|6.
|7
|2
|4
|1
|5 - 3
|10
|7.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|8.
|8
|1
|6
|1
|6 - 8
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|10.
|7
|1
|5
|1
|6 - 5
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|7 - 7
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|2 - 6
|6
|13.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|14.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|4 - 8
|4
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|8.
|1:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|14.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|2.
|1:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|3.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|5.
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|6.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|8.
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|13.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Годой Крус
|Tadeo Allende
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Jalil Elias
|5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3