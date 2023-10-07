Тур: 8.
0:1
Второй тайм: 62'
0'
14' Желтая карточкаPier Barrios
0:1
33' ГолTadeo Allende
37' Желтая карточкаSantiago Nunez
Ход матча
14'
33'
0:1
37'
61'
25
Bruno
Sosa
10
Hernan
Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
40 Axel Atum
-
-
-
18 Juan Guasone
-
-
14 Eros Mancuso
-
25 Juan Zozaya
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Bruno SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
19 Enzo Gaggi
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Годой Крус
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
26 матчей
46.2%
11.5%
42.3%
12 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
21
Голов в среднем за матч
0.89
1.24
Среднее время на гол
101
72
Всего голов
21
5
Голов в среднем за матч
1.24
0.56
Среднее время на гол
72
162
Всего голов
29
26
Голов в среднем за матч
1.12
1
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
80
90
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соса Хосе
|1
|0.13
|Боселли Мауро
|1
|0.13
|Маньома Алексис
|1
|0.13
|Mauro Menzdez
|1 (1)
|0.13
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Franco Zapiola
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tadeo Allende
|4
|0.5
|Конечни Томас
|2
|0.25
|Hernan Lopez
|1
|0.13
|Lucas Arce
|0
|0
|Pier Barrios
|0
|0
|Thomas Galdames
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукуи Фернандо
|1
|1
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0
|Gaston Benedetti
|2
|0
|Eros Mancuso
|2
|0
|Santiago Nunez
|2
|0
|Андухар Марьяно
|1
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Годой Матиас
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Nicolas Palavecino
|1
|0
|Martiniano Moreno
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Fernandez3
|3
|0
|Thomas Galdames
|1
|1
|Federico Rasmussen
|2
|0
|Конечни Томас
|2
|0
|Manuel Guillen
|2
|0
|Cristian Nunez
|1
|0
|Pier Barrios
|1
|0
|Juan Andrada
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
|Лусиано Мартин
|1
|0
|Bruno Sosa
|1
|0
|Tadeo Allende
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Годой Крус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Эстудиантес Ла Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Годой Крус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
3
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Годой Крус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
3
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
4
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
3
43%
1
14%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Олл Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Барселона Гуаякиль 4:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Барселона Гуаякиль - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Годой Крус
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Бельграно 0:0
Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Ланус - Годой Крус 2:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Банфилд - Годой Крус 2:0 Вилла Митре - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенсорес Юнидос 3:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
Годой Крус
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла Плата
Годой Крус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|2.
|1:0
|8
|2
|6
|0
|8 - 6
|12
|3.
|7
|2
|5
|0
|8 - 4
|11
|4.
|8
|3
|2
|3
|9 - 6
|11
|5.
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|6.
|7
|2
|4
|1
|5 - 3
|10
|7.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|8.
|8
|1
|6
|1
|6 - 8
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|10.
|7
|1
|5
|1
|6 - 5
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|7 - 7
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|2 - 6
|6
|13.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|14.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|4 - 8
|4
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|8.
|1:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|14.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|2.
|1:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|3.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|5.
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|6.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|8.
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|13.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Годой Крус
|Tadeo Allende
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Jalil Elias
|5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3