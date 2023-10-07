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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 8.
Эстудиантес Ла Плата
0:1
Второй тайм: 62'
Годой Крус
0'
14' Желтая карточка
Pier Barrios
0:1
33' Гол
Tadeo Allende
37' Желтая карточка
Santiago Nunez
61' Желтая карточка

Ход матча

14'
 
Pier Barrios
31'
Маньома Алексис
Jorge Rodriguez I
 
33'
0:1
Tadeo Allende
(Hernan Lopez)
37'
Santiago Nunez
 
46'
Муньос Эсекьель
Соса Хосе
 
46'
Eros Mancuso
Фернандес Федерико
 
46'
Martiniano Moreno
Gaston Benedetti
 
61'
 
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Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Годой Крус
6.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Андухар
Марьяно
4
Santiago
Nunez
32
Фернандес
Федерико
35
Nicolas
Andres
Fernandez
29
Leonardo
Godoy
13
Gaston
Benedetti
5
Аскасибар
Сантьяго
30
Jorge
Rodriguez
I
7
Соса
Хосе
10
Рольхейсер
Бенхамин
17
Боселли
Мауро
50
Родригес
Диего
II
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
32
Manuel
Guillen
25
Bruno
Sosa
13
Nicolas
Fernandez3
17
Конечни
Томас
10
Hernan
Lopez
11
Tadeo
Allende
36
Daniel
Barrea
Эстудиантес Ла Плата
5-3-2
Годой Крус
4-2-3-1

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Годой Крус

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

26 матчей

46.2%
11.5%
42.3%
12 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
2:0
КПЛ
3:3
ЛП
1:3
КПЛ
0:2
КДМЭП
1:0
С
2:1
С
1:0
С
0:1
П
0:2
К
2:0
П
0:1
П
2:1
П
1:1
П
0:1
П
2:1
П
0:0
П
1:0
П
1:0
ПА
3:1
ПА
0:1
ПА
1:2
ПА
2:1
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
2:1

Голы

Всего голов

8
21

Голов в среднем за матч

0.89
1.24

Среднее время на гол

101
72

Всего голов

21
5

Голов в среднем за матч

1.24
0.56

Среднее время на гол

72
162

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

1.12
1

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

80
90

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соса Хосе 1 0.13
Боселли Мауро 1 0.13
Маньома Алексис 1 0.13
Mauro Menzdez 1 (1) 0.13
Jorge Rodriguez I 0 0
Franco Zapiola 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tadeo Allende 4 0.5
Конечни Томас 2 0.25
Hernan Lopez 1 0.13
Lucas Arce 0 0
Pier Barrios 0 0
Thomas Galdames 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукуи Фернандо 1 1
Аскасибар Сантьяго 2 0
Gaston Benedetti 2 0
Eros Mancuso 2 0
Santiago Nunez 2 0
Андухар Марьяно 1 0
Лолло Лусиано 1 0
Годой Матиас 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Juan Guasone 1 0
Nicolas Palavecino 1 0
Martiniano Moreno 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Fernandez3 3 0
Thomas Galdames 1 1
Federico Rasmussen 2 0
Конечни Томас 2 0
Manuel Guillen 2 0
Cristian Nunez 1 0
Pier Barrios 1 0
Juan Andrada 1 0
Salomon Rodriguez 1 0
Лусиано Мартин 1 0
Bruno Sosa 1 0
Tadeo Allende 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Годой Крус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Эстудиантес Ла Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Годой Крус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
3
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Годой Крус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
3
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
4
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
3
43%
1
14%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Олл Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Барселона Гуаякиль 4:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Барселона Гуаякиль - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Годой Крус
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Бельграно 0:0
Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Ланус - Годой Крус 2:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Банфилд - Годой Крус 2:0 Вилла Митре - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенсорес Юнидос 3:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
Годой Крус

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла Плата
Годой Крус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 2 1 8 - 4 14
2.
Ривер Плейт
 7 4 1 2 14 - 8 13
3.
Колон
 7 4 1 2 10 - 7 13
4.
Уракан
 8 4 1 3 11 - 6 13
5.
Тальерес Кордоба
 7 3 2 2 10 - 6 11
6.
Архентинос Хуниорс
 7 3 2 2 12 - 11 11
7.
Росарио Сентраль
 8 3 2 3 7 - 8 11
8.
Банфилд
 7 3 1 3 6 - 5 10
9.
Велес Сарсфилд
 7 3 1 3 7 - 8 10
10.
Институто Кордоба
 7 2 4 1 5 - 3 10
11.
Атлетико Тукуман
 7 2 4 1 4 - 3 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 1 4 5 - 11 7
13.
Барракас Сентраль
 7 2 1 4 5 - 13 7
14.
Арсенал Саранди
 7 2 0 5 7 - 11 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 7 3 3 1 9 - 8 12
2.
Годой Крус
 1:0 8 2 6 0 8 - 6 12
3.
Бельграно
 7 2 5 0 8 - 4 11
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 9 - 6 11
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 3 1 3 6 - 9 10
6.
Сармьенто
 7 2 4 1 5 - 3 10
7.
Дефенса и Хустисия
 0:0 8 2 4 2 7 - 6 10
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 6 1 6 - 8 9
9.
Платенсе
 7 2 2 3 6 - 10 8
10.
Унион Санта-Фе
 7 1 5 1 6 - 5 8
11.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 7 - 7 7
12.
Тигре
 7 1 3 3 2 - 6 6
13.
Эстудиантес Ла Плата
 0:1 8 1 3 4 4 - 8 6
14.
Ланус
 0:0 8 0 4 4 4 - 8 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Росарио Сентраль
 5 3 2 0 5 - 1 11
3.
Колон
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 2 9
5.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 1 8
7.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 2 - 0 8
8.
Архентинос Хуниорс
 3 2 1 0 8 - 5 7
9.
Барракас Сентраль
 3 2 1 0 4 - 2 7
10.
Банфилд
 4 2 1 1 5 - 2 7
11.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 3 - 2 7
12.
Арсенал Саранди
 3 2 0 1 4 - 3 6
13.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
14.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 0:0 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Платенсе
 4 2 2 0 3 - 1 8
3.
Бельграно
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Сармьенто
 4 2 1 1 3 - 1 7
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
6.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 4 - 4 6
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 2 0 1 5 - 6 6
8.
Годой Крус
 1:0 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Унион Санта-Фе
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Ланус
 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
12.
Тигре
 4 0 3 1 1 - 2 3
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
14.
Эстудиантес Ла Плата
 0:1 4 0 2 2 1 - 4 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Институто Кордоба
 5 1 4 0 2 - 1 7
3.
Ривер Плейт
 4 1 1 2 5 - 6 4
4.
Архентинос Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 6 4
5.
Тальерес Кордоба
 3 1 0 2 4 - 5 3
6.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Колон
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 0 - 4 1
10.
Уракан
 4 0 1 3 2 - 5 1
11.
Велес Сарсфилд
 4 0 1 3 2 - 7 1
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Арсенал Саранди
 4 0 0 4 3 - 8 0
14.
Барракас Сентраль
 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 2 - 1 6
2.
Годой Крус
 1:0 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Расинг Авельянеда
 4 1 3 0 5 - 4 6
4.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 4 - 3 5
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 5 - 4 4
6.
Эстудиантес Ла Плата
 0:1 4 1 1 2 3 - 4 4
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 1 - 3 4
8.
Бельграно
 4 0 4 0 2 - 2 4
9.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
10.
Тигре
 3 1 0 2 1 - 4 3
11.
Сармьенто
 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Дефенса и Хустисия
 0:0 4 0 2 2 1 - 3 2
13.
Ланус
 0:0 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Платенсе
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 6
Уракан Matias Coccaro 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Годой Крус Tadeo Allende 4
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Сан-Лоренсо Альмагро Jalil Elias 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Santiago Nunez получил желтую карточку от судьи
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Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Годой Крус
6.20
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