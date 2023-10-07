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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 8.
Ланус
0:0
Второй тайм: 65'
Дефенса и Хустисия
0'
1' Желтая карточка
Facundo Schamine
4' Желтая карточка
Julian Alejo Lopez
0:0
30' Не забитый пенальти
Jonathan Torres
44' Желтая карточка
Thiago Schiavulli
63' Желтая карточка
64' Желтая карточка

Ход матча

1'
 
Facundo Schamine
4'
 
Julian Alejo Lopez
30'
Jonathan Torres
0:0
44'
 
Thiago Schiavulli
59'
 
Gaston Togni
Facundo Echevarria
61'
Dylan Aquino
Лотти Аугусто
 
63'
 
64'
 
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Ланус
Ничья
Дефенса и Хустисия
4.10
3.20
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Все Коэффициенты
1
Агуэрре
Алан
35
Braian
Aguirre
2
Лема
Кристиан
3
Gonzalo
Perez
22
Julio
Soler
8
Luciano
Boggio
15
Raul
Loaiza
32
Matias
Esquivel
10
Де
Ла
Вега
Педро
27
Jonathan
Torres
21
Лотти
Аугусто
23
Болонья
Энрике
15
Lautaro
Tomas
Escalante
31
Thiago
Schiavulli
21
Минго
Сантьяго
Рамос
26
Dario
Caceres
27
Солари
Сантьяго
35
Facundo
Schamine
30
Кастеллани
Гонсало
8
Julian
Alejo
Lopez
36
Facundo
Echevarria
18
Пратто
Лукас
Ланус
4-3-3
Дефенса и Хустисия
4-4-2

История личных встреч

Ланус
Дефенса и Хустисия

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 10 побед

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

7.1%
21.4%
71.5%
1 победа 3 ничьи 10 побед

История матчей

ЛП
2:2
ЛП
1:1
ЛП
2:1
КПЛ
2:1
КС
0:3
КДМЭП
1:1
С
2:0
С
2:2
С
3:0
П
1:0
ТМК
1:0
П
2:1
П
0:1
П
1:2

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.14
0.71

Среднее время на гол

78
126

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.43

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.43
1.07

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

63
84

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 3 0.38
Лотти Аугусто 1 0.13
Де Ла Вега Педро 0 0
Luciano Boggio 0 0
Braian Aguirre 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Tripicchio 2 0.25
Пратто Лукас 2 0.25
Nicolas Fernandez I 1 0.13
Facundo Echevarria 1 0.13
Manuel Duarte 1 0.13
Сото Алексис 0 0
Gaston Togni 0 0
Lautaro Fedele 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Caceres 1 2
Санчес-Миньо Хуан 1 1
Лема Кристиан 2 0
Leandro Diaz III 2 0
Де Ла Вега Педро 2 0
Braian Aguirre 2 0
Пенья Фелипе 2 0
Jose Maria Canale 0 1
Агуэрре Алан 1 0
Julian Fernandez II 1 0
Лотти Аугусто 1 0
Franco Troyansky 1 0
Raul Loaiza 1 0
Franco Orozco 1 0
Matias Esquivel 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллани Гонсало 2 0
Julian Alejo Lopez 2 0
Jonathan Beron 2 0
Facundo Schamine 2 0
Солари Сантьяго 1 0
Болонья Энрике 1 0
Гисси Дилан 1 0
Пратто Лукас 1 0
Agustin Sant'Anna 1 0
Dario Caceres 1 0
Lautaro Lopez 1 0
Lautaro Tomas Escalante 1 0
Thiago Schiavulli 1 0

Результаты матчей

Ланус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Ланус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
6
Ланус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
2
40%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
3
50%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Банфилд - Ланус 1:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Сармьенто 0:0 Платенсе - Ланус 2:1
Ланус - Годой Крус 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Ланус 2:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Ланус - Банфилд 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1
Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Эстудиантес Рио-Куарто - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Эмелек 1:0 Эмелек - Дефенса и Хустисия 1:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Дефенса и Хустисия - Сентро Эспаньол 1:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2

Результаты матчей

Ланус
Дефенса и Хустисия

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Ланус
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
2
5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 2 1 8 - 4 14
2.
Ривер Плейт
 7 4 1 2 14 - 8 13
3.
Колон
 7 4 1 2 10 - 7 13
4.
Уракан
 8 4 1 3 11 - 6 13
5.
Тальерес Кордоба
 7 3 2 2 10 - 6 11
6.
Архентинос Хуниорс
 7 3 2 2 12 - 11 11
7.
Росарио Сентраль
 8 3 2 3 7 - 8 11
8.
Банфилд
 7 3 1 3 6 - 5 10
9.
Велес Сарсфилд
 7 3 1 3 7 - 8 10
10.
Институто Кордоба
 7 2 4 1 5 - 3 10
11.
Атлетико Тукуман
 7 2 4 1 4 - 3 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 1 4 5 - 11 7
13.
Барракас Сентраль
 7 2 1 4 5 - 13 7
14.
Арсенал Саранди
 7 2 0 5 7 - 11 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 7 3 3 1 9 - 8 12
2.
Годой Крус
 1:0 8 2 6 0 8 - 6 12
3.
Бельграно
 7 2 5 0 8 - 4 11
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 9 - 6 11
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 3 1 3 6 - 9 10
6.
Сармьенто
 7 2 4 1 5 - 3 10
7.
Дефенса и Хустисия
 0:0 8 2 4 2 7 - 6 10
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 6 1 6 - 8 9
9.
Платенсе
 7 2 2 3 6 - 10 8
10.
Унион Санта-Фе
 7 1 5 1 6 - 5 8
11.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 7 - 7 7
12.
Тигре
 7 1 3 3 2 - 6 6
13.
Эстудиантес Ла Плата
 0:1 8 1 3 4 4 - 8 6
14.
Ланус
 0:0 8 0 4 4 4 - 8 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Росарио Сентраль
 5 3 2 0 5 - 1 11
3.
Колон
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 2 9
5.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 1 8
7.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 2 - 0 8
8.
Архентинос Хуниорс
 3 2 1 0 8 - 5 7
9.
Барракас Сентраль
 3 2 1 0 4 - 2 7
10.
Банфилд
 4 2 1 1 5 - 2 7
11.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 3 - 2 7
12.
Арсенал Саранди
 3 2 0 1 4 - 3 6
13.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
14.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 0:0 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Платенсе
 4 2 2 0 3 - 1 8
3.
Бельграно
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Сармьенто
 4 2 1 1 3 - 1 7
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
6.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 4 - 4 6
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 2 0 1 5 - 6 6
8.
Годой Крус
 1:0 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Унион Санта-Фе
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Ланус
 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
12.
Тигре
 4 0 3 1 1 - 2 3
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
14.
Эстудиантес Ла Плата
 0:1 4 0 2 2 1 - 4 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Институто Кордоба
 5 1 4 0 2 - 1 7
3.
Ривер Плейт
 4 1 1 2 5 - 6 4
4.
Архентинос Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 6 4
5.
Тальерес Кордоба
 3 1 0 2 4 - 5 3
6.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Колон
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 0 - 4 1
10.
Уракан
 4 0 1 3 2 - 5 1
11.
Велес Сарсфилд
 4 0 1 3 2 - 7 1
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Арсенал Саранди
 4 0 0 4 3 - 8 0
14.
Барракас Сентраль
 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 2 - 1 6
2.
Годой Крус
 1:0 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Расинг Авельянеда
 4 1 3 0 5 - 4 6
4.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 4 - 3 5
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 5 - 4 4
6.
Эстудиантес Ла Плата
 0:1 4 1 1 2 3 - 4 4
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 1 - 3 4
8.
Бельграно
 4 0 4 0 2 - 2 4
9.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
10.
Тигре
 3 1 0 2 1 - 4 3
11.
Сармьенто
 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Дефенса и Хустисия
 0:0 4 0 2 2 1 - 3 2
13.
Ланус
 0:0 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Платенсе
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 6
Уракан Matias Coccaro 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Годой Крус Tadeo Allende 4
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Сан-Лоренсо Альмагро Jalil Elias 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 64'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 63'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 61'
    Лотти Аугусто уходит с поля. Dylan Aquino выходит вместо него
  • 59'
    Факундо Эчеваррия уходит с поля. Гастон Тоньи выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Thiago Schiavulli получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Хонатан Торрес пробил пенальти, но не смог забить!
  • 4'
    Хулиан Алехо Лопес получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Facundo Schamine получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится ничьей.
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Ланус
Ничья
Дефенса и Хустисия
4.10
3.20
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5.80
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