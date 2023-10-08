Тур: 8.
0:2
Конец матча
0'
1' Желтая карточкаFacundo Schamine
4' Желтая карточкаJulian Alejo Lopez
0:0
30' Не забитый пенальтиJonathan Torres
44' Желтая карточкаThiago Schiavulli
63' Желтая карточкаLautaro Tomas Escalante
65' Желтая карточкаBraian Aguirre
0:1
76' ГолJonathan Beron
78' Желтая карточкаGaston Togni
82' Желтая карточкаDario Caceres
0:2
86' ГолСолари Сантьяго
90'+4
Ход матча
30'
0:0
65'
76'
0:1
78'
82'
86'
22
Julio
Soler
15
Raul
Loaiza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Julio SolerЗащитник
- Полузащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
25 Dylan Aquino
-
Главный тренер: Себастьян Саломон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Пратто ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Gaston Togni
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Ланус
Дефенса и Хустисия
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 10 побед
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
7.1%
21.4%
71.5%
1 победа 3 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.14
0.71
Среднее время на гол
78
126
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.71
1.43
Среднее время на гол
52
63
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.43
1.07
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
63
84
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|3
|0.38
|Лотти Аугусто
|1
|0.13
|Де Ла Вега Педро
|0
|0
|Luciano Boggio
|0
|0
|Braian Aguirre
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Tripicchio
|2
|0.25
|Пратто Лукас
|2
|0.25
|Jonathan Beron
|1
|0.13
|Солари Сантьяго
|1
|0.13
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.13
|Facundo Echevarria
|1
|0.13
|Manuel Duarte
|1
|0.13
|Сото Алексис
|0
|0
|Gaston Togni
|0
|0
|Lautaro Fedele
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Caceres
|1
|2
|Braian Aguirre
|3
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|1
|1
|Лема Кристиан
|2
|0
|Leandro Diaz III
|2
|0
|Де Ла Вега Педро
|2
|0
|Пенья Фелипе
|2
|0
|Jose Maria Canale
|0
|1
|Агуэрре Алан
|1
|0
|Julian Fernandez II
|1
|0
|Лотти Аугусто
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Franco Orozco
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастеллани Гонсало
|2
|0
|Dario Caceres
|2
|0
|Julian Alejo Lopez
|2
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|2
|0
|Jonathan Beron
|2
|0
|Facundo Schamine
|2
|0
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Болонья Энрике
|1
|0
|Гисси Дилан
|1
|0
|Пратто Лукас
|1
|0
|Agustin Sant'Anna
|1
|0
|Gaston Togni
|1
|0
|Lautaro Lopez
|1
|0
|Thiago Schiavulli
|1
|0
Результаты матчей
Ланус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Ланус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
6
Ланус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Дефенса и Хустисия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
2
40%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
5
56%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
22%
3
50%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Банфилд - Ланус 1:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Сармьенто 0:0 Платенсе - Ланус 2:1
Ланус - Годой Крус 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Ланус 2:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Ланус - Банфилд 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1
Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Эстудиантес Рио-Куарто - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Эмелек 1:0 Эмелек - Дефенса и Хустисия 1:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Дефенса и Хустисия - Сентро Эспаньол 1:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2
Результаты матчей
Ланус
Дефенса и Хустисия
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Ланус
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
62
17
35
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|8 - 4
|15
|2.
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|5.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|8.
|7
|3
|1
|3
|6 - 5
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|10.
|7
|2
|4
|1
|5 - 3
|10
|11.
|7
|2
|4
|1
|4 - 3
|10
|12.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|5 - 13
|7
|14.
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|2.
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|3.
|8
|3
|3
|2
|9 - 6
|12
|4.
|8
|2
|6
|0
|8 - 6
|12
|5.
|7
|2
|5
|0
|8 - 4
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|9 - 6
|11
|7.
|7
|2
|4
|1
|5 - 3
|10
|8.
|8
|1
|6
|1
|6 - 8
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|10.
|7
|1
|5
|1
|6 - 5
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|7 - 7
|7
|12.
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|13.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|2 - 7
|6
|14.
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|5.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|7.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|12.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|0:1
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|4.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|5.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|10.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|11.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|13.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|14.
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|2.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|3.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|5.
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|8.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|9.
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|13.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Годой Крус
|Tadeo Allende
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Jalil Elias
|5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3