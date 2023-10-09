  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 8.
Барракас Сентраль
2:1
Конец матча
Колон
0'
0:1
14' Гол
Tomas Galvan
1:1
62' Гол
Alexis Dominguez
2:1
81' Гол
Carlos Martin Arce
82' Желтая карточка
Carlos Martin Arce
90' Желтая карточка
Damian Batallini
90'+5
1
Andres
Desabato
19
Carlos
Martin
Arce
16
Francisco
Alvarez1
14
Juan
Diaz4
4
Mauro
Peinipil
6
Rodrigo
Insua
33
Facundo
Mater
10
Ivan
Tapia
25
Siro
Rosane
21
Brian
Calderara
9
Alexis
Dominguez
17
Ignacio
Chicco
21
Eric
Meza
6
Гольц
Паоло
33
Facundo
Garces
3
Мас
Эмануэль
19
Tomas
Galvan
34
Stefano
Moreyra
31
Fabio
Alvarez
10
Ботта
Рубен
9
Абила
Рамон
7
Damian
Batallini
Барракас Сентраль
5-4-1
Колон
4-3-3

История личных встреч

Барракас Сентраль
Колон

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:0
КПЛ
2:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexis Dominguez 2 0.25
Колитто Лукас 1 0.13
Bruno Christian Sepulveda 1 0.13
Carlos Martin Arce 1 0.13
Juan Diaz4 1 0.13
Francisco Alvarez1 1 0.13
Ivan Tapia 0 0
Nicolas Capraro 0 0
Rodrigo Insua 0 0
Brian Calderara 0 0
Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Galvan 4 0.5
Абила Рамон 2 0.25
Эспинола Альберто 1 0.13
Damian Batallini 1 0.13
Ботта Рубен 1 (1) 0.13
Бенитес Хорхе 1 0.13
Eric Meza 1 0.13
Fabio Alvarez 0 0
Перласа Бальдомеро 0 0
Facundo Garces 0 0

Карточки

Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Insua 0 1
Колитто Лукас 1 0
Guido Villar 1 0
Carlos Martin Arce 1 0
Ivan Tapia 1 0
Facundo Mater 1 0
Francisco Alvarez1 1 0
Brian Calderara 1 0
David Zalazar 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rafael Delgado 1 1
Эспинола Альберто 2 0
Damian Batallini 2 0
Ботта Рубен 1 0
Javier Fabian Toledo 1 0
Конти Херман 1 0
Лусена Анхель 1 0
Ignacio Chicco 1 0
Braian Guille 1 0
Facundo Garces 1 0
Santiago Pierotti 1 0
Stefano Moreyra 1 0

Результаты матчей

Барракас Сентраль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Колон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Барракас Сентраль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Колон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

0
7
Барракас Сентраль
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Колон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

1
9

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
50%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
7
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

8
10
7 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
25%
2
20%
1-15
3
38%
1
10%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
20%
2
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
40%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Сентраль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0
Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2
Колон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Колон 3:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1
Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Колон - Ланус 2:0 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Колон - Тигре 1:3 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Колон 0:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Колон - Барракас Сентраль 1:1

Результаты матчей

Барракас Сентраль
Колон

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Барракас Сентраль
Колон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
3
4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 5 1 2 15 - 8 16
2.
Индепендьенте Авельянеда
 8 4 3 1 8 - 4 15
3.
Уракан
 8 4 1 3 11 - 6 13
4.
Колон
 8 4 1 3 11 - 9 13
5.
Архентинос Хуниорс
 8 3 3 2 12 - 11 12
6.
Тальерес Кордоба
 8 3 2 3 10 - 7 11
7.
Банфилд
 8 3 2 3 6 - 5 11
8.
Росарио Сентраль
 8 3 2 3 7 - 8 11
9.
Институто Кордоба
 8 2 5 1 6 - 4 11
10.
Велес Сарсфилд
 7 3 1 3 7 - 8 10
11.
Атлетико Тукуман
 7 2 4 1 4 - 3 10
12.
Барракас Сентраль
 8 3 1 4 7 - 14 10
13.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 2 4 6 - 12 8
14.
Арсенал Саранди
 8 2 1 5 7 - 11 7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 4 1 3 7 - 9 13
2.
Дефенса и Хустисия
 8 3 3 2 9 - 6 12
3.
Расинг Авельянеда
 8 3 3 2 10 - 10 12
4.
Годой Крус
 8 2 6 0 8 - 6 12
5.
Бельграно
 7 2 5 0 8 - 4 11
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 9 - 6 11
7.
Платенсе
 8 3 2 3 8 - 11 11
8.
Унион Санта-Фе
 8 2 5 1 7 - 5 11
9.
Сармьенто
 8 2 4 2 5 - 4 10
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 6 1 6 - 8 9
11.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 7 - 7 7
12.
Эстудиантес Ла Плата
 8 1 3 4 4 - 8 6
13.
Тигре
 8 1 3 4 2 - 7 6
14.
Ланус
 8 0 3 5 4 - 10 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Ривер Плейт
 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Росарио Сентраль
 5 3 2 0 5 - 1 11
4.
Колон
 4 3 1 0 7 - 2 10
5.
Барракас Сентраль
 4 3 1 0 6 - 3 10
6.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
7.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 1 8
8.
Архентинос Хуниорс
 4 2 2 0 8 - 5 8
9.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 2 - 0 8
10.
Банфилд
 4 2 1 1 5 - 2 7
11.
Арсенал Саранди
 4 2 1 1 4 - 3 7
12.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 3 - 2 7
13.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
14.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 4 - 3 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 3 0 1 6 - 6 9
2.
Дефенса и Хустисия
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Платенсе
 4 2 2 0 3 - 1 8
4.
Бельграно
 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
Сармьенто
 4 2 1 1 3 - 1 7
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
7.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
Унион Санта-Фе
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Годой Крус
 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Тигре
 4 0 3 1 1 - 2 3
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
13.
Ланус
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 4 0 2 2 1 - 4 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Институто Кордоба
 5 1 4 0 2 - 1 7
3.
Ривер Плейт
 4 1 1 2 5 - 6 4
4.
Банфилд
 4 1 1 2 1 - 3 4
5.
Архентинос Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 6 4
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 0 3 4 - 6 3
7.
Колон
 4 1 0 3 4 - 7 3
8.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 2 2 1 - 5 2
10.
Уракан
 4 0 1 3 2 - 5 1
11.
Велес Сарсфилд
 4 0 1 3 2 - 7 1
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Арсенал Саранди
 4 0 0 4 3 - 8 0
14.
Барракас Сентраль
 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 2 - 1 6
2.
Годой Крус
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Расинг Авельянеда
 4 1 3 0 5 - 4 6
4.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 4 - 3 5
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 5 - 4 4
6.
Дефенса и Хустисия
 4 1 1 2 3 - 3 4
7.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 4 4
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 1 - 3 4
9.
Бельграно
 4 0 4 0 2 - 2 4
10.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
11.
Тигре
 4 1 0 3 1 - 5 3
12.
Платенсе
 4 1 0 3 5 - 10 3
13.
Сармьенто
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ланус
 4 0 1 3 2 - 5 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 6
Уракан Matias Coccaro 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
Ривер Плейт Рондон Саломон 4
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Сан-Лоренсо Альмагро Jalil Elias 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Favio Alvarez уходит с поля. Перласа Бальдомеро выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 14'
      Г О О О О Л - Томас Гальван бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Барракас Сентраль 2:1 Колон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     