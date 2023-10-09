Тур: 8.
2:1
Конец матча
0'
0:1
14' ГолTomas Galvan
1:1
62' ГолAlexis Dominguez
2:1
81' ГолCarlos Martin Arce
82' Желтая карточкаCarlos Martin Arce
90' Желтая карточкаDamian Batallini
90'+5
Ход матча
14'
0:1
62'
81'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Juan
Diaz4
10
Ivan
Tapia
25
Siro
Rosane
21
Eric
Meza
19
Tomas
Galvan
10
Ботта
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan Diaz4Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
-
25 Siro RosaneПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
11 Alan Cantero
-
-
22 Guido Villar
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Tomas GalvanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
26 Carlos Arrua
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Барракас Сентраль
Колон
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexis Dominguez
|2
|0.25
|Колитто Лукас
|1
|0.13
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0.13
|Carlos Martin Arce
|1
|0.13
|Juan Diaz4
|1
|0.13
|Francisco Alvarez1
|1
|0.13
|Ivan Tapia
|0
|0
|Nicolas Capraro
|0
|0
|Rodrigo Insua
|0
|0
|Brian Calderara
|0
|0
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Galvan
|4
|0.5
|Абила Рамон
|2
|0.25
|Эспинола Альберто
|1
|0.13
|Damian Batallini
|1
|0.13
|Ботта Рубен
|1 (1)
|0.13
|Бенитес Хорхе
|1
|0.13
|Eric Meza
|1
|0.13
|Fabio Alvarez
|0
|0
|Перласа Бальдомеро
|0
|0
|Facundo Garces
|0
|0
Карточки
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Insua
|0
|1
|Колитто Лукас
|1
|0
|Guido Villar
|1
|0
|Carlos Martin Arce
|1
|0
|Ivan Tapia
|1
|0
|Facundo Mater
|1
|0
|Francisco Alvarez1
|1
|0
|Brian Calderara
|1
|0
|David Zalazar
|1
|0
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rafael Delgado
|1
|1
|Эспинола Альберто
|2
|0
|Damian Batallini
|2
|0
|Ботта Рубен
|1
|0
|Javier Fabian Toledo
|1
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Лусена Анхель
|1
|0
|Ignacio Chicco
|1
|0
|Braian Guille
|1
|0
|Facundo Garces
|1
|0
|Santiago Pierotti
|1
|0
|Stefano Moreyra
|1
|0
Результаты матчей
Барракас Сентраль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Колон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Барракас Сентраль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Колон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
0
7
Барракас Сентраль
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Колон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
1
9
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
50%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
7
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
8
10
7 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
25%
2
20%
1-15
3
38%
1
10%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
20%
2
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
40%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Сентраль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0
Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2
Колон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Колон 3:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1
Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Колон - Ланус 2:0 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Колон - Тигре 1:3 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Колон 0:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Колон - Барракас Сентраль 1:1
Результаты матчей
Барракас Сентраль
Колон
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Барракас Сентраль
Колон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
16
34
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Ривер Плейт
|Рондон Саломон
|4
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Jalil Elias
|5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3