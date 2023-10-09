Тур: 8.
0:0
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаAlejandro Maciel
40' Желтая карточкаJuan Cejas
63' Желтая карточкаNicolas Aguirre II
90' Желтая карточкаРемеди Эрик
90' Красная карточкаNicolas Aguirre II
90' Красная карточкаAlejandro Medina I
90'+8
Ход матча
40'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
20
E.
Viveros
27
Juan
Cejas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 E. ViverosПолузащитник
- Нападающий
-
27 Juan CejasНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
31 Ivan Cabrera
-
-
-
-
-
29 Brandon Sosa
-
Главный тренер: Dario Espinola
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Juan BisanzПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas SosaНападающий
-
37 Mateo Perez
-
-
31 Yvo Calleros
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
История личных встреч
Арсенал Саранди
Банфилд
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.1
0.9
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
100
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Brochero
|2
|0.25
|Juan Cejas
|2 (1)
|0.25
|Nestor Breitenbruch
|1
|0.13
|Leandro Moreira
|1
|0.13
|Santiago Toloza
|1 (1)
|0.13
|Braian Rivero
|0
|0
|Спорле Адриан
|0
|0
|Ignacio Gariglio
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Alvarez2
|1
|0.13
|Sebastian Sosa II
|1
|0.13
|Jesus Soraire
|1
|0.13
|Ignacio Rodriguez
|1
|0.13
|Juan Bisanz
|1
|0.13
|Geronimo Rivera
|1
|0.13
|Алеман Брайан
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Facundo Cambeses
|0
|0
|Emanuel Coronel
|0
|0
Карточки
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Aguirre II
|1
|1
|Nestor Breitenbruch
|2
|0
|Спорле Адриан
|2
|0
|Juan Cejas
|2
|0
|Lucas Brochero
|2
|0
|Joaquin Pombo
|2
|0
|Alejandro Medina I
|0
|1
|Кавальяро Хуан
|1
|0
|Cristian Chimino
|1
|0
|Braian Rivero
|1
|0
|Brian Guzman
|1
|0
|Ivan Cabrera
|1
|0
|Alfredo Amarilla
|1
|0
|Flabian Londono
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maciel
|4
|0
|Ремеди Эрик
|3
|0
|Алеман Брайан
|2
|0
|Milton Gimenez
|2
|0
|Ignacio Rodriguez
|2
|0
|Juan Bisanz
|2
|0
|Инсуа Эмануэль
|1
|0
|Facundo Cambeses
|1
|0
|Emanuel Coronel
|1
|0
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Саранди
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Банфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Арсенал Саранди
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Банфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
0
5
Арсенал Саранди
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Банфилд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Пропущено
11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
4
36%
0
0%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
1
9%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1
Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1
Банфилд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Банфилд - Ланус 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1
Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Уракан - Банфилд 2:0 Банфилд - Эстудиантес Рио-Куарто 0:1 Сармьенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Годой Крус 2:0 Ланус - Банфилд 2:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Тигре - Банфилд 1:2 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Банфилд - Аргентино Де Мерло 3:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0
Результаты матчей
Арсенал Саранди
Банфилд
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Арсенал Саранди
Банфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
17
17
17
17
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Ривер Плейт
|Рондон Саломон
|4
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Jalil Elias
|5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3