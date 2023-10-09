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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 8.
Арсенал Саранди
0:0
Конец матча
Банфилд
0'
8' Желтая карточка
Alejandro Maciel
40' Желтая карточка
Juan Cejas
63' Желтая карточка
Nicolas Aguirre II
90' Желтая карточка
Ремеди Эрик
90' Красная карточка
Nicolas Aguirre II
90' Красная карточка
Alejandro Medina I
90'+8
23
Alejandro
Medina
I
4
Cristian
Chimino
25
Nestor
Breitenbruch
13
Joaquin
Pombo
5
Спорле
Адриан
11
Lucas
Brochero
18
Gonzalo
Muscia
8
Braian
Rivero
20
E.
Viveros
9
Flabian
Londono
27
Juan
Cejas
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
4
Alejandro
Maciel
6
Aaron
Quiroz
33
Инсуа
Эмануэль
5
Ремеди
Эрик
7
Geronimo
Rivera
24
Martin
Ezequiel
Canete
20
Ignacio
Rodriguez
17
Juan
Bisanz
45
Milton
Gimenez
Арсенал Саранди
4-4-2
Банфилд
4-1-4-1

История личных встреч

Арсенал Саранди
Банфилд

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
0:0
ЛП
0:0
КПЛ
0:2
С
1:0
С
1:2
П
1:3
П
3:1
П
4:1
П
1:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.1
0.9

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
100

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Brochero 2 0.25
Juan Cejas 2 (1) 0.25
Nestor Breitenbruch 1 0.13
Leandro Moreira 1 0.13
Santiago Toloza 1 (1) 0.13
Braian Rivero 0 0
Спорле Адриан 0 0
Ignacio Gariglio 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Alvarez2 1 0.13
Sebastian Sosa II 1 0.13
Jesus Soraire 1 0.13
Ignacio Rodriguez 1 0.13
Juan Bisanz 1 0.13
Geronimo Rivera 1 0.13
Алеман Брайан 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0
Facundo Cambeses 0 0
Emanuel Coronel 0 0

Карточки

Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Aguirre II 1 1
Nestor Breitenbruch 2 0
Спорле Адриан 2 0
Juan Cejas 2 0
Lucas Brochero 2 0
Joaquin Pombo 2 0
Alejandro Medina I 0 1
Кавальяро Хуан 1 0
Cristian Chimino 1 0
Braian Rivero 1 0
Brian Guzman 1 0
Ivan Cabrera 1 0
Alfredo Amarilla 1 0
Flabian Londono 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Maciel 4 0
Ремеди Эрик 3 0
Алеман Брайан 2 0
Milton Gimenez 2 0
Ignacio Rodriguez 2 0
Juan Bisanz 2 0
Инсуа Эмануэль 1 0
Facundo Cambeses 1 0
Emanuel Coronel 1 0
Martin Ezequiel Canete 1 0

Результаты матчей

Арсенал Саранди
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Банфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Арсенал Саранди
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Банфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

0
5
Арсенал Саранди
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Банфилд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
4
36%
0
0%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
1
9%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1
Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1
Банфилд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Банфилд - Ланус 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1
Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Уракан - Банфилд 2:0 Банфилд - Эстудиантес Рио-Куарто 0:1 Сармьенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Годой Крус 2:0 Ланус - Банфилд 2:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Тигре - Банфилд 1:2 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Банфилд - Аргентино Де Мерло 3:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0

Результаты матчей

Арсенал Саранди
Банфилд

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Арсенал Саранди
Банфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
1
7
1.5
1
7
1
7
2.5
1
7

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 5 1 2 15 - 8 16
2.
Индепендьенте Авельянеда
 8 4 3 1 8 - 4 15
3.
Уракан
 8 4 1 3 11 - 6 13
4.
Колон
 8 4 1 3 11 - 9 13
5.
Архентинос Хуниорс
 8 3 3 2 12 - 11 12
6.
Тальерес Кордоба
 8 3 2 3 10 - 7 11
7.
Банфилд
 8 3 2 3 6 - 5 11
8.
Росарио Сентраль
 8 3 2 3 7 - 8 11
9.
Институто Кордоба
 8 2 5 1 6 - 4 11
10.
Велес Сарсфилд
 7 3 1 3 7 - 8 10
11.
Атлетико Тукуман
 7 2 4 1 4 - 3 10
12.
Барракас Сентраль
 8 3 1 4 7 - 14 10
13.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 2 4 6 - 12 8
14.
Арсенал Саранди
 8 2 1 5 7 - 11 7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 4 1 3 7 - 9 13
2.
Дефенса и Хустисия
 8 3 3 2 9 - 6 12
3.
Расинг Авельянеда
 8 3 3 2 10 - 10 12
4.
Годой Крус
 8 2 6 0 8 - 6 12
5.
Бельграно
 7 2 5 0 8 - 4 11
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 9 - 6 11
7.
Платенсе
 8 3 2 3 8 - 11 11
8.
Унион Санта-Фе
 8 2 5 1 7 - 5 11
9.
Сармьенто
 8 2 4 2 5 - 4 10
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 6 1 6 - 8 9
11.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 7 - 7 7
12.
Эстудиантес Ла Плата
 8 1 3 4 4 - 8 6
13.
Тигре
 8 1 3 4 2 - 7 6
14.
Ланус
 8 0 3 5 4 - 10 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Ривер Плейт
 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Росарио Сентраль
 5 3 2 0 5 - 1 11
4.
Колон
 4 3 1 0 7 - 2 10
5.
Барракас Сентраль
 4 3 1 0 6 - 3 10
6.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
7.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 1 8
8.
Архентинос Хуниорс
 4 2 2 0 8 - 5 8
9.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 2 - 0 8
10.
Банфилд
 4 2 1 1 5 - 2 7
11.
Арсенал Саранди
 4 2 1 1 4 - 3 7
12.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 3 - 2 7
13.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
14.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 4 - 3 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 3 0 1 6 - 6 9
2.
Дефенса и Хустисия
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Платенсе
 4 2 2 0 3 - 1 8
4.
Бельграно
 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
Сармьенто
 4 2 1 1 3 - 1 7
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
7.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
Унион Санта-Фе
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Годой Крус
 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Тигре
 4 0 3 1 1 - 2 3
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
13.
Ланус
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 4 0 2 2 1 - 4 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Институто Кордоба
 5 1 4 0 2 - 1 7
3.
Ривер Плейт
 4 1 1 2 5 - 6 4
4.
Банфилд
 4 1 1 2 1 - 3 4
5.
Архентинос Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 6 4
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 0 3 4 - 6 3
7.
Колон
 4 1 0 3 4 - 7 3
8.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 2 2 1 - 5 2
10.
Уракан
 4 0 1 3 2 - 5 1
11.
Велес Сарсфилд
 4 0 1 3 2 - 7 1
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Арсенал Саранди
 4 0 0 4 3 - 8 0
14.
Барракас Сентраль
 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 2 - 1 6
2.
Годой Крус
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Расинг Авельянеда
 4 1 3 0 5 - 4 6
4.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 4 - 3 5
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 5 - 4 4
6.
Дефенса и Хустисия
 4 1 1 2 3 - 3 4
7.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 4 4
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 1 - 3 4
9.
Бельграно
 4 0 4 0 2 - 2 4
10.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
11.
Тигре
 4 1 0 3 1 - 5 3
12.
Платенсе
 4 1 0 3 5 - 10 3
13.
Сармьенто
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ланус
 4 0 1 3 2 - 5 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 6
Уракан Matias Coccaro 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
Ривер Плейт Рондон Саломон 4
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Сан-Лоренсо Альмагро Jalil Elias 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Juan Cejas уходит с поля. Tomas Sultani выходит вместо него
  • 95'
    УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 93'
    УДАЛЕНИЕ! - Алехандро Медина увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 92'
    УДАЛЕНИЕ! - Nicolas Aguirre увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 90'
    Ремеди Эрик получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Игнасио Родригес уходит с поля. Себастьян Соса выходит вместо него
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Juan Cejas получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Алехандро Масиэл получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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