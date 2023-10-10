Тур: 8.
3:1
Конец матча
0'
1:0
8' ГолRoberto Garcia
2:0
12' ГолSantiago Castro
16' Желтая карточкаGuillermo Acosta
3:0
18' ГолJose Florentin
50' Желтая карточкаRoberto Garcia
3:1
61' ГолMateo Agustin Coronel
64' Желтая карточкаAbiel Osorio
90' Желтая карточкаГомес Элиас
90' Желтая карточкаJusto Giani
90' Желтая карточкаMateo Agustin Coronel
90'+7
Ход матча
8'
1:0
12'
2:0
16'
18'
3:0
50'
61'
64'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Мендез
Начо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Lenny Lobato
-
19 Abiel Osorio
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Каштру ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ramiro RuizНападающий
- Запасные игроки
-
12 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
-
32 Gonzalo PazЗащитник
- Защитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
40 Justo Giani
-
Главный тренер: Sergio Gomez
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Атлетико Тукуман
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.67
Среднее время на гол
75
135
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1
0.2
Среднее время на гол
90
450
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.09
0.45
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
82
198
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Castro
|4
|0.5
|Claudio Aquino
|1
|0.13
|Мендез Начо
|1
|0.13
|Jose Florentin
|1
|0.13
|Ромеро Брайан
|1
|0.13
|Roberto Garcia
|1
|0.13
|Пиццини Франсиско
|0
|0
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
|Гомес Элиас
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Agustin Coronel
|3 (1)
|0.38
|Ramiro Carrera
|1
|0.13
|Joaquin Pereyra1
|1 (1)
|0.13
|Justo Giani
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Брайан
|4
|0
|Хианетти Лаутаро
|3
|0
|Гомес Элиас
|3
|0
|Santiago Castro
|3
|0
|Мендез Начо
|2
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|2
|0
|Jose Florentin
|2
|0
|Гомес Валентин
|2
|0
|Abiel Osorio
|2
|0
|Nicolas Garayalde
|0
|1
|Claudio Aquino
|1
|0
|Roberto Garcia
|1
|0
|Yeison Gordillo
|1
|0
|Gaston Gomez
|1
|0
|Gianluca Prestianni
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ramiro Carrera
|3
|1
|Guillermo Acosta
|3
|0
|Mateo Agustin Coronel
|2
|0
|Nicolas Romero
|2
|0
|Ramiro Ruiz
|0
|1
|Bruno Felix Bianchi
|1
|0
|Matias Orihuela
|1
|0
|Axel Rodriguez
|1
|0
|Adrian Sanchez
|1
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Каштру Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Велес Сарсфилд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
2
Велес Сарсфилд
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
7
3
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
10
5
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
11%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан - Велес Сарсфилд 2:2 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0
Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Рио-Куарто 1:3 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 1:2
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Атлетико Тукуман
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:0
2 раза 50%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
1:0
3 раза 38%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Атлетико Тукуман
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
35
17
17
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Ривер Плейт
|Рондон Саломон
|4
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Jalil Elias
|5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3