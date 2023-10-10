Тур: 8.
1:2
Первый тайм: 34'
0'
1:0
3' ГолLucas Passerini
3' Желтая карточкаLucas Passerini
1:1
19' ГолБенедетто Дарио
1:2
29' ГолМерентиель Мигель
Ход матча
3'
1:0
19'
29'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Годой
Эрик
10
Matias
Marin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Matias MarinПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Амайя АндресЗащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Ariel GarciaПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Farre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
История личных встреч
Бельграно
Бока Хуниорс
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
12 матчей
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.83
1.17
Среднее время на гол
49
77
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.42
0.83
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
63
108
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Passerini
|5 (1)
|0.63
|Ulises Sanchez
|1
|0.13
|Matias Marin
|1
|0.13
|Juan Barinaga
|1
|0.13
|Alejandro Rebola
|1
|0.13
|Чаварриа Пабло
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенедетто Дарио
|2
|0.25
|Дженсон Лукас
|2
|0.25
|Себальос Эсекиэль
|1
|0.13
|Медина Кристиан
|1
|0.13
|Кавани Эдинсон
|1
|0.13
|Lucas Blondel
|1
|0.13
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|0
|0
|Барко Валентин
|0
|0
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Passerini
|3
|0
|Matias Marin
|3
|0
|Годой Эрик
|2
|0
|Nahuel Losada
|2
|0
|Juan Barinaga
|2
|0
|Lucas Diarte
|1
|0
|Alejandro Rebola
|1
|0
|Каштру Томаш
|1
|0
|Santiago Longo
|1
|0
|Ulises Sanchez
|1
|0
|Facundo Lencioni
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Себальос Эсекиэль
|2
|0
|Валентини Николас
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Вальдес Бруно
|1
|0
|Фигаль Хорхе
|1
|0
|Фернандес Пол
|1
|0
|Гонсалес Диего Эрнан
|1
|0
|Сараччи Марсело
|1
|0
|Lucas Blondel
|1
|0
|Кампусано Хорман
|1
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Бельграно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
4
Бельграно
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Бока Хуниорс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Годой Крус - Бельграно 0:0
Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Бельграно - Клайполе 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Бельграно 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Платенсе - Бельграно 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1
Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Альмагро - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Бока Хуниорс - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0
Результаты матчей
Бельграно
Бока Хуниорс
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
3 раза 75%
2:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
34
25
16
25
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|2.
|8
|3
|3
|2
|9 - 6
|12
|3.
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|4.
|8
|2
|6
|0
|8 - 6
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|9 - 6
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|7.
|1:2
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|8.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|9.
|2:1
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|10.
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|11.
|8
|1
|6
|1
|6 - 8
|9
|12.
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|13.
|8
|1
|3
|4
|2 - 7
|6
|14.
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|4.
|1:2
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|9.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|2:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|2.
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|3.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|5.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|6.
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|10.
|1:2
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|14.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Бельграно
|Lucas Passerini
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Ривер Плейт
|Рондон Саломон
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Jalil Elias
|5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3