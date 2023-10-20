Тур: 11. Стадион: Вион.
1:1
Второй тайм: 62'
Ход матча
11'
1:0
32'
58'
1:1
22
Суля
Самуэл
39
Мошко
Матей
29
Бренкус
Адам
10
Калу
Нсумох
45
Балай
Филип
12
Franck
Bahi
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Суля СамуэлЗащитник
- Защитник
-
39 Мошко МатейЗащитник
- Защитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Калу НсумохПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
90 Чонка МатушЗащитник
- Защитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
-
23 Patrik Dulay
-
11 Jakub Svec
-
-
-
Главный тренер: Vladimir Cifranic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Мендеш ПапуПолузащитник
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
История личных встреч
Злате Моравце
Михаловце
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
25 матчей
12%
32%
56%
3 победы 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
20%
28%
52%
5 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
16%
48%
36%
4 победы 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
0.91
0.64
Среднее время на гол
99
140
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.57
1.27
Среднее время на гол
57
70
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.28
0.92
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
70
97
Бомбардиры внутри турнира
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мондек Кароль
|3
|0.27
|Черепаки Роман
|1 (1)
|0.09
|Наги Рихард
|1
|0.09
|Гоно Мирослав
|1
|0.09
|Дуга Денис
|0
|0
|Калу Нсумох
|0
|0
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|3 (1)
|0.3
|Ван Кессел Гино
|1
|0.1
|Марьянович Саша
|1
|0.1
|Issa Adekunle
|1
|0.1
|Daniel Pavuk
|1
|0.1
|Ержабек Михал
|0
|0
|Stanislav Danko
|0
|0
|Вашко Филип
|0
|0
Карточки
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балай Филип
|3
|0
|Бренкус Адам
|3
|0
|Дуга Денис
|2
|0
|Наги Рихард
|2
|0
|Мошко Матей
|2
|0
|Тумма Гергей
|2
|0
|Чонка Матуш
|1
|0
|Мондек Кароль
|1
|0
|Matej Slavik
|1
|0
|Майдан Владимир
|1
|0
|Калу Нсумох
|1
|0
|Черепаки Роман
|1
|0
|Patrik Mijic
|1
|0
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Franck Bahi
|4
|0
|Issa Adekunle
|2
|0
|Жофчак Игор
|1
|0
|Беднар Мартин
|1
|0
|Марьянович Саша
|1
|0
|Matus Marcin
|1
|0
|Ван Кессел Гино
|1
|0
|Ержабек Михал
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Магда Даниэль
|1
|0
|Polydefkis Volanakis
|1
|0
Результаты матчей
Злате Моравце
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Михаловце
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Злате Моравце
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Михаловце
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
13
Упущенные победы
1
1
Злате Моравце
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Михаловце
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
13
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
20%
3
21%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
30%
4
29%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
18
18
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
4
22%
3
17%
1-15
3
17%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
4
22%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Злате Моравце
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Tovarniky - Злате Моравце 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1
Злате Моравце - Тренчин 1:2 Кошице - Злате Моравце 1:0 Жилина - Злате Моравце 3:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Погронье 3:0 Бани Яс - Злате Моравце 0:1 Дьёр - Злате Моравце 1:2 Вашаш - Злате Моравце 1:0 Татран Ладке - Злате Моравце 0:3 Злате Моравце - Петржалка 3:1 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:1
Михаловце
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Михаловце 0:0 МФК Вранов-над-Топлу - Михаловце 1:2 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5
Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Скалица - Михаловце 2:1 Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Заря - Михаловце 2:1 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Михаловце - ФК Гуменне 0:0 ФК Гуменне - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Ружомберок - Михаловце 2:0 Михаловце - Тренчин 0:2
Результаты матчей
Злате Моравце
Михаловце
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Злате Моравце
Михаловце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
12
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
45
19
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|19 - 12
|22
|2.
|9
|6
|2
|1
|17 - 9
|20
|3.
|10
|6
|1
|3
|24 - 15
|19
|4.
|10
|6
|1
|3
|23 - 17
|19
|5.
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|6.
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|7.
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|8.
|10
|3
|4
|3
|12 - 14
|13
|9.
|10
|3
|1
|6
|11 - 14
|10
|10.
|10
|2
|1
|7
|8 - 21
|7
|11.
|1:1
|10
|0
|4
|6
|7 - 20
|4
|12.
|1:1
|11
|0
|3
|8
|6 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|3.
|5
|4
|0
|1
|17 - 12
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|1 - 6
|4
|11.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|12.
|1:1
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|5.
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|7.
|5
|2
|0
|3
|13 - 10
|6
|8.
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|9.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|10.
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|11.
|1:1
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|12.
|4
|0
|0
|4
|5 - 10
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|5 (3)
|Жилина
|Henry Addo
|5 (2)
|Жилина
|Дурис Давид
|5 (1)
|Тренчин
|Купусович Негош
|5
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 5
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4