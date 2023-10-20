  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Злате Моравце
2:2
Конец матча
Михаловце
0'
1:0
11' Гол
Мондек Кароль
32' Желтая карточка
Бренкус Адам
1:1
58' Гол
Issa Adekunle
64' Желтая карточка
Гоно Мирослав
1:2
69' Гол
Issa Adekunle
73' Желтая карточка
Issa Adekunle
76' Желтая карточка
Жофчак Игор
2:2
87' Гол
Мондек Кароль
90'+6
34
Кноблох
Милан
22
Суля
Самуэл
2
Майдан
Владимир
39
Мошко
Матей
17
Слука
Бранислав
29
Бренкус
Адам
16
Мондек
Кароль
7
Черепаки
Роман
10
Калу
Нсумох
6
Гоно
Мирослав
45
Балай
Филип
1
Сараз
Беньямин
21
Магда
Даниэль
18
Ержабек
Михал
5
Polydefkis
Volanakis
12
Franck
Bahi
91
Карасюк
Роман
8
Yushi
Shimamura
51
Stanislav
Danko
11
Issa
Adekunle
9
Matus
Marcin
93
Ван
Кессел
Гино
Злате Моравце
4-5-1
Михаловце
4-3-3

История личных встреч

Злате Моравце
Михаловце

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

25 матчей

12%
32%
56%
3 победы 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

20%
28%
52%
5 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

16%
48%
36%
4 победы 12 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:0
С
2:5
С
0:0
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
2:2
С
1:0
С
3:0
С
2:0
С
2:2
С
2:0
С
0:1
С
2:0
С
1:2
С
5:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
2:1
КС
0:3

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

0.91
0.64

Среднее время на гол

99
140

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.57
1.27

Среднее время на гол

57
70

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.28
0.92

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

70
97

Бомбардиры внутри турнира

Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мондек Кароль 4 0.36
Черепаки Роман 1 (1) 0.09
Гоно Мирослав 1 0.09
Наги Рихард 1 0.09
Дуга Денис 0 0
Калу Нсумох 0 0
Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 3 (1) 0.3
Issa Adekunle 2 0.2
Ван Кессел Гино 1 0.1
Марьянович Саша 1 0.1
Daniel Pavuk 1 0.1
Ержабек Михал 0 0
Stanislav Danko 0 0
Вашко Филип 0 0

Карточки

Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балай Филип 3 0
Бренкус Адам 3 0
Дуга Денис 2 0
Наги Рихард 2 0
Мошко Матей 2 0
Тумма Гергей 2 0
Чонка Матуш 1 0
Мондек Кароль 1 0
Matej Slavik 1 0
Майдан Владимир 1 0
Гоно Мирослав 1 0
Калу Нсумох 1 0
Черепаки Роман 1 0
Patrik Mijic 1 0
Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franck Bahi 4 0
Issa Adekunle 3 0
Жофчак Игор 2 0
Беднар Мартин 1 0
Марьянович Саша 1 0
Matus Marcin 1 0
Ван Кессел Гино 1 0
Ержабек Михал 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Магда Даниэль 1 0
Polydefkis Volanakis 1 0

Результаты матчей

Злате Моравце
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Михаловце
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Злате Моравце
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Михаловце
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
13

Упущенные победы

1
1
Злате Моравце
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Михаловце
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
13

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
4
40%
1
17%
61-75
1
10%
2
33%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 6
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
20%
3
21%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
30%
4
29%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Пропущено

20
20
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
4
20%
4
20%
1-15
3
15%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
5
25%
1
5%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
4
20%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Злате Моравце
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Tovarniky - Злате Моравце 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1
Злате Моравце - Тренчин 1:2 Кошице - Злате Моравце 1:0 Жилина - Злате Моравце 3:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Погронье 3:0 Бани Яс - Злате Моравце 0:1 Дьёр - Злате Моравце 1:2 Вашаш - Злате Моравце 1:0 Татран Ладке - Злате Моравце 0:3 Злате Моравце - Петржалка 3:1 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:1
Михаловце
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Михаловце 0:0 МФК Вранов-над-Топлу - Михаловце 1:2 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5
Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Скалица - Михаловце 2:1 Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Заря - Михаловце 2:1 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Михаловце - ФК Гуменне 0:0 ФК Гуменне - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Ружомберок - Михаловце 2:0 Михаловце - Тренчин 0:2

Результаты матчей

Злате Моравце
Михаловце

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Злате Моравце
Михаловце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
2
2
1
5
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
5
5
2
9
1.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 10 7 1 2 19 - 12 22
2.
Слован Братислава
 9 6 2 1 17 - 9 20
3.
Железярне Подбрезова
 10 6 1 3 24 - 15 19
4.
Жилина
 10 6 1 3 23 - 17 19
5.
Спартак Трнава
 10 5 3 2 16 - 11 18
6.
ДАК
 10 5 2 3 16 - 10 17
7.
Дукла Банска-Бистрица
 10 4 3 3 17 - 14 15
8.
Ружомберок
 10 3 4 3 12 - 14 13
9.
Скалица
 10 3 1 6 11 - 14 10
10.
Кошице
 10 2 1 7 8 - 21 7
11.
Михаловце
 10 0 4 6 8 - 21 4
12.
Злате Моравце
 11 0 3 8 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Тренчин
 4 4 0 0 8 - 1 12
3.
Жилина
 5 4 0 1 17 - 12 12
4.
Ружомберок
 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Слован Братислава
 4 3 1 0 9 - 4 10
6.
Скалица
 6 3 1 2 6 - 4 10
7.
ДАК
 5 3 0 2 12 - 8 9
8.
Спартак Трнава
 5 2 1 2 8 - 6 7
9.
Дукла Банска-Бистрица
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Кошице
 4 1 1 2 1 - 6 4
11.
Злате Моравце
 5 0 2 3 4 - 10 2
12.
Михаловце
 6 0 2 4 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Трнава
 5 3 2 0 8 - 5 11
2.
Дукла Банска-Бистрица
 5 3 1 1 11 - 5 10
3.
Слован Братислава
 5 3 1 1 8 - 5 10
4.
Тренчин
 6 3 1 2 11 - 11 10
5.
ДАК
 5 2 2 1 4 - 2 8
6.
Жилина
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Железярне Подбрезова
 5 2 0 3 13 - 10 6
8.
Кошице
 6 1 0 5 7 - 15 3
9.
Михаловце
 4 0 2 2 3 - 6 2
10.
Ружомберок
 4 0 2 2 5 - 10 2
11.
Злате Моравце
 6 0 1 5 3 - 10 1
12.
Скалица
 4 0 0 4 5 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (3)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 5 (3)
Жилина Henry Addo 5 (2)
Жилина Дурис Давид 5 (1)
Тренчин Купусович Негош 5
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 5
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 4
Тренчин Бариш Дамьян 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 64'
      Гоно Мирослав получил желтую карточку от судьи
    • 58'
      Matus Marcin сделал результативную передачу.
    • 58'
      Г О О О О Л - Issa Adekunle бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Бренкус Адам получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Калу Нсумох сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Мондек Кароль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Злате Моравце 2:2 Михаловце онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     