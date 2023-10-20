Тур: 11. Стадион: Вион.
2:2
Конец матча
0'
1:0
11' ГолМондек Кароль
32' Желтая карточкаБренкус Адам
1:1
58' ГолIssa Adekunle
64' Желтая карточкаГоно Мирослав
1:2
69' ГолIssa Adekunle
73' Желтая карточкаIssa Adekunle
76' Желтая карточкаЖофчак Игор
2:2
87' ГолМондек Кароль
90'+6
Ход матча
11'
1:0
32'
58'
1:1
64'
69'
1:2
73'
76'
87'
2:2
22
Суля
Самуэл
39
Мошко
Матей
29
Бренкус
Адам
10
Калу
Нсумох
45
Балай
Филип
12
Franck
Bahi
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Суля СамуэлЗащитник
- Защитник
-
39 Мошко МатейЗащитник
- Защитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Калу НсумохПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
90 Чонка МатушЗащитник
- Защитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
-
23 Patrik Dulay
-
11 Jakub Svec
-
-
-
Главный тренер: Vladimir Cifranic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Мендеш ПапуПолузащитник
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
История личных встреч
Злате Моравце
Михаловце
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
25 матчей
12%
32%
56%
3 победы 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
20%
28%
52%
5 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
16%
48%
36%
4 победы 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
0.91
0.64
Среднее время на гол
99
140
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.57
1.27
Среднее время на гол
57
70
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.28
0.92
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
70
97
Бомбардиры внутри турнира
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мондек Кароль
|4
|0.36
|Черепаки Роман
|1 (1)
|0.09
|Гоно Мирослав
|1
|0.09
|Наги Рихард
|1
|0.09
|Дуга Денис
|0
|0
|Калу Нсумох
|0
|0
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|3 (1)
|0.3
|Issa Adekunle
|2
|0.2
|Ван Кессел Гино
|1
|0.1
|Марьянович Саша
|1
|0.1
|Daniel Pavuk
|1
|0.1
|Ержабек Михал
|0
|0
|Stanislav Danko
|0
|0
|Вашко Филип
|0
|0
Карточки
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балай Филип
|3
|0
|Бренкус Адам
|3
|0
|Дуга Денис
|2
|0
|Наги Рихард
|2
|0
|Мошко Матей
|2
|0
|Тумма Гергей
|2
|0
|Чонка Матуш
|1
|0
|Мондек Кароль
|1
|0
|Matej Slavik
|1
|0
|Майдан Владимир
|1
|0
|Гоно Мирослав
|1
|0
|Калу Нсумох
|1
|0
|Черепаки Роман
|1
|0
|Patrik Mijic
|1
|0
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Franck Bahi
|4
|0
|Issa Adekunle
|3
|0
|Жофчак Игор
|2
|0
|Беднар Мартин
|1
|0
|Марьянович Саша
|1
|0
|Matus Marcin
|1
|0
|Ван Кессел Гино
|1
|0
|Ержабек Михал
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Магда Даниэль
|1
|0
|Polydefkis Volanakis
|1
|0
Результаты матчей
Злате Моравце
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Михаловце
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Злате Моравце
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Михаловце
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
13
Упущенные победы
1
1
Злате Моравце
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Михаловце
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
13
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
4
40%
1
17%
61-75
1
10%
2
33%
76-90
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 6
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
20%
3
21%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
30%
4
29%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Пропущено
20
20
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
4
20%
4
20%
1-15
3
15%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
5
25%
1
5%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
4
20%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Злате Моравце
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Tovarniky - Злате Моравце 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1
Злате Моравце - Тренчин 1:2 Кошице - Злате Моравце 1:0 Жилина - Злате Моравце 3:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Погронье 3:0 Бани Яс - Злате Моравце 0:1 Дьёр - Злате Моравце 1:2 Вашаш - Злате Моравце 1:0 Татран Ладке - Злате Моравце 0:3 Злате Моравце - Петржалка 3:1 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:1
Михаловце
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Михаловце 0:0 МФК Вранов-над-Топлу - Михаловце 1:2 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5
Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Скалица - Михаловце 2:1 Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Заря - Михаловце 2:1 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Михаловце - ФК Гуменне 0:0 ФК Гуменне - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Ружомберок - Михаловце 2:0 Михаловце - Тренчин 0:2
Результаты матчей
Злате Моравце
Михаловце
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Злате Моравце
Михаловце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
22
15
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
55
29
28
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|5 (3)
|Жилина
|Henry Addo
|5 (2)
|Жилина
|Дурис Давид
|5 (1)
|Тренчин
|Купусович Негош
|5
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 5
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4