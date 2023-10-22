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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Спартак Трнава
1:2
Конец матча
Слован Братислава
0'
31' Желтая карточка
Дюриш Михал
32' Желтая карточка
Барсегян Тигран
44' Желтая карточка
Микович Мартин
0:1
64' Гол
Чаврич Александр
1:1
66' Гол
Желькович Адриан
1:2
76' Гол
Ловат Лукас
86' Желтая карточка
Блэкмэн Сезар
90' Желтая карточка
Ловат Лукас
90'+6
71
Такач
Доминик
3
Дурик
Андрей
2
Штетина
Лукаш
26
Коша
Себастьян
24
Коштрна
Кристиан
6
Прохазка
Роман
80
Желькович
Адриан
29
Микович
Мартин
97
Офори
Келвин
57
Дюриш
Михал
23
Даниэл
Эрик
82
Борян
Милан
28
Блэкмэн
Сезар
12
Байрич
Кенан
4
Кашия
Гурам
36
Ловат
Лукас
33
Куцка
Юрай
20
Канкава
Джаба
11
Барсегян
Тигран
6
Виммер
Кевин
8
Змрхаль
Яромир
77
Чаврич
Александр
Спартак Трнава
3-4-3
Слован Братислава
4-2-3-1

История личных встреч

Спартак Трнава
Слован Братислава

20 матчей

55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

35%
75%
7 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
55%
12 побед 11 ничьих 0 побед

35 матчей

22.9%
77.1%
0 побед 8 ничьих 27 побед

Первый тайм

34.3%
65.7%
0 побед 12 ничьих 21 победа

Второй тайм

34.3%
65.7%
0 побед 12 ничьих 20 побед

55 матчей

20%
30.9%
49.1%
11 побед 17 ничьих 27 побед

Первый тайм

12.7%
49.1%
38.2%
7 побед 27 ничьих 21 победа

Второй тайм

21.8%
41.8%
36.4%
12 побед 23 ничьи 20 побед

История матчей

К
3:1
С
1:0
С
0:0
С
4:1
С
0:0
К
1:2
С
1:0
С
0:1
С
0:0
С
3:0
С
1:2
С
0:3
С
2:0
С
0:0
С
0:0
С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
2:1
К
1:1
С
1:0
К
1:1
С
1:0
С
1:2
С
0:3
С
0:1
С
0:0
С
4:1
С
0:0
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
4:0
С
1:2
С
2:0
С
1:3
С
0:0
С
0:1
С
0:1
CL
0:0
CL
2:0
CL
3:0
К
2:3
К
2:2
CL
1:3
CL
1:1
К
6:0
CL
0:3
CL
1:1
CL
0:2
CL
1:1
CL
1:2
CL
1:1
CL
0:1
CL
2:3

Голы

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

0.82
0.74

Среднее время на гол

109
121

Всего голов

43
33

Голов в среднем за матч

1.59
1.18

Среднее время на гол

56
76

Всего голов

66
53

Голов в среднем за матч

1.2
0.96

Тотал матчей

2.5
45
Больше 82%
Меньше 18%
10
36
Больше 65%
Меньше 35%
19
22
Больше 40%
Меньше 60%
33
10
Больше 18%
Меньше 82%
45
5
Больше 9%
Меньше 91%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
54

Среднее время на гол

75
93

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюриш Михал 4 0.36
Азанго Филип 2 0.18
Офори Келвин 2 0.18
Джуричин Марко 2 (1) 0.18
Стефаник Самуэль 1 0.09
Даниэл Эрик 1 0.09
Желькович Адриан 1 0.09
Ристовски Милан 1 0.09
Баинович Филип 1 0.09
Бернат Ян 1 0.09
Компан-Брезник Миха 1 0.09
Буката Мартин 0 0
Коштрна Кристиан 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 4 0.4
Стрелец Давид 3 0.3
Чаврич Александр 3 0.3
Толич Марко 3 0.3
Пощек Лукаш 1 0.1
Ловат Лукас 1 0.1
Кашия Гурам 1 0.1
Змрхаль Яромир 1 0.1
Абубакари Малик 1 0.1
Марчелли Нино 1 0.1
Куцка Юрай 0 0
Вайсс Владимир 0 0
Виммер Кевин 0 0
Байрич Кенан 0 0
Лихи Филип 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Желькович Адриан 2 1
Баинович Филип 3 0
Прохазка Роман 2 0
Микович Мартин 2 0
Шулек Мартин 2 0
Осени Азиз 2 0
Уйлаки Марек 1 0
Дюриш Михал 1 0
Michal Gasparik 1 0
Штетина Лукаш 1 0
Горосито Николас 1 0
Джуричин Марко 1 0
Даниэл Эрик 1 0
Коштрна Кристиан 1 0
Азанго Филип 1 0
Офори Келвин 1 0
Коша Себастьян 1 0
Компан-Брезник Миха 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашия Гурам 3 0
Барсегян Тигран 3 0
Байрич Кенан 2 0
Ловат Лукас 2 0
Блэкмэн Сезар 2 0
Канкава Джаба 1 0
Вайсс Владимир 1 0
Агбо Уче 1 0
Борян Милан 1 0
Стрелец Давид 1 0
Лихи Филип 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Слован Братислава
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
1
Спартак Трнава
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Слован Братислава
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
9
Спартак Трнава
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Слован Братислава
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

13
10

Голы по времени матча

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
10%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
3
30%
3
30%
46-60
2
20%
3
30%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
3
43%
2
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
75%
76-90

Забито

18
19
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
3
17%
1
5%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
4
22%
3
16%
31-45
5
28%
5
26%
46-60
3
17%
4
21%
61-75
2
11%
3
16%
76-90

Пропущено

12
10
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
4
33%
2
20%
61-75
3
25%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Banik Lehota pod Vtacnikom - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1
Спартак Трнава - Кошице 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ауда 4:1 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 Ауда - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Валенсия 0:1
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Середь - Слован Братислава 1:3 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3
Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 2:0 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Зриньски - Слован Братислава 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1

Результаты матчей

Спартак Трнава
Слован Братислава

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:2
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
1
5
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
4
2
1
4
2.5
1
5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
1
5
6
1.5
8
2
2
9
2.5
2
8
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 10 7 2 1 19 - 10 23
2.
Тренчин
 11 7 2 2 19 - 12 23
3.
Железярне Подбрезова
 11 7 1 3 29 - 15 22
4.
Жилина
 11 7 1 3 28 - 18 22
5.
Дукла Банска-Бистрица
 11 5 3 3 21 - 16 18
6.
Спартак Трнава
 11 5 3 3 17 - 13 18
7.
ДАК
 11 5 2 4 17 - 15 17
8.
Ружомберок
 11 3 4 4 12 - 19 13
9.
Скалица
 11 3 2 6 11 - 14 11
10.
Кошице
 11 2 1 8 10 - 25 7
11.
Михаловце
 10 0 4 6 8 - 21 4
12.
Злате Моравце
 11 0 3 8 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 6 5 1 0 16 - 5 16
2.
Жилина
 6 5 0 1 22 - 13 15
3.
Тренчин
 5 4 1 0 8 - 1 13
4.
Ружомберок
 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Слован Братислава
 4 3 1 0 9 - 4 10
6.
Скалица
 6 3 1 2 6 - 4 10
7.
ДАК
 5 3 0 2 12 - 8 9
8.
Спартак Трнава
 6 2 1 3 9 - 8 7
9.
Дукла Банска-Бистрица
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Кошице
 5 1 1 3 3 - 10 4
11.
Злате Моравце
 5 0 2 3 4 - 10 2
12.
Михаловце
 6 0 2 4 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 6 4 1 1 15 - 7 13
2.
Слован Братислава
 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Спартак Трнава
 5 3 2 0 8 - 5 11
4.
Тренчин
 6 3 1 2 11 - 11 10
5.
ДАК
 6 2 2 2 5 - 7 8
6.
Жилина
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Железярне Подбрезова
 5 2 0 3 13 - 10 6
8.
Кошице
 6 1 0 5 7 - 15 3
9.
Михаловце
 4 0 2 2 3 - 6 2
10.
Ружомберок
 5 0 2 3 5 - 15 2
11.
Скалица
 5 0 1 4 5 - 10 1
12.
Злате Моравце
 6 0 1 5 3 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 7 (3)
Жилина Дурис Давид 7 (1)
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (5)
Железярне Подбрезова Mark Assinor 5 (3)
Жилина Henry Addo 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 5
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 5
Кошице Jan Mizerak 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Микович Мартин получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Барсегян Тигран получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Дюриш Михал получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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