Тур: 11. Стадион: Антон Малатинский.
1:2
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаДюриш Михал
32' Желтая карточкаБарсегян Тигран
44' Желтая карточкаМикович Мартин
0:1
64' ГолЧаврич Александр
1:1
66' ГолЖелькович Адриан
1:2
76' ГолЛоват Лукас
86' Желтая карточкаБлэкмэн Сезар
90' Желтая карточкаЛоват Лукас
90'+6
Ход матча
31'
32'
44'
64'
0:1
66'
1:1
76'
1:2
86'
90'
97
Офори
Келвин
57
Дюриш
Михал
23
Даниэл
Эрик
82
Борян
Милан
12
Байрич
Кенан
36
Ловат
Лукас
33
Куцка
Юрай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Офори КелвинНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бернат ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шулек МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Паур ЯкубНападающий
-
11 Азанго ФилипНападающий
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
- Защитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Спартак Трнава
Слован Братислава
20 матчей
55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
35%
75%
7 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
55%
12 побед 11 ничьих 0 побед
35 матчей
22.9%
77.1%
0 побед 8 ничьих 27 побед
Первый тайм
34.3%
65.7%
0 побед 12 ничьих 21 победа
Второй тайм
34.3%
65.7%
0 побед 12 ничьих 20 побед
55 матчей
20%
30.9%
49.1%
11 побед 17 ничьих 27 побед
Первый тайм
12.7%
49.1%
38.2%
7 побед 27 ничьих 21 победа
Второй тайм
21.8%
41.8%
36.4%
12 побед 23 ничьи 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
0.82
0.74
Среднее время на гол
109
121
Всего голов
43
33
Голов в среднем за матч
1.59
1.18
Среднее время на гол
56
76
Всего голов
66
53
Голов в среднем за матч
1.2
0.96
Тотал матчей
2.5
45
Больше 82%
Меньше 18%
10
36
Больше 65%
Меньше 35%
19
22
Больше 40%
Меньше 60%
33
10
Больше 18%
Меньше 82%
45
5
Больше 9%
Меньше 91%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
Среднее время на гол
75
93
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюриш Михал
|4
|0.36
|Азанго Филип
|2
|0.18
|Офори Келвин
|2
|0.18
|Джуричин Марко
|2 (1)
|0.18
|Стефаник Самуэль
|1
|0.09
|Даниэл Эрик
|1
|0.09
|Желькович Адриан
|1
|0.09
|Ристовски Милан
|1
|0.09
|Баинович Филип
|1
|0.09
|Бернат Ян
|1
|0.09
|Компан-Брезник Миха
|1
|0.09
|Буката Мартин
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|4
|0.4
|Стрелец Давид
|3
|0.3
|Чаврич Александр
|3
|0.3
|Толич Марко
|3
|0.3
|Пощек Лукаш
|1
|0.1
|Ловат Лукас
|1
|0.1
|Кашия Гурам
|1
|0.1
|Змрхаль Яромир
|1
|0.1
|Абубакари Малик
|1
|0.1
|Марчелли Нино
|1
|0.1
|Куцка Юрай
|0
|0
|Вайсс Владимир
|0
|0
|Виммер Кевин
|0
|0
|Байрич Кенан
|0
|0
|Лихи Филип
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Желькович Адриан
|2
|1
|Баинович Филип
|3
|0
|Прохазка Роман
|2
|0
|Микович Мартин
|2
|0
|Шулек Мартин
|2
|0
|Осени Азиз
|2
|0
|Уйлаки Марек
|1
|0
|Дюриш Михал
|1
|0
|Michal Gasparik
|1
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Даниэл Эрик
|1
|0
|Коштрна Кристиан
|1
|0
|Азанго Филип
|1
|0
|Офори Келвин
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
|Компан-Брезник Миха
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашия Гурам
|3
|0
|Барсегян Тигран
|3
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Ловат Лукас
|2
|0
|Блэкмэн Сезар
|2
|0
|Канкава Джаба
|1
|0
|Вайсс Владимир
|1
|0
|Агбо Уче
|1
|0
|Борян Милан
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Трнава
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Слован Братислава
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
1
Спартак Трнава
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Слован Братислава
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
9
Спартак Трнава
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Слован Братислава
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
13
10
Голы по времени матча
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
10%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
3
30%
3
30%
46-60
2
20%
3
30%
61-75
2
20%
1
10%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
3
43%
2
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
75%
76-90
Забито
18
19
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
3
17%
1
5%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
4
22%
3
16%
31-45
5
28%
5
26%
46-60
3
17%
4
21%
61-75
2
11%
3
16%
76-90
Пропущено
12
10
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
4
33%
2
20%
61-75
3
25%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Banik Lehota pod Vtacnikom - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1
Спартак Трнава - Кошице 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ауда 4:1 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 Ауда - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Валенсия 0:1
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Середь - Слован Братислава 1:3 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3
Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 2:0 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Зриньски - Слован Братислава 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1
Результаты матчей
Спартак Трнава
Слован Братислава
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:2
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Спартак Трнава
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
15
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
23
42
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
91
56
82
29
28
110
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|7 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|7 (1)
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (5)
|Железярне Подбрезова
|Mark Assinor
|5 (3)
|Жилина
|Henry Addo
|5 (2)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 5
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|5
|Кошице
|Jan Mizerak
|5