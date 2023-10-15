Тур: 26.
0'
1' Желтая карточкаАртур Гомес
45' Желтая карточкаMachado
82' Желтая карточкаМаркес Лукас
90'+7
Ход матча
1'
45'
82'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Аллисон
4
Marllon
6
Uendel
8
Роналд
14
Raniele
29
Clayson
27
Нерис
23
Machado
10
Nikao
11
Уэсли
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 АллисонЗащитник
-
4 MarllonЗащитник
-
6 UendelЗащитник
-
8 РоналдПолузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 ClaysonНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Пабло ХуанЗащитник
-
17 NeguebaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
82 Pablinho
-
55 Calebe
-
-
20 Рикельме
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 MachadoПолузащитник
- Полузащитник
-
10 NikaoПолузащитник
-
19 Артур ГомесНападающий
-
11 Уэсли ЛопесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Витор ПаулоВратарь
- Защитник
-
14 Каики IIЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Педро ЖоаоПолузащитник
- Нападающий
-
-
20 _Ian Luccas
-
-
39 Ruan Indio
-
Главный тренер: Пепа
История личных встреч
Куяба
Крузейро
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
0.33
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
270
270
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дейверсон Силва
|9 (2)
|0.35
|Clayson
|3 (1)
|0.12
|Fernando Sobral
|2
|0.08
|Raniele
|2
|0.08
|Денилсон Невес
|1
|0.04
|Веллингтон Силва
|1
|0.04
|Marllon
|1
|0.04
|Эмпереур Алан
|1
|0.04
|Роналд
|1
|0.04
|Рикельме
|1
|0.04
|Matheusinho
|1
|0.04
|Питта Исидро
|1
|0.04
|Matheus Alexandre
|1
|0.04
|Pablo Cepellini
|0
|0
|Кафу Жонатан
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Насименто Бруно III
|4
|0.15
|Уэсли Лопес
|4
|0.15
|Gilberto IV
|3
|0.12
|Хавьер Марлон
|2
|0.08
|Артур Гомес VIII
|2
|0.08
|Machado
|1
|0.04
|Nikao
|1
|0.04
|Рамиро
|1
|0.04
|Castan da Silva Luciano
|1
|0.04
|Дурадо Энрике
|1
|0.04
|Маркес Лукас
|1
|0.04
|Papagaio
|1
|0.04
|Jussa
|1
|0.04
|Lucas Silva IV
|0
|0
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Нерис
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Antonio Oliveira
|6
|1
|Marllon
|7
|0
|Денилсон Невес
|6
|0
|Эмпереур Алан
|6
|0
|Raniele
|6
|0
|Филипе Аугусто
|4
|1
|Дейверсон Силва
|5
|0
|Fernando Sobral
|4
|0
|Patric Calmon
|2
|1
|Pablo Cepellini
|3
|0
|Минейро Лукас
|3
|0
|Кафу Жонатан
|3
|0
|Matheusinho
|3
|0
|Matheus Alexandre
|3
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|2
|0
|Роналд
|2
|0
|Uendel
|1
|0
|Веллингтон Силва
|1
|0
|Clayson
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Рикельме
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Лукас
|5
|2
|Castan da Silva Luciano
|6
|0
|Jussa
|6
|0
|Уэсли Лопес
|5
|0
|Хавьер Марлон
|5
|0
|Виллиам Фуртадо
|4
|0
|Gilberto IV
|4
|0
|Нерис
|4
|0
|Machado
|3
|0
|Рафаэл Кабрал
|3
|0
|Рамиро
|3
|0
|Насименто Бруно III
|3
|0
|Wallisson
|3
|0
|Алмейда Ричард
|2
|0
|Дурадо Энрике
|2
|0
|Паласиос Элибельтон
|2
|0
|Артур Гомес VIII
|2
|0
|Fernando Henrique
|0
|1
|Nikao
|1
|0
|Neto XI
|1
|0
|Lucas Silva IV
|1
|0
|Papagaio
|1
|0
|Формига Игор
|1
|0
|Pepa
|1
|0
|Gabriel Mesquita
|1
|0
|Каики II
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Крузейро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
7
Куяба
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Крузейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
7
5
Куяба
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (7)
58% (15)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
Крузейро
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
14
12
Голы по времени матча
Забито
18
18
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
1
6%
3
17%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
6
33%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
3
17%
3
17%
61-75
5
28%
6
33%
76-90
Пропущено
14
13
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
4
29%
3
23%
61-75
3
21%
5
38%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
15
10
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
20%
1
10%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
2
20%
76-90
Забито
27
23
9 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 10
9 Не забивали 14
1
4%
3
13%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
5
19%
7
30%
31-45
7
26%
0
0%
46-60
4
15%
5
22%
61-75
7
26%
6
26%
76-90
Пропущено
29
23
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 16
6
21%
1
4%
1-15
2
7%
5
22%
16-30
4
14%
4
17%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
5
17%
3
13%
61-75
8
28%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Куяба - Флуминенсе 3:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Куяба - Америка Минейро 2:2 Гремио - Куяба 2:0
Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Куяба - Фламенго 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Куяба - Сан-Паулу 2:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Куяба - Байя 1:1 Куяба - Сантос 3:0 Васко да Гама - Куяба 1:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Гойяс - Куяба 0:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Флуминенсе - Куяба 2:0
Крузейро
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Крузейро - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Сантос - Крузейро 0:3 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0
Гремио - Крузейро 3:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Крузейро - Гойяс 0:1 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1
Результаты матчей
Куяба
Крузейро
Точный счет
3:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
0:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
0
13 раз 50%
1
7 раз 27%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Куяба
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
58
58
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
85
211
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
1313
719
620
323
422
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|15 (4)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|12 (2)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|10 (2)
|Гремио
|Суарес Луис
|9 (6)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 11
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Гойяс
|Магиньо
|2 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 9
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 9