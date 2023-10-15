  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 26.
Куяба
0:0
Конец матча
Крузейро
0'
1' Желтая карточка
Артур Гомес
45' Желтая карточка
Machado
82' Желтая карточка
Маркес Лукас
90'+7
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
34
Аллисон
4
Marllon
6
Uendel
8
Роналд
14
Raniele
27
Денилсон
Невес
22
Ласерда
Дерик
29
Clayson
16
Дейверсон
Силва
1
Рафаэл
Кабрал
12
Виллиам
Фуртадо
27
Нерис
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
6
Маркес
Лукас
23
Machado
16
Lucas
Silva
IV
10
Nikao
19
Артур
Гомес
VIII
11
Уэсли
Лопес
Куяба
4-3-3
Крузейро
4-4-2

История личных встреч

Куяба
Крузейро

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

СA
0:1
СB
0:0
СB
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.33

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

270
270

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дейверсон Силва 9 (2) 0.35
Clayson 3 (1) 0.12
Fernando Sobral 2 0.08
Raniele 2 0.08
Денилсон Невес 1 0.04
Веллингтон Силва 1 0.04
Marllon 1 0.04
Эмпереур Алан 1 0.04
Роналд 1 0.04
Рикельме 1 0.04
Matheusinho 1 0.04
Питта Исидро 1 0.04
Matheus Alexandre 1 0.04
Pablo Cepellini 0 0
Кафу Жонатан 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Насименто Бруно III 4 0.15
Уэсли Лопес 4 0.15
Gilberto IV 3 0.12
Хавьер Марлон 2 0.08
Артур Гомес VIII 2 0.08
Machado 1 0.04
Nikao 1 0.04
Рамиро 1 0.04
Castan da Silva Luciano 1 0.04
Дурадо Энрике 1 0.04
Маркес Лукас 1 0.04
Papagaio 1 0.04
Jussa 1 0.04
Lucas Silva IV 0 0
Виллиам Фуртадо 0 0
Витал Матеус 0 0
Нерис 0 0
Формига Игор 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Antonio Oliveira 6 1
Marllon 7 0
Денилсон Невес 6 0
Эмпереур Алан 6 0
Raniele 6 0
Филипе Аугусто 4 1
Дейверсон Силва 5 0
Fernando Sobral 4 0
Patric Calmon 2 1
Pablo Cepellini 3 0
Минейро Лукас 3 0
Кафу Жонатан 3 0
Matheusinho 3 0
Matheus Alexandre 3 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 2 0
Роналд 2 0
Uendel 1 0
Веллингтон Силва 1 0
Clayson 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Рикельме 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Лукас 5 2
Castan da Silva Luciano 6 0
Jussa 6 0
Уэсли Лопес 5 0
Хавьер Марлон 5 0
Виллиам Фуртадо 4 0
Gilberto IV 4 0
Нерис 4 0
Machado 3 0
Рафаэл Кабрал 3 0
Рамиро 3 0
Насименто Бруно III 3 0
Wallisson 3 0
Алмейда Ричард 2 0
Дурадо Энрике 2 0
Паласиос Элибельтон 2 0
Артур Гомес VIII 2 0
Fernando Henrique 0 1
Nikao 1 0
Neto XI 1 0
Lucas Silva IV 1 0
Papagaio 1 0
Формига Игор 1 0
Pepa 1 0
Gabriel Mesquita 1 0
Каики II 1 0
Vinicius Robert 1 0

Результаты матчей

Куяба
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Крузейро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
7
Куяба
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Крузейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

7
5
Куяба
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (7)
58% (15)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
Крузейро
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

14
12

Голы по времени матча

Забито

18
18
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
1
6%
3
17%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
6
33%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
3
17%
3
17%
61-75
5
28%
6
33%
76-90

Пропущено

14
13
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
4
29%
3
23%
61-75
3
21%
5
38%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
20%
1
10%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
2
20%
76-90

Забито

27
23
9 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 10
9 Не забивали 14
1
4%
3
13%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
5
19%
7
30%
31-45
7
26%
0
0%
46-60
4
15%
5
22%
61-75
7
26%
6
26%
76-90

Пропущено

29
23
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 16
6
21%
1
4%
1-15
2
7%
5
22%
16-30
4
14%
4
17%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
5
17%
3
13%
61-75
8
28%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Куяба - Флуминенсе 3:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Куяба - Америка Минейро 2:2 Гремио - Куяба 2:0
Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Куяба - Фламенго 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Куяба - Сан-Паулу 2:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Куяба - Байя 1:1 Куяба - Сантос 3:0 Васко да Гама - Куяба 1:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Гойяс - Куяба 0:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Флуминенсе - Куяба 2:0
Крузейро
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Крузейро - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Сантос - Крузейро 0:3 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0
Гремио - Крузейро 3:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Крузейро - Гойяс 0:1 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1

Результаты матчей

Куяба
Крузейро

Точный счет

3:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
0:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
0
13 раз 50%
1
7 раз 27%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Куяба
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
5
8
5
8
1.5
1
12
3
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
5
2
11
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
13
13
7
19
1.5
6
20
3
23
2.5
4
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 26 17 4 5 42 - 16 55
2.
Ред Булл Брагантино
 26 12 10 4 36 - 23 46
3.
Гремио
 26 13 5 8 42 - 35 44
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 26 12 8 6 40 - 22 44
5.
Фламенго
 26 12 8 6 38 - 31 44
6.
Форталеза Сеара
 26 12 6 8 33 - 26 42
7.
Флуминенсе
 26 12 5 9 34 - 31 41
8.
Атлетико Паранаэнсе
 26 11 8 7 38 - 30 41
9.
Атлетико Минейро
 26 11 7 8 30 - 21 40
10.
Сан-Паулу
 26 9 8 9 31 - 27 35
11.
Куяба
 26 9 6 11 26 - 30 33
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 26 8 8 10 23 - 31 32
13.
Крузейро
 26 7 10 9 24 - 22 31
14.
Коринтианс
 26 7 10 9 30 - 32 31
15.
Сантос
 26 8 6 12 29 - 42 30
16.
Байя
 26 7 7 12 34 - 38 28
17.
Васко да Гама
 26 7 6 13 27 - 38 27
18.
Гойяс
 26 6 9 11 25 - 37 27
19.
Коритиба Парана
 26 5 5 16 29 - 54 20
20.
Америка Минейро
 26 4 6 16 29 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 11 1 1 28 - 6 34
2.
Флуминенсе
 14 10 3 1 20 - 8 33
3.
Гремио
 13 10 2 1 26 - 10 32
4.
Сан-Паулу
 14 9 2 3 23 - 13 29
5.
Атлетико Паранаэнсе
 14 8 5 1 25 - 15 29
6.
Ред Булл Брагантино
 13 8 4 1 21 - 8 28
7.
Форталеза Сеара
 14 8 4 2 23 - 13 28
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 8 2 2 20 - 10 26
9.
Фламенго
 12 6 4 2 17 - 9 22
10.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 13 22
11.
Атлетико Минейро
 13 6 3 4 16 - 12 21
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 6 3 4 15 - 14 21
13.
Сантос
 13 5 5 3 22 - 19 20
14.
Васко да Гама
 13 5 2 6 15 - 15 17
15.
Куяба
 13 4 5 4 17 - 15 17
16.
Байя
 12 4 4 4 20 - 15 16
17.
Гойяс
 13 3 6 4 15 - 20 15
18.
Крузейро
 13 3 5 5 6 - 9 14
19.
Америка Минейро
 13 4 1 8 13 - 23 13
20.
Коритиба Парана
 12 3 3 6 14 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 14 6 4 4 21 - 22 22
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 3 4 14 - 10 21
3.
Атлетико Минейро
 13 5 4 4 14 - 9 19
4.
Ред Булл Брагантино
 13 4 6 3 15 - 15 18
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 4 6 4 20 - 12 18
6.
Крузейро
 13 4 5 4 18 - 13 17
7.
Куяба
 13 5 1 7 9 - 15 16
8.
Форталеза Сеара
 12 4 2 6 10 - 13 14
9.
Атлетико Паранаэнсе
 12 3 3 6 13 - 15 12
10.
Гойяс
 13 3 3 7 10 - 17 12
11.
Гремио
 13 3 3 7 16 - 25 12
12.
Байя
 14 3 3 8 14 - 23 12
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 2 5 6 8 - 17 11
14.
Сантос
 13 3 1 9 7 - 23 10
15.
Васко да Гама
 13 2 4 7 12 - 23 10
16.
Коринтианс
 13 2 3 8 10 - 19 9
17.
Флуминенсе
 12 2 2 8 14 - 23 8
18.
Коритиба Парана
 14 2 2 10 15 - 37 8
19.
Сан-Паулу
 12 0 6 6 8 - 14 6
20.
Америка Минейро
 13 0 5 8 16 - 31 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 15 (4)
Сантос Леонардо Маркос 12 (2)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 10 (2)
Гремио Суарес Луис 9 (6)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 11
Флуминенсе Андре 1 10
Гойяс Магиньо 2 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 9
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 9
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