Тур: 10. Стадион: Центральный городской стадион.
3:2
Конец матча
0'
0:1
4' ГолБуяльский Виталий
1:1
15' ГолКрушиньский Борис
16' Желтая карточкаArielson
45' Желтая карточкаВолошин Назар
49' Желтая карточкаМорозко Евгений
1:2
51' ПенальтиБуяльский Виталий
53' Желтая карточкаТанковский Вячеслав
57' Вторая желтая карточкаМорозко Евгений
62' Желтая карточкаТымчик Александр
2:2
64' ГолБудковский Филипп
3:2
70' ГолКозак Артём
90' Красная карточкаКараваев Александр
90'+8
Ход матча
4'
15'
16'
45'
49'
51'
57'
62'
64'
2:2
70'
3:2
71
Бойко
Денис
59
Козак
Артём
18
Макуана
Бени
99
Arielson
- Основной состав
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Макуана БениПолузащитник
-
99 ArielsonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Янаков ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Калитвинцев Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дячук МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Малыш НавинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 БенитоНападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
История личных встреч
Полесье
Динамо Киев
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Бомбардиры внутри турнира
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будковский Филипп
|3
|0.3
|Козак Артём
|2
|0.2
|Макуана Бени
|2
|0.2
|Кушниренко Богдан
|1
|0.1
|Назаренко Александр
|1
|0.1
|Arielson
|1
|0.1
|Грицук Василий
|1 (1)
|0.1
|Крушиньский Борис
|1
|0.1
|Мустафаев Эмиль
|1
|0.1
|Artem Smolyakov
|1
|0.1
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.1
|Танковский Вячеслав
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|0.86
|Ванат Владислав
|4
|0.57
|Ярмоленко Андрей
|4 (2)
|0.57
|Бражко Владимир
|3
|0.43
|Волошин Назар
|2
|0.29
|Караваев Александр
|1
|0.14
|Бенито
|1
|0.14
|Сидорчук Сергей
|1
|0.14
|Андриевский Александр
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Шапаренко Николай
|0
|0
Карточки
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танковский Вячеслав
|4
|0
|Artem Smolyakov
|3
|0
|Шаповал Владислав
|1
|1
|Морозко Евгений
|1
|1
|Шабанов Артём
|2
|0
|Будковский Филипп
|2
|0
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Кушниренко Богдан
|0
|1
|Огиря Владислав
|1
|0
|Бойко Денис
|1
|0
|Грицук Василий
|1
|0
|Кравченко Никита
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Крушиньский Борис
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
|Arielson
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Волошин Назар
|3
|0
|Сирота Александр
|1
|1
|Шепелев Владимир
|2
|0
|Караваев Александр
|0
|1
|Попов Денис II
|0
|1
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Дубинчак Владислав
|1
|0
|Вивчаренко Константин
|1
|0
|Бражко Владимир
|1
|0
|Дячук Максим
|1
|0
Результаты матчей
Полесье
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Динамо Киев
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
0
4
Полесье
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Динамо Киев
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
10
Полесье
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Динамо Киев
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
7
14
Голы по времени матча
Забито
7
12
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 3
1
14%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
43%
1
8%
61-75
3
43%
3
25%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
25%
2
20%
76-90
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
5
50%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
15
22
3 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
2
13%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
20%
1
5%
61-75
8
53%
8
36%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
25%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
3
38%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Полесье
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Минай 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:0
Полесье - Оболонь 2:0 Александрия - Полесье 0:3 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Рух Львов 0:1 Днепр-1 - Полесье 2:1 Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Рапид Вена - Полесье 1:1 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Сепси - Полесье 1:0 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 Оболонь - Полесье 1:1 Полесье - Кремень 5:0 Металлург Зп - Полесье 0:1
Динамо Киев
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Динамо Киев - Александрия 4:2 Оболонь - Динамо Киев 1:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0
Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Минай 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Динамо Киев 1:5
Результаты матчей
Полесье
Динамо Киев
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
2 раза 50%
3:2
2 раза 50%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 50%
4
2 раза 50%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:2
2 раза 29%
2:4
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Тоталы голов в матче
Полесье
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
15
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
28
43
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|4 (3)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|4 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|4 (1)
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|4 (1)
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Заря
|Джордан
|1 3
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 3
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Ворскла
|Скляр Александр
|4