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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Полесье
3:2
Конец матча
Динамо Киев
0'
0:1
4' Гол
Буяльский Виталий
1:1
15' Гол
Крушиньский Борис
16' Желтая карточка
Arielson
45' Желтая карточка
Волошин Назар
49' Желтая карточка
Морозко Евгений
1:2
51' Пенальти
Буяльский Виталий
53' Желтая карточка
Танковский Вячеслав
57' Вторая желтая карточка
Морозко Евгений
62' Желтая карточка
Тымчик Александр
2:2
64' Гол
Будковский Филипп
3:2
70' Гол
Козак Артём
90' Красная карточка
Караваев Александр
90'+8
71
Бойко
Денис
44
Чоботенко
Сергей
55
Крушиньский
Борис
30
Шабанов
Артём
9
Морозко
Евгений
29
Artem
Smolyakov
59
Козак
Артём
77
Кушниренко
Богдан
6
Танковский
Вячеслав
18
Макуана
Бени
99
Arielson
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
25
Дячук
Максим
34
Сирота
Александр
44
Дубинчак
Владислав
6
Бражко
Владимир
18
Андриевский
Александр
20
Караваев
Александр
29
Буяльский
Виталий
91
Волошин
Назар
11
Ванат
Владислав
Полесье
Динамо Киев

История личных встреч

Полесье
Динамо Киев

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
5:1

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Бомбардиры внутри турнира

Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будковский Филипп 3 0.3
Козак Артём 2 0.2
Макуана Бени 2 0.2
Кушниренко Богдан 1 0.1
Назаренко Александр 1 0.1
Arielson 1 0.1
Грицук Василий 1 (1) 0.1
Крушиньский Борис 1 0.1
Мустафаев Эмиль 1 0.1
Artem Smolyakov 1 0.1
Янаков Денис 1 (1) 0.1
Танковский Вячеслав 0 0
Кравченко Никита 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 6 (3) 0.86
Ванат Владислав 4 0.57
Ярмоленко Андрей 4 (2) 0.57
Бражко Владимир 3 0.43
Волошин Назар 2 0.29
Караваев Александр 1 0.14
Бенито 1 0.14
Сидорчук Сергей 1 0.14
Андриевский Александр 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Шапаренко Николай 0 0

Карточки

Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танковский Вячеслав 4 0
Artem Smolyakov 3 0
Шаповал Владислав 1 1
Морозко Евгений 1 1
Шабанов Артём 2 0
Будковский Филипп 2 0
Гитченко Андрей 0 1
Кушниренко Богдан 0 1
Огиря Владислав 1 0
Бойко Денис 1 0
Грицук Василий 1 0
Кравченко Никита 1 0
Назаренко Александр 1 0
Крушиньский Борис 1 0
Макуана Бени 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0
Arielson 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Волошин Назар 3 0
Сирота Александр 1 1
Шепелев Владимир 2 0
Караваев Александр 0 1
Попов Денис II 0 1
Сидорчук Сергей 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Тымчик Александр 1 0
Дубинчак Владислав 1 0
Вивчаренко Константин 1 0
Бражко Владимир 1 0
Дячук Максим 1 0

Результаты матчей

Полесье
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Динамо Киев
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

0
4
Полесье
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Динамо Киев
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
10
Полесье
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Динамо Киев
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

7
12
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 3
1
14%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
43%
1
8%
61-75
3
43%
3
25%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
5
50%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

15
22
3 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
2
13%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
20%
1
5%
61-75
8
53%
8
36%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
25%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
3
38%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Полесье
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Минай 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:0
Полесье - Оболонь 2:0 Александрия - Полесье 0:3 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Рух Львов 0:1 Днепр-1 - Полесье 2:1 Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Рапид Вена - Полесье 1:1 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Сепси - Полесье 1:0 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 Оболонь - Полесье 1:1 Полесье - Кремень 5:0 Металлург Зп - Полесье 0:1
Динамо Киев
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Динамо Киев - Александрия 4:2 Оболонь - Динамо Киев 1:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0
Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Минай 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Динамо Киев 1:5

Результаты матчей

Полесье
Динамо Киев

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
2 раза 50%
3:2
2 раза 50%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 50%
4
2 раза 50%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:2
2 раза 29%
2:4
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Тоталы голов в матче

Полесье
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
1
3
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
1
5
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
1.5
2
8
2.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 10 6 1 3 15 - 8 19
2.
Шахтёр Донецк
 9 5 3 1 17 - 10 18
3.
Кривбасс
 9 5 2 2 18 - 10 17
4.
Черноморец Од
 9 5 1 3 15 - 10 16
5.
Динамо Киев
 7 5 0 2 22 - 13 15
6.
Рух Львов
 8 4 3 1 14 - 8 15
7.
Днепр-1
 7 3 3 1 7 - 5 12
8.
Ворскла
 8 4 0 4 10 - 15 12
9.
Металлист-1925
 8 3 2 3 6 - 6 11
10.
Колос Ковалёвка
 9 2 5 2 6 - 7 11
11.
Оболонь
 9 2 3 4 5 - 10 9
12.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 8 - 12 8
13.
Александрия
 9 2 2 5 7 - 16 8
14.
Верес
 8 1 3 4 6 - 10 6
15.
Заря
 8 1 3 4 6 - 10 6
16.
Минай
 9 0 3 6 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Динамо Киев
 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
Полесье
 4 3 0 1 7 - 4 9
4.
Рух Львов
 5 2 3 0 9 - 5 9
5.
Днепр-1
 5 2 2 1 5 - 4 8
6.
Металлист-1925
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Кривбасс
 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Колос Ковалёвка
 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Александрия
 5 2 1 2 4 - 9 7
10.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 4 - 3 6
11.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 7 6
12.
Верес
 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Оболонь
 4 0 3 1 2 - 4 3
14.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 10 2
16.
Заря
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
2.
Кривбасс
 5 3 1 1 10 - 3 10
3.
Полесье
 6 3 1 2 8 - 4 10
4.
Рух Львов
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Динамо Киев
 4 2 0 2 12 - 10 6
6.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 8 6
7.
Черноморец Од
 5 2 0 3 9 - 8 6
8.
Оболонь
 5 2 0 3 3 - 6 6
9.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 2 1 3 - 2 5
10.
Заря
 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Днепр-1
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Металлист-1925
 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Колос Ковалёвка
 4 0 4 0 2 - 2 4
14.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Александрия
 4 0 1 3 3 - 7 1
16.
Минай
 4 0 1 3 3 - 8 1
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Динамо Киев Ванат Владислав 4 (3)
Рух Львов Климчук Юрий 4 (2)
Кривбасс Задерака Максим 4 (1)
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Заря Джордан 1 3
Оболонь Taras Moroz 1 3
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Ворскла Скляр Александр 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Танковский Вячеслав получил желтую карточку от судьи
    • 51'
      Г О О О О Л - Буяльский Виталий из команды Динамо Киев забивает с точки!
    • 49'
      Yevhenii Morozko получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Полесье 3:2 Динамо Киев онлайн

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