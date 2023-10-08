Тур: 10. Стадион: Оболонь Арена.
1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
10'
33'
1:0
40'
37
Мозиль
Олег
17
Курило
Игорь
20
Червак
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Вовкун АртемНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
-
20 Червак ВадимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Юсов ДмитрийПолузащитник
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
История личных встреч
Оболонь
Металлист-1925
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
0.75
Среднее время на гол
54
120
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.29
0.57
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
70
157
Бомбардиры внутри турнира
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Igor Krasnopir
|2
|0.2
|Тарануха Ростислав
|2
|0.2
|Черненко Руслан
|1
|0.1
|Карась Даниил
|1
|0.1
|Дубко Валерий
|0
|0
|Vitaliy Grusha
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юсов Дмитрий
|2
|0.22
|Дмитренко Владислав
|2
|0.22
|Русин Ростислав
|1
|0.11
|Борячук Андрей
|1 (1)
|0.11
|Курило Игорь
|0
|0
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
|Oleksiy Sydorov
|0
|0
Карточки
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Taras Moroz
|3
|1
|Вовкун Артем
|2
|1
|Vitaliy Grusha
|2
|1
|Тарануха Ростислав
|3
|0
|Приймак Владислав
|3
|0
|Карась Даниил
|1
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Слободян Олег
|1
|0
|Лукьянчук Павел
|1
|0
|Косовский Сергей
|1
|0
|Дубко Валерий
|1
|0
|Yegor Prokopenko
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
|Igor Medynsky
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жичиков Максим
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Мартынюк Ярослав
|1
|1
|Ткачук Андрей
|2
|0
|Курило Игорь
|2
|0
|Ткачук Евгений
|1
|0
|Вачиберадзе Бека
|1
|0
|Борячук Андрей
|1
|0
|Мозиль Олег
|1
|0
|Габелок Артём
|1
|0
|Русин Ростислав
|1
|0
|Дмитренко Владислав
|1
|0
|Andrii Chyruk
|1
|0
Результаты матчей
Оболонь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Металлист-1925
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Оболонь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Металлист-1925
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
3
Оболонь
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Металлист-1925
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
40%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Оболонь
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Минай - Оболонь 0:1 Оболонь - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Верес 0:0 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0
Оболонь - Черноморец Од 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Оболонь - Кривбасс 0:0 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1 Оболонь - Звягель 2:0 Оболонь - ФК Левый Берег 0:2 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Карпаты - Оболонь 1:1 Оболонь - Полесье 1:1 Нива Тернополь - Оболонь 1:2 Оболонь - Эпицентр Дунаевцы 2:1
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист-1925 - Заря 2:1
Рух Львов - Металлист-1925 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Александрия - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Ингулец - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Заря - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0
Результаты матчей
Оболонь
Металлист-1925
Точный счет
0:0
3 раза 75%
2:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Оболонь
Металлист-1925
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
53
27
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|1
|3
|15 - 8
|19
|2.
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|4.
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|5.
|7
|5
|0
|2
|22 - 13
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|7.
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|8.
|9
|4
|1
|4
|10 - 15
|13
|9.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|6 - 10
|12
|10.
|10
|2
|6
|2
|6 - 7
|12
|11.
|0:1
|9
|3
|2
|4
|6 - 7
|11
|12.
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|13.
|10
|2
|3
|5
|7 - 16
|9
|14.
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|15.
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|16.
|9
|0
|3
|6
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|2.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|7.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|10.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|12.
|1:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|3.
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|4.
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|12 - 10
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|8.
|1:0
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
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|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|4 (3)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|4 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|4 (1)
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|4 (1)
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Ворскла
|Скляр Александр
|5
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|5
|Заря
|Джордан
|1 3
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 3