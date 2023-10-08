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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Оболонь
1:0
Первый тайм: 45+'
Металлист-1925
0'
10' Желтая карточка
Курило Игорь
1:0
33' Гол
Igor Krasnopir
40' Желтая карточка
Yegor Prokopenko

Ход матча

10'
 
Курило Игорь
33'
Igor Krasnopir
(Дубко Валерий)
1:0
40'
Yegor Prokopenko
 
Лучшие коэффициенты
Оболонь
Ничья
Металлист-1925
2.60
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Все Коэффициенты
23
Рыбка
Александр
2
Карась
Даниил
3
Приймак
Владислав
16
Лукьянчук
Павел
9
Igor
Medynsky
24
Yegor
Prokopenko
37
Дубко
Валерий
19
Косовский
Сергей
4
Taras
Moroz
55
Суханов
Сергей
95
Igor
Krasnopir
37
Мозиль
Олег
29
Жичиков
Максим
74
Фарина
Марьян
17
Курило
Игорь
20
Червак
Вадим
6
Вачиберадзе
Бека
28
Габелок
Артём
7
Ari
Moura
22
Дмитренко
Владислав
97
Oleksiy
Sydorov
9
Борячук
Андрей
Оболонь
Металлист-1925

История личных встреч

Оболонь
Металлист-1925

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
2:1
ПД
1:0
К
2:0
ПД
0:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
0.75

Среднее время на гол

54
120

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.29
0.57

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

70
157

Бомбардиры внутри турнира

Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Igor Krasnopir 2 0.2
Тарануха Ростислав 2 0.2
Черненко Руслан 1 0.1
Карась Даниил 1 0.1
Дубко Валерий 0 0
Vitaliy Grusha 0 0
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юсов Дмитрий 2 0.22
Дмитренко Владислав 2 0.22
Русин Ростислав 1 0.11
Борячук Андрей 1 (1) 0.11
Курило Игорь 0 0
Мартынюк Ярослав 0 0
Oleksiy Sydorov 0 0

Карточки

Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Taras Moroz 3 1
Вовкун Артем 2 1
Vitaliy Grusha 2 1
Тарануха Ростислав 3 0
Приймак Владислав 3 0
Карась Даниил 1 1
Рыбка Александр 1 0
Слободян Олег 1 0
Лукьянчук Павел 1 0
Косовский Сергей 1 0
Дубко Валерий 1 0
Yegor Prokopenko 1 0
Oleksandr Chernov 1 0
Igor Medynsky 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жичиков Максим 3 0
Безуглый Никита 3 0
Мартынюк Ярослав 1 1
Ткачук Андрей 2 0
Курило Игорь 2 0
Ткачук Евгений 1 0
Вачиберадзе Бека 1 0
Борячук Андрей 1 0
Мозиль Олег 1 0
Габелок Артём 1 0
Русин Ростислав 1 0
Дмитренко Владислав 1 0
Andrii Chyruk 1 0

Результаты матчей

Оболонь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Металлист-1925
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Оболонь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Металлист-1925
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
3
Оболонь
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Металлист-1925
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
40%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оболонь
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Минай - Оболонь 0:1 Оболонь - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Верес 0:0 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0
Оболонь - Черноморец Од 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Оболонь - Кривбасс 0:0 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1 Оболонь - Звягель 2:0 Оболонь - ФК Левый Берег 0:2 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Карпаты - Оболонь 1:1 Оболонь - Полесье 1:1 Нива Тернополь - Оболонь 1:2 Оболонь - Эпицентр Дунаевцы 2:1
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист-1925 - Заря 2:1
Рух Львов - Металлист-1925 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Александрия - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Ингулец - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Заря - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0

Результаты матчей

Оболонь
Металлист-1925

Точный счет

0:0
3 раза 75%
2:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Оболонь
Металлист-1925

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
5
3
2
7
1.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 10 6 1 3 15 - 8 19
2.
Шахтёр Донецк
 9 5 3 1 17 - 10 18
3.
Кривбасс
 9 5 2 2 18 - 10 17
4.
Черноморец Од
 9 5 1 3 15 - 10 16
5.
Динамо Киев
 7 5 0 2 22 - 13 15
6.
Рух Львов
 8 4 3 1 14 - 8 15
7.
Днепр-1
 8 4 3 1 9 - 5 15
8.
Ворскла
 9 4 1 4 10 - 15 13
9.
Оболонь
 1:0 10 3 3 4 6 - 10 12
10.
Колос Ковалёвка
 10 2 6 2 6 - 7 12
11.
Металлист-1925
 0:1 9 3 2 4 6 - 7 11
12.
ЛНЗ Черкассы
 10 2 3 5 8 - 12 9
13.
Александрия
 10 2 3 5 7 - 16 9
14.
Заря
 8 1 3 4 6 - 10 6
15.
Верес
 9 1 3 5 6 - 12 6
16.
Минай
 9 0 3 6 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 6 3 2 1 7 - 4 11
2.
Черноморец Од
 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Динамо Киев
 3 3 0 0 10 - 3 9
4.
Полесье
 4 3 0 1 7 - 4 9
5.
Рух Львов
 5 2 3 0 9 - 5 9
6.
Колос Ковалёвка
 6 2 2 2 4 - 5 8
7.
Металлист-1925
 0:1 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Кривбасс
 4 2 1 1 8 - 7 7
9.
Александрия
 5 2 1 2 4 - 9 7
10.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 4 - 3 6
11.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 7 6
12.
Оболонь
 1:0 5 1 3 1 3 - 4 6
13.
Верес
 5 1 2 2 5 - 6 5
14.
ЛНЗ Черкассы
 6 1 1 4 5 - 10 4
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 10 2
16.
Заря
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
2.
Кривбасс
 5 3 1 1 10 - 3 10
3.
Полесье
 6 3 1 2 8 - 4 10
4.
Ворскла
 5 2 1 2 5 - 8 7
5.
Рух Львов
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Динамо Киев
 4 2 0 2 12 - 10 6
7.
Черноморец Од
 5 2 0 3 9 - 8 6
8.
Оболонь
 1:0 5 2 0 3 3 - 6 6
9.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 2 1 3 - 2 5
10.
Заря
 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Днепр-1
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Колос Ковалёвка
 4 0 4 0 2 - 2 4
13.
Металлист-1925
 0:1 5 1 1 3 2 - 4 4
14.
Александрия
 5 0 2 3 3 - 7 2
15.
Минай
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Верес
 4 0 1 3 1 - 6 1
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Динамо Киев Ванат Владислав 4 (3)
Рух Львов Климчук Юрий 4 (2)
Кривбасс Задерака Максим 4 (1)
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Ворскла Скляр Александр 5
Колос Ковалёвка Бурда Никита 5
Заря Джордан 1 3
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 3
Весь список
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Оболонь
Ничья
Металлист-1925
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