  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Оболонь
1:0
Конец матча
Металлист-1925
0'
9' Желтая карточка
Курило Игорь
1:0
33' Гол
Igor Krasnopir
40' Желтая карточка
Yegor Prokopenko
45' Желтая карточка
Суханов Сергей
60' Вторая желтая карточка
Курило Игорь
73' Желтая карточка
Taras Moroz
76' Желтая карточка
Дубко Валерий
80' Красная карточка
Мозиль Олег
90'+4
23
Рыбка
Александр
2
Карась
Даниил
3
Приймак
Владислав
16
Лукьянчук
Павел
9
Igor
Medynsky
24
Yegor
Prokopenko
37
Дубко
Валерий
19
Косовский
Сергей
4
Taras
Moroz
55
Суханов
Сергей
95
Igor
Krasnopir
37
Мозиль
Олег
29
Жичиков
Максим
74
Фарина
Марьян
17
Курило
Игорь
20
Червак
Вадим
6
Вачиберадзе
Бека
28
Габелок
Артём
7
Ari
Moura
22
Дмитренко
Владислав
97
Oleksiy
Sydorov
9
Борячук
Андрей
Оболонь
Металлист-1925

История личных встреч

Оболонь
Металлист-1925

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
2:1
ПД
1:0
К
2:0
ПД
0:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
0.75

Среднее время на гол

54
120

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.29
0.57

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

70
157

Бомбардиры внутри турнира

Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Igor Krasnopir 2 0.2
Тарануха Ростислав 2 0.2
Черненко Руслан 1 0.1
Карась Даниил 1 0.1
Дубко Валерий 0 0
Vitaliy Grusha 0 0
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юсов Дмитрий 2 0.22
Дмитренко Владислав 2 0.22
Русин Ростислав 1 0.11
Борячук Андрей 1 (1) 0.11
Курило Игорь 0 0
Мартынюк Ярослав 0 0
Oleksiy Sydorov 0 0

Карточки

Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Taras Moroz 4 1
Вовкун Артем 2 1
Vitaliy Grusha 2 1
Тарануха Ростислав 3 0
Приймак Владислав 3 0
Карась Даниил 1 1
Дубко Валерий 2 0
Yegor Prokopenko 2 0
Рыбка Александр 1 0
Слободян Олег 1 0
Лукьянчук Павел 1 0
Косовский Сергей 1 0
Суханов Сергей 1 0
Oleksandr Chernov 1 0
Igor Medynsky 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курило Игорь 2 1
Жичиков Максим 3 0
Безуглый Никита 3 0
Мозиль Олег 1 1
Мартынюк Ярослав 1 1
Ткачук Андрей 2 0
Ткачук Евгений 1 0
Вачиберадзе Бека 1 0
Борячук Андрей 1 0
Габелок Артём 1 0
Русин Ростислав 1 0
Дмитренко Владислав 1 0
Andrii Chyruk 1 0

Результаты матчей

Оболонь
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Металлист-1925
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Оболонь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Металлист-1925
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
3
Оболонь
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Металлист-1925
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оболонь
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Минай - Оболонь 0:1 Оболонь - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Верес 0:0 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0
Оболонь - Черноморец Од 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Оболонь - Кривбасс 0:0 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1 Оболонь - Звягель 2:0 Оболонь - ФК Левый Берег 0:2 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Карпаты - Оболонь 1:1 Оболонь - Полесье 1:1 Нива Тернополь - Оболонь 1:2 Оболонь - Эпицентр Дунаевцы 2:1
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист-1925 - Заря 2:1
Рух Львов - Металлист-1925 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Александрия - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Ингулец - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Заря - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0

Результаты матчей

Оболонь
Металлист-1925

Точный счет

0:0
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
1:0
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Оболонь
Металлист-1925

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
5
4
2
8
1.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 10 6 1 3 15 - 8 19
2.
Шахтёр Донецк
 9 5 3 1 17 - 10 18
3.
Кривбасс
 9 5 2 2 18 - 10 17
4.
Черноморец Од
 9 5 1 3 15 - 10 16
5.
Рух Львов
 9 4 4 1 14 - 8 16
6.
Динамо Киев
 7 5 0 2 22 - 13 15
7.
Днепр-1
 8 4 3 1 9 - 5 15
8.
Ворскла
 9 4 1 4 10 - 15 13
9.
Оболонь
 10 3 3 4 6 - 10 12
10.
Колос Ковалёвка
 10 2 6 2 6 - 7 12
11.
Металлист-1925
 9 3 2 4 6 - 7 11
12.
ЛНЗ Черкассы
 10 2 3 5 8 - 12 9
13.
Александрия
 10 2 3 5 7 - 16 9
14.
Заря
 8 1 3 4 6 - 10 6
15.
Верес
 9 1 3 5 6 - 12 6
16.
Минай
 10 0 4 6 6 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 6 3 2 1 7 - 4 11
2.
Черноморец Од
 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Рух Львов
 6 2 4 0 9 - 5 10
4.
Динамо Киев
 3 3 0 0 10 - 3 9
5.
Полесье
 4 3 0 1 7 - 4 9
6.
Колос Ковалёвка
 6 2 2 2 4 - 5 8
7.
Металлист-1925
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Кривбасс
 4 2 1 1 8 - 7 7
9.
Александрия
 5 2 1 2 4 - 9 7
10.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 4 - 3 6
11.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 7 6
12.
Оболонь
 5 1 3 1 3 - 4 6
13.
Верес
 5 1 2 2 5 - 6 5
14.
ЛНЗ Черкассы
 6 1 1 4 5 - 10 4
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 10 2
16.
Заря
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
2.
Кривбасс
 5 3 1 1 10 - 3 10
3.
Полесье
 6 3 1 2 8 - 4 10
4.
Ворскла
 5 2 1 2 5 - 8 7
5.
Рух Львов
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Динамо Киев
 4 2 0 2 12 - 10 6
7.
Черноморец Од
 5 2 0 3 9 - 8 6
8.
Оболонь
 5 2 0 3 3 - 6 6
9.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 2 1 3 - 2 5
10.
Заря
 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Днепр-1
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Колос Ковалёвка
 4 0 4 0 2 - 2 4
13.
Металлист-1925
 5 1 1 3 2 - 4 4
14.
Александрия
 5 0 2 3 3 - 7 2
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 8 2
16.
Верес
 4 0 1 3 1 - 6 1
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Динамо Киев Ванат Владислав 4 (3)
Рух Львов Климчук Юрий 4 (2)
Кривбасс Задерака Максим 4 (1)
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 1 4
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Ворскла Скляр Александр 5
Колос Ковалёвка Бурда Никита 5
Заря Джордан 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Суханов Сергей получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Yegor Prokopenko получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Дубко Валерий сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Igor Krasnopir бьет в цель!
    • 9'
      Курило Игорь получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Оболонь 1:0 Металлист-1925 онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     