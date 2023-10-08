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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Рух Львов
0:0
Конец матча
Минай
0'
23' Желтая карточка
Valeriy Rogozynsky
31' Желтая карточка
Denys Teslyuk
79' Желтая карточка
Taras Dmytruk
90' Желтая карточка
Кораблин Тимур
90'+5
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сыч
Алексей
92
Слюбик
Богдан
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
63
Marko
Sapuha
35
Fernando
Edson
22
Плюман
Анже-Фредди
91
Denys
Teslyuk
7
Климчук
Юрий
11
Соломон-Отабор
Вив
13
Бандура
Александр
3
Солдат
Игорь
73
Мельник
Александр
23
Немчанинов
Дмитрий
8
Andriy
Buleza
10
Одарюк
Владимир
44
Vadym
Vitenchuk
97
Кораблин
Тимур
78
Valeriy
Rogozynsky
22
Yegor
Tverdokhlib
19
Yegor
Gunichev
Рух Львов
Минай

История личных встреч

Рух Львов
Минай

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПД
1:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.25
0.75

Среднее время на гол

360
120

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

0.88
0.63

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

102
144

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климчук Юрий 4 (2) 0.44
Ilya Kvasnytsya 3 0.33
Рунич Василий 3 0.33
Слюбик Богдан 2 0.22
Де Паула Таллес 0 0
Притула Остап 0 0
Oleh Fedor 0 0
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 2 0.2
Yegor Gunichev 2 0.2
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.2
Valeriy Rogozynsky 0 0
Taras Dmytruk 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Sapuha 4 0
Fernando Edson 3 0
Рунич Василий 3 0
Дидик Роман 3 0
Vitaliy Roman 2 0
Довгий Алексей 1 0
Климчук Юрий 1 0
Лях Ростислав 1 0
Притула Остап 1 0
Слюбик Богдан 1 0
Dmitriy Ledviy 1 0
Denys Teslyuk 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Valeriy Rogozynsky 3 0
Vadym Vitenchuk 3 0
Ралюченко Андрей 2 0
Панасенко Сергей 2 0
Кравчук Юрий 2 0
Taras Dmytruk 2 0
Вишневский Олег 2 0
Бандура Александр 0 1
Одарюк Владимир 1 0
Петько Сергей 1 0
Мельник Александр 1 0
Кораблин Тимур 1 0
Yegor Tverdokhlib 1 0
Danylo Golub 1 0
Andriy Buleza 1 0

Результаты матчей

Рух Львов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Минай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
3
Рух Львов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Минай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

4
2
Рух Львов
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Минай
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
4
57%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Забито

5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
80%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
4
40%
76-90

Забито

12
6
1 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
6
50%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Пропущено

10
18
8 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
10%
0
0%
1-15
5
50%
3
17%
16-30
2
20%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
2
20%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кривбасс - Рух Львов 1:3 Рух Львов - Александрия 0:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1
Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Ворскла 4:1 Рух Львов - Заря 2:1 Рух Львов - Агробизнес 3:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Прикарпатье 3:1 Рух Львов - Эпицентр 0:0 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Минай - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Нива Тернополь 2:1 Рух Львов - МФК Металлург 2:0 Рух Львов - Подолье Хмельницкий 2:1 Рух Львов - Александрия 0:0 Черноморец Од - Рух Львов 1:3
Минай
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1 Александрия - Минай 1:1
Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Заря 1:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Днепр-1 1:1 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 Динамо Киев - Минай 4:1 Минай - Металлист 2:0 Кривбасс КР - Минай 1:4 Минай - Рух Львов 0:1 Минай - Хуст 3:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Металлист - Минай 1:1 Минай - Заря 0:3 Металлист - Минай 1:2 Минай - Рух Львов 0:0 Черноморец Од - Минай 0:1

Результаты матчей

Рух Львов
Минай

Точный счет

1:1
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

Рух Львов
Минай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
1.5
Больше Меньше
2
6
2.5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 10 6 1 3 15 - 8 19
2.
Шахтёр Донецк
 9 5 3 1 17 - 10 18
3.
Кривбасс
 9 5 2 2 18 - 10 17
4.
Черноморец Од
 9 5 1 3 15 - 10 16
5.
Рух Львов
 9 4 4 1 14 - 8 16
6.
Динамо Киев
 7 5 0 2 22 - 13 15
7.
Днепр-1
 8 4 3 1 9 - 5 15
8.
Ворскла
 9 4 1 4 10 - 15 13
9.
Оболонь
 10 3 3 4 6 - 10 12
10.
Колос Ковалёвка
 10 2 6 2 6 - 7 12
11.
Металлист-1925
 9 3 2 4 6 - 7 11
12.
ЛНЗ Черкассы
 10 2 3 5 8 - 12 9
13.
Александрия
 10 2 3 5 7 - 16 9
14.
Заря
 8 1 3 4 6 - 10 6
15.
Верес
 9 1 3 5 6 - 12 6
16.
Минай
 10 0 4 6 6 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 6 3 2 1 7 - 4 11
2.
Черноморец Од
 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Рух Львов
 6 2 4 0 9 - 5 10
4.
Динамо Киев
 3 3 0 0 10 - 3 9
5.
Полесье
 4 3 0 1 7 - 4 9
6.
Колос Ковалёвка
 6 2 2 2 4 - 5 8
7.
Металлист-1925
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Кривбасс
 4 2 1 1 8 - 7 7
9.
Александрия
 5 2 1 2 4 - 9 7
10.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 4 - 3 6
11.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 7 6
12.
Оболонь
 5 1 3 1 3 - 4 6
13.
Верес
 5 1 2 2 5 - 6 5
14.
ЛНЗ Черкассы
 6 1 1 4 5 - 10 4
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 10 2
16.
Заря
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
2.
Кривбасс
 5 3 1 1 10 - 3 10
3.
Полесье
 6 3 1 2 8 - 4 10
4.
Ворскла
 5 2 1 2 5 - 8 7
5.
Рух Львов
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Динамо Киев
 4 2 0 2 12 - 10 6
7.
Черноморец Од
 5 2 0 3 9 - 8 6
8.
Оболонь
 5 2 0 3 3 - 6 6
9.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 2 1 3 - 2 5
10.
Заря
 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Днепр-1
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Колос Ковалёвка
 4 0 4 0 2 - 2 4
13.
Металлист-1925
 5 1 1 3 2 - 4 4
14.
Александрия
 5 0 2 3 3 - 7 2
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 8 2
16.
Верес
 4 0 1 3 1 - 6 1
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Динамо Киев Ванат Владислав 4 (3)
Рух Львов Климчук Юрий 4 (2)
Кривбасс Задерака Максим 4 (1)
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 1 4
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Ворскла Скляр Александр 5
Колос Ковалёвка Бурда Никита 5
Заря Джордан 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Denys Teslyuk получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Valeriy Rogozynsky получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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