Тур: 10. Стадион: Арена Львов.
0'
23' Желтая карточкаValeriy Rogozynsky
31' Желтая карточкаDenys Teslyuk
79' Желтая карточкаTaras Dmytruk
90' Желтая карточкаКораблин Тимур
90'+5
Ход матча
31'
79'
90'
77
Сыч
Алексей
29
Дидик
Роман
63
Marko
Sapuha
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сыч АлексейЗащитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
-
63 Marko SapuhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Мысык МарьянНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
71 Oleh Fedor
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Danylo Golub
-
-
Главный тренер: Шаран Владимир
История личных встреч
Рух Львов
Минай
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.25
0.75
Среднее время на гол
360
120
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
0.88
0.63
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
102
144
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климчук Юрий
|4 (2)
|0.44
|Ilya Kvasnytsya
|3
|0.33
|Рунич Василий
|3
|0.33
|Слюбик Богдан
|2
|0.22
|Де Паула Таллес
|0
|0
|Притула Остап
|0
|0
|Oleh Fedor
|0
|0
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.2
|Yegor Gunichev
|2
|0.2
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.2
|Valeriy Rogozynsky
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Sapuha
|4
|0
|Fernando Edson
|3
|0
|Рунич Василий
|3
|0
|Дидик Роман
|3
|0
|Vitaliy Roman
|2
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Лях Ростислав
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Слюбик Богдан
|1
|0
|Dmitriy Ledviy
|1
|0
|Denys Teslyuk
|1
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Valeriy Rogozynsky
|3
|0
|Vadym Vitenchuk
|3
|0
|Ралюченко Андрей
|2
|0
|Панасенко Сергей
|2
|0
|Кравчук Юрий
|2
|0
|Taras Dmytruk
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Одарюк Владимир
|1
|0
|Петько Сергей
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
|Кораблин Тимур
|1
|0
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0
|Danylo Golub
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
Результаты матчей
Рух Львов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Минай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
3
Рух Львов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Минай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
4
2
Рух Львов
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Минай
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
4
57%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Забито
5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
80%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
4
40%
76-90
Забито
12
6
1 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
6
50%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Пропущено
10
18
8 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
10%
0
0%
1-15
5
50%
3
17%
16-30
2
20%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
2
20%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кривбасс - Рух Львов 1:3 Рух Львов - Александрия 0:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1
Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Ворскла 4:1 Рух Львов - Заря 2:1 Рух Львов - Агробизнес 3:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Прикарпатье 3:1 Рух Львов - Эпицентр 0:0 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Минай - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Нива Тернополь 2:1 Рух Львов - МФК Металлург 2:0 Рух Львов - Подолье Хмельницкий 2:1 Рух Львов - Александрия 0:0 Черноморец Од - Рух Львов 1:3
Минай
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1 Александрия - Минай 1:1
Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Заря 1:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Днепр-1 1:1 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 Динамо Киев - Минай 4:1 Минай - Металлист 2:0 Кривбасс КР - Минай 1:4 Минай - Рух Львов 0:1 Минай - Хуст 3:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Металлист - Минай 1:1 Минай - Заря 0:3 Металлист - Минай 1:2 Минай - Рух Львов 0:0 Черноморец Од - Минай 0:1
Результаты матчей
Рух Львов
Минай
Точный счет
1:1
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
Тоталы голов в матче
Рух Львов
Минай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
26
17
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|4 (3)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|4 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|4 (1)
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|4 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 4
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Ворскла
|Скляр Александр
|5
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|5
|Заря
|Джордан
|1 3