Тур: 10. Стадион: Hirnyk Stadium.
1:0
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаКузык Денис
1:0
57' ПенальтиKlim Prykhodko
78' Желтая карточкаБескоровайный Данил
82' Желтая карточкаПонедельник Андрей
90'+5
Ход матча
37'
57'
1:0
55
Дибанго
Иван
22
Вакулко
Юрий
21
Кузык
Денис
78
Кожушко
Олег
10
Guy
Hadida
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
-
78 Кожушко ОлегНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Guy HadidaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Билык ОлегВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Samson Iyede
-
-
-
21 Illia Ukhan
-
Главный тренер: Григорчук Роман
История личных встреч
Кривбасс
Черноморец Од
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Задерака Максим
|4
|0.4
|Кожушко Олег
|3
|0.3
|Бескоровайный Данил
|3
|0.3
|Hrvoje Ilic
|2 (1)
|0.2
|Klim Prykhodko
|2 (1)
|0.2
|Дибанго Иван
|1
|0.1
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.1
|Дебелко Роман
|1
|0.1
|Понедельник Андрей
|1
|0.1
|Лунёв Максим
|1 (1)
|0.1
|Стецков Тимур
|0
|0
|Вакулко Юрий
|0
|0
|Бизимана Джихад
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойчук Богдан
|2
|0.2
|Васильев Александр Андреевич
|2
|0.2
|Штогрин Андрей
|2
|0.2
|Samson Iyede
|2
|0.2
|Шпорн Йон
|1
|0.1
|Кузык Орест
|1
|0.1
|Авагимян Артур
|1
|0.1
|Guy Hadida
|1
|0.1
|Ермаков Виталий
|1
|0.1
|Путря Илья
|1 (1)
|0.1
|Бадибанга Зигей
|0
|0
|Dada Belmonte
|0
|0
|Брагару Максим
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кожушко Олег
|4
|0
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Бизимана Джихад
|3
|0
|Бескоровайный Данил
|3
|0
|Понедельник Андрей
|2
|0
|Семотюк Владислав
|0
|1
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Hrvoje Ilic
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|2
|2
|Шпорн Йон
|4
|0
|Кузык Орест
|2
|1
|Васильев Александр Андреевич
|3
|0
|Бойчук Богдан
|3
|0
|Путря Илья
|3
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Luka Gucek
|2
|0
|Брагару Максим
|2
|0
|Samson Iyede
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Dada Belmonte
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Черноморец Од
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
1
Кривбасс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Черноморец Од
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
10
6
Кривбасс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Черноморец Од
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
14
7
Голы по времени матча
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
3
38%
16-30
3
33%
2
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
43%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
10%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
14
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
2
11%
3
21%
1-15
1
5%
4
29%
16-30
6
32%
2
14%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
5
26%
2
14%
76-90
Пропущено
10
12
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
30%
1
8%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1
Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0
Черноморец Од
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Черноморец Од - Заря 0:0 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Черноморец Од - Полесье 1:0
Оболонь - Черноморец Од 1:0 Верес - Черноморец Од 3:1 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Александрия - Черноморец Од 4:5 Ингулец - Черноморец Од 4:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:1 Черноморец Од - ЛНЗ Черкасcы 0:0 Металлист - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Львов - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Минай 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3
Результаты матчей
Кривбасс
Черноморец Од
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Черноморец Од
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
32
24
32
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
64
46
46
28
19
19
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- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|4 (3)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|4 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|4 (1)
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|4 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 4
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Ворскла
|Скляр Александр
|5
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|5
|Заря
|Джордан
|1 3