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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Кривбасс
1:0
Конец матча
Черноморец Од
0'
37' Желтая карточка
Кузык Денис
1:0
57' Пенальти
Klim Prykhodko
78' Желтая карточка
Бескоровайный Данил
82' Желтая карточка
Понедельник Андрей
90'+5
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
5
Стецков
Тимур
13
Бескоровайный
Данил
55
Дибанго
Иван
6
Klim
Prykhodko
8
Бизимана
Джихад
22
Вакулко
Юрий
94
Задерака
Максим
21
Кузык
Денис
78
Кожушко
Олег
1
Варакута
Даниил
9
Путря
Илья
79
Салюк
Владимир
3
Ермаков
Виталий
45
Брагару
Максим
8
Шпорн
Йон
27
Васильев
Александр
Андреевич
97
Dada
Belmonte
77
Штогрин
Андрей
10
Guy
Hadida
11
Бойчук
Богдан
Кривбасс
Черноморец Од

История личных встреч

Кривбасс
Черноморец Од

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Задерака Максим 4 0.4
Кожушко Олег 3 0.3
Бескоровайный Данил 3 0.3
Hrvoje Ilic 2 (1) 0.2
Klim Prykhodko 2 (1) 0.2
Дибанго Иван 1 0.1
Хомченовский Дмитрий 1 0.1
Дебелко Роман 1 0.1
Понедельник Андрей 1 0.1
Лунёв Максим 1 (1) 0.1
Стецков Тимур 0 0
Вакулко Юрий 0 0
Бизимана Джихад 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойчук Богдан 2 0.2
Васильев Александр Андреевич 2 0.2
Штогрин Андрей 2 0.2
Samson Iyede 2 0.2
Шпорн Йон 1 0.1
Кузык Орест 1 0.1
Авагимян Артур 1 0.1
Guy Hadida 1 0.1
Ермаков Виталий 1 0.1
Путря Илья 1 (1) 0.1
Бадибанга Зигей 0 0
Dada Belmonte 0 0
Брагару Максим 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кожушко Олег 4 0
Хомченовский Дмитрий 2 1
Бизимана Джихад 3 0
Бескоровайный Данил 3 0
Понедельник Андрей 2 0
Семотюк Владислав 0 1
Дебелко Роман 1 0
Задерака Максим 1 0
Татарков Никита 1 0
Лунёв Максим 1 0
Hrvoje Ilic 1 0
Кузык Денис 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0
Klim Prykhodko 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 2 2
Шпорн Йон 4 0
Кузык Орест 2 1
Васильев Александр Андреевич 3 0
Бойчук Богдан 3 0
Путря Илья 3 0
Авагимян Артур 2 0
Luka Gucek 2 0
Брагару Максим 2 0
Samson Iyede 1 0
Билык Олег 1 0
Dada Belmonte 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Черноморец Од
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
1
Кривбасс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Черноморец Од
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

10
6
Кривбасс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Черноморец Од
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

14
7

Голы по времени матча

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
3
38%
16-30
3
33%
2
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
43%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
10%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

19
14
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
2
11%
3
21%
1-15
1
5%
4
29%
16-30
6
32%
2
14%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
5
26%
2
14%
76-90

Пропущено

10
12
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
30%
1
8%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1
Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0
Черноморец Од
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Черноморец Од - Заря 0:0 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Черноморец Од - Полесье 1:0
Оболонь - Черноморец Од 1:0 Верес - Черноморец Од 3:1 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Александрия - Черноморец Од 4:5 Ингулец - Черноморец Од 4:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:1 Черноморец Од - ЛНЗ Черкасcы 0:0 Металлист - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Львов - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Минай 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3

Результаты матчей

Кривбасс
Черноморец Од

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
2
1.5
2
4
3
2
2.5
1
5
1
4
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5
4
6
4
6
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 10 6 2 2 19 - 10 20
2.
Полесье
 10 6 1 3 15 - 8 19
3.
Шахтёр Донецк
 9 5 3 1 17 - 10 18
4.
Рух Львов
 9 4 4 1 14 - 8 16
5.
Черноморец Од
 10 5 1 4 15 - 11 16
6.
Динамо Киев
 7 5 0 2 22 - 13 15
7.
Днепр-1
 8 4 3 1 9 - 5 15
8.
Ворскла
 9 4 1 4 10 - 15 13
9.
Оболонь
 10 3 3 4 6 - 10 12
10.
Колос Ковалёвка
 10 2 6 2 6 - 7 12
11.
Металлист-1925
 9 3 2 4 6 - 7 11
12.
ЛНЗ Черкассы
 10 2 3 5 8 - 12 9
13.
Александрия
 10 2 3 5 7 - 16 9
14.
Заря
 8 1 3 4 6 - 10 6
15.
Верес
 9 1 3 5 6 - 12 6
16.
Минай
 10 0 4 6 6 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 6 3 2 1 7 - 4 11
2.
Черноморец Од
 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Кривбасс
 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Рух Львов
 6 2 4 0 9 - 5 10
5.
Динамо Киев
 3 3 0 0 10 - 3 9
6.
Полесье
 4 3 0 1 7 - 4 9
7.
Колос Ковалёвка
 6 2 2 2 4 - 5 8
8.
Металлист-1925
 4 2 1 1 4 - 3 7
9.
Александрия
 5 2 1 2 4 - 9 7
10.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 4 - 3 6
11.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 7 6
12.
Оболонь
 5 1 3 1 3 - 4 6
13.
Верес
 5 1 2 2 5 - 6 5
14.
ЛНЗ Черкассы
 6 1 1 4 5 - 10 4
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 10 2
16.
Заря
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
2.
Кривбасс
 5 3 1 1 10 - 3 10
3.
Полесье
 6 3 1 2 8 - 4 10
4.
Ворскла
 5 2 1 2 5 - 8 7
5.
Рух Львов
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Динамо Киев
 4 2 0 2 12 - 10 6
7.
Оболонь
 5 2 0 3 3 - 6 6
8.
Черноморец Од
 6 2 0 4 9 - 9 6
9.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 2 1 3 - 2 5
10.
Заря
 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Днепр-1
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Колос Ковалёвка
 4 0 4 0 2 - 2 4
13.
Металлист-1925
 5 1 1 3 2 - 4 4
14.
Александрия
 5 0 2 3 3 - 7 2
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 8 2
16.
Верес
 4 0 1 3 1 - 6 1
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Динамо Киев Ванат Владислав 4 (3)
Рух Львов Климчук Юрий 4 (2)
Кривбасс Задерака Максим 4 (1)
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 1 4
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Ворскла Скляр Александр 5
Колос Ковалёвка Бурда Никита 5
Заря Джордан 1 3
Весь список
Где смотреть матч Кривбасс 1:0 Черноморец Од онлайн

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