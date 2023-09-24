Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
1:0
Первый тайм: 24'
Ход матча
2'
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
15
Перея
Андрес
43
Talles
Magno
90
Гавран
Лука
27
О'Нил
Шейн
29
Керр
Деандре
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Перея АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Иленчич МитяЗащитник
-
80 Хаак ДжастинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Nick Cushing
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
90 Гавран ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Керр ДеандреНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Ромеро ТомасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терри Данфилд
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Торонто
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед
24 матча
33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
20.8%
41.7%
9 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
13
Голов в среднем за матч
2.08
1.08
Среднее время на гол
43
83
Всего голов
20
23
Голов в среднем за матч
1.67
1.92
Среднее время на гол
54
46
Всего голов
45
36
Голов в среднем за матч
1.88
1.5
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
48
60
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Габриэл
|6
|0.19
|Родригес Сантьяго
|4 (1)
|0.13
|Talles Magno
|4
|0.13
|Monsef Bakrar
|3
|0.1
|Куфре Бриан
|2
|0.06
|Паркс Китон
|2
|0.06
|Жассон Андрес
|2
|0.06
|Gabriel Segal
|2
|0.06
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.03
|Хавьер Тиаго
|1
|0.03
|Шано Максим
|1
|0.03
|Перея Андрес
|1
|0.03
|Хаак Джастин
|1
|0.03
|Ледесма Ричард
|0
|0
|Иленчич Митя
|0
|0
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Риса Бирк
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|5 (1)
|0.17
|Керр Деандре
|5
|0.17
|Инсинье Лоренцо
|4
|0.13
|Осорио Джонатан
|2
|0.07
|Ларьи Ричи
|2
|0.07
|Кэй Марк-Энтони
|2
|0.07
|Брэдли Майкл
|1
|0.03
|Сервания Брандон
|1
|0.03
|Сапонг Чарльз
|1
|0.03
|Kosi Thompson
|1
|0.03
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Петретта Рауль
|0
|0
|Франклин Кобе
|0
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Сантьяго
|8
|0
|Пеллегрини Матиас
|8
|0
|Куфре Бриан
|6
|1
|Шано Максим
|5
|0
|Паркс Китон
|5
|0
|Иленчич Митя
|5
|0
|Сэндс Джеймс
|4
|0
|Грей Тэйвон
|4
|0
|Моралес Альфредо
|3
|0
|Перея Андрес
|3
|0
|Барраса Луис
|3
|0
|Хаак Джастин
|3
|0
|Перейра Габриэл
|2
|0
|Альфаро Тони
|2
|0
|Ледесма Ричард
|2
|0
|Жассон Андрес
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Stephen Turnbull
|1
|0
|Мартинс Тьяго II
|1
|0
|Kevin O`Toole
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
|Nick Cushing
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|6
|1
|Петретта Рауль
|5
|1
|Кэй Марк-Энтони
|4
|0
|Ларьи Ричи
|4
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|2
|1
|Хеджес Мэтт
|3
|0
|Сервания Брандон
|3
|0
|Инсинье Лоренцо
|2
|0
|Франклин Кобе
|2
|0
|Мабика Айме
|2
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|2
|0
|Брэдли Майкл
|1
|0
|О'Нил Шейн
|1
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Ромеро Томас
|1
|0
|Антоноглу Теми
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Торонто
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
6
8
Нью-Йорк Сити
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Торонто
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
8
14
Нью-Йорк Сити
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (12)
43% (13)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
Торонто
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
7% (2)
59% (17)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
14
22
Голы по времени матча
Забито
18
8
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
19 Не забивали 24
1
6%
1
13%
1-15
4
22%
1
13%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
2
25%
46-60
3
17%
2
25%
61-75
3
17%
2
25%
76-90
Пропущено
17
27
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
0
0%
1
4%
1-15
1
6%
4
15%
16-30
4
24%
4
15%
31-45
6
35%
6
22%
46-60
2
12%
3
11%
61-75
4
24%
9
33%
76-90
Забито
12
18
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
1
8%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
25%
3
17%
31-45
3
25%
4
22%
46-60
2
17%
4
22%
61-75
3
25%
2
11%
76-90
Пропущено
19
16
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
21%
1
6%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
4
21%
3
19%
46-60
2
11%
5
31%
61-75
5
26%
4
25%
76-90
Забито
30
26
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 12
10 Не забивали 14
2
7%
3
12%
1-15
4
13%
4
15%
16-30
7
23%
3
12%
31-45
6
20%
6
23%
46-60
5
17%
6
23%
61-75
6
20%
4
15%
76-90
Пропущено
36
43
13 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 23
4
11%
2
5%
1-15
2
6%
6
14%
16-30
7
19%
5
12%
31-45
10
28%
9
21%
46-60
4
11%
8
19%
61-75
9
25%
13
30%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Нью-Йорк Сити - Атлас 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3
Торонто
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Интер Майами - Торонто 4:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Торонто 2:0
Торонто - ФК Монреаль 2:3 Атлас - Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Цинциннати - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
Торонто
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:1
9 раз 30%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 47%
0
9 раз 30%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
0
14 раз 48%
1
7 раз 24%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Сити
Торонто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
105
510
69
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
59
213
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
1514
723
821
228
128
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|58 - 39
|53
|2.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|44 - 34
|45
|3.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|37 - 31
|45
|4.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 35
|43
|5.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 45
|43
|6.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|41 - 48
|42
|7.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|47 - 43
|41
|8.
|Заявка
|31
|10
|11
|10
|36 - 40
|41
|9.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|34 - 33
|39
|10.
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|41 - 44
|38
|11.
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|38 - 40
|37
|12.
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|40 - 46
|34
|13.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|39 - 48
|33
|14.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|21 - 45
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|50 - 33
|62
|2.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|45 - 36
|50
|3.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|51 - 35
|49
|4.
|Заявка
|29
|13
|10
|6
|49 - 36
|49
|5.
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|61 - 42
|49
|6.
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|61 - 47
|49
|7.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|36 - 28
|44
|8.
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|30 - 45
|37
|9.
|1:0 Заявка
|31
|8
|13
|10
|31 - 36
|37
|10.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|41 - 44
|36
|11.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|30 - 37
|34
|12.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|34 - 47
|34
|13.
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|36 - 48
|33
|14.
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|36 - 44
|31
|15.
|0:1 Заявка
|30
|4
|10
|16
|24 - 46
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 14
|32
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 15
|30
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 19
|30
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 15
|30
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|21 - 14
|26
|7.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|27 - 20
|26
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 24
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|13.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|18 - 17
|17
|14.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|10 - 13
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|30 - 9
|40
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|41 - 20
|33
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 10
|31
|6.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 10
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|1:0 Заявка
|16
|7
|6
|3
|20 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 19
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 17
|21
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|29 - 23
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|20 - 21
|20
|15.
|0:1 Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|2.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|3.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 25
|21
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 23
|20
|5.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 27
|16
|6.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 19
|15
|7.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 19
|13
|8.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 31
|13
|9.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|10.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12
|11.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 25
|11
|13.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|11 - 25
|10
|14.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 32
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 20
|25
|2.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 24
|22
|3.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 25
|18
|4.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 19
|17
|5.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 27
|16
|6.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|7.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 24
|15
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 27
|13
|9.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|23 - 30
|13
|10.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|11.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|13.
|1:0 Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|14.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|9 - 35
|8
|15.
|0:1 Заявка
|15
|0
|4
|11
|7 - 29
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|15 (9)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|10
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|10