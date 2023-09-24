  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Сити
3:0
Конец матча
Торонто
0'
1:0
2' Гол
Перея Андрес
30' Желтая карточка
О'Нил Шейн
1:0
30' Не забитый пенальти
Monsef Bakrar
2:0
45' Гол
Жассон Андрес
3:0
54' Гол
Julian Fernandez
90' Желтая карточка
Julian Fernandez
90'+4
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
13
Мартинс
Тьяго
II
5
Риса
Бирк
22
Kevin
O`Toole
6
Сэндс
Джеймс
15
Перея
Андрес
21
Жассон
Андрес
10
Родригес
Сантьяго
43
Talles
Magno
9
Monsef
Bakrar
90
Гавран
Лука
19
Франклин
Кобе
17
Рустед
Сигурд
27
О'Нил
Шейн
28
Петретта
Рауль
52
Камареро
Алонсо
Коэльо
4
Брэдли
Майкл
21
Осорио
Джонатан
10
Бернардески
Федерико
29
Керр
Деандре
9
Сапонг
Чарльз
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Торонто
4-3-3

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Торонто

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед

24 матча

33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
20.8%
41.7%
9 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

СИЦА
5:0
М
1:0
М
5:4
М
2:1
М
2:2
М
1:1
М
0:1
М
0:1
ЧМ
1:3
М
1:0
М
1:2
М
1:1
М
4:0
М
2:3
М
2:1
М
4:0
М
2:2
М
0:5
М
2:0
М
1:1
М
2:2
М
2:0
М
4:4
М
0:2

Голы

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

2.08
1.08

Среднее время на гол

43
83

Всего голов

20
23

Голов в среднем за матч

1.67
1.92

Среднее время на гол

54
46

Всего голов

45
36

Голов в среднем за матч

1.88
1.5

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

48
60

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Габриэл 6 0.19
Родригес Сантьяго 4 (1) 0.13
Talles Magno 4 0.13
Жассон Андрес 3 0.1
Monsef Bakrar 3 0.1
Куфре Бриан 2 0.06
Паркс Китон 2 0.06
Gabriel Segal 2 0.06
Пеллегрини Матиас 1 0.03
Хавьер Тиаго 1 0.03
Julian Fernandez 1 0.03
Шано Максим 1 0.03
Перея Андрес 1 0.03
Хаак Джастин 1 0.03
Ледесма Ричард 0 0
Иленчич Митя 0 0
Моралес Альфредо 0 0
Риса Бирк 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 5 (1) 0.17
Керр Деандре 5 0.17
Инсинье Лоренцо 4 0.13
Осорио Джонатан 2 0.07
Ларьи Ричи 2 0.07
Кэй Марк-Энтони 2 0.07
Брэдли Майкл 1 0.03
Сервания Брандон 1 0.03
Сапонг Чарльз 1 0.03
Kosi Thompson 1 0.03
Гутьеррес Кристиан 0 0
Петретта Рауль 0 0
Франклин Кобе 0 0
Маршалл-Ратти Джакил 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Сантьяго 8 0
Пеллегрини Матиас 8 0
Куфре Бриан 6 1
Шано Максим 5 0
Паркс Китон 5 0
Иленчич Митя 5 0
Сэндс Джеймс 4 0
Грей Тэйвон 4 0
Моралес Альфредо 3 0
Перея Андрес 3 0
Барраса Луис 3 0
Хаак Джастин 3 0
Перейра Габриэл 2 0
Альфаро Тони 2 0
Ледесма Ричард 2 0
Жассон Андрес 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Julian Fernandez 1 0
Stephen Turnbull 1 0
Мартинс Тьяго II 1 0
Kevin O`Toole 1 0
Риса Бирк 1 0
Talles Magno 1 0
Nick Cushing 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 6 1
Петретта Рауль 5 1
Кэй Марк-Энтони 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Маршалл-Ратти Джакил 2 1
Хеджес Мэтт 3 0
Сервания Брандон 3 0
О'Нил Шейн 2 0
Инсинье Лоренцо 2 0
Франклин Кобе 2 0
Мабика Айме 2 0
Камареро Алонсо Коэльо 2 0
Брэдли Майкл 1 0
Васкес Виктор II 1 0
Джонсон Шон 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Ромеро Томас 1 0
Антоноглу Теми 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Торонто
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

6
8
Нью-Йорк Сити
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Торонто
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

8
14
Нью-Йорк Сити
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (13)
42% (13)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
Торонто
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
7% (2)
57% (17)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

14
22

Голы по времени матча

Забито

21
8
11 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
19 Не забивали 25
2
10%
1
13%
1-15
4
19%
1
13%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
4
19%
2
25%
46-60
3
14%
2
25%
61-75
3
14%
2
25%
76-90

Пропущено

17
30
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
0
0%
2
7%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
4
24%
5
17%
31-45
6
35%
7
23%
46-60
2
12%
3
10%
61-75
4
24%
9
30%
76-90

Забито

12
18
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
1
8%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
25%
3
17%
31-45
3
25%
4
22%
46-60
2
17%
4
22%
61-75
3
25%
2
11%
76-90

Пропущено

19
16
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
21%
1
6%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
4
21%
3
19%
46-60
2
11%
5
31%
61-75
5
26%
4
25%
76-90

Забито

33
26
15 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 12
10 Не забивали 15
3
9%
3
12%
1-15
4
12%
4
15%
16-30
8
24%
3
12%
31-45
7
21%
6
23%
46-60
5
15%
6
23%
61-75
6
18%
4
15%
76-90

Пропущено

36
46
13 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 31
16 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 24
4
11%
3
7%
1-15
2
6%
6
13%
16-30
7
19%
6
13%
31-45
10
28%
10
22%
46-60
4
11%
8
17%
61-75
9
25%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Нью-Йорк Сити - Атлас 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3
Торонто
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Интер Майами - Торонто 4:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Торонто 2:0
Торонто - ФК Монреаль 2:3 Атлас - Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Цинциннати - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
Торонто

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
9 раз 29%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 45%
0
9 раз 29%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
0
15 раз 50%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Сити
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
5
6
10
1.5
6
9
3
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
5
10
2
13
1.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
15
15
8
23
1.5
8
22
3
28
2.5
1
29

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 31 16 5 10 58 - 39 53
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 30 12 9 9 44 - 34 45
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 12 9 9 37 - 31 45
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 30 12 7 11 42 - 35 43
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 30 12 7 11 42 - 45 43
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 31 11 9 11 41 - 48 42
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 29 11 8 10 47 - 43 41
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 31 10 11 10 36 - 40 41
9.
Даллас
 Заявка 29 10 9 10 34 - 33 39
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 31 10 8 13 41 - 44 38
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 30 9 10 11 38 - 40 37
12.
Остин
 Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 28 8 9 11 39 - 48 33
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 29 4 10 15 21 - 45 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 30 18 8 4 50 - 33 62
2.
Орландо Сити
 Заявка 29 14 8 7 45 - 36 50
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 14 7 8 51 - 35 49
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 29 13 10 6 49 - 36 49
5.
Коламбус Крю
 Заявка 30 14 7 9 61 - 42 49
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 31 13 10 8 61 - 47 49
7.
Нэшвилл
 Заявка 29 12 8 9 36 - 28 44
8.
ФК Монреаль
 Заявка 30 11 4 15 30 - 45 37
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 31 8 13 10 33 - 36 37
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 31 9 9 13 41 - 44 36
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 30 8 10 12 30 - 37 34
12.
Чикаго Файр
 Заявка 30 8 10 12 34 - 47 34
13.
Шарлотт
 Заявка 29 7 12 10 36 - 48 33
14.
Интер Майами
 Заявка 28 9 4 15 36 - 44 31
15.
Торонто
 Заявка 30 4 10 16 24 - 48 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 10 2 3 37 - 14 32
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 3 3 31 - 15 30
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 9 3 4 28 - 19 30
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 15 30
6.
Даллас
 Заявка 15 7 5 3 21 - 14 26
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 8 2 6 27 - 20 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 6 4 6 23 - 24 22
12.
Остин
 Заявка 14 6 3 5 20 - 15 21
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 3 8 4 18 - 17 17
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 7 5 10 - 13 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 13 1 1 30 - 9 40
2.
Коламбус Крю
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 10 3 3 41 - 20 33
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 9 4 1 29 - 10 31
6.
ФК Монреаль
 Заявка 15 9 2 4 21 - 10 29
7.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 7 6 3 22 - 16 27
9.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 24 - 16 25
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 6 5 4 18 - 16 23
11.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 7 3 22 - 19 22
12.
Интер Майами
 Заявка 14 6 3 5 22 - 17 21
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 5 6 5 29 - 23 21
14.
Шарлотт
 Заявка 15 4 8 3 20 - 21 20
15.
Торонто
 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 6 3 7 21 - 25 21
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 6 2 7 20 - 23 20
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 4 4 7 18 - 27 16
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 3 6 6 13 - 19 15
7.
Даллас
 Заявка 14 3 4 7 13 - 19 13
8.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 20 - 31 13
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 2 6 7 13 - 29 12
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 5 8 12 - 25 11
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 2 4 9 11 - 25 10
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 2 3 10 11 - 32 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 15 7 4 4 21 - 20 25
2.
Цинциннати
 Заявка 15 5 7 3 20 - 24 22
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 3 7 22 - 25 18
4.
Нэшвилл
 Заявка 16 4 5 7 14 - 19 17
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 7 5 20 - 27 16
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 3 6 6 17 - 24 15
8.
Шарлотт
 Заявка 14 3 4 7 16 - 27 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 15 3 4 8 23 - 30 13
10.
Чикаго Файр
 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 2 5 8 12 - 21 11
12.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 2 11 9 - 35 8
15.
Торонто
 Заявка 15 0 4 11 7 - 31 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (9)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Портленд Тимберс Жупарич Дарио 10
Шарлотт Джонс Деррик 10
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 3:0 Торонто онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     