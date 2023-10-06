Largie Ramazani выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Largie Ramazani ослабляет давление, выбив мяч.

48' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Альмерия

46' Эррера Андер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Оооо... вот это был удар! Юри Берчиче должен был забить с этой позиции.

46' Хорошую попытку сделал Юри Берчиче . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

43' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Сансет Ойян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Матч возобновится спорным мячом

40' Ох, нехорошо это выглядит. Лопи Дион получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Лопи Дион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Лопи Дион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Уильямс Иньяки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Гурусета Горка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Лопи Дион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Каики Да Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Альмерия

34' Сансет Ойян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Де Маркос Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Largie Ramazani выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Уильямс Иньяки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Альмерия

32' Сансет Ойян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Де Маркос Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Вивиан Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Сансет Ойян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Уильямс Нико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Эррера Андер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Баба Иддрису выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Атлетик Б нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

26' ШТАНГА! Пробил головой Эррера Андер прямо в каркас ворот!

24' Вивиан Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Альмерия

22' Уильямс Нико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Эмбарба Адриан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Largie Ramazani выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Максимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

16' Уильямс Иньяки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Матч возобновится спорным мячом

16' Матч остановлен

16' Удар от ворот произведет Альмерия

14' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Лопи Дион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Команда Атлетик Б забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Г О О О О Л - Гурусета Горка забивает с левой ноги!

8' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Йерай Альварес получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Йерай Альварес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Вивиан Даниэль наказан за толчок Largie Ramazani

3' Вивиан Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Альмерия начинает с центра поля