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Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Victor Garcia
Атлетик Б
1:0
Второй тайм: 49'
Альмерия
0'
1:0
10' Гол
Гурусета Горка

Ход матча

8'
Паредес Айтор
Йерай Альварес
 
10'
Гурусета Горка
(Юри Берчиче)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 222 Количество передач 118
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 133
Атлетик Б 93.2% (124)
X 6% (8)
Альмерия 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетик Б
Ничья
Альмерия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
5
Йерай
Альварес
17
Юри
Берчиче
21
Эррера
Андер
14
Гарсия
Дани
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
25
Максимиану
Луиш
24
Мендес
Убулан
2
Каики
Да
Силва
21
Брандарис
Хуан
15
Акиеме
Серхио
10
Эмбарба
Адриан
6
Лопи
Дион
4
Баба
Иддрису
7
Рамазани
Ларжи
23
Коне
Ибраима
11
Мелеро
Гонсало
Атлетик Б
4-2-3-1
Альмерия
4-4-2

История личных встреч

Атлетик Б
Альмерия

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

13 матчей

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:0
П
2:1
П
0:1
П
0:0
П
6:1
П
1:3
П
1:0
П
4:1
П
1:4
П
2:1
П
1:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

3
1.71

Среднее время на гол

30
52

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.86
1

Среднее время на гол

105
90

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.85
1.38

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

48
65

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 4 0.44
Гурусета Горка 4 0.44
Весга Микель 2 (2) 0.22
Юри Берчиче 1 0.11
Вильялибре Асьер 1 0.11
Сансет Ойян 1 0.11
Гомес Унаи 1 0.11
Де Маркос Оскар 0 0
Уильямс Нико 0 0
Беренгер Алекс 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 4 0.44
Суарес Луис III 4 (1) 0.44
Акиеме Серхио 2 0.22
Каики Да Силва 1 0.11
Рамазани Ларжи 0 0
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 2
Паредес Айтор 3 0
Руис Иньиго 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Вивиан Даниэль 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Юри Берчиче 1 0
Эррера Андер 1 0
Гурусета Горка 1 0
Весга Микель 1 0
Унай Симон 1 0
Йерай Альварес 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамазани Ларжи 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Гонсалес Эдгар 1 1
Брандарис Хуан 2 0
Морено Висенте 1 0
Баптистао Лео 1 0
Эмбарба Адриан 1 0
Мелеро Гонсало 1 0
Монтес Сесар 1 0
Акиеме Серхио 1 0
Баба Иддрису 1 0
Суарес Луис III 1 0
Каики Да Силва 1 0
Пубиль Марк 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Альмерия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Атлетик Б
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Альмерия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

4
5
Атлетик Б
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Альмерия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
1
33%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
2
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
25%
1
13%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
13
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
1
33%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
2
15%
1
9%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
23%
3
27%
61-75
3
23%
1
9%
76-90

Пропущено

9
21
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
2
22%
3
14%
1-15
2
22%
4
19%
16-30
1
11%
3
14%
31-45
2
22%
3
14%
46-60
1
11%
4
19%
61-75
1
11%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0
Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эльче 0:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Атлетик Б - Бетис 0:1
Альмерия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1
Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Эль-Эхидо - Альмерия 0:7 Эспаньол - Альмерия 3:3 Альмерия - Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Альмерия - Эльче 2:1 Реал Мадрид - Альмерия 4:2

Результаты матчей

Атлетик Б
Альмерия

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:2
3 раза 38%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
1
1.5
3
2
2
2
2.5
1
4
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
5
3
1.5
3
5
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 16 - 6 21
2.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 19 - 8 20
3.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 11 19
4.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
5.
Атлетико М
 Заявка 7 5 1 1 18 - 7 16
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
7.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 9 - 11 12
8.
Бетис
 Заявка 8 3 3 2 10 - 12 12
9.
Валенсия
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
10.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
11.
Кадис
 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
12.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 2 4 4 - 7 8
14.
Вильярреал
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
15.
Севилья
 Заявка 7 2 1 4 11 - 10 7
16.
Алавес
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
17.
Мальорка
 Заявка 8 1 4 3 11 - 14 7
18.
Сельта
 Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
19.
Гранада
 Заявка 8 1 2 5 13 - 21 5
20.
Альмерия
 0:1 Заявка 9 0 3 6 11 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 3 2 0 14 - 8 11
3.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
4.
Атлетико М
 Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
5.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
6.
Жирона
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
7.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
8.
Кадис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
9.
Хетафе
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
11.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
12.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
13.
Алавес
 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
16.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
17.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Альмерия
 0:1 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
19.
Сельта
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
20.
Осасуна
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 0 1 10 - 4 12
2.
Жирона
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
Осасуна
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
4.
Барселона
 Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
5.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
6.
Райо Вальекано
 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
7.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
12.
Валенсия
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Бетис
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
14.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
16.
Гранада
 Заявка 4 0 1 3 7 - 12 1
17.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 6 - 11 1
18.
Кадис
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19.
Альмерия
 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 6 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 3
Лас-Пальмас Мармол Мика 1 3
Атлетик Б Сансет Ойян 2 1
Осасуна Авила Эсекьель 2 1
Мальорка Родригес Даниэль I 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    Унай Симон из команды Атлетик Б перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 49'
    Альмерия пытается что-то создать.
  • 49'
    Унай Симон ослабляет давление, выбив мяч.
  • 48'
    Альмерия контролирует мяч.
  • 48'
    Юри Берчиче выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 48'
    Мендес Убулан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 48'
    Сансет Ойян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • 46'
      Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Каики Да Силва из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Атлетик Б пытается что-то создать.
    • 46'
      Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Атлетик Б пытается что-то создать.
    • 46'
      Атлетик Б пытается что-то создать.
    • 46'
      Атлетик Б пытается что-то создать.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Команда Атлетик Б играла лучше в этом тайме.
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 70 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 133
    Атлетик Б 93.2% (124)
    X 6% (8)
    Альмерия 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Альмерия
    9.60
    9.40
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    9.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Альмерия

    Исход игры
    Атлетик Б
    93.2% (124)
    Ничья
    6% (8)
    Альмерия
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.62% (52)
    Меньше
    57.38% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    43.44% (53)
    Нет
    56.56% (69)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетик Б
    34.6% (46)
    2:1 Атлетик Б
    24.1% (32)
    1:0 Атлетик Б
    14.3% (19)
    3:1 Атлетик Б
    10.5% (14)
    1:1 Ничья
    3.8% (5)
    3:0 Атлетик Б
    3% (4)
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    Атлетик Б
    Альмерия
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