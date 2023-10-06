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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 43677 Главный судья: Victor Garcia
Атлетик Б
3:0
Конец матча
Альмерия
0'
1:0
10' Гол
Гурусета Горка
52' Желтая карточка
Эррера Андер
2:0
63' Гол
Гарсия Дани
3:0
81' Гол
Сансет Ойян
84' Желтая карточка
Де Маркос Оскар
90'+4

Ход матча

8'
Паредес Айтор
Йерай Альварес
 
10'
Гурусета Горка
(Юри Берчиче)
1:0
52'
Эррера Андер
 
63'
Гарсия Дани
(Де Маркос Оскар)
2:0
68'
 
Посо Алехандро
Мендес Убулан
68'
 
Аррибас Серхио
Мелеро Гонсало
68'
 
Санка Чами Марчиано
Коне Ибраима
75'
Вильялибре Асьер
Гурусета Горка
 
75'
Прадос Беньят
Эррера Андер
 
77'
 
Лазаро
Рамазани Ларжи
81'
Сансет Ойян
3:0
82'
 
Пуигмаль Арнау
Баба Иддрису
83'
Гарсия Дани
Сансет Ойян
 
83'
Муньяин Икер
Гомес Унаи
 
84'
Де Маркос Оскар
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 14 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 428 Количество передач 268
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 133
Атлетик Б 93.2% (124)
X 6% (8)
Альмерия 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
5
Йерай
Альварес
17
Юри
Берчиче
21
Эррера
Андер
14
Гарсия
Дани
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
25
Максимиану
Луиш
24
Мендес
Убулан
2
Каики
Да
Силва
21
Брандарис
Хуан
15
Акиеме
Серхио
10
Эмбарба
Адриан
6
Лопи
Дион
4
Баба
Иддрису
7
Рамазани
Ларжи
23
Коне
Ибраима
11
Мелеро
Гонсало
Атлетик Б
4-2-3-1
Альмерия
4-4-2

История личных встреч

Атлетик Б
Альмерия

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

13 матчей

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:0
П
2:1
П
0:1
П
0:0
П
6:1
П
1:3
П
1:0
П
4:1
П
1:4
П
2:1
П
1:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

3
1.71

Среднее время на гол

30
52

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.86
1

Среднее время на гол

105
90

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.85
1.38

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

48
65

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 4 0.44
Гурусета Горка 4 0.44
Весга Микель 2 (2) 0.22
Сансет Ойян 2 0.22
Юри Берчиче 1 0.11
Вильялибре Асьер 1 0.11
Гарсия Дани 1 0.11
Гомес Унаи 1 0.11
Де Маркос Оскар 0 0
Уильямс Нико 0 0
Беренгер Алекс 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 4 0.44
Суарес Луис III 4 (1) 0.44
Акиеме Серхио 2 0.22
Каики Да Силва 1 0.11
Рамазани Ларжи 0 0
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 2
Паредес Айтор 3 0
Руис Иньиго 2 0
Эррера Андер 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Вивиан Даниэль 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Де Маркос Оскар 1 0
Юри Берчиче 1 0
Гурусета Горка 1 0
Весга Микель 1 0
Унай Симон 1 0
Йерай Альварес 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамазани Ларжи 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Гонсалес Эдгар 1 1
Брандарис Хуан 2 0
Морено Висенте 1 0
Баптистао Лео 1 0
Эмбарба Адриан 1 0
Мелеро Гонсало 1 0
Монтес Сесар 1 0
Акиеме Серхио 1 0
Баба Иддрису 1 0
Суарес Луис III 1 0
Каики Да Силва 1 0
Пубиль Марк 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Альмерия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Атлетик Б
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Альмерия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

4
5
Атлетик Б
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Альмерия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

12
3
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
1
33%
61-75
3
25%
1
33%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
33%
3
27%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
25%
1
13%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
13
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
1
33%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
3
19%
1
9%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
4
25%
3
27%
61-75
4
25%
1
9%
76-90

Пропущено

9
24
5 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
2
22%
4
17%
1-15
2
22%
4
17%
16-30
1
11%
3
13%
31-45
2
22%
3
13%
46-60
1
11%
5
21%
61-75
1
11%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0
Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эльче 0:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Атлетик Б - Бетис 0:1
Альмерия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1
Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Эль-Эхидо - Альмерия 0:7 Эспаньол - Альмерия 3:3 Альмерия - Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Альмерия - Эльче 2:1 Реал Мадрид - Альмерия 4:2

Результаты матчей

Атлетик Б
Альмерия

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:2
3 раза 33%
3:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
1
1.5
3
2
3
2
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
6
3
1.5
3
6
3
6
2.5
1
8
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 16 - 6 21
2.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 19 - 8 20
3.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 11 19
4.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
5.
Атлетико М
 Заявка 7 5 1 1 18 - 7 16
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
7.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 9 - 11 12
8.
Бетис
 Заявка 8 3 3 2 10 - 12 12
9.
Валенсия
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
10.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
11.
Кадис
 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
12.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 2 4 4 - 7 8
14.
Вильярреал
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
15.
Севилья
 Заявка 7 2 1 4 11 - 10 7
16.
Алавес
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
17.
Мальорка
 Заявка 8 1 4 3 11 - 14 7
18.
Сельта
 Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
19.
Гранада
 Заявка 8 1 2 5 13 - 21 5
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 3 6 11 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 3 2 0 14 - 8 11
3.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
4.
Атлетико М
 Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
5.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
6.
Жирона
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
7.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
8.
Кадис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
9.
Хетафе
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
11.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
12.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
13.
Алавес
 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
16.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
17.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
19.
Сельта
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
20.
Осасуна
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 0 1 10 - 4 12
2.
Жирона
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
Осасуна
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
4.
Барселона
 Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
5.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
6.
Райо Вальекано
 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
12.
Валенсия
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Бетис
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
14.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
16.
Гранада
 Заявка 4 0 1 3 7 - 12 1
17.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 6 - 11 1
18.
Кадис
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 0 - 5 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 6 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 3
Лас-Пальмас Мармол Мика 1 3
Атлетик Б Сансет Ойян 2 1
Осасуна Авила Эсекьель 2 1
Мальорка Родригес Даниэль I 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Атлетик Б заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Атлетик Б: 60%, Альмерия: 40%.
  • 95'
    Альмерия пытается что-то создать.
  • 94'
    Гомес Унаи выиграл воздушное противоборство у Arnau Puigmal.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Альмерия
  • 94'
    Уильямс Нико оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Оооо... вот это был удар! Вильялибре Асьер должен был забить с этой позиции.
    • 91'
      Вильялибре Асьер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 91'
      Атлетик Б начинает контратаку
    • 91'
      Уильямс Нико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 90'
      Муньяин Икер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 90'
      Контроль мяча: Атлетик Б: 60%, Альмерия: 40%.
    • 90'
      Атлетик Б пытается что-то создать.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 133
    Атлетик Б 93.2% (124)
    X 6% (8)
    Альмерия 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Атлетик Б 3:0 Альмерия онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 3:0 Альмерия

    Исход игры
    Атлетик Б
    93.2% (124)
    Ничья
    6% (8)
    Альмерия
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.62% (52)
    Меньше
    57.38% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    43.44% (53)
    Нет
    56.56% (69)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетик Б
    34.6% (46)
    2:1 Атлетик Б
    24.1% (32)
    1:0 Атлетик Б
    14.3% (19)
    3:1 Атлетик Б
    10.5% (14)
    1:1 Ничья
    3.8% (5)
    3:0 Атлетик Б
    3% (4)
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