Тур: 9. Стадион: Сан-Мамес. Зрители: 43677 Главный судья: Victor Garcia
0'
1:0
10' ГолГурусета Горка
52' Желтая карточкаЭррера Андер
2:0
63' ГолГарсия Дани
3:0
81' ГолСансет Ойян
84' Желтая карточкаДе Маркос Оскар
90'+4
Ход матча
10'
1:0
52'
63'
2:0
77'
81'
3:0
84'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
14 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
428 Количество передач 268
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Юри
Берчиче
21
Эррера
Андер
14
Гарсия
Дани
11
Уильямс
Нико
23
Коне
Ибраима
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
30 Гомес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Арес МалкомНападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 КайкиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Коне ИбраимаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Монтес СесарЗащитник
-
14 ЛазароПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Пенья МаркосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alberto Ruiz
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Атлетик Б
Альмерия
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
13 матчей
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
3
1.71
Среднее время на гол
30
52
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.86
1
Среднее время на гол
105
90
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.85
1.38
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
48
65
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|4
|0.44
|Гурусета Горка
|4
|0.44
|Весга Микель
|2 (2)
|0.22
|Сансет Ойян
|2
|0.22
|Юри Берчиче
|1
|0.11
|Вильялибре Асьер
|1
|0.11
|Гарсия Дани
|1
|0.11
|Гомес Унаи
|1
|0.11
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Уильямс Нико
|0
|0
|Беренгер Алекс
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|4
|0.44
|Суарес Луис III
|4 (1)
|0.44
|Акиеме Серхио
|2
|0.22
|Каики Да Силва
|1
|0.11
|Рамазани Ларжи
|0
|0
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сансет Ойян
|1
|2
|Паредес Айтор
|3
|0
|Руис Иньиго
|2
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Уильямс Иньяки
|2
|0
|Лекуе Иньиго
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Вивиан Даниэль
|2
|0
|Гарсия Рауль
|1
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|Юри Берчиче
|1
|0
|Гурусета Горка
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамазани Ларжи
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Гонсалес Эдгар
|1
|1
|Брандарис Хуан
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Баптистао Лео
|1
|0
|Эмбарба Адриан
|1
|0
|Мелеро Гонсало
|1
|0
|Монтес Сесар
|1
|0
|Акиеме Серхио
|1
|0
|Баба Иддрису
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Каики Да Силва
|1
|0
|Пубиль Марк
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Альмерия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Атлетик Б
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Альмерия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
4
5
Атлетик Б
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Альмерия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
12
3
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
1
33%
61-75
3
25%
1
33%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
33%
3
27%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
3
27%
76-90
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
25%
1
13%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
13
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
1
33%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
3
19%
1
9%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
4
25%
3
27%
61-75
4
25%
1
9%
76-90
Пропущено
9
24
5 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
2
22%
4
17%
1-15
2
22%
4
17%
16-30
1
11%
3
13%
31-45
2
22%
3
13%
46-60
1
11%
5
21%
61-75
1
11%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0
Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эльче 0:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Атлетик Б - Бетис 0:1
Альмерия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1
Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Эль-Эхидо - Альмерия 0:7 Эспаньол - Альмерия 3:3 Альмерия - Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Альмерия - Эльче 2:1 Реал Мадрид - Альмерия 4:2
Результаты матчей
Атлетик Б
Альмерия
Точный счет
3:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:2
3 раза 33%
3:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Альмерия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
32
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
63
36
36
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|16 - 6
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 8
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 11
|19
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 7
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 11
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 12
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|4 - 7
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 10
|7
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 14
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|13 - 21
|5
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|11 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 8
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 12
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
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- — Вылет в Сегунду
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|Мармол Мика
|1 3
|Атлетик Б
|Сансет Ойян
|2 1
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|2 1
|Мальорка
|Родригес Даниэль I
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетик Б 3:0 Альмерия
Исход игры
Атлетик Б
93.2% (124)
Ничья
6% (8)
Альмерия
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.62% (52)
Меньше
57.38% (70)
Обе команды забьют
Да
43.44% (53)
Нет
56.56% (69)
Популярный счёт
2:0 Атлетик Б
34.6% (46)
2:1 Атлетик Б
24.1% (32)
1:0 Атлетик Б
14.3% (19)
3:1 Атлетик Б
10.5% (14)
1:1 Ничья
3.8% (5)
3:0 Атлетик Б
3% (4)
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