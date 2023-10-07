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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Кадис
0:0
Первый тайм: 20'
Жирона
0'
2' Желтая карточка
Алькарас Рубен
4' Желтая карточка
Гарсия Алеш
10' Красная карточка
Мачис Дарвин

Ход матча

2'
Алькарас Рубен
 
4'
 
Гарсия Алеш
10'
Мачис Дарвин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Прогнозы 128
Кадис 15.6% (20)
X 34.4% (44)
Жирона 50% (64)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Кадис
Ничья
Жирона
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Все Коэффициенты
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
22
Мере
Хорхе
3
Хименес
Фали
15
Эрнандес
Хави
V
11
Алехо
Иван
17
Эскаланте
Гонсало
4
Алькарас
Рубен
18
Мачис
Дарвин
16
Рамос
Кристофер
25
Макси
Гомес
13
Гассанига
Пауло
25
Гарсия
Эрик
5
Давид
Лопес
17
Блинд
Дэйли
3
Гутьеррес
Мигель
20
Коуто
Ян
21
Эррера
Янгель
14
Гарсия
Алеш
23
Мартин
Иван
16
Савио
III
9
Довбик
Артём
Кадис
4-4-2
Жирона
4-5-1

История личных встреч

Кадис
Жирона

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:1
КК
2:0
С
2:1
С
2:0
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
4:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

10
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

16
4

Голов в среднем за матч

1.78
0.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
202

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 2 0.22
Мачис Дарвин 2 (1) 0.22
Рохер Марти 1 0.11
Эрнандес Луис 1 0.11
Сан Эметерио Феде 1 0.11
Пирес Лукас 1 0.11
Эскаланте Гонсало 0 0
Эрнандес Хави V 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 3 (1) 0.33
Эррера Янгель 3 0.33
Савио III 2 0.22
Стуани Кристиан 2 0.22
Давид Лопес 2 0.22
Цыганков Виктор 1 0.11
Гарсия Алеш 1 0.11
Коуто Ян 1 0.11
Порту Кристиан 1 0.11
Гарсия Эрик 1 0.11
Мартин Иван 1 0.11
Блинд Дэйли 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Мартинес Арнау 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алькарас Рубен 5 0
Алехо Иван 4 0
Собрино Рубен 3 0
Эрнандес Луис 3 0
Хименес Фали 3 0
Эрнандес Хави V 3 0
Сан Эметерио Феде 1 1
Макси Гомес 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Эскаланте Гонсало 0 1
Рохер Марти 1 0
Куаме Роминигуе 1 0
Рамос Кристофер 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стуани Кристиан 2 0
Гутьеррес Мигель 2 0
Гассанига Пауло 2 0
Давид Лопес 2 0
Эррера Янгель 2 0
Мартин Иван 2 0
Мартинес Арнау 2 0
Коуто Ян 2 0
Савио III 1 0
Хуанпе Хуан 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Гарсия Эрик 1 0

Результаты матчей

Кадис
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Жирона
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

1
1
Кадис
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Жирона
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

1
9
Кадис
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Жирона
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Забито

3
9
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
33%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

9
6
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Забито

8
18
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
2
25%
1
6%
1-15
3
38%
3
17%
16-30
1
13%
5
28%
31-45
2
25%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Пропущено

11
11
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
9%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
3
27%
2
18%
61-75
4
36%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0
Кадис - Вильярреал 3:1 Кадис - Альмерия 1:1 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Кадис - Аль-Вакра 3:1 Эспаньол - Кадис 0:1 Чиклана - Кадис 1:9 Кадис - Барбате 5:0 Эльче - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 1:0 Вильярреал - Кадис 2:0 Кадис - Вальядолид 2:0 Мальорка - Кадис 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1
Жирона
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4
Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4 Осасуна - Жирона 2:1 Жирона - Бетис 1:2 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Жирона - Мальорка 2:1

Результаты матчей

Кадис
Жирона

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Кадис
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
5
3
1
7
2.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 16 - 6 21
2.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 19 - 8 20
3.
Жирона
 0:0 Заявка 9 6 2 1 18 - 11 20
4.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
5.
Атлетико М
 Заявка 7 5 1 1 18 - 7 16
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
7.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 9 - 11 12
8.
Бетис
 Заявка 8 3 3 2 10 - 12 12
9.
Валенсия
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
10.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
11.
Кадис
 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 11 10
12.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 2 4 4 - 7 8
14.
Вильярреал
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
15.
Севилья
 Заявка 7 2 1 4 11 - 10 7
16.
Алавес
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
17.
Мальорка
 Заявка 8 1 4 3 11 - 14 7
18.
Сельта
 Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
19.
Гранада
 Заявка 8 1 2 5 13 - 21 5
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 3 6 11 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 3 2 0 14 - 8 11
3.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
4.
Атлетико М
 Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
5.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
6.
Жирона
 0:0 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
7.
Кадис
 0:0 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
8.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Хетафе
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
11.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
12.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
13.
Алавес
 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
16.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
17.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
19.
Сельта
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
20.
Осасуна
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 0 1 10 - 4 12
2.
Жирона
 0:0 Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
3.
Осасуна
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
4.
Барселона
 Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
5.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
6.
Райо Вальекано
 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
12.
Валенсия
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Бетис
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
14.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
16.
Гранада
 Заявка 4 0 1 3 7 - 12 1
17.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 6 - 11 1
18.
Кадис
 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 6 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алькарас Рубен 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 3
Лас-Пальмас Мармол Мика 1 3
Атлетик Б Сансет Ойян 2 1
Осасуна Авила Эсекьель 2 1
Весь список
  • 17'
    Блинд Дэйли не смог попасть в створ ударом издали
  • 17'
    Коуто Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 17'
    Алькарас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 17'
    Жирона начинает контратаку
  • 17'
    Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 16'
    Савио III из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Иван Алехо пострадал.
  • 15'
    Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Кадис: 26%, Жирона: 74%.
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    • 15'
      Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Жирона контролирует мяч.
    • 14'
      Матч возобновлен
    • 13'
      КАРТОЧКА! - После просмотра видео, судья подтвердил карточку, которую получил Мачис Дарвин из команды Кадис.
    • 12'
      VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Кадис.
    • 12'
      Эррера Янгель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 11'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 10'
      УДАЛЕНИЕ! - Мачис Дарвин удален за серьёзный фол
    • 10'
      Мачис Дарвин из команды Кадис опасно и грубо сыграл. Эррера Янгель пострадал.
    • 10'
      Контроль мяча: Кадис: 19%, Жирона: 81%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Жирона
    • 10'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 9'
      Шанс! Эррера Янгель из команды Жирона пробил головой, но мимо
    • 9'
      Савио III из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 9'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 8'
      Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 7'
      Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Удар от ворот произведет Жирона
    • 6'
      Матч возобновлен
    • 6'
      Эррера Янгель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 5'
      Контроль мяча: Кадис: 43%, Жирона: 57%.
    • 5'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 5'
      Алькарас Рубен из команды Кадис опасно и грубо сыграл. Эррера Янгель пострадал.
    • 5'
      Макси Гомес из команды Кадис в офсайде
    • 4'
      Гарсия Алеш совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 4'
      Безумный фол. Гарсия Алеш грубо играет против соперника. Пострадал Иван Алехо
    • 4'
      Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Эррера Янгель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Алькарас Рубен из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Алькарас Рубен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 2'
      Безумный фол. Алькарас Рубен грубо играет против соперника. Пострадал Коуто Ян
    • 2'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 1'
      Удар от ворот произведет Жирона
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Кадис начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 128
    Кадис 15.6% (20)
    X 34.4% (44)
    Жирона 50% (64)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кадис
    Ничья
    Жирона
    3.50
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    3.50
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    3.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 0:0 Жирона

    Исход игры
    Кадис
    15.6% (20)
    Ничья
    34.4% (44)
    Жирона
    50% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.08% (55)
    Меньше
    54.92% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    73.77% (90)
    Нет
    26.23% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Жирона
    32% (41)
    1:1 Ничья
    28.1% (36)
    0:1 Жирона
    10.9% (14)
    1:0 Кадис
    7.8% (10)
    2:2 Ничья
    3.9% (5)
    2:1 Кадис
    3.1% (4)
    0:2 Жирона
    3.1% (4)
    2:0 Кадис
    1.6% (2)
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    Кадис
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