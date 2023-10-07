Тур: 9. Стадион: Нуэво Мирандилья. Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
0'
2' Желтая карточкаАлькарас Рубен
4' Желтая карточкаГарсия Алеш
10' Красная карточкаМачис Дарвин
Ход матча
4'
10'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
26 Владение мячом, % 74
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мере
Хорхе
11
Алехо
Иван
18
Мачис
Дарвин
25
Макси
Гомес
25
Гарсия
Эрик
17
Блинд
Дэйли
20
Коуто
Ян
14
Гарсия
Алеш
23
Мартин
Иван
16
Савио
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
-
25 Макси ГомесНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
33 Пирес ЛукасЗащитник
- Защитник
-
14 Мбайе МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
-
20 Коуто ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
16 СавиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Торре ПаблоПолузащитник
-
30 Альмена ИкерПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кадис
Жирона
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Среднее время на гол
60
112
Всего голов
10
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
16
4
Голов в среднем за матч
1.78
0.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
202
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Кристофер
|2
|0.22
|Мачис Дарвин
|2 (1)
|0.22
|Рохер Марти
|1
|0.11
|Эрнандес Луис
|1
|0.11
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.11
|Пирес Лукас
|1
|0.11
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Эрнандес Хави V
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|3 (1)
|0.33
|Эррера Янгель
|3
|0.33
|Савио III
|2
|0.22
|Стуани Кристиан
|2
|0.22
|Давид Лопес
|2
|0.22
|Цыганков Виктор
|1
|0.11
|Гарсия Алеш
|1
|0.11
|Коуто Ян
|1
|0.11
|Порту Кристиан
|1
|0.11
|Гарсия Эрик
|1
|0.11
|Мартин Иван
|1
|0.11
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Мартинес Арнау
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алькарас Рубен
|5
|0
|Алехо Иван
|4
|0
|Собрино Рубен
|3
|0
|Эрнандес Луис
|3
|0
|Хименес Фали
|3
|0
|Эрнандес Хави V
|3
|0
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Макси Гомес
|2
|0
|Мачис Дарвин
|0
|1
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Рохер Марти
|1
|0
|Куаме Роминигуе
|1
|0
|Рамос Кристофер
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стуани Кристиан
|2
|0
|Гутьеррес Мигель
|2
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Давид Лопес
|2
|0
|Эррера Янгель
|2
|0
|Мартин Иван
|2
|0
|Мартинес Арнау
|2
|0
|Коуто Ян
|2
|0
|Савио III
|1
|0
|Хуанпе Хуан
|1
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Кадис
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Жирона
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
1
1
Кадис
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Жирона
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
1
9
Кадис
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Жирона
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
2
10
Голы по времени матча
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Забито
3
9
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
33%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
9
6
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
3
33%
2
33%
76-90
Забито
8
18
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
2
25%
1
6%
1-15
3
38%
3
17%
16-30
1
13%
5
28%
31-45
2
25%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
0
0%
2
11%
76-90
Пропущено
11
11
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
9%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
3
27%
2
18%
61-75
4
36%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0
Кадис - Вильярреал 3:1 Кадис - Альмерия 1:1 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Кадис - Аль-Вакра 3:1 Эспаньол - Кадис 0:1 Чиклана - Кадис 1:9 Кадис - Барбате 5:0 Эльче - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 1:0 Вильярреал - Кадис 2:0 Кадис - Вальядолид 2:0 Мальорка - Кадис 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1
Жирона
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4
Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4 Осасуна - Жирона 2:1 Жирона - Бетис 1:2 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Жирона - Мальорка 2:1
Результаты матчей
Кадис
Жирона
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Кадис
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
26
53
17
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|16 - 6
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 8
|20
|3.
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 11
|20
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 7
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 11
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 12
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|11.
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 11
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|4 - 7
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 10
|7
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 14
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|13 - 21
|5
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|11 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 8
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|6.
|0:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|7.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|2.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 12
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|18.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
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|5 (3)
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|Атлетико М
|Мората Альваро
|5
|Реал Мадрид
|Хоселу Санмартин
|4 (2)
|Кадис
|Алькарас Рубен
|5
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 3
|Лас-Пальмас
|Мармол Мика
|1 3
|Атлетик Б
|Сансет Ойян
|2 1
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|2 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кадис 0:0 Жирона
Исход игры
Кадис
15.6% (20)
Ничья
34.4% (44)
Жирона
50% (64)
Тотал 2.5
Больше
45.08% (55)
Меньше
54.92% (67)
Обе команды забьют
Да
73.77% (90)
Нет
26.23% (32)
Популярный счёт
1:2 Жирона
32% (41)
1:1 Ничья
28.1% (36)
0:1 Жирона
10.9% (14)
1:0 Кадис
7.8% (10)
2:2 Ничья
3.9% (5)
2:1 Кадис
3.1% (4)
0:2 Жирона
3.1% (4)
2:0 Кадис
1.6% (2)
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