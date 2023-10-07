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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 16438 Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Кадис
0:1
Конец матча
Жирона
0'
2' Желтая карточка
Алькарас Рубен
4' Желтая карточка
Гарсия Алеш
10' Красная карточка
Мачис Дарвин
45' Желтая карточка
Эррера Янгель
0:1
59' Гол
Гарсия Алеш
90' Желтая карточка
Кебе Ибрахима
90'+9

Ход матча

2'
Алькарас Рубен
 
4'
 
Гарсия Алеш
10'
Мачис Дарвин
 
45'
 
Эррера Янгель
59'
0:1
Гарсия Алеш
(Коуто Ян)
62'
 
Торре Пабло
Гутьеррес Мигель
66'
Куаме Роминигуе
Эскаланте Гонсало
 
66'
Пирес Лукас
Карселен Исаак
 
72'
 
Стуани Кристиан
Довбик Артём
72'
 
Фернандес Валери
Савио
73'
Гвардиола Серхи
Макси Гомес
 
79'
Негредо Альваро
Рамос Кристофер
 
79'
Собрино Рубен
Мере Хорхе
 
88'
 
Кебе Ибрахима
Эррера Янгель
88'
 
Хуанпе Хуан
Мартин Иван
90'
 
Кебе Ибрахима

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 205 Количество передач 615
  • 24 Владение мячом, % 76

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Кадис 15.6% (20)
X 34.4% (44)
Жирона 50% (64)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
22
Мере
Хорхе
3
Хименес
Фали
15
Эрнандес
Хави
V
11
Алехо
Иван
17
Эскаланте
Гонсало
4
Алькарас
Рубен
18
Мачис
Дарвин
16
Рамос
Кристофер
25
Макси
Гомес
13
Гассанига
Пауло
25
Гарсия
Эрик
5
Давид
Лопес
17
Блинд
Дэйли
20
Коуто
Ян
21
Эррера
Янгель
14
Гарсия
Алеш
3
Гутьеррес
Мигель
23
Мартин
Иван
9
Довбик
Артём
16
Савио
III
Кадис
4-4-2
Жирона
3-4-3

История личных встреч

Кадис
Жирона

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:1
КК
2:0
С
2:1
С
2:0
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
4:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

10
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

16
4

Голов в среднем за матч

1.78
0.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
202

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 2 0.22
Мачис Дарвин 2 (1) 0.22
Рохер Марти 1 0.11
Эрнандес Луис 1 0.11
Сан Эметерио Феде 1 0.11
Пирес Лукас 1 0.11
Эскаланте Гонсало 0 0
Эрнандес Хави V 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 3 (1) 0.33
Эррера Янгель 3 0.33
Савио III 2 0.22
Стуани Кристиан 2 0.22
Гарсия Алеш 2 0.22
Давид Лопес 2 0.22
Коуто Ян 1 0.11
Цыганков Виктор 1 0.11
Порту Кристиан 1 0.11
Гарсия Эрик 1 0.11
Мартин Иван 1 0.11
Блинд Дэйли 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Мартинес Арнау 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алькарас Рубен 5 0
Алехо Иван 4 0
Собрино Рубен 3 0
Эрнандес Луис 3 0
Хименес Фали 3 0
Эрнандес Хави V 3 0
Сан Эметерио Феде 1 1
Макси Гомес 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Эскаланте Гонсало 0 1
Рохер Марти 1 0
Куаме Роминигуе 1 0
Рамос Кристофер 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Янгель 3 0
Стуани Кристиан 2 0
Гутьеррес Мигель 2 0
Гассанига Пауло 2 0
Давид Лопес 2 0
Мартин Иван 2 0
Мартинес Арнау 2 0
Коуто Ян 2 0
Савио III 1 0
Хуанпе Хуан 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Кебе Ибрахима 1 0

Результаты матчей

Кадис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Жирона
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

1
1
Кадис
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Жирона
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

1
9
Кадис
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Жирона
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
40%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

3
9
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
33%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

9
6
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Забито

8
19
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
2
25%
1
5%
1-15
3
38%
3
16%
16-30
1
13%
5
26%
31-45
2
25%
5
26%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Пропущено

12
11
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
8%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
4
33%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0
Кадис - Вильярреал 3:1 Кадис - Альмерия 1:1 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Кадис - Аль-Вакра 3:1 Эспаньол - Кадис 0:1 Чиклана - Кадис 1:9 Кадис - Барбате 5:0 Эльче - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 1:0 Вильярреал - Кадис 2:0 Кадис - Вальядолид 2:0 Мальорка - Кадис 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1
Жирона
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4
Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4 Осасуна - Жирона 2:1 Жирона - Бетис 1:2 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Жирона - Мальорка 2:1

Результаты матчей

Кадис
Жирона

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Кадис
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2
1
4
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
5
4
1
8
2.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 0 1 20 - 6 24
2.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 19 - 11 22
3.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 19 - 8 20
4.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
5.
Атлетико М
 Заявка 7 5 1 1 18 - 7 16
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
7.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 9 - 11 12
8.
Бетис
 Заявка 8 3 3 2 10 - 12 12
9.
Валенсия
 0:0 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
10.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 9 - 14 10
11.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
12.
Кадис
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 2 4 4 - 7 8
14.
Вильярреал
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
15.
Мальорка
 0:0 Заявка 9 1 5 3 11 - 14 8
16.
Севилья
 Заявка 7 2 1 4 11 - 10 7
17.
Алавес
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
18.
Сельта
 Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
19.
Гранада
 Заявка 8 1 2 5 13 - 21 5
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 3 6 11 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 3 2 0 14 - 8 11
4.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
5.
Атлетико М
 Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
6.
Жирона
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
7.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Хетафе
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Кадис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
12.
Валенсия
 0:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
13.
Алавес
 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
16.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
17.
Мальорка
 0:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
18.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
19.
Сельта
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
20.
Осасуна
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Осасуна
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
4.
Барселона
 Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
5.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
6.
Райо Вальекано
 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9.
Мальорка
 0:0 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
10.
Валенсия
 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
13.
Бетис
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
14.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
16.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 6 - 11 1
17.
Гранада
 Заявка 4 0 1 3 7 - 12 1
18.
Кадис
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 0 - 5 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 8 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
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Топ нарушителей
Кадис Алькарас Рубен 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 3
Лас-Пальмас Мармол Мика 1 3
Атлетик Б Сансет Ойян 2 1
Осасуна Авила Эсекьель 2 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Жирона вырывает победу
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Сегодняшная посещаемость составляет 16438 болельщиков
  • 99'
    Контроль мяча: Кадис: 26%, Жирона: 74%.
  • 98'
    Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 98'
    Собрино Рубен наказан за толчок Фернандес Валери
  • 98'
    Блинд Дэйли из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Удар от ворот произведет Жирона
  • 96'
    Эрнандес Хави V оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 96'
    Эрнандес Хави V навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Эрнандес Хави V нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 96'
    Негредо Альваро создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 96'
    Кадис пытается что-то создать.
  • 95'
    Кебе Ибрахима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Кадис 15.6% (20)
    X 34.4% (44)
    Жирона 50% (64)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 0:1 Жирона

    Исход игры
    Кадис
    15.6% (20)
    Ничья
    34.4% (44)
    Жирона
    50% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.08% (55)
    Меньше
    54.92% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    73.77% (90)
    Нет
    26.23% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Жирона
    32% (41)
    1:1 Ничья
    28.1% (36)
    0:1 Жирона
    10.9% (14)
    1:0 Кадис
    7.8% (10)
    2:2 Ничья
    3.9% (5)
    2:1 Кадис
    3.1% (4)
    0:2 Жирона
    3.1% (4)
    2:0 Кадис
    1.6% (2)
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