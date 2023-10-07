Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Иван Алехо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Первый тайм

56' Команда Жирона играла лучше в этом тайме.

56' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

55' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

53' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет Кадис

50' Удар от ворот произведет Кадис

49' Гарсия Алеш не смог попасть в створ ударом издали

49' Судья подбегает и показывает Эррера Янгель из команды Жирона отложенную желтую карточку за фол.

47' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

44' Гутьеррес Мигель не смог попасть в створ ударом издали

44' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Жирона пробьет пенальти!

43' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Жирона

41' Рамос Кристофер нанес удар головой, но Пауло Гассанига спокойно отбил мяч.

41' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Кадис

40' Гутьеррес Мигель не смог попасть в створ ударом издали

39' Мере Хорхе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Матч возобновлен

38' Эскаланте Гонсало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Удар от ворот произведет Жирона

34' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Гутьеррес Мигель наказан за толчок Иван Алехо

33' Хименес Фали не смог попасть в створ ударом издали

33' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

30' Ох, нехорошо это выглядит. Коуто Ян получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Матч возобновлен

28' Коуто Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Удар от ворот произведет Кадис

26' Гарсия Алеш из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

25' Эррера Янгель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Кадис

19' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

18' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Кадис

17' Блинд Дэйли не смог попасть в створ ударом издали

17' Коуто Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Алькарас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

14' Матч возобновлен

12' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Кадис

12' Эррера Янгель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Удар от ворот произведет Жирона

10' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Удар от ворот произведет Кадис

9' Савио III из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Жирона

6' Матч возобновлен

6' Эррера Янгель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Гарсия Алеш совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

4' Безумный фол. Гарсия Алеш грубо играет против соперника. Пострадал Иван Алехо

4' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

3' Эррера Янгель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Алькарас Рубен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

1' Удар от ворот произведет Жирона

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Кадис начинает с центра поля