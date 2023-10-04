Тур: 9. Стадион: Сантьяго Бернабеу.
Позже
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Главный тренер: Анчелотти Карло
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Главный тренер: Аррасате Хагоба
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История личных встреч
Реал Мадрид
Осасуна
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
27 матчей
70.4%
22.2%
7.4%
19 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
48.1%
44.4%
7.5%
13 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
63%
25.9%
11.1%
17 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
38
24
Голов в среднем за матч
2.71
1.85
Среднее время на гол
33
48
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
0.77
0.71
Среднее время на гол
117
126
Всего голов
48
34
Голов в среднем за матч
1.78
1.26
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
50
71
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|6
|0.75
|Хоселу Санмартин
|4
|0.5
|Кроос Тони
|1
|0.13
|Родриго
|1
|0.13
|Вальверде Федерико
|1
|0.13
|Диас Браим
|1
|0.13
|Винисиус Жуниор
|1
|0.13
|Тчуамени Орельен
|1
|0.13
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Васкес Лукас
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|2 (1)
|0.25
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.13
|Гарсия Рубен
|1
|0.13
|Гомес Мойсес
|1
|0.13
|Арнаис Хосе
|1
|0.13
|Видаль Начо
|1
|0.13
|Авила Эсекьель
|1
|0.13
|Муньос Икер
|1
|0.13
|Круз Хуан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Аресо Хесус
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|3
|0
|Начо Фернандес
|1
|1
|Кроос Тони
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
|Тчуамени Орельен
|1
|0
|Беллингем Джуд
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авила Эсекьель
|1
|2
|Катена Алехандро
|2
|1
|Аррасате Ягоба
|1
|1
|Будимир Анте
|2
|0
|Торро Лукас
|2
|0
|Муньос Икер
|2
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Эррера Серхио
|1
|0
|Круз Хуан
|1
|0
|Пенья Рубен
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Гарсия Давид III
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Орос Аймар
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Осасуна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
2
Реал Мадрид
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Осасуна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
9
0
Реал Мадрид
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Осасуна
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
9
2
Голы по времени матча
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
4
67%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
10
1
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
100%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
50%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
16
9
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
25%
2
22%
16-30
3
19%
2
22%
31-45
5
31%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
2
13%
3
33%
76-90
Пропущено
6
10
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
4
67%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1
Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0
Осасуна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2
Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0 Осасуна - Жирона 2:1 Хетафе - Осасуна 2:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0
Результаты матчей
Реал Мадрид
Осасуна
Точный счет
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
4 раза 100%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:2
4 раза 50%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|16 - 6
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 8
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 11
|19
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 7
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 11
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 12
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|4 - 7
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 10
|7
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 14
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|13 - 21
|5
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|11 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 8
|11
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 12
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|6 (2)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5 (3)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|5 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5
|Реал Мадрид
|Хоселу Санмартин
|4 (2)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 3
|Лас-Пальмас
|Мармол Мика
|1 3
|Атлетик Б
|Сансет Ойян
|2 1
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|2 1
|Мальорка
|Родригес Даниэль I
|4
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Осасуна
Исход игры
Реал Мадрид
93.6% (44)
Ничья
6.4% (3)
Осасуна
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (20)
Меньше
56.52% (26)
Обе команды забьют
Да
32.61% (15)
Нет
67.39% (31)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
44.7% (21)
3:0 Реал Мадрид
14.9% (7)
2:1 Реал Мадрид
14.9% (7)
3:1 Реал Мадрид
8.5% (4)
1:0 Реал Мадрид
6.4% (3)
1:1 Ничья
4.3% (2)
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