  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Реал Мадрид
 
Позже
Осасуна
Прогнозы 46
Реал Мадрид 93.5% (43)
X 6.5% (3)
Осасуна 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Осасуна
5.90
6.20
Реклама, betcity.ru
9.92
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Реал Мадрид
Осасуна

История личных встреч

Реал Мадрид
Осасуна

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

27 матчей

70.4%
22.2%
7.4%
19 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

48.1%
44.4%
7.5%
13 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

63%
25.9%
11.1%
17 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

КК
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:4
ЛЛ
2:0
П
1:3
П
5:2
П
4:0
КК
0:2
КК
2:0
П
2:2
П
4:2
П
0:0
П
1:5
П
7:1
П
1:0
П
1:0
П
3:2
П
0:0
П
2:1
П
3:1
ПД
1:2
ПД
2:0

Голы

Всего голов

38
24

Голов в среднем за матч

2.71
1.85

Среднее время на гол

33
48

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.77
0.71

Среднее время на гол

117
126

Всего голов

48
34

Голов в среднем за матч

1.78
1.26

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

50
71

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 6 0.75
Хоселу Санмартин 4 0.5
Кроос Тони 1 0.13
Родриго 1 0.13
Вальверде Федерико 1 0.13
Диас Браим 1 0.13
Винисиус Жуниор 1 0.13
Тчуамени Орельен 1 0.13
Гарсия Франсиско III 0 0
Алаба Давид 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Васкес Лукас 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 2 (1) 0.25
Орос Аймар 1 (1) 0.13
Гарсия Рубен 1 0.13
Гомес Мойсес 1 0.13
Арнаис Хосе 1 0.13
Видаль Начо 1 0.13
Авила Эсекьель 1 0.13
Муньос Икер 1 0.13
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Аресо Хесус 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 3 0
Начо Фернандес 1 1
Кроос Тони 2 0
Алаба Давид 2 0
Модрич Лука 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Менди Ферлан 1 0
Тчуамени Орельен 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авила Эсекьель 1 2
Катена Алехандро 2 1
Аррасате Ягоба 1 1
Будимир Анте 2 0
Торро Лукас 2 0
Муньос Икер 2 0
Айтор Фернандес 1 0
Эррера Серхио 1 0
Круз Хуан 1 0
Пенья Рубен 1 0
Барха Энрике 1 0
Гарсия Давид III 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0
Орос Аймар 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Осасуна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2
Реал Мадрид
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Осасуна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

9
0
Реал Мадрид
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Осасуна
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

9
2

Голы по времени матча

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
4
67%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

10
1
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
100%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
50%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

16
9
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
25%
2
22%
16-30
3
19%
2
22%
31-45
5
31%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
2
13%
3
33%
76-90

Пропущено

6
10
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
4
67%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1
Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0
Осасуна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2
Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0 Осасуна - Жирона 2:1 Хетафе - Осасуна 2:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0

Результаты матчей

Реал Мадрид
Осасуна

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
4 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:2
4 раза 50%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
4
4
2
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 16 - 6 21
2.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 19 - 8 20
3.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 11 19
4.
Атлетико М
 Заявка 7 5 1 1 18 - 7 16
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
7.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 9 - 11 12
8.
Бетис
 Заявка 8 3 3 2 10 - 12 12
9.
Валенсия
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
10.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
11.
Кадис
 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
12.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 2 4 4 - 7 8
14.
Вильярреал
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
15.
Севилья
 Заявка 7 2 1 4 11 - 10 7
16.
Алавес
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
17.
Мальорка
 Заявка 8 1 4 3 11 - 14 7
18.
Сельта
 Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
19.
Гранада
 Заявка 8 1 2 5 13 - 21 5
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 11 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 3 2 0 14 - 8 11
3.
Атлетико М
 Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
4.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
5.
Жирона
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
7.
Кадис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Хетафе
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
11.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
12.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
13.
Алавес
 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
16.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
17.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
19.
Сельта
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
20.
Осасуна
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 0 1 10 - 4 12
2.
Жирона
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
Осасуна
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
4.
Барселона
 Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
5.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
6.
Райо Вальекано
 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
12.
Валенсия
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Бетис
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
14.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Альмерия
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
16.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
Гранада
 Заявка 4 0 1 3 7 - 12 1
18.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 6 - 11 1
19.
Кадис
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 6 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 3
Лас-Пальмас Мармол Мика 1 3
Атлетик Б Сансет Ойян 2 1
Осасуна Авила Эсекьель 2 1
Мальорка Родригес Даниэль I 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Осасуна от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 октября 2023, осталось 2 дня 9 часов 12 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 77% завершится победой Осасуна.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.30. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.30 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 46
    Реал Мадрид 93.5% (43)
    X 6.5% (3)
    Осасуна 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Осасуна
    5.90
    6.20
    Реклама, betcity.ru
    9.92
    Реклама, olimp.bet
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Осасуна онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Осасуна

    Исход игры
    Реал Мадрид
    93.6% (44)
    Ничья
    6.4% (3)
    Осасуна
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.48% (20)
    Меньше
    56.52% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    32.61% (15)
    Нет
    67.39% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    44.7% (21)
    3:0 Реал Мадрид
    14.9% (7)
    2:1 Реал Мадрид
    14.9% (7)
    3:1 Реал Мадрид
    8.5% (4)
    1:0 Реал Мадрид
    6.4% (3)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Реал Мадрид
    Осасуна
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     