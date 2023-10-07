Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Антонио Санчес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Валенсия играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

49' Команда Валенсия сравняла счет! Игра продолжается!

49' Пепелу сделал ключевой пас для гола!

48' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Корреа Тьерри из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Саму Кошта выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Дуро Уго пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем

45' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Дженк Озкаджар нанес удар, но тот был заблокирован.

44' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Дженк Озкаджар наказан за толчок Антонио Санчес

43' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

38' Ногуэроль Диего Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Матч возобновлен

37' Габриэль Паулиста на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Амалла Селим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Антонио Санчес из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

35' Пепелу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Родригес Даниэль I создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Дардер Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Пепелу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Пепелу из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Пепелу из команды Валенсия разыграл угловой с левого угла.

27' Герра Хавьер пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем

27' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Дардер Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Дженк Озкаджар из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

23' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Мальорка

21' Антонио Санчес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Корреа Тьерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Валенсия

19' Пратс Абдон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Дженк Озкаджар из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

17' ШТАНГА! Пепелу обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!

16' Гонсалес Джованни получает желтую карточку за толчок соперника.

15' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Пепелу из команды Валенсия разыграл угловой с левого угла.

14' Дуро Уго пробил со штрафного прямо в стенку

12' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

10' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Дардер Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Антонио Санчес сделал ключевой пас для гола!

6' Москера Кристиан плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

5' Г О О О О Л - Родригес Даниэль I забивает с левой ноги!

5' Антонио Санчес из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Амалла Селим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Пепелу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Валенсия начинает с центра поля