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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 17859 Главный судья: Francisco Jose Hernandez
Мальорка
1:1
Конец матча
Валенсия
0'
1:0
5' Гол
Родригес Даниэль
16' Желтая карточка
Гонсалес Джованни
36' Желтая карточка
Саму Кошта
1:1
45' Гол
Лопес Диего
69' Желтая карточка
Перес Фран
90'+7

Ход матча

5'
Родригес Даниэль
(Мурики Ведат)
1:0
16'
Гонсалес Джованни
 
36'
Саму Кошта
 
45'
1:1
Лопес Диего
(Корреа Тьерри)
58'
 
Перес Фран
Яремчук Роман
61'
Ларин Кайл
Пратс Абдон
 
69'
 
Перес Фран
70'
Коста Хауме
Лато Тони
 
70'
Дьедью Амат
Санчес Антонио
 
72'
 
Фулкье Димитри
Озкаджар Дженк
72'
 
Гильямон Уго
Лопес Диего
74'
Маскарель Омар
Саму Кошта
 
74'
Ману Морланес
Дардер Серхи
 
90'
 
Гасиоровски Ярек
Корреа Тьерри

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 4 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 196 Количество передач 268
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Мальорка 19.7% (24)
X 43.4% (53)
Валенсия 36.9% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Райкович
Предраг
20
Гонсалес
Джованни
24
Вальент
Мартин
2
Настасич
Матия
3
Лато
Тони
18
Санчес
Антонио
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
14
Родригес
Даниэль
I
9
Пратс
Абдон
7
Мурики
Ведат
25
Мамардашвили
Георгий
12
Корреа
Тьерри
3
Москера
Кристиан
5
Габриэль
Паулиста
15
Озкаджар
Дженк
18
Пепелу
8
Герра
Хавьер
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
19
Амалла
Селим
9
Дуро
Уго
17
Яремчук
Роман
Мальорка
4-4-2
Валенсия
4-2-3-1

История личных встреч

Мальорка
Валенсия

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

18 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
4:1
ЛЛ
2:0
П
2:0
П
2:0
П
2:2
П
1:1
П
1:2
П
1:2
П
3:2
П
1:1
П
3:1
П
3:0
ПД
0:3
ПД
0:2

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.56
1.11

Среднее время на гол

57
81

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.61
1.22

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

55
73

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 4 (1) 0.44
Пратс Абдон 4 0.44
Родригес Даниэль I 1 0.11
Санчес Антонио 1 0.11
Раильо Антонио 1 0.11
Саму Кошта 1 0.11
Дардер Серхи 0 0
Лато Тони 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 3 0.33
Герра Хавьер 3 0.33
Ногуэроль Диего Лопес 2 0.22
Дьякаби Муктар 1 0.11
Пепелу 1 (1) 0.11
Перес Фран 0 0
Корреа Тьерри 0 0
Алмейда Андре IV 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Даниэль I 4 0
Настасич Матия 3 0
Коста Хауме 3 0
Маскарель Омар 3 0
Гонсалес Джованни 3 0
Хавьер Агирре 3 0
Маффео Пабло 1 1
Саму Кошта 2 0
Копете Хосе 2 0
Райкович Предраг 1 0
Дардер Серхи 1 0
Вальент Мартин 1 0
Ларин Кайл 1 0
Дьедью Амат 1 0
Ману Морланес 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьякаби Муктар 4 0
Амалла Селим 1 1
Гайя Хосе 2 0
Перес Фран 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Габриэль Паулиста 1 0
Дуро Уго 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Москера Кристиан 1 0
Герра Хавьер 1 0

Результаты матчей

Мальорка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Валенсия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
4
Мальорка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Валенсия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

4
4
Мальорка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Валенсия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
2
67%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
4
44%
1
20%
76-90

Пропущено

11
3
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
3
27%
1
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
33%
76-90

Забито

12
11
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
3
25%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
4
33%
2
18%
76-90

Пропущено

15
10
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
5
33%
2
20%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
3
20%
2
20%
61-75
1
7%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Мальорка - Барселона 2:2 Жирона - Мальорка 5:3 Сельта - Мальорка 0:1
Мальорка - Атлетик Б 0:0 Гранада - Мальорка 3:2 Мальорка - Вильярреал 0:1 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 Мальорка - Специя 1:1 Сандерленд - Мальорка 1:1 Побленсе - Мальорка 0:5 Кёльн - Мальорка 1:1 Рид - Мальорка 0:9 Юнион Гюртен - Мальорка 1:3 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Барселона - Мальорка 3:0 Мальорка - Валенсия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Мальорка - Кадис 1:0 Жирона - Мальорка 2:1
Валенсия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Валенсия - Атлетико М 3:0
Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Бетис - Валенсия 1:1 Валенсия - Эспаньол 2:2 Мальорка - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Сельта - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Кадис - Валенсия 2:1

Результаты матчей

Мальорка
Валенсия

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 0 1 20 - 6 24
2.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 19 - 11 22
3.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 19 - 8 20
4.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
5.
Атлетико М
 Заявка 7 5 1 1 18 - 7 16
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
7.
Райо Вальекано
 2:0 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
8.
Бетис
 Заявка 8 3 3 2 10 - 12 12
9.
Валенсия
 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
10.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 9 - 14 10
11.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
12.
Кадис
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 2 4 4 - 7 8
14.
Вильярреал
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
15.
Мальорка
 Заявка 9 1 5 3 12 - 15 8
16.
Севилья
 0:2 Заявка 8 2 1 5 11 - 12 7
17.
Алавес
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
18.
Сельта
 Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
19.
Гранада
 Заявка 8 1 2 5 13 - 21 5
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 3 6 11 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 3 2 0 14 - 8 11
4.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
5.
Атлетико М
 Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
6.
Жирона
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
7.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Хетафе
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Кадис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
12.
Алавес
 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
13.
Севилья
 0:2 Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
14.
Райо Вальекано
 2:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
16.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
17.
Мальорка
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
18.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
19.
Сельта
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
20.
Осасуна
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Райо Вальекано
 2:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 1 10
4.
Осасуна
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
5.
Барселона
 Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
6.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
10.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
13.
Бетис
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
14.
Севилья
 0:2 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
16.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 6 - 11 1
17.
Гранада
 Заявка 4 0 1 3 7 - 12 1
18.
Кадис
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 0 - 5 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 8 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алькарас Рубен 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 3
Лас-Пальмас Мармол Мика 1 3
Атлетик Б Сансет Ойян 2 1
Осасуна Авила Эсекьель 2 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Мальорка: 48%, Валенсия: 52%.
  • 97'
    Дьедью Амат наказан за толчок Пепелу
  • 97'
    Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Контроль мяча: Мальорка: 48%, Валенсия: 52%.
  • 94'
    Ох, нехорошо это выглядит. Корреа Тьерри получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 94'
    Корреа Тьерри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 94'
    Корреа Тьерри получил травму и заменен. Гасиоровски Ярек выходит на поле.
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Дьедью Амат пробует нанести удар издали, но Гиорги Мамардашвили держит все под контролем
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Mallorca Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Мальорка 19.7% (24)
    X 43.4% (53)
    Валенсия 36.9% (45)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 1:1 Валенсия

    Исход игры
    Мальорка
    19.7% (24)
    Ничья
    43.4% (53)
    Валенсия
    36.9% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.5% (47)
    Меньше
    60.5% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    76.47% (91)
    Нет
    23.53% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.1% (44)
    1:2 Валенсия
    25.4% (31)
    1:0 Мальорка
    11.5% (14)
    0:1 Валенсия
    7.4% (9)
    2:2 Ничья
    5.7% (7)
    2:1 Мальорка
    4.1% (5)
    0:2 Валенсия
    2.5% (3)
    1:3 Валенсия
    1.6% (2)
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