Тур: 9. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Зрители: 17859 Главный судья: Francisco Jose Hernandez
0'
1:0
5' ГолРодригес Даниэль
16' Желтая карточкаГонсалес Джованни
36' Желтая карточкаСаму Кошта
1:1
45' ГолЛопес Диего
69' Желтая карточкаПерес Фран
90'+7
Ход матча
5'
1:0
36'
45'
1:1
69'
70'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 6
-
4 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
196 Количество передач 268
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
18
Пепелу
19
Амалла
Селим
9
Дуро
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Куэльяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Коста ХаумеЗащитник
-
27 Давид ЛопесЗащитник
-
29 МигелитоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ларин КайлНападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Лопес ДиегоПолузащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
-
9 Дуро УгоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
30 Гонсалес УгоВратарь
- Защитник
-
31 Ирансо РубоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Перес ФранПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мальорка
Валенсия
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
18 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.56
1.11
Среднее время на гол
57
81
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.61
1.22
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
55
73
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|4 (1)
|0.44
|Пратс Абдон
|4
|0.44
|Родригес Даниэль I
|1
|0.11
|Санчес Антонио
|1
|0.11
|Раильо Антонио
|1
|0.11
|Саму Кошта
|1
|0.11
|Дардер Серхи
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|3
|0.33
|Герра Хавьер
|3
|0.33
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0.22
|Дьякаби Муктар
|1
|0.11
|Пепелу
|1 (1)
|0.11
|Перес Фран
|0
|0
|Корреа Тьерри
|0
|0
|Алмейда Андре IV
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Даниэль I
|4
|0
|Настасич Матия
|3
|0
|Коста Хауме
|3
|0
|Маскарель Омар
|3
|0
|Гонсалес Джованни
|3
|0
|Хавьер Агирре
|3
|0
|Маффео Пабло
|1
|1
|Саму Кошта
|2
|0
|Копете Хосе
|2
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Дардер Серхи
|1
|0
|Вальент Мартин
|1
|0
|Ларин Кайл
|1
|0
|Дьедью Амат
|1
|0
|Ману Морланес
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьякаби Муктар
|4
|0
|Амалла Селим
|1
|1
|Гайя Хосе
|2
|0
|Перес Фран
|2
|0
|Озкаджар Дженк
|2
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Дуро Уго
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
|Мамардашвили Георгий
|1
|0
|Москера Кристиан
|1
|0
|Герра Хавьер
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Валенсия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
4
Мальорка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Валенсия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
4
4
Мальорка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Валенсия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
2
67%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
4
44%
1
20%
76-90
Пропущено
11
3
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
3
27%
1
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
33%
76-90
Забито
12
11
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
3
25%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
4
33%
2
18%
76-90
Пропущено
15
10
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
5
33%
2
20%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
3
20%
2
20%
61-75
1
7%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Мальорка - Барселона 2:2 Жирона - Мальорка 5:3 Сельта - Мальорка 0:1
Мальорка - Атлетик Б 0:0 Гранада - Мальорка 3:2 Мальорка - Вильярреал 0:1 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 Мальорка - Специя 1:1 Сандерленд - Мальорка 1:1 Побленсе - Мальорка 0:5 Кёльн - Мальорка 1:1 Рид - Мальорка 0:9 Юнион Гюртен - Мальорка 1:3 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Барселона - Мальорка 3:0 Мальорка - Валенсия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Мальорка - Кадис 1:0 Жирона - Мальорка 2:1
Валенсия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Валенсия - Атлетико М 3:0
Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Бетис - Валенсия 1:1 Валенсия - Эспаньол 2:2 Мальорка - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Сельта - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Кадис - Валенсия 2:1
Результаты матчей
Мальорка
Валенсия
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Валенсия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
45
36
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 11
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 8
|20
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 7
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|7.
|2:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 12
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|4 - 7
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|15.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 15
|8
|16.
|0:2 Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 12
|7
|17.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|13 - 21
|5
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|11 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 8
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|13.
|0:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|14.
|2:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|2:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|14.
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 12
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
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|1 3
|Атлетик Б
|Сансет Ойян
|2 1
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|2 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальорка 1:1 Валенсия
Исход игры
Мальорка
19.7% (24)
Ничья
43.4% (53)
Валенсия
36.9% (45)
Тотал 2.5
Больше
39.5% (47)
Меньше
60.5% (72)
Обе команды забьют
Да
76.47% (91)
Нет
23.53% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.1% (44)
1:2 Валенсия
25.4% (31)
1:0 Мальорка
11.5% (14)
0:1 Валенсия
7.4% (9)
2:2 Ничья
5.7% (7)
2:1 Мальорка
4.1% (5)
0:2 Валенсия
2.5% (3)
1:3 Валенсия
1.6% (2)
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