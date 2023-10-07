Тур: 9. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Главный судья: Де Мера Исидро Диас
0:2
Второй тайм: 49'
0'
0:1
21' ГолВалентин Оскар
0:2
26' ГолГарсия Альваро
36' Желтая карточкаГудель Неманья
45' Желтая карточкаСоу Джибрил
Ход матча
21'
0:1
26'
0:2
36'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
184 Количество передач 136
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
18
Соу
Джибрил
20
Балью
Иван
21
Сисс
Пате
- Основной состав
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Соу ДжибрилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Янузай АднанПолузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Перес КикеПолузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Мендес ДиегоПолузащитник
-
10 Бебе ТьягуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Севилья
Райо Вальекано
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
16 матчей
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
11
Голов в среднем за матч
3
1.38
Среднее время на гол
30
65
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.88
0.88
Среднее время на гол
102
102
Всего голов
31
18
Голов в среднем за матч
1.94
1.13
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
46
80
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламела Эрик
|2
|0.25
|Лукебакио Доди
|2
|0.25
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0.25
|Сусо Хесус
|1
|0.13
|Гудель Неманья
|1
|0.13
|Мир Рафа
|1
|0.13
|Салас Кике
|1
|0.13
|Окампос Лукас
|0
|0
|Соу Джибрил
|0
|0
|Педроса Адриа
|0
|0
|Хуанлу Санчес
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|3
|0.33
|Паласон Иси
|2 (2)
|0.22
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.11
|Сисс Пате
|1
|0.11
|Перес Кике
|1
|0.11
|Валентин Оскар
|1
|0.11
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.11
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.11
|Рауль де Томас
|0
|0
|Лопес Унаи
|0
|0
|Камелло Серхио
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудель Неманья
|3
|0
|Баде Луак
|1
|1
|Ракитич Иван
|2
|0
|Ламела Эрик
|2
|0
|Окампос Лукас
|2
|0
|Торрес Оливер
|2
|0
|Салас Кике
|2
|0
|Навас Хесус
|1
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
|Сусо Хесус
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Соу Джибрил
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
|Хуанлу Санчес
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рауль де Томас
|3
|0
|Эспино Альфонсо
|3
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|3
|0
|Мумин Абдул
|1
|1
|Лежён Флорьян
|2
|0
|Лопес Унаи
|2
|0
|Паласон Иси
|2
|0
|Эрнандес Аридане
|2
|0
|Трехо Оскар
|1
|0
|Балью Иван
|1
|0
|Сисс Пате
|1
|0
|Перес Кике
|1
|0
|Валентин Оскар
|1
|0
|Камелло Серхио
|1
|0
|Чаваррия Пеп
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
0
Севилья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
0
5
Севилья
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Райо Вальекано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
40%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
2
40%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
2
40%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
18%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
3
27%
3
33%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
20%
2
18%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
4
40%
2
18%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
1
10%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0
Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Севилья - Сеута 5:2 Кордова - Севилья 0:2 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Рома 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0
Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1 Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1
Результаты матчей
Севилья
Райо Вальекано
Точный счет
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:7
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Севилья
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
12
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
25
44
25
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 11
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 8
|20
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 7
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|7.
|2:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 12
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|4 - 7
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|15.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 15
|8
|16.
|0:2 Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 12
|7
|17.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|13 - 21
|5
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|11 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 8
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|13.
|0:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|14.
|2:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|2:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|14.
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 12
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Севилья 0:2 Райо Вальекано
Исход игры
Севилья
87.1% (108)
Ничья
10.5% (13)
Райо Вальекано
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.32% (50)
Меньше
58.68% (71)
Обе команды забьют
Да
48.76% (59)
Нет
51.24% (62)
Популярный счёт
2:1 Севилья
34.7% (43)
1:0 Севилья
29.8% (37)
2:0 Севилья
17.7% (22)
1:1 Ничья
8.1% (10)
3:1 Севилья
2.4% (3)
1:2 Райо Вальекано
1.6% (2)
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