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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Севилья
0:2
Второй тайм: 49'
Райо Вальекано
0'
0:1
21' Гол
Валентин Оскар
0:2
26' Гол
Гарсия Альваро
36' Желтая карточка
Гудель Неманья
45' Желтая карточка
Соу Джибрил

Ход матча

21'
0:1
Валентин Оскар
26'
0:2
Гарсия Альваро
(Рауль де Томас)
36'
Гудель Неманья
 
37'
Ракитич Иван
Фернандо Режес
 
45'
Соу Джибрил
 
46'
Педроса Адриа
Акунья Маркос
 
46'
Окампос Лукас
Торрес Оливер
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 184 Количество передач 136
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 124
Севилья 87.1% (108)
X 10.5% (13)
Райо Вальекано 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Севилья
Ничья
Райо Вальекано
3.60
6.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Нюланд
Эрьян
26
Хуанлу
Санчес
22
Баде
Луак
6
Гудель
Неманья
19
Акунья
Маркос
18
Соу
Джибрил
20
Фернандо
Режес
7
Сусо
Хесус
21
Торрес
Оливер
11
Лукебакио
Доди
15
Эн-Несири
Юссеф
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
5
Эрнандес
Аридане
24
Лежён
Флорьян
12
Эспино
Альфонсо
7
Паласон
Иси
21
Сисс
Пате
23
Валентин
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
22
Рауль
де
Томас
8
Трехо
Оскар
Севилья
4-2-3-1
Райо Вальекано
4-4-2

История личных встреч

Севилья
Райо Вальекано

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

16 матчей

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:0
П
5:0
П
1:4
П
2:2
П
3:2
П
2:0
П
0:1
П
0:1
П
4:1
П
2:1
П
0:0
П
5:2
П
2:1

Голы

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

3
1.38

Среднее время на гол

30
65

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.88
0.88

Среднее время на гол

102
102

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

1.94
1.13

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

46
80

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламела Эрик 2 0.25
Лукебакио Доди 2 0.25
Эн-Несири Юссеф 2 0.25
Сусо Хесус 1 0.13
Гудель Неманья 1 0.13
Мир Рафа 1 0.13
Салас Кике 1 0.13
Окампос Лукас 0 0
Соу Джибрил 0 0
Педроса Адриа 0 0
Хуанлу Санчес 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 3 0.33
Паласон Иси 2 (2) 0.22
Де Фрутос Хорхе 1 0.11
Сисс Пате 1 0.11
Перес Кике 1 0.11
Валентин Оскар 1 0.11
Фалькао Радамель 1 (1) 0.11
Нтекья Ранди 1 (1) 0.11
Рауль де Томас 0 0
Лопес Унаи 0 0
Камелло Серхио 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудель Неманья 3 0
Баде Луак 1 1
Ракитич Иван 2 0
Ламела Эрик 2 0
Окампос Лукас 2 0
Торрес Оливер 2 0
Салас Кике 2 0
Навас Хесус 1 0
Акунья Маркос 1 0
Сусо Хесус 1 0
Мир Рафа 1 0
Соу Джибрил 1 0
Педроса Адриа 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рауль де Томас 3 0
Эспино Альфонсо 3 0
Гарсия Альваро Ривера 3 0
Мумин Абдул 1 1
Лежён Флорьян 2 0
Лопес Унаи 2 0
Паласон Иси 2 0
Эрнандес Аридане 2 0
Трехо Оскар 1 0
Балью Иван 1 0
Сисс Пате 1 0
Перес Кике 1 0
Валентин Оскар 1 0
Камелло Серхио 1 0
Чаваррия Пеп 1 0

Результаты матчей

Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
0
Севилья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

0
5
Севилья
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Райо Вальекано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
40%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
2
40%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
2
40%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
18%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
3
27%
3
33%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
20%
2
18%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
4
40%
2
18%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
1
10%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0
Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Севилья - Сеута 5:2 Кордова - Севилья 0:2 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Рома 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0
Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1 Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1

Результаты матчей

Севилья
Райо Вальекано

Точный счет

1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:7
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Севилья
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
2
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
4
4
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 0 1 20 - 6 24
2.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 19 - 11 22
3.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 19 - 8 20
4.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
5.
Атлетико М
 Заявка 7 5 1 1 18 - 7 16
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
7.
Райо Вальекано
 2:0 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
8.
Бетис
 Заявка 8 3 3 2 10 - 12 12
9.
Валенсия
 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
10.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 9 - 14 10
11.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
12.
Кадис
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 2 4 4 - 7 8
14.
Вильярреал
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
15.
Мальорка
 Заявка 9 1 5 3 12 - 15 8
16.
Севилья
 0:2 Заявка 8 2 1 5 11 - 12 7
17.
Алавес
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
18.
Сельта
 Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
19.
Гранада
 Заявка 8 1 2 5 13 - 21 5
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 3 6 11 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 3 2 0 14 - 8 11
4.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
5.
Атлетико М
 Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
6.
Жирона
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
7.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Хетафе
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Кадис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
12.
Алавес
 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
13.
Севилья
 0:2 Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
14.
Райо Вальекано
 2:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
16.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
17.
Мальорка
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
18.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
19.
Сельта
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
20.
Осасуна
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Райо Вальекано
 2:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 1 10
4.
Осасуна
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
5.
Барселона
 Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
6.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
10.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
13.
Бетис
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
14.
Севилья
 0:2 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
16.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 6 - 11 1
17.
Гранада
 Заявка 4 0 1 3 7 - 12 1
18.
Кадис
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 8 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
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Топ нарушителей
Кадис Алькарас Рубен 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 3
Лас-Пальмас Мармол Мика 1 3
Атлетик Б Сансет Ойян 2 1
Осасуна Авила Эсекьель 2 1
Весь список
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    Прогнозы 124
    Севилья 87.1% (108)
    X 10.5% (13)
    Райо Вальекано 2.4% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Райо Вальекано
    3.60
    6.20
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    4.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Севилья 0:2 Райо Вальекано

    Исход игры
    Севилья
    87.1% (108)
    Ничья
    10.5% (13)
    Райо Вальекано
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.32% (50)
    Меньше
    58.68% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    48.76% (59)
    Нет
    51.24% (62)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    34.7% (43)
    1:0 Севилья
    29.8% (37)
    2:0 Севилья
    17.7% (22)
    1:1 Ничья
    8.1% (10)
    3:1 Севилья
    2.4% (3)
    1:2 Райо Вальекано
    1.6% (2)
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    Севилья
    Райо Вальекано
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