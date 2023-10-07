Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

52' Команда Райо Вальекано играла лучше в этом тайме.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

51' Ракитич Иван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Акунья Маркос пробует нанести удар издали, но Столе Димитриевски держит все под контролем

51' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Матч возобновлен

50' Паласон Иси на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Соу Джибрил совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

48' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

47' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Ракитич Иван из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Эрнандес Аридане выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Ракитич Иван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Ракитич Иван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Матч возобновлен

40' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

39' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Гудель Неманья получил желтую карточку от судьи

36' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Трехо Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Лежён Флорьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Акунья Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч возобновится спорным мячом

31' Ох, нехорошо это выглядит. Валентин Оскар получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Валентин Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Баде Луак нанес удар головой, но Столе Димитриевски спокойно отбил мяч.

30' Сусо Хесус из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Рауль де Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Хуанлу Санчес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Акунья Маркос из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Сусо Хесус из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Команда Райо Вальекано забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

23' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Райо Вальекано будет все-таки засчитан.

22' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Райо Вальекано

21' Г О О О О Л - Валентин Оскар первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

19' ШТАНГА! Так было близко к голу - Хуанлу Санчес нанес удар в каркас ворот!

19' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Сусо Хесус не смог попасть в створ ударом издали

18' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Паласон Иси пробует нанести удар издали, но Эрьян Нюланд ловит мяч

17' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Игрок из команды Райо Вальекано делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

15' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Акунья Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Севилья

13' Гудель Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Паласон Иси создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Гудель Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Торрес Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Игрок из команды Севилья делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

6' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Лукебакио Доди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Гудель Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Сусо Хесус из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Удар от ворот произведет Севилья

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре