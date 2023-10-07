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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 35817 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Севилья
2:2
Конец матча
Райо Вальекано
0'
0:1
21' Гол
Валентин Оскар
0:2
26' Гол
Гарсия Альваро
36' Желтая карточка
Гудель Неманья
45' Желтая карточка
Соу Джибрил
1:2
50' Гол
Соу Джибрил
67' Желтая карточка
Сусо Хесус
74' Желтая карточка
Эрнандес Аридане
84' Желтая карточка
Перес Кике
84' Желтая карточка
Навас Хесус
2:2
90' Гол
Эн-Несири Юссеф
90' Желтая карточка
Хордан Хоан
90'+8

Ход матча

21'
0:1
Валентин Оскар
26'
0:2
Гарсия Альваро
(Рауль де Томас)
36'
Гудель Неманья
 
37'
Ракитич Иван
Фернандо Режес
 
45'
Соу Джибрил
 
46'
Педроса Адриа
Акунья Маркос
 
46'
Окампос Лукас
Торрес Оливер
 
50'
Соу Джибрил
(Баде Луак)
1:2
55'
 
Лопес Унаи
Трехо Оскар
67'
Сусо Хесус
 
69'
 
Камелло Серхио
Рауль де Томас
74'
 
Эрнандес Аридане
78'
Навас Хесус
Хуанлу Санчес
 
81'
Мир Рафа
Сусо Хесус
 
83'
 
Перес Кике
Валентин Оскар
83'
 
Чаваррия Пеп
Паласон Иси
83'
 
Де Фрутос Хорхе
Гарсия Альваро
84'
 
Перес Кике
84'
Навас Хесус
 
90'
Эн-Несири Юссеф
(Ракитич Иван)
2:2
90'
Хордан Хоан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 11 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 12 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 19
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 424 Количество передач 254
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Севилья 87.1% (108)
X 10.5% (13)
Райо Вальекано 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Нюланд
Эрьян
26
Хуанлу
Санчес
22
Баде
Луак
6
Гудель
Неманья
19
Акунья
Маркос
18
Соу
Джибрил
20
Фернандо
Режес
7
Сусо
Хесус
21
Торрес
Оливер
11
Лукебакио
Доди
15
Эн-Несири
Юссеф
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
5
Эрнандес
Аридане
24
Лежён
Флорьян
12
Эспино
Альфонсо
7
Паласон
Иси
21
Сисс
Пате
23
Валентин
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
22
Рауль
де
Томас
8
Трехо
Оскар
Севилья
4-2-3-1
Райо Вальекано
4-4-2

История личных встреч

Севилья
Райо Вальекано

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

16 матчей

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:0
П
5:0
П
1:4
П
2:2
П
3:2
П
2:0
П
0:1
П
0:1
П
4:1
П
2:1
П
0:0
П
5:2
П
2:1

Голы

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

3
1.38

Среднее время на гол

30
65

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.88
0.88

Среднее время на гол

102
102

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

1.94
1.13

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

46
80

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 3 0.38
Ламела Эрик 2 0.25
Лукебакио Доди 2 0.25
Сусо Хесус 1 0.13
Соу Джибрил 1 0.13
Гудель Неманья 1 0.13
Мир Рафа 1 0.13
Салас Кике 1 0.13
Ракитич Иван 0 0
Окампос Лукас 0 0
Педроса Адриа 0 0
Баде Луак 0 0
Хуанлу Санчес 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 3 0.33
Паласон Иси 2 (2) 0.22
Де Фрутос Хорхе 1 0.11
Сисс Пате 1 0.11
Перес Кике 1 0.11
Валентин Оскар 1 0.11
Фалькао Радамель 1 (1) 0.11
Нтекья Ранди 1 (1) 0.11
Рауль де Томас 0 0
Лопес Унаи 0 0
Камелло Серхио 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудель Неманья 3 0
Баде Луак 1 1
Ракитич Иван 2 0
Навас Хесус 2 0
Ламела Эрик 2 0
Окампос Лукас 2 0
Торрес Оливер 2 0
Сусо Хесус 2 0
Салас Кике 2 0
Акунья Маркос 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Соу Джибрил 1 0
Педроса Адриа 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рауль де Томас 3 0
Эспино Альфонсо 3 0
Гарсия Альваро Ривера 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Мумин Абдул 1 1
Лежён Флорьян 2 0
Лопес Унаи 2 0
Паласон Иси 2 0
Перес Кике 2 0
Трехо Оскар 1 0
Балью Иван 1 0
Сисс Пате 1 0
Валентин Оскар 1 0
Камелло Серхио 1 0
Чаваррия Пеп 1 0

Результаты матчей

Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
2
Севилья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

0
5
Севилья
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Райо Вальекано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
4
67%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
40%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
2
40%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
2
40%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

13
11
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
15%
1
9%
1-15
0
0%
5
45%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
4
31%
3
27%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
17%
2
15%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
4
33%
3
23%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
1
8%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0
Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Севилья - Сеута 5:2 Кордова - Севилья 0:2 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Рома 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0
Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1 Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1

Результаты матчей

Севилья
Райо Вальекано

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:7
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Севилья
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
2
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
2
1.5
3
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
3
3
5
1.5
5
4
2
6
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 0 1 20 - 6 24
2.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 19 - 11 22
3.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 19 - 8 20
4.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
5.
Атлетико М
 Заявка 7 5 1 1 18 - 7 16
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
7.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 4 2 11 - 13 13
8.
Бетис
 Заявка 8 3 3 2 10 - 12 12
9.
Валенсия
 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
10.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 9 - 14 10
11.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
12.
Кадис
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
13.
Севилья
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 2 4 4 - 7 8
15.
Вильярреал
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
16.
Мальорка
 Заявка 9 1 5 3 12 - 15 8
17.
Алавес
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
18.
Сельта
 Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
19.
Гранада
 Заявка 8 1 2 5 13 - 21 5
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 3 6 11 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 3 2 0 14 - 8 11
4.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
5.
Атлетико М
 Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
6.
Жирона
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
7.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
8.
Хетафе
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Кадис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
Севилья
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
12.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
13.
Алавес
 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
16.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
17.
Мальорка
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
18.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
19.
Сельта
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
20.
Осасуна
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Осасуна
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
4.
Барселона
 Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
5.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
6.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
10.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
13.
Бетис
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
14.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
16.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 6 - 11 1
17.
Гранада
 Заявка 4 0 1 3 7 - 12 1
18.
Кадис
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 8 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
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Топ нарушителей
Кадис Алькарас Рубен 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 3
Лас-Пальмас Мармол Мика 1 3
Атлетик Б Сансет Ойян 2 1
Осасуна Авила Эсекьель 2 1
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    Прогнозы 124
    Севилья 87.1% (108)
    X 10.5% (13)
    Райо Вальекано 2.4% (3)
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