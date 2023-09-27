Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

56' Это был отличный перфоманс от команды Фейеноорд , есть о чем петь фанатам в перерыве.

56' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

56' Хорошую попытку сделал Пайшао Игор . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Хименес Сантьяго Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Хорошую попытку сделал Минте Янкуба . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Хименес Сантьяго Томас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

52' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Хорошую попытку сделал Минте Янкуба . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Стенгс Келвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Удар от ворот произведет Фейеноорд

49' Вос Силвано не смог попасть в створ ударом издали

49' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Боргес Карлос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Бергёйс Стивен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

47' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Боргес Карлос из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Шутало Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Удар от ворот произведет Фейеноорд

45' Боргес Карлос нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

45' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Судья начинает матч

44' Матч прерван

44' Матч приостановлен из-за петард на поле

43' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Боргес Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Гертрейда Лютсхарел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Рефери не любит споров - именно за это Велленройтер Тимон сейчас получил желтую

41' Тейлор Кеннет совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

40' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Г О О О О Л - Пайшао Игор забивает с правой ноги!

37' Хименес Сантьяго Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Соса Борна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Аякс

36' Ганцко Давид решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

35' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Фейеноорд

31' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Матч возобновлен

19' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

19' Гааей Антон плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

18' Г О О О О Л - Хименес Сантьяго Томас забивает ударом с правой ноги!

18' Гортер Джей взял и забрал мяч на выходе

18' Удар от ворот произведет Фейеноорд

18' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Бергёйс Стивен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Минте Янкуба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Фейеноорд

16' Боргес Карлос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Бергёйс Стивен пробует нанести удар издали, но Тимон Велленройтер держит все под контролем

14' Бробби Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Команда Фейеноорд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' Г О О О О Л - Хименес Сантьяго Томас забивает с левой ноги!

9' Тимбер Квинтен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Ганцко Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Ганцко Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Удар от ворот произведет Фейеноорд

7' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Гааей Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Шутало Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Аякс начинает с центра поля