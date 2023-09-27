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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Аякс
 
Позже
Фейеноорд
12
Гортер
Джей
3
Гааей
Антон
37
Шутало
Йосип
4
Хато
Йоррель
25
Соса
Борна
24
Вос
Силвано
21
Ван
ден
Бомен
Бранко
8
Тейлор
Кеннет
23
Бергёйс
Стивен
9
Бробби
Брайан
11
Боргес
Карлос
22
Велленройтер
Тимон
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
8
Тимбер
Квинтен
19
Минте
Янкуба
10
Стенгс
Келвин
14
Пайшао
Игор
29
Хименес
Сантьяго
Томас
Аякс
4-3-3
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Аякс
Фейеноорд

26 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
24 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.1%
23.1%
3.8%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

37 матчей

64.9%
24.3%
10.8%
24 победы 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

51.4%
32.4%
16.2%
19 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.1%
27%
18.9%
20 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

К
1:2
Э
2:3
Э
1:1
Э
3:2
Э
0:2
Э
0:3
Э
1:0
Э
4:0
К
0:3
Э
6:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
1:4
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
К
1:0
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:2
К
3:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
К
1:4
К
2:0
Э
1:1
Э
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

42
37

Голов в среднем за матч

2.33
1.95

Среднее время на гол

38
46

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

1.37
0.61

Среднее время на гол

65
147

Всего голов

68
48

Голов в среднем за матч

1.84
1.3

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

48
69

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 2 0.5
Бергвейн Стевен 2 (1) 0.5
Кудус Мохаммед 1 0.25
Классен Дэви 1 0.25
Медич Яков 1 0.25
Соса Борна 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Боргес Карлос 0 0
Тахирович Бенджамин 0 0
Хато Йоррель 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 10 (1) 2
Пайшао Игор 4 0.8
Минте Янкуба 2 0.4
Виффер Матс 2 0.4
Стенгс Келвин 1 0.2
Тимбер Квинтен 1 0.2
Лингр Ондржей 1 0.2
Иванушец Лука 1 0.2
Гертрейда Лютсхарел 1 0.2
Уэда Аясэ 1 0.2
Сейер Лео 1 0.2
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Ганцко Давид 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тейлор Кеннет 2 0
Бергвейн Стевен 1 0
Бробби Брайан 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Авила Гастон 1 0
Стейн Морис 1 0
Хато Йоррель 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велленройтер Тимон 2 0
Хименес Сантьяго Томас 2 0
Ниукоп Барт 0 1
Ганцко Давид 1 0

Результаты матчей

Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фейеноорд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Фейеноорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
12
Аякс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Фейеноорд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
14

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
3
43%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
12
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
3
25%
1-15
1
33%
3
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

7
19
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
4
21%
1-15
1
14%
4
21%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
29%
4
21%
61-75
2
29%
4
21%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1
Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2 Твенте - Аякс 3:1 Аякс - Утрехт 3:1 Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Аякс - Эммен 3:1
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1
Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд - Витесс 0:1 Эммен - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Камбюр - Фейеноорд 0:3

Результаты матчей

Аякс
Фейеноорд

Точный счет

4:1
1 раз 100%
6:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
6
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
6:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аякс
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
4
1
1
3
2.5
3
2
1
3
3.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 1 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
3.
Твенте
 Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 2 0 25 - 5 11
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 3 1 1 12 - 9 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
9.
Хераклес
 Заявка 5 2 1 2 9 - 11 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Херенвен
 Заявка 6 2 0 4 9 - 16 6
13.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
14.
Аякс
 Заявка 4 1 2 1 7 - 12 5
15.
Витесс
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
16.
Утрехт
 Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3
17.
Волендам
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 1 5 4 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
6.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
8.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 7 3
12.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14.
Эксельсиор
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
15.
Волендам
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
4.
Эксельсиор
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 13 - 3 4
7.
Витесс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
10.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
11.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 10 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 7 (1)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5
ПСВ Де Йонг Люк 4 (4)
Фейеноорд Пайшао Игор 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 3
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Фортуна Ситтард Розье Лорейнц 3
Спарта Роттердам Бакари Саид 3
Эксельсиор Загре Артур 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Матч приостановлен
  • 55'
    Матч прерван
  • 55'
    Матч приостановлен из-за петард на поле
  • 55'
    Салах-Эддин Анасс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 55'
    Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 55'
    Контроль мяча: Аякс: 66%, Фейеноорд: 34%.
  • 55'
    Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - Фейеноорд от LiveResult
      До начала игры, которая состоится 27 сентября 2023, осталось 18 минут.

      Главный судья: Гозубуик Сердар

      До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    Аякс
    Ничья
    Фейеноорд
    76.00
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    14.00
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    13.50
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