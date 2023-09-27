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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Аякс
0:4
Конец матча
Фейеноорд
0'
0:1
9' Гол
Хименес Сантьяго Томас
0:2
18' Гол
Хименес Сантьяго Томас
0:3
37' Гол
Пайшао Игор
41' Желтая карточка
Тейлор Кеннет
42' Желтая карточка
Велленройтер Тимон
45' Желтая карточка
Хименес Сантьяго Томас
0:4
59' Гол
Хименес Сантьяго Томас
66' Желтая карточка
Вос Силвано
80' Желтая карточка
Бробби Брайан
90'+4198

Ход матча

9'
0:1
Хименес Сантьяго Томас
(Тимбер Квинтен)
18'
0:2
Хименес Сантьяго Томас
32'
Ренсх Девайн
Гааей Антон
 
37'
0:3
Пайшао Игор
(Хименес Сантьяго Томас)
41'
Тейлор Кеннет
 
42'
 
Велленройтер Тимон
45'
 
Хименес Сантьяго Томас
46'
Салах-Эддин Анасс
Соса Борна
 
55'
 
Зерруки Рамиз
Минте Янкуба
55'
Акпом Чуба
Салах-Эддин Анасс
 
59'
0:4
Хименес Сантьяго Томас
66'
Вос Силвано
 
80'
Бробби Брайан
 
81'
Ван Аксел Донген Амурришьо
Боргес Карлос
 
81'
Авила Гастон
Вос Силвано
 
82'
 
Уэда Аясэ
Пайшао Игор
82'
 
Джаханбахш Алиреза
Стенгс Келвин
88'
 
Ниукоп Барт
Гертрейда Лютсхарел
88'
 
Лингр Ондржей
Тимбер Квинтен

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 4 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 596 Количество передач 359
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Гортер
Джей
3
Гааей
Антон
37
Шутало
Йосип
4
Хато
Йоррель
25
Соса
Борна
24
Вос
Силвано
21
Ван
ден
Бомен
Бранко
8
Тейлор
Кеннет
23
Бергёйс
Стивен
9
Бробби
Брайан
11
Боргес
Карлос
22
Велленройтер
Тимон
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
8
Тимбер
Квинтен
19
Минте
Янкуба
10
Стенгс
Келвин
14
Пайшао
Игор
29
Хименес
Сантьяго
Томас
Аякс
4-3-3
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Аякс
Фейеноорд

26 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
24 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.1%
23.1%
3.8%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

37 матчей

64.9%
24.3%
10.8%
24 победы 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

51.4%
32.4%
16.2%
19 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.1%
27%
18.9%
20 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

К
1:2
Э
2:3
Э
1:1
Э
3:2
Э
0:2
Э
0:3
Э
1:0
Э
4:0
К
0:3
Э
6:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
1:4
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
К
1:0
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:2
К
3:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
К
1:4
К
2:0
Э
1:1
Э
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

42
37

Голов в среднем за матч

2.33
1.95

Среднее время на гол

38
46

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

1.37
0.61

Среднее время на гол

65
147

Всего голов

68
48

Голов в среднем за матч

1.84
1.3

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

48
69

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 2 0.4
Бергвейн Стевен 2 (1) 0.4
Кудус Мохаммед 1 0.2
Классен Дэви 1 0.2
Медич Яков 1 0.2
Соса Борна 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Боргес Карлос 0 0
Тахирович Бенджамин 0 0
Хато Йоррель 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 11 (1) 1.83
Пайшао Игор 4 0.67
Минте Янкуба 2 0.33
Виффер Матс 2 0.33
Стенгс Келвин 1 0.17
Тимбер Квинтен 1 0.17
Лингр Ондржей 1 0.17
Иванушец Лука 1 0.17
Гертрейда Лютсхарел 1 0.17
Уэда Аясэ 1 0.17
Сейер Лео 1 0.17
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Ганцко Давид 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бробби Брайан 2 0
Тейлор Кеннет 2 0
Бергвейн Стевен 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Авила Гастон 1 0
Вос Силвано 1 0
Стейн Морис 1 0
Хато Йоррель 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велленройтер Тимон 2 0
Хименес Сантьяго Томас 2 0
Ниукоп Барт 0 1
Ганцко Давид 1 0

Результаты матчей

Аякс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Фейеноорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
12
Аякс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Фейеноорд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
14

Голы по времени матча

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
2
50%
3
27%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
12
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
3
25%
1-15
1
33%
3
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

7
23
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
5
22%
1-15
1
14%
5
22%
16-30
2
29%
1
4%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
29%
4
17%
61-75
2
29%
4
17%
76-90

Пропущено

10
5
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1
Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2 Твенте - Аякс 3:1 Аякс - Утрехт 3:1 Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Аякс - Эммен 3:1
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1
Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд - Витесс 0:1 Эммен - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Камбюр - Фейеноорд 0:3

Результаты матчей

Аякс
Фейеноорд

Точный счет

0:4
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
6:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
6
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Аякс
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
2
1
1
1
2.5
2
1
1
1
3.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
5
1
1
4
2.5
4
2
1
4
3.5
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 1 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
3.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 2 0 26 - 5 14
4.
Твенте
 Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 3 1 1 12 - 9 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
9.
Хераклес
 Заявка 5 2 1 2 9 - 11 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Херенвен
 Заявка 6 2 0 4 9 - 16 6
13.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
14.
Аякс
 Заявка 5 1 2 2 7 - 13 5
15.
Витесс
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
16.
Утрехт
 Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3
17.
Волендам
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 1 5 4 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
6.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
8.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 4 - 8 3
12.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14.
Эксельсиор
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
15.
Волендам
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 14 - 3 7
4.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Эксельсиор
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Витесс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
10.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
11.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 11 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 7 (1)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5
ПСВ Де Йонг Люк 4 (4)
Фейеноорд Пайшао Игор 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 3
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Фортуна Ситтард Розье Лорейнц 3
Спарта Роттердам Бакари Саид 3
Эксельсиор Загре Артур 3
Весь список
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