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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
АЕК
3:0
Конец матча
Панетоликос
0'
1:0
34' Гол
Вида Домагой
2:0
36' Гол
Рота Лазарос
65' Желтая карточка
Facundo Perez
84' Желтая карточка
Младен Себастьян
3:0
89' Гол
Мукуди Ароль
90'+7
1
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
18
Калленс
Александр
28
Хаджсафи
Эсхан
19
Элиассон
Никлас
6
Йонссон
Йенс
13
Пинеда
Орбелин
70
Писарро
Родольфо
20
Манталос
Петрос
11
Араужо
Серхио
1
Капино
Стефанос
47
Малис
Александрос
5
Младен
Себастьян
26
Дуарте
Бруно
24
Pedro
Silva
Torrejon
27
Шенгелия
Леван
23
Ксенитидис
Георгиос
34
Facundo
Perez
18
Бузукис
Яннис
12
Хацитеодоридис
Илиас
45
Соуза
Жоау
Педру
АЕК
4-4-2
Панетоликос
4-5-1

История личных встреч

АЕК
Панетоликос

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

23 матча

73.9%
8.7%
17.4%
17 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

56.5%
26.1%
17.4%
13 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
4:1
С
0:2
С
1:2
С
1:3
С
1:0
С
0:2
К
4:0
К
1:1
С
3:1
С
0:1
С
4:0
С
2:1
К
1:0
С
1:4
К
0:4
С
2:0
С
3:2
С
0:0
С
1:0
С
2:0
ТМК
0:3
С
1:0
С
0:2

Голы

Всего голов

23
25

Голов в среднем за матч

2.09
2.08

Среднее время на гол

43
43

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

0.75
0.36

Среднее время на гол

120
247

Всего голов

32
29

Голов в среднем за матч

1.39
1.26

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

64
71

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цубер Стивен 2 0.29
Амрабат Нордин 2 (2) 0.29
Гачинович Мийат 2 (1) 0.29
Вида Домагой 1 0.14
Йонссон Йенс 1 0.14
Понсе Эсекель 1 0.14
Пинеда Орбелин 1 0.14
Мукуди Ароль 1 0.14
Рота Лазарос 1 0.14
Элиассон Никлас 0 0
Шиманьски Дамиан 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Жоау Педру 1 0.14
Малис Александрос 1 0.14
Pedro Silva Torrejon 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидибе Джибриль 0 2
Гачинович Мийат 3 0
Шиманьски Дамиан 2 0
Галанопулос Костас 2 0
Манталос Петрос 0 1
Хаджсафи Эсхан 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Араужо Серхио 1 0
Калленс Александр 1 0
Рота Лазарос 1 0
Митоглу Герасимос 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карелис Никос 2 0
Facundo Perez 2 0
Franco Baldassarra 2 0
Ойконому Мариос 1 0
Серхио Диас 1 0
Младен Себастьян 1 0
Хуанпи Аньор 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Pedro Silva Torrejon 1 0
Малис Александрос 1 0
Соуза Жоау Педру 1 0

Результаты матчей

АЕК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Панетоликос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
АЕК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Панетоликос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

5
1
АЕК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Панетоликос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

7
2

Голы по времени матча

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
100%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
60%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

12
2
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
6
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
1
50%
76-90

Пропущено

8
14
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
4
50%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
2
25%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2
Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3 Волос - АЕК 0:3 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 Антверпен - АЕК 0:3 Локомотив Загреб - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 2:0 АЕК - Волос 4:0 Арис Салоники - АЕК 1:2
Панетоликос
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5
Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Панетоликос - ОФИ 0:2 Атромитос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Левадиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Ионикос 0:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Астерас - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Ламия 1:1

Результаты матчей

АЕК
Панетоликос

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

АЕК
Панетоликос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
4
3
1.5
2
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 7 6 1 0 22 - 2 19
2.
Панатинаикос
 3:0 7 5 1 1 19 - 5 16
3.
ПАОК
 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
АЕК
 7 4 2 1 12 - 8 14
5.
ОФИ
 7 3 3 1 10 - 9 12
6.
Пансерраикос
 6 2 3 1 11 - 10 9
7.
Ламия
 7 2 3 2 7 - 11 9
8.
Арис Салоники
 7 2 2 3 10 - 11 8
9.
Астерас
 7 2 2 3 10 - 13 8
10.
ПАС Янина
 8 2 2 4 12 - 12 8
11.
Кифисия
 8 1 3 4 9 - 20 6
12.
Атромитос
 0:3 7 0 3 4 4 - 13 3
13.
Панетоликос
 7 0 3 4 2 - 14 3
14.
Волос
 6 0 2 4 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 18 - 1 15
2.
ПАОК
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
ОФИ
 4 3 1 0 7 - 3 10
4.
АЕК
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Арис Салоники
 3 2 1 0 7 - 3 7
6.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
7.
Ламия
 3 2 1 0 4 - 2 7
8.
Панатинаикос
 3:0 4 2 1 1 9 - 4 7
9.
ПАС Янина
 5 2 0 3 8 - 7 6
10.
Кифисия
 3 1 2 0 7 - 6 5
11.
Астерас
 3 1 1 1 6 - 6 4
12.
Атромитос
 0:3 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Панетоликос
 3 0 2 1 1 - 6 2
14.
Волос
 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 3:0 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЕК
 3 2 0 1 5 - 5 6
3.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
ПАОК
 3 1 1 1 5 - 4 4
5.
Астерас
 4 1 1 2 4 - 7 4
6.
ПАС Янина
 3 0 2 1 4 - 5 2
7.
Пансерраикос
 3 0 2 1 5 - 7 2
8.
ОФИ
 3 0 2 1 3 - 6 2
9.
Ламия
 4 0 2 2 3 - 9 2
10.
Волос
 3 0 1 2 1 - 7 1
11.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
12.
Панетоликос
 4 0 1 3 1 - 8 1
13.
Атромитос
 0:3 5 0 1 4 3 - 12 1
14.
Кифисия
 5 0 1 4 2 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
ПАОК Живкович Андрия 4
Ламия Карлитос Карлос 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
Кифисия Ипалибо Джек 1 4
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Весь список
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