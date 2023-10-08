Тур: 1. Стадион: OPAP Arena.
3:0
Конец матча
0'
1:0
34' ГолВида Домагой
2:0
36' ГолРота Лазарос
65' Желтая карточкаFacundo Perez
84' Желтая карточкаМладен Себастьян
3:0
89' ГолМукуди Ароль
90'+7
Ход матча
34'
1:0
36'
2:0
65'
77'
84'
89'
3:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 4
-
9 Угловые 5
-
4 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 ЗиниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Дуарте БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хуанпи АньорПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
История личных встреч
АЕК
Панетоликос
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
23 матча
73.9%
8.7%
17.4%
17 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
56.5%
26.1%
17.4%
13 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
25
Голов в среднем за матч
2.09
2.08
Среднее время на гол
43
43
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
0.75
0.36
Среднее время на гол
120
247
Всего голов
32
29
Голов в среднем за матч
1.39
1.26
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
Среднее время на гол
64
71
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цубер Стивен
|2
|0.29
|Амрабат Нордин
|2 (2)
|0.29
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.29
|Вида Домагой
|1
|0.14
|Йонссон Йенс
|1
|0.14
|Понсе Эсекель
|1
|0.14
|Пинеда Орбелин
|1
|0.14
|Мукуди Ароль
|1
|0.14
|Рота Лазарос
|1
|0.14
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Шиманьски Дамиан
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Жоау Педру
|1
|0.14
|Малис Александрос
|1
|0.14
|Pedro Silva Torrejon
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Гачинович Мийат
|3
|0
|Шиманьски Дамиан
|2
|0
|Галанопулос Костас
|2
|0
|Манталос Петрос
|0
|1
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Калленс Александр
|1
|0
|Рота Лазарос
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карелис Никос
|2
|0
|Facundo Perez
|2
|0
|Franco Baldassarra
|2
|0
|Ойконому Мариос
|1
|0
|Серхио Диас
|1
|0
|Младен Себастьян
|1
|0
|Хуанпи Аньор
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Pedro Silva Torrejon
|1
|0
|Малис Александрос
|1
|0
|Соуза Жоау Педру
|1
|0
Результаты матчей
АЕК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Панетоликос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
АЕК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Панетоликос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
5
1
АЕК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Панетоликос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
7
2
Голы по времени матча
Забито
7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
100%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
60%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Забито
12
2
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
6
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
1
50%
76-90
Пропущено
8
14
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
4
50%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
2
25%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2
Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3 Волос - АЕК 0:3 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 Антверпен - АЕК 0:3 Локомотив Загреб - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 2:0 АЕК - Волос 4:0 Арис Салоники - АЕК 1:2
Панетоликос
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5
Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Панетоликос - ОФИ 0:2 Атромитос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Левадиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Ионикос 0:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Астерас - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Ламия 1:1
Результаты матчей
АЕК
Панетоликос
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
АЕК
Панетоликос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
43
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|22 - 2
|19
|2.
|3:0
|7
|5
|1
|1
|19 - 5
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|5.
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|6.
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|7 - 11
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|12 - 12
|8
|11.
|8
|1
|3
|4
|9 - 20
|6
|12.
|0:3
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|13.
|7
|0
|3
|4
|2 - 14
|3
|14.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|18 - 1
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|8.
|3:0
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|10.
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|11.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|12.
|0:3
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 6
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|5.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|6.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|7.
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|8.
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|9.
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|10.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|11.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|13.
|0:3
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|14.
|5
|0
|1
|4
|2 - 14
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|ПАОК
|Живкович Андрия
|4
|Ламия
|Карлитос Карлос
|3 (2)
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|1 4
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1