Тур: 1. Стадион: Апостолос Николаидис.
3:0
Перерыв
0'
1:0
3' ГолДжуричич Филип
2:0
33' ГолПаласиос Себастьян
43' Красная карточкаLucas Acevedo
3:0
45' ПенальтиШпорар Андраж
Ход матча
3'
33'
43'
45'
3:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
53 Владение мячом, % 47
12
Лодыгин
Юрий
21
Едвай
Тин
- Основной состав
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Виллиан АраоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джованович Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Камара АгибуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
История личных встреч
Панатинаикос
Атромитос
30 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
13.3%
16.7%
21 победа 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
130%
0 побед 13 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 9 побед
40 матчей
62.5%
22.5%
15%
25 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
37.5%
57.5%
5%
15 побед 23 ничьи 2 победы
Второй тайм
52.5%
25%
22.5%
21 победа 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
1.45
1.15
Среднее время на гол
62
78
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
0.7
0.45
Среднее время на гол
128
200
Всего голов
43
32
Голов в среднем за матч
1.08
0.8
Тотал матчей
2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
26
Больше 65%
Меньше 35%
14
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
83
112
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Фотис
|3 (1)
|0.43
|Паласиос Себастьян
|3
|0.43
|Бернард Дуарте
|3
|0.43
|Джуричич Филип
|2
|0.29
|Вербич Беньямин
|2
|0.29
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0.14
|Виллиан Арао
|1
|0.14
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.14
|Еремеефф Александер
|1
|0.14
|Шпорар Андраж
|1 (1)
|0.14
|Канталапьерда Аитор
|1 (1)
|0.14
|Младенович Филип
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Мансини Даниэль
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|2 (1)
|0.29
|Lucas Acevedo
|1
|0.14
|Юбитана Дензель
|1
|0.14
|Робай Гаэтан
|0
|0
|Гонсалес Эдер
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шенквельд Барт
|2
|0
|Младенович Филип
|2
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Перес Рубен
|1
|0
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|Хуанкар
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Acevedo
|2
|1
|Де Бок Лоренс
|1
|1
|Цидотас Панайотис
|1
|1
|Кунде Пьер
|1
|1
|Фридйонссон Самуэль
|2
|0
|Юбитана Дензель
|2
|0
|Кешрида Ваджди
|2
|0
|Цавелас Георгиос
|1
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
|Валенсия Диего
|1
|0
|Nicolaos Athanasiou
|1
|0
|Камара Агибу
|1
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|1
|0
Результаты матчей
Панатинаикос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Атромитос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Панатинаикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Атромитос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
2
Панатинаикос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Атромитос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
13
5
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
100%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
5
56%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
5
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
4
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
3
60%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
5
56%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2
Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Рогашка 3:1
Атромитос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1
Кифисия - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - АЕК 0:1
Результаты матчей
Панатинаикос
Атромитос
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Панатинаикос
Атромитос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|22 - 2
|19
|2.
|3:0
|7
|5
|1
|1
|19 - 5
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|5.
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|6.
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|7 - 11
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|12 - 12
|8
|11.
|8
|1
|3
|4
|9 - 20
|6
|12.
|0:3
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|13.
|7
|0
|3
|4
|2 - 14
|3
|14.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|18 - 1
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|8.
|3:0
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|10.
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|11.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|12.
|0:3
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 6
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|5.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|6.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|7.
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|8.
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|9.
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|10.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|11.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|13.
|0:3
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|14.
|5
|0
|1
|4
|2 - 14
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|ПАОК
|Живкович Андрия
|4
|Ламия
|Карлитос Карлос
|3 (2)
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|1 4
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1