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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Панатинаикос
3:0
Перерыв
Атромитос
0'
1:0
3' Гол
Джуричич Филип
2:0
33' Гол
Паласиос Себастьян
43' Красная карточка
Lucas Acevedo
3:0
45' Пенальти
Шпорар Андраж

Ход матча

3'
Джуричич Филип
(Младенович Филип)
1:0
33'
Паласиос Себастьян
2:0
43'
 
Lucas Acevedo
45'
Шпорар Андраж
3:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Атромитос
8.80
7.70
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9.00
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Все Коэффициенты
12
Лодыгин
Юрий
2
Вагианнидис
Георгиос
5
Шенквельд
Барт
21
Едвай
Тин
25
Младенович
Филип
31
Джуричич
Филип
4
Перес
Рубен
52
Де
Вильена
Тонни
34
Паласиос
Себастьян
9
Шпорар
Андраж
77
Вербич
Беньямин
16
Цидотас
Панайотис
2
Кешрида
Ваджди
5
Lucas
Acevedo
33
Цавелас
Георгиос
28
Де
Бок
Лоренс
6
Гонсалес
Эдер
17
Эрлингмарк
Огюст
10
Камара
Агибу
11
Юбитана
Дензель
9
Вергос
Николаос
18
Валенсия
Диего
Панатинаикос
4-3-3
Атромитос
4-3-3

История личных встреч

Панатинаикос
Атромитос

30 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
13.3%
16.7%
21 победа 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

130%
0 побед 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 9 побед

40 матчей

62.5%
22.5%
15%
25 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

37.5%
57.5%
5%
15 побед 23 ничьи 2 победы

Второй тайм

52.5%
25%
22.5%
21 победа 10 ничьих 9 побед

История матчей

С
0:2
С
2:0
С
0:2
С
2:0
К
0:1
С
2:3
С
0:1
С
3:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
2:0
К
1:0
К
0:0
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
2:0
С
2:0
ТМС
2:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:1
С
0:3
С
3:1
С
0:1
С
2:0

Голы

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.45
1.15

Среднее время на гол

62
78

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

0.7
0.45

Среднее время на гол

128
200

Всего голов

43
32

Голов в среднем за матч

1.08
0.8

Тотал матчей

2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
26
Больше 65%
Меньше 35%
14
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

83
112

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 3 (1) 0.43
Паласиос Себастьян 3 0.43
Бернард Дуарте 3 0.43
Джуричич Филип 2 0.29
Вербич Беньямин 2 0.29
Гнезда-Черин Адам 1 0.14
Виллиан Арао 1 0.14
Магнуссон Хёрдур 1 0.14
Еремеефф Александер 1 0.14
Шпорар Андраж 1 (1) 0.14
Канталапьерда Аитор 1 (1) 0.14
Младенович Филип 0 0
Хуанкар 0 0
Мансини Даниэль 0 0
Котсирас Яннис 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 2 (1) 0.29
Lucas Acevedo 1 0.14
Юбитана Дензель 1 0.14
Робай Гаэтан 0 0
Гонсалес Эдер 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шенквельд Барт 2 0
Младенович Филип 2 0
Джуричич Филип 1 0
Перес Рубен 1 0
Де Вильена Тонни 1 0
Хуанкар 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Acevedo 2 1
Де Бок Лоренс 1 1
Цидотас Панайотис 1 1
Кунде Пьер 1 1
Фридйонссон Самуэль 2 0
Юбитана Дензель 2 0
Кешрида Ваджди 2 0
Цавелас Георгиос 1 0
Эрлингмарк Огюст 1 0
Валенсия Диего 1 0
Nicolaos Athanasiou 1 0
Камара Агибу 1 0
Dimitrios Tsakmakis 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Атромитос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Панатинаикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Атромитос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
2
Панатинаикос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Атромитос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

13
5

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
100%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
5
56%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
5
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
4
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
3
60%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
5
56%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2
Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Рогашка 3:1
Атромитос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1
Кифисия - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - АЕК 0:1

Результаты матчей

Панатинаикос
Атромитос

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
2
1
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
3
2.5
2
4
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 7 6 1 0 22 - 2 19
2.
Панатинаикос
 3:0 7 5 1 1 19 - 5 16
3.
ПАОК
 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
АЕК
 7 4 2 1 12 - 8 14
5.
ОФИ
 7 3 3 1 10 - 9 12
6.
Пансерраикос
 6 2 3 1 11 - 10 9
7.
Ламия
 7 2 3 2 7 - 11 9
8.
Арис Салоники
 7 2 2 3 10 - 11 8
9.
Астерас
 7 2 2 3 10 - 13 8
10.
ПАС Янина
 8 2 2 4 12 - 12 8
11.
Кифисия
 8 1 3 4 9 - 20 6
12.
Атромитос
 0:3 7 0 3 4 4 - 13 3
13.
Панетоликос
 7 0 3 4 2 - 14 3
14.
Волос
 6 0 2 4 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 18 - 1 15
2.
ПАОК
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
ОФИ
 4 3 1 0 7 - 3 10
4.
АЕК
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Арис Салоники
 3 2 1 0 7 - 3 7
6.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
7.
Ламия
 3 2 1 0 4 - 2 7
8.
Панатинаикос
 3:0 4 2 1 1 9 - 4 7
9.
ПАС Янина
 5 2 0 3 8 - 7 6
10.
Кифисия
 3 1 2 0 7 - 6 5
11.
Астерас
 3 1 1 1 6 - 6 4
12.
Атромитос
 0:3 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Панетоликос
 3 0 2 1 1 - 6 2
14.
Волос
 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 3:0 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЕК
 3 2 0 1 5 - 5 6
3.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
ПАОК
 3 1 1 1 5 - 4 4
5.
Астерас
 4 1 1 2 4 - 7 4
6.
ПАС Янина
 3 0 2 1 4 - 5 2
7.
Пансерраикос
 3 0 2 1 5 - 7 2
8.
ОФИ
 3 0 2 1 3 - 6 2
9.
Ламия
 4 0 2 2 3 - 9 2
10.
Волос
 3 0 1 2 1 - 7 1
11.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
12.
Панетоликос
 4 0 1 3 1 - 8 1
13.
Атромитос
 0:3 5 0 1 4 3 - 12 1
14.
Кифисия
 5 0 1 4 2 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
ПАОК Живкович Андрия 4
Ламия Карлитос Карлос 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
Кифисия Ипалибо Джек 1 4
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Весь список
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Панатинаикос
Ничья
Атромитос
8.80
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