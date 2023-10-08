Тур: 1. Стадион: Апостолос Николаидис.
5:0
Конец матча
0'
1:0
3' ГолДжуричич Филип
2:0
32' ГолПаласиос Себастьян
44' Желтая карточкаГонсалес Эдер
45' Красная карточкаLucas Acevedo
3:0
45' ПенальтиШпорар Андраж
4:0
59' ГолДжуричич Филип
85' Красная карточкаЗека Карлос
5:0
90' ГолЕремеефф Александер
90'+4
Ход матча
3'
32'
44'
45'
45'
3:0
59'
4:0
85'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 1
-
65 Владение мячом, % 35
12
Лодыгин
Юрий
21
Едвай
Тин
- Основной состав
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Виллиан АраоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джованович Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Камара АгибуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
История личных встреч
Панатинаикос
Атромитос
30 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
13.3%
16.7%
21 победа 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
130%
0 побед 13 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 9 побед
40 матчей
62.5%
22.5%
15%
25 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
37.5%
57.5%
5%
15 побед 23 ничьи 2 победы
Второй тайм
52.5%
25%
22.5%
21 победа 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
1.45
1.15
Среднее время на гол
62
78
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
0.7
0.45
Среднее время на гол
128
200
Всего голов
43
32
Голов в среднем за матч
1.08
0.8
Тотал матчей
2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
26
Больше 65%
Меньше 35%
14
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
83
112
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласиос Себастьян
|3
|0.43
|Иоаннидис Фотис
|3 (1)
|0.43
|Джуричич Филип
|3
|0.43
|Бернард Дуарте
|3
|0.43
|Вербич Беньямин
|2
|0.29
|Еремеефф Александер
|2
|0.29
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0.14
|Виллиан Арао
|1
|0.14
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.14
|Шпорар Андраж
|1 (1)
|0.14
|Канталапьерда Аитор
|1 (1)
|0.14
|Младенович Филип
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Мансини Даниэль
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|2 (1)
|0.29
|Lucas Acevedo
|1
|0.14
|Юбитана Дензель
|1
|0.14
|Робай Гаэтан
|0
|0
|Гонсалес Эдер
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шенквельд Барт
|2
|0
|Младенович Филип
|2
|0
|Зека Карлос
|0
|1
|Джуричич Филип
|1
|0
|Перес Рубен
|1
|0
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|Хуанкар
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Acevedo
|2
|1
|Де Бок Лоренс
|1
|1
|Цидотас Панайотис
|1
|1
|Кунде Пьер
|1
|1
|Фридйонссон Самуэль
|2
|0
|Юбитана Дензель
|2
|0
|Кешрида Ваджди
|2
|0
|Цавелас Георгиос
|1
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
|Валенсия Диего
|1
|0
|Гонсалес Эдер
|1
|0
|Nicolaos Athanasiou
|1
|0
|Камара Агибу
|1
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|1
|0
Результаты матчей
Панатинаикос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Атромитос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Панатинаикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Атромитос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
2
Панатинаикос
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Атромитос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
13
5
Голы по времени матча
Забито
11
3
7 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
100%
76-90
Пропущено
4
14
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
7
50%
31-45
1
25%
2
14%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Забито
10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
21
5
11 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
5
24%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
29%
1
20%
31-45
1
5%
1
20%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
29%
3
60%
76-90
Пропущено
5
14
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
7
50%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2
Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Рогашка 3:1
Атромитос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1
Кифисия - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - АЕК 0:1
Результаты матчей
Панатинаикос
Атромитос
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
5
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Тоталы голов в матче
Панатинаикос
Атромитос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
34
25
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|ПАОК
|Живкович Андрия
|4
|Панатинаикос
|Паласиос Себастьян
|3 (2)
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|1 4
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1