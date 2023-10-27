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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Железярне Подбрезова
2:2
Конец матча
Дукла Банска-Бистрица
0'
1:0
19' Гол
Mark Assinor
1:1
42' Гол в свои ворота
Marek Kristian Bartos
1:2
45' Гол
Полиевка Роберт
2:2
53' Гол
Галчик Роланд
84' Желтая карточка
Sanusi Ridwan
90'+5
1
Лудга
Рихард
39
Marek
Kristian
Bartos
4
Оравец
Матей
14
Matej
Gresak
23
Бакаля
Микулаш
20
Ковачик
Петер
6
Байо
Махмуду
15
Rene
Paraj
34
Благут
Патрик
90
Mark
Assinor
77
Christophe
Kabongo
22
Грушка
Матуш
7
Jakub
Uhrincat
41
Lubomir
Willweber
21
Lukas
Migala
28
Пишоя
Марьян
44
Загуменски
Тимотей
6
Рихтарех
Давид
88
Глинка
Марек
10
Branislav
Luptak
11
Рымаренко
Мартин
17
Полиевка
Роберт
Железярне Подбрезова
3-1-4-2
Дукла Банска-Бистрица
5-3-2

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Дукла Банска-Бистрица

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:4
С
1:2
С
3:1
С
0:2
С
3:1
ВЛ
2:0
ВЛ
2:3
ВЛ
1:0
ВЛ
3:4
ВЛПВК
2:2
ВЛ
0:2
С
1:1

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.58
1.83

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
49

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mark Assinor 6 0.5
Ковачик Петер 5 0.42
Галчик Роланд 4 (1) 0.33
Christophe Kabongo 3 0.25
Marek Kristian Bartos 3 0.25
Благут Патрик 3 0.25
Lekan Okunola 2 0.17
Sanusi Ridwan 2 0.17
Кузма Марек 1 0.08
Jozef Spyrka 1 (1) 0.08
Бакаля Микулаш 1 0.08
Rene Paraj 0 0
Байо Махмуду 0 0
Оравец Матей 0 0
Martin Talakov 0 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полиевка Роберт 8 (1) 0.67
Рымаренко Мартин 4 (1) 0.33
Enzo Arevalo 4 0.33
Глинка Марек 2 0.17
Загуменски Тимотей 1 0.08
Пишоя Марьян 1 0.08
Jakub Uhrincat 1 0.08
Поважанец Якуб 0 0
Lukas Migala 0 0
Lubomir Willweber 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marek Kristian Bartos 4 0
Байо Махмуду 3 0
Matej Gresak 2 0
Ковачик Петер 2 0
Mark Assinor 2 0
Кузма Марек 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Бакаля Микулаш 1 0
Rene Paraj 1 0
Благут Патрик 1 0
Christophe Kabongo 1 0
Sanusi Ridwan 1 0
Simon Fasko 1 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годал Борис 5 0
Lukas Migala 4 0
Рихтарех Давид 3 0
Полиевка Роберт 2 0
Lubomir Willweber 2 0
Слебодник Тибор 2 0
Jakub Uhrincat 2 0
Branislav Luptak 1 0
Рымаренко Мартин 1 0
Joao Guimaraes 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Дукла Банска-Бистрица
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
3
Железярне Подбрезова
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Дукла Банска-Бистрица
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

9
4
Железярне Подбрезова
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Дукла Банска-Бистрица
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

15
7

Голы по времени матча

Забито

20
16
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
10%
3
19%
1-15
3
15%
3
19%
16-30
5
25%
2
13%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
4
20%
3
19%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
6
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
8
62%
1
17%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
3
33%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Забито

33
22
14 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
6%
5
23%
1-15
4
12%
5
23%
16-30
8
24%
2
9%
31-45
4
12%
3
14%
46-60
3
9%
3
14%
61-75
12
36%
4
18%
76-90

Пропущено

15
19
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
1
7%
3
16%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
4
27%
5
26%
31-45
3
20%
5
26%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
2
13%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2
Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0 Погронье - Железярне Подбрезова 3:5 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Железярне Подбрезова - Диошдьёр 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:4 Словацко - Железярне Подбрезова 4:0
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Погронье - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0
Подконице - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
Дукла Банска-Бистрица

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
5
2 раза 29%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

3:2
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
5
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
Дукла Банска-Бистрица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2
5
2.5
2
5
3.5
2
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
1
1.5
6
1
2
3
2.5
3
4
2
3
3.5
2
5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
1
9
3
1.5
7
5
4
8
2.5
3
9
4
8
3.5
2
10
3
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 10 7 2 1 19 - 10 23
2.
Тренчин
 11 7 2 2 19 - 12 23
3.
Железярне Подбрезова
 12 7 2 3 31 - 17 23
4.
Жилина
 11 7 1 3 28 - 18 22
5.
Дукла Банска-Бистрица
 12 5 4 3 23 - 18 19
6.
Спартак Трнава
 11 5 3 3 17 - 13 18
7.
ДАК
 11 5 2 4 17 - 15 17
8.
Ружомберок
 11 3 4 4 12 - 19 13
9.
Скалица
 11 3 2 6 11 - 14 11
10.
Кошице
 11 2 1 8 10 - 25 7
11.
Михаловце
 10 0 4 6 8 - 21 4
12.
Злате Моравце
 11 0 3 8 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 7 5 2 0 18 - 7 17
2.
Жилина
 6 5 0 1 22 - 13 15
3.
Тренчин
 5 4 1 0 8 - 1 13
4.
Ружомберок
 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Слован Братислава
 4 3 1 0 9 - 4 10
6.
Скалица
 6 3 1 2 6 - 4 10
7.
ДАК
 5 3 0 2 12 - 8 9
8.
Спартак Трнава
 6 2 1 3 9 - 8 7
9.
Дукла Банска-Бистрица
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Кошице
 5 1 1 3 3 - 10 4
11.
Злате Моравце
 5 0 2 3 4 - 10 2
12.
Михаловце
 6 0 2 4 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 7 4 2 1 17 - 9 14
2.
Слован Братислава
 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Спартак Трнава
 5 3 2 0 8 - 5 11
4.
Тренчин
 6 3 1 2 11 - 11 10
5.
ДАК
 6 2 2 2 5 - 7 8
6.
Жилина
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Железярне Подбрезова
 5 2 0 3 13 - 10 6
8.
Кошице
 6 1 0 5 7 - 15 3
9.
Михаловце
 4 0 2 2 3 - 6 2
10.
Ружомберок
 5 0 2 3 5 - 15 2
11.
Скалица
 5 0 1 4 5 - 10 1
12.
Злате Моравце
 6 0 1 5 3 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 8 (3)
Жилина Дурис Давид 7 (1)
Железярне Подбрезова Mark Assinor 6 (3)
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (5)
Жилина Henry Addo 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 5
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 5
Кошице Jan Mizerak 5
Весь список
  • 60'
    Mark Assinor уходит с поля. Sanusi Ridwan выходит вместо него
  • 53'
    Rene Paraj сделал результативную передачу.
  • 53'
    Г О О О О Л - Галчик Роланд бьет в цель!
  • 51'
    Lukas Migala уходит с поля. Tibor Slebodnik выходит вместо него
  • 46'
    Байо Махмуду уходит с поля. Галчик Роланд выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Lubomir Willweber сделал результативную передачу.
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