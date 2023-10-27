Тур: 12. Стадион: ZELPO Arena.
2:2
Конец матча
0'
1:0
19' ГолMark Assinor
1:1
42' Гол в свои воротаMarek Kristian Bartos
1:2
45' ГолПолиевка Роберт
2:2
53' ГолГалчик Роланд
84' Желтая карточкаSanusi Ridwan
90'+5
Ход матча
19'
1:0
42'
45'
53'
2:2
84'
14
Matej
Gresak
15
Rene
Paraj
90
Mark
Assinor
22
Грушка
Матуш
21
Lukas
Migala
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Matej GresakЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Mark AssinorНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Данко АдамВратарь
-
16 Patrik MacejВратарь
- Нападающий
-
10 Jozef SpyrkaНападающий
-
29 Кузма МарекНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Lukas MigalaЗащитник
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Enzo Arevalo
-
-
-
16 Adam Hanes
-
-
Главный тренер: Mario Auxt
История личных встреч
Железярне Подбрезова
Дукла Банска-Бистрица
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
1.58
1.83
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
49
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mark Assinor
|6
|0.5
|Ковачик Петер
|5
|0.42
|Галчик Роланд
|4 (1)
|0.33
|Christophe Kabongo
|3
|0.25
|Marek Kristian Bartos
|3
|0.25
|Благут Патрик
|3
|0.25
|Lekan Okunola
|2
|0.17
|Sanusi Ridwan
|2
|0.17
|Кузма Марек
|1
|0.08
|Jozef Spyrka
|1 (1)
|0.08
|Бакаля Микулаш
|1
|0.08
|Rene Paraj
|0
|0
|Байо Махмуду
|0
|0
|Оравец Матей
|0
|0
|Martin Talakov
|0
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полиевка Роберт
|8 (1)
|0.67
|Рымаренко Мартин
|4 (1)
|0.33
|Enzo Arevalo
|4
|0.33
|Глинка Марек
|2
|0.17
|Загуменски Тимотей
|1
|0.08
|Пишоя Марьян
|1
|0.08
|Jakub Uhrincat
|1
|0.08
|Поважанец Якуб
|0
|0
|Lukas Migala
|0
|0
|Lubomir Willweber
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marek Kristian Bartos
|4
|0
|Байо Махмуду
|3
|0
|Matej Gresak
|2
|0
|Ковачик Петер
|2
|0
|Mark Assinor
|2
|0
|Кузма Марек
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Бакаля Микулаш
|1
|0
|Rene Paraj
|1
|0
|Благут Патрик
|1
|0
|Christophe Kabongo
|1
|0
|Sanusi Ridwan
|1
|0
|Simon Fasko
|1
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годал Борис
|5
|0
|Lukas Migala
|4
|0
|Рихтарех Давид
|3
|0
|Полиевка Роберт
|2
|0
|Lubomir Willweber
|2
|0
|Слебодник Тибор
|2
|0
|Jakub Uhrincat
|2
|0
|Branislav Luptak
|1
|0
|Рымаренко Мартин
|1
|0
|Joao Guimaraes
|1
|0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Дукла Банска-Бистрица
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
3
Железярне Подбрезова
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Дукла Банска-Бистрица
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
9
4
Железярне Подбрезова
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Дукла Банска-Бистрица
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
15
7
Голы по времени матча
Забито
20
16
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
10%
3
19%
1-15
3
15%
3
19%
16-30
5
25%
2
13%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
4
20%
3
19%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
6
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
8
62%
1
17%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
3
33%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
Забито
33
22
14 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
6%
5
23%
1-15
4
12%
5
23%
16-30
8
24%
2
9%
31-45
4
12%
3
14%
46-60
3
9%
3
14%
61-75
12
36%
4
18%
76-90
Пропущено
15
19
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
1
7%
3
16%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
4
27%
5
26%
31-45
3
20%
5
26%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
2
13%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2
Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0 Погронье - Железярне Подбрезова 3:5 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Железярне Подбрезова - Диошдьёр 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:4 Словацко - Железярне Подбрезова 4:0
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Погронье - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0
Подконице - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
Дукла Банска-Бистрица
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
5
2 раза 29%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
3:2
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
5
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Железярне Подбрезова
Дукла Банска-Бистрица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
14
25
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
61
41
61
23
34
23
25
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
111
93
75
48
39
48
210
39
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|8 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|7 (1)
|Железярне Подбрезова
|Mark Assinor
|6 (3)
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (5)
|Жилина
|Henry Addo
|5 (2)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 5
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|5
|Кошице
|Jan Mizerak
|5