Тур: 1. Стадион: ВТБ Арена.
Ход матча
40'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
15
Глебов
Данил
23
Кузяев
Далер
27
Обляков
Иван
22
Нтчам
Оливье
15
Кунде
Пьер
11
Ондуа
Гаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Кузяев ДалерПолузащитник
-
27 Обляков ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мухин МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Сергеев ИванНападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Нтчам ОливьеПолузащитник
-
15 Кунде ПьерПолузащитник
-
11 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Эпасси ДэвисВратарь
-
23 Онана АндреВратарь
- Защитник
-
17 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Кеман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сонг Ригобер
История личных встреч
РОССИЯ
Камерун
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Результаты последних матчей
РОССИЯ
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Катар - РОССИЯ 1:1 Египет (олимп) - РОССИЯ 2:1 Египет (олимп) - РОССИЯ 1:1 РОССИЯ - Ирак 2:0
Иран - РОССИЯ 1:1 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Кыргызстан - РОССИЯ 1:2 Хорватия - РОССИЯ 1:0 РОССИЯ - Кипр 6:0 Словения - РОССИЯ 1:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 РОССИЯ - Мальта 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 РОССИЯ - Хорватия 0:0 РОССИЯ - Дания 1:4 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Бельгия - РОССИЯ 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Польша - РОССИЯ 1:1
Камерун
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Камерун - Бурунди 3:0 Мексика - Камерун 2:2 Намибия - Камерун 2:1 Камерун - Намибия 1:1
Нигер - Камерун 1:0 Камерун - Конго 1:0 Камерун - Бразилия 1:0 Камерун - Сербия 3:3 Швейцария - Камерун 1:0 Камерун - Панама 1:1 Камерун - Ямайка 1:1 Южная Корея - Камерун 1:0 Узбекистан - Камерун 2:0 Камерун - Экваториальная Гвинея 2:0 Экваториальная Гвинея - Камерун 1:0 Бурунди - Камерун 0:1 Алжир - Камерун 1:2 Камерун - Алжир 0:1 Буркина-Фасо - Камерун 3:3 Камерун - Египет 0:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РОССИЯ 1:0 Камерун
Исход игры
РОССИЯ
45.1% (82)
Ничья
34.6% (63)
Камерун
20.3% (37)
Тотал 2.5
Больше
51.64% (63)
Меньше
48.36% (59)
Обе команды забьют
Да
86.89% (106)
Нет
13.11% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.6% (43)
2:1 РОССИЯ
17% (31)
1:2 Камерун
9.9% (18)
1:0 РОССИЯ
4.9% (9)
2:2 Ничья
3.8% (7)
2:0 РОССИЯ
3.3% (6)
3:2 РОССИЯ
1.6% (3)
3:1 РОССИЯ
1.1% (2)
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