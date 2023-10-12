Пиняев на скорости врывается в штрафную с левого края, однако решил приостановиться, позволив Кастелетто настичь себя.

Алексей Миранчук появляется на поле вместо Дмитрия Баринова, а Антон Миранчук в игре вместо Дмитрия Баринова.

Следом замена происходит у гостей, вместо Николя Нгамалё на поле появляется Франк Магри.

Несколько потеряла игра в динамике и целостности в последние минуты, про ворота команды забыли совершенно.

Антон Миранчук находит возможность для удара метров с 30, однако мяч летит намного выше перекладины.

Сильянов с левого фланга простреливает в штрафную, Антон Миранчук прокидывает мяч мимо защитника, после чего зарабатывает угловой.

Совсем немного нарушений пока в этой игре, россияне нарушили правила 6 раз, а фол против Кузяева стал для камерунцев третьим.

После навеса с левого фланга Баринов головой скидывает мяч на Соболева, который в два касания посылает снаряд в сетку, однако у спартаковца зафиксирован офсайд!

Мбеумо врывается в штрафную с правого края и сильно простреливает в центр - Осипенко выбивает мяч на угловой.

Мбеумо с углового исполняет подачу на дальний край, Нгамалё добирается до мяча и исполняет скидку - снаряд попал в голову Глебову и ушел за лицевую.

Вслед за угловым с левого фланга последовал еще один корнер с правого, удается россиянам отбиться усилиями Соболева.

После навеса Мбеумо россияне выбивают мяч из штрафной, Ондуа пробил в касание с 28 метров, однако снаряд прошел сильно мимо ворот.

Ондоа выбивает мяч на чужую половину поля, Мбеумо у штрафной продавил Сильянова и вышел на рандеву с Сафоновым, который снова выручил, не дав мячу проникнуть в "домик"!

Кунде с левого полуфланга исполняет передачу в штрафную, однако Абубакар на этот мяч не пошел.

Второй тайм начался! Александр Соболев появляется на поле вместо Фёдора Чалова.

В составе сборной Камеруна замен в перерыве не произошло, в целом Ригобер Сонг качеством игры "неукротимых львов" должен быть доволен.

Кастелетто подает с правого фланга, Абубакар на ближней штанге к мячу не успевает, а Сафонов действует надежно.

Волков подает с правого фланга, мяч после кикса от ноги защитника пришел к Пиняеву, тот мощно пальнул в касание - снаряд попал в перекладину, вылетел в поле, отскочил в штангу и уже окончательно миновал створ ворот!

Да, довольно редкий момент, когда мяч попадает и в перекладину, и в штангу, причем между этим еще и скакнув по газону. Редко, но метко атакуют россияне.

До перерыва, между тем, времени остается совсем немного, сейчас крайне желательно не начудить в обороне команде Валерия Карпина.

Сборная Камеруна после пропущенного гола контролирует мяч, однако в некоторой растерянности атакуют гости сейчас.

Одна минута добавлена к основному времени первого тайма.

Волков исполняет перспективный заброс в штрафную в расчёте на Баринова, которого плечом оттёр Гонсалес. В ответной атаке Мбеумо опять врывался в штрафную с правого края, однако мяч достался Сафонову.

41' Свой первый гол за сборную России оформляет Чалов, с точки зрения результата тайм получается успешным, хотя по игре, конечно, вопросы остаются.

40' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ФЁДОР ЧАЛОВ!

Пиняев и Обляков разыграли угловой на правом фланге, Сергей от лицевой исполнил подачу на дальнюю штангу, удар Чалова головой с отскоком от газона парирует Ондоа, однако форвард ЦСКА первым успевает на добивание!

39' В очередной раз через правый полуфланг атакуют гости, Абубакар катит на ход Мбеумо, которого всё-таки опередил Солдатенков.

37' Обляков смещается с правого фланга к центру и пытается исполнить проникающий пас на Пиняева, которого опередили защитники.

36' Волков с правого фланга исполняет качественную подачу, на дальнюю штангу первым успевает Кузяев, но удар Далера в касание под перекладину парировал Ондоа!

35' Пиняев получает мяч на левом фланге, обыгрывает двоих соперников после смещения в центр и пробивает низом, но попадает в защитника.

33' Чалов и Волков здорово разорвали правый фланг, Сергей простреливает в штрафную, Ондоа на выходе мяч не зафиксировал, но при помощи Кастелетто всё же накрыл его раньше, чем туда успел Пиняев.

32' Нгамалё с левого фланга исполняет диагональный перевод в штрафную сборной России, Абубакар был на мяче первым, но на отскоке защитники сработали здорово.

31' 45 на 55 по владению мячом к этой минуте, однако в последние минуты гости работают с мячом куда чаще.

30' Полчаса отыграли команды, у сборной России пока один интересный момент с попаданием в штангу, Камерун мог забивать уже несколько раз.

28' Нтчам в ходе позиционной атаки гостей попытался пробить с дальней дистанции, однако мяч попадает в одного из игроков сборной России.

27' Последние минуты проходят с солидным преимуществом гостей по владению мячом, перестала у сборной России получаться контригра.

25' Нгамалё получает мяч на левом фланге и уже собирался обыгрывать Волкова, однако лайнсмен зафиксировал у динамоввца офсайд.

24' Острый прострел Кастелетто с правого фланга, Солдатенков в попытке выбить мяч не попадает по нему, но удара по воротам нам удалось избежать.

22' Нтчам после заброса Абубакара пытался ворваться в штрафную, однако Осипенко был первым и выбил мяч в аут.

21' Провели россияне позиционную атаку на правом фланге, закончилось всё отмашкой бокового арбитра.

20' Еще один провал в левогофланговой зоне обороны у сборной России, Мбеумо в гордом одиночестве врывается в штрафную, выходит на рандеву с Сафоновым под углом, но Матвей спасает свои ворота!

19' Мбеумо врывается в штрафную с правого края и от лицевой исполняет прострел во вратарскую - Сафонов ловит мяч.

18' Позиционная атака гостевой команды завершается подачей Кастелетто с правого фланга - мяч улетает за ворота Сафонова.

16' Мбеумо получает по ногам от Сильянова на фланге, штрафной камерунцы предпочитают разыграть накоротке.

15' Сильно гости выбивают мяч на нашу половину поля, там Волков без проблем скидывает снаряд в руки своему одноклубнику.

14' Редкий свисток на старте этого матча, Толо на фланге поставил спину Волкову и вынудил игрока "Краснодара" сфолить.

13' Угловой с левого фланга подали гости, Кунде после навеса Мбеумо пытался пробить в падении на ближней штанге, но угодил в соперника.

12' Привозят россияне момент на свои ворота, опять Абубакар врывается в штрафную, только теперь с правого края, но удар капитана гостей в подкате блокирует Глебов.

11' Выпад гостей через левый фланг к опасному моменту не привел, грамотно в этой зоне сработал Волков.

10' Абубакар после передачи из глубины врывается в штрафную практически по центру и пробивает низом с 14 метров - Сафонов отбивает мяч!

9' Первый угловой в матче россияне разыграли, после чего Пиняев исполнил заброс в центр штрафной - Ондоа на выходе спокойно забирает мяч.

8' Обляко получает мяч от Кузяева в центральной зоне, продвигается и заряжает метров с 27 с отскоком от газона - снаряд попадает в правую штангу ворот Ондоа!

7' Снова через заброс за спины защитникам играют россияне, однако Чалову не удается добраться до мяча.

6' Пока у гостей мяч держится похуже, чем у сборной России, начало в исполнении наших парней достаточно обнадеживающее.

5' Пиняев после заброса из глубины имел шанс ворваться в штрафную с левого края, однако в борьбе с Кастелетто потерял равновесие и упустил момент для удара.

4' Пиняев врывается в штрафную с левого края, прокидывает мяч мимо защитника, но подстраховка у "неукротимых львов" на уровне.

3' Нет сегодня в составе сборной Камеруна несколько ведущих игроков, но всё равно это самый серьезный соперник сборной России за последние пару лет.

2' Штрафной у лицевой линии заработал Глебов, Обляков со "стандарта" закрутил мяч во вратарскую, однако Ондоа кулаками выбил снаряд.