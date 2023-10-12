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Тур: 1. Стадион: .
РОССИЯ
FIFA #39
1:0
Второй тайм: 70'
Камерун
FIFA #41
0'
1:0
40' Гол
Чалов Фёдор

Ход матча

40'
Чалов Фёдор
1:0
46'
Соболев Александр
Чалов Фёдор
 
Прогнозы 182
РОССИЯ 45.1% (82)
X 34.6% (63)
Камерун 20.3% (37)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РОССИЯ
Ничья
Камерун
2.25
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4.70
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3.55
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
39
Сафонов
Матвей
28
Волков
Сергей
Евгеньевич
5
Осипенко
Максим
3
Солдатенков
Александр
22
Сильянов
Александр
15
Глебов
Данил
6
Баринов
Дмитрий
23
Кузяев
Далер
27
Обляков
Иван
9
Чалов
Фёдор
20
Пиняев
Сергей
1
Ондоа
Джозеф
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
2
Мукуди
Ароль
24
Гонсалес
Омар
II
5
Толо
Нуху
22
Нтчам
Оливье
15
Кунде
Пьер
11
Ондуа
Гаэль
20
Мбеумо
Брайан
10
Абубакар
Венсан
3
Нгамалё
Николя
РОССИЯ
Камерун

История личных встреч

РОССИЯ
Камерун

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Результаты последних матчей

РОССИЯ
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Катар - РОССИЯ 1:1 Египет (олимп) - РОССИЯ 2:1 Египет (олимп) - РОССИЯ 1:1 РОССИЯ - Ирак 2:0
Иран - РОССИЯ 1:1 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Кыргызстан - РОССИЯ 1:2 Хорватия - РОССИЯ 1:0 РОССИЯ - Кипр 6:0 Словения - РОССИЯ 1:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 РОССИЯ - Мальта 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 РОССИЯ - Хорватия 0:0 РОССИЯ - Дания 1:4 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Бельгия - РОССИЯ 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Польша - РОССИЯ 1:1
Камерун
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Камерун - Бурунди 3:0 Мексика - Камерун 2:2 Намибия - Камерун 2:1 Камерун - Намибия 1:1
Нигер - Камерун 1:0 Камерун - Конго 1:0 Камерун - Бразилия 1:0 Камерун - Сербия 3:3 Швейцария - Камерун 1:0 Камерун - Панама 1:1 Камерун - Ямайка 1:1 Южная Корея - Камерун 1:0 Узбекистан - Камерун 2:0 Камерун - Экваториальная Гвинея 2:0 Экваториальная Гвинея - Камерун 1:0 Бурунди - Камерун 0:1 Алжир - Камерун 1:2 Камерун - Алжир 0:1 Буркина-Фасо - Камерун 3:3 Камерун - Египет 0:0
  • Второй тайм
  • 70'
    Сильянов с левого фланга простреливает в штрафную, Антон Миранчук прокидывает мяч мимо защитника, после чего зарабатывает угловой.
  • 69'
    Антон Миранчук находит возможность для удара метров с 30, однако мяч летит намного выше перекладины.
  • 68'
    Несколько потеряла игра в динамике и целостности в последние минуты, про ворота команды забыли совершенно.
  • Замена
    67'
    Следом замена происходит у гостей, вместо Николя Нгамалё на поле появляется Франк Магри.
  • Замена
    65'
    Алексей Миранчук появляется на поле вместо Дмитрия Баринова, а Антон Миранчук в игре вместо Дмитрия Баринова.
  • 63'
    Пиняев на скорости врывается в штрафную с левого края, однако решил приостановиться, позволив Кастелетто настичь себя.
  • 62'
    Позиционная атака сборной Камеруна завершается дальней попыткой в исполнении Абубакара - мяч пролетает намного выше створа.
  • 60'
    Кунде с левого полуфланга исполняет передачу в штрафную, однако Абубакар на этот мяч не пошел.
  • Опасный момент
    59'
    Ондоа выбивает мяч на чужую половину поля, Мбеумо у штрафной продавил Сильянова и вышел на рандеву с Сафоновым, который снова выручил, не дав мячу проникнуть в "домик"!
  • 58'
    После навеса Мбеумо россияне выбивают мяч из штрафной, Ондуа пробил в касание с 28 метров, однако снаряд прошел сильно мимо ворот.
  • Угловой
    57'
    Вслед за угловым с левого фланга последовал еще один корнер с правого, удается россиянам отбиться усилиями Соболева.
  • Угловой
    56'
    Мбеумо с углового исполняет подачу на дальний край, Нгамалё добирается до мяча и исполняет скидку - снаряд попал в голову Глебову и ушел за лицевую.
  • 55'
    Мбеумо врывается в штрафную с правого края и сильно простреливает в центр - Осипенко выбивает мяч на угловой.
  • Офсайд
    54'
    После навеса с левого фланга Баринов головой скидывает мяч на Соболева, который в два касания посылает снаряд в сетку, однако у спартаковца зафиксирован офсайд!
  • Фол, нарушение
    53'
    Совсем немного нарушений пока в этой игре, россияне нарушили правила 6 раз, а фол против Кузяева стал для камерунцев третьим.
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    • 51'
      Да, довольно редкий момент, когда мяч попадает и в перекладину, и в штангу, причем между этим еще и скакнув по газону. Редко, но метко атакуют россияне.
    • Штанга
      50'
      Волков подает с правого фланга, мяч после кикса от ноги защитника пришел к Пиняеву, тот мощно пальнул в касание - снаряд попал в перекладину, вылетел в поле, отскочил в штангу и уже окончательно миновал створ ворот!
    • 48'
      Кастелетто подает с правого фланга, Абубакар на ближней штанге к мячу не успевает, а Сафонов действует надежно.
    • 47'
      В составе сборной Камеруна замен в перерыве не произошло, в целом Ригобер Сонг качеством игры "неукротимых львов" должен быть доволен.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! Александр Соболев появляется на поле вместо Фёдора Чалова.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Волков исполняет перспективный заброс в штрафную в расчёте на Баринова, которого плечом оттёр Гонсалес. В ответной атаке Мбеумо опять врывался в штрафную с правого края, однако мяч достался Сафонову.
    • Дополнительное время
      45'
      Одна минута добавлена к основному времени первого тайма.
    • 44'
      Сборная Камеруна после пропущенного гола контролирует мяч, однако в некоторой растерянности атакуют гости сейчас.
    • 43'
      До перерыва, между тем, времени остается совсем немного, сейчас крайне желательно не начудить в обороне команде Валерия Карпина.
    • 41'
      Свой первый гол за сборную России оформляет Чалов, с точки зрения результата тайм получается успешным, хотя по игре, конечно, вопросы остаются.
    • Описание гола
      40'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ФЁДОР ЧАЛОВ!
      Пиняев и Обляков разыграли угловой на правом фланге, Сергей от лицевой исполнил подачу на дальнюю штангу, удар Чалова головой с отскоком от газона парирует Ондоа, однако форвард ЦСКА первым успевает на добивание!
    • 39'
      В очередной раз через правый полуфланг атакуют гости, Абубакар катит на ход Мбеумо, которого всё-таки опередил Солдатенков.
    • 37'
      Обляков смещается с правого фланга к центру и пытается исполнить проникающий пас на Пиняева, которого опередили защитники.
    • Опасный момент
      36'
      Волков с правого фланга исполняет качественную подачу, на дальнюю штангу первым успевает Кузяев, но удар Далера в касание под перекладину парировал Ондоа!
    • 35'
      Пиняев получает мяч на левом фланге, обыгрывает двоих соперников после смещения в центр и пробивает низом, но попадает в защитника.
    • 33'
      Чалов и Волков здорово разорвали правый фланг, Сергей простреливает в штрафную, Ондоа на выходе мяч не зафиксировал, но при помощи Кастелетто всё же накрыл его раньше, чем туда успел Пиняев.
    • 32'
      Нгамалё с левого фланга исполняет диагональный перевод в штрафную сборной России, Абубакар был на мяче первым, но на отскоке защитники сработали здорово.
    • 31'
      45 на 55 по владению мячом к этой минуте, однако в последние минуты гости работают с мячом куда чаще.
    • 30'
      Полчаса отыграли команды, у сборной России пока один интересный момент с попаданием в штангу, Камерун мог забивать уже несколько раз.
    • 28'
      Нтчам в ходе позиционной атаки гостей попытался пробить с дальней дистанции, однако мяч попадает в одного из игроков сборной России.
    • 27'
      Последние минуты проходят с солидным преимуществом гостей по владению мячом, перестала у сборной России получаться контригра.
    • Офсайд
      25'
      Нгамалё получает мяч на левом фланге и уже собирался обыгрывать Волкова, однако лайнсмен зафиксировал у динамоввца офсайд.
    • 24'
      Острый прострел Кастелетто с правого фланга, Солдатенков в попытке выбить мяч не попадает по нему, но удара по воротам нам удалось избежать.
    • 22'
      Нтчам после заброса Абубакара пытался ворваться в штрафную, однако Осипенко был первым и выбил мяч в аут.
    • Офсайд
      21'
      Провели россияне позиционную атаку на правом фланге, закончилось всё отмашкой бокового арбитра.
    • Опасный момент
      20'
      Еще один провал в левогофланговой зоне обороны у сборной России, Мбеумо в гордом одиночестве врывается в штрафную, выходит на рандеву с Сафоновым под углом, но Матвей спасает свои ворота!
    • 19'
      Мбеумо врывается в штрафную с правого края и от лицевой исполняет прострел во вратарскую - Сафонов ловит мяч.
    • 18'
      Позиционная атака гостевой команды завершается подачей Кастелетто с правого фланга - мяч улетает за ворота Сафонова.
    • Фол, нарушение
      16'
      Мбеумо получает по ногам от Сильянова на фланге, штрафной камерунцы предпочитают разыграть накоротке.
    • 15'
      Сильно гости выбивают мяч на нашу половину поля, там Волков без проблем скидывает снаряд в руки своему одноклубнику.
    • Фол, нарушение
      14'
      Редкий свисток на старте этого матча, Толо на фланге поставил спину Волкову и вынудил игрока "Краснодара" сфолить.
    • Угловой
      13'
      Угловой с левого фланга подали гости, Кунде после навеса Мбеумо пытался пробить в падении на ближней штанге, но угодил в соперника.
    • 12'
      Привозят россияне момент на свои ворота, опять Абубакар врывается в штрафную, только теперь с правого края, но удар капитана гостей в подкате блокирует Глебов.
    • 11'
      Выпад гостей через левый фланг к опасному моменту не привел, грамотно в этой зоне сработал Волков.
    • Опасный момент
      10'
      Абубакар после передачи из глубины врывается в штрафную практически по центру и пробивает низом с 14 метров - Сафонов отбивает мяч!
    • Угловой
      9'
      Первый угловой в матче россияне разыграли, после чего Пиняев исполнил заброс в центр штрафной - Ондоа на выходе спокойно забирает мяч.
    • Штанга
      8'
      Обляко получает мяч от Кузяева в центральной зоне, продвигается и заряжает метров с 27 с отскоком от газона - снаряд попадает в правую штангу ворот Ондоа!
    • 7'
      Снова через заброс за спины защитникам играют россияне, однако Чалову не удается добраться до мяча.
    • 6'
      Пока у гостей мяч держится похуже, чем у сборной России, начало в исполнении наших парней достаточно обнадеживающее.
    • 5'
      Пиняев после заброса из глубины имел шанс ворваться в штрафную с левого края, однако в борьбе с Кастелетто потерял равновесие и упустил момент для удара.
    • 4'
      Пиняев врывается в штрафную с левого края, прокидывает мяч мимо защитника, но подстраховка у "неукротимых львов" на уровне.
    • 3'
      Нет сегодня в составе сборной Камеруна несколько ведущих игроков, но всё равно это самый серьезный соперник сборной России за последние пару лет.
    • Фол, нарушение
      2'
      Штрафной у лицевой линии заработал Глебов, Обляков со "стандарта" закрутил мяч во вратарскую, однако Ондоа кулаками выбил снаряд.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня сборная России в товарищеском матче на стадионе "ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина" принимает сборную Камеруна. Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
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    Прогнозы 182
    РОССИЯ 45.1% (82)
    X 34.6% (63)
    Камерун 20.3% (37)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    РОССИЯ
    Ничья
    Камерун
    2.25
    Реклама, ligastavok.ru
    4.70
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    3.55
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РОССИЯ 1:0 Камерун

    Исход игры
    РОССИЯ
    45.1% (82)
    Ничья
    34.6% (63)
    Камерун
    20.3% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.64% (63)
    Меньше
    48.36% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    86.89% (106)
    Нет
    13.11% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    23.6% (43)
    2:1 РОССИЯ
    17% (31)
    1:2 Камерун
    9.9% (18)
    1:0 РОССИЯ
    4.9% (9)
    2:2 Ничья
    3.8% (7)
    2:0 РОССИЯ
    3.3% (6)
    3:2 РОССИЯ
    1.6% (3)
    3:1 РОССИЯ
    1.1% (2)
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    Камерун
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