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Тур: 1.
Кения
FIFA #109
2:1
Перерыв
РОССИЯ
FIFA #39

Ход матча

8'
0:1
Соболев Александр
14'
Матаси Патрик
Омонди Брайн
 
16'
Акуму Энтони
1:1
29'
 
Кузяев Далер
Фомин Даниил
37'
Джума Масуд
2:1
Прогнозы 149
Кения 6.7% (10)
X 11.4% (17)
РОССИЯ 81.9% (122)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Кения
Ничья
РОССИЯ
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Омонди
Брайн
2
Окуму
Джозеф
4
Омурва
Джонстон
24
Оньянго
Руни
13
Оума
Эрик
10
Мугуна
Кеннет
17
Обиеро
Амос
Нонди
6
Акуму
Энтони
12
Одада
Ричард
14
Олунга
Майкл
16
Джума
Масуд
1
Помазун
Илья
2
Адамов
Арсен
29
Евгеньев
Роман
14
Джикия
Георгий
4
Горшков
Юрий
26
Мухин
Максим
6
Баринов
Дмитрий
8
Фомин
Даниил
11
Миранчук
Алексей
7
Соболев
Александр
Сергеевич
19
Миранчук
Антон
Кения
РОССИЯ

Результаты последних матчей

Кения
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
РОССИЯ - Камерун 1:0 Катар - РОССИЯ 1:1 Египет (олимп) - РОССИЯ 2:1 Египет (олимп) - РОССИЯ 1:1
РОССИЯ - Ирак 2:0 Иран - РОССИЯ 1:1 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Кыргызстан - РОССИЯ 1:2 Хорватия - РОССИЯ 1:0 РОССИЯ - Кипр 6:0 Словения - РОССИЯ 1:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 РОССИЯ - Мальта 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 РОССИЯ - Хорватия 0:0 РОССИЯ - Дания 1:4 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Бельгия - РОССИЯ 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0
РОССИЯ
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кения - Южный Судан 0:1 Катар - Кения 1:2 Маврикий - Кения 1:0 Кения - Пакистан 1:0
Иран - Кения 2:1 Кения - Руанда 2:1 Уганда - Кения 1:1 Кения - Мали 0:1 Мали - Кения 5:0 Руанда - Кения 1:1 Кения - Уганда 0:0 Того - Кения 1:2 Кения - Египет 1:1 Кения - Танзания 2:1 Коморские острова - Кения 2:1 Кения - Коморские острова 1:1 Кения - Замбия 2:1 Кения - Танзания 2:1 Кения - Эритрея 1:4 Кения - Занзибар 1:0
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Олунга завершает последнюю атаку сборной Кении ударом головой после мягкой подачи слева - Помазун забирает мяч в руки.
  • Угловой
    45'
    Угловой в исполнении Алексея Миранчука опять не приводит к моменту, второй этаж полностью за мощными кенийцами.
  • 45'
    После навеса со штрафного мяч от головы кенийца отскакивает к линии штрафной, Джикия пробивает первым касанием, однако Олунга подставился - снаряд прошел выше ворот.
  • Фол, нарушение
    45'
    Два соперника заваливают Кузяева на газон, штрафной в центральной зоне заработали россияне.
  • Фол, нарушение
    45'
    Жестковато действует Акуму в единоборстве, еще пара таких фолов, и наверняка последуют карточки.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавляет Атилла Караоглан к основному времени первого тайма.
  • Опасный момент
    44'
    Олунга после передачи из глубины поля убегает от центральных защитников сборной России, однако с линии штрафной пробивает мимо створа!
  • 42'
    Алексей Миранчук исполняет диагональ в штрафную соперника, однако Соболеву дотянуться до мяча не удается.
  • 41'
    Адамов проходит на правом фланге одного соперника, однако подачу Арсена оборона сборной Кении прерывает.
  • 40'
    Очень давно уже сборная России не отмечалась у чужих ворот, хотя бы концовку первого тайма надо провести ударно.
  • Травма, повреждение
    39'
    Джума после единоборства с Евгеньевым оказывается на газоне, снова есть работа у врачей сборной Кении.
  • 38'
    Да, снова россияне дарят гол сопернику, но в целом сборная Кении оказывала давление в последние минуты, так что гол можно признать закономерным.
  • Описание гола
    37'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! МАСУД ДЖУМА!
    Крайне неудачная срезка от головы Джикии приводит к выходу Джумы один на один с Помазуном, и форвард кенийцев таким подарком пользуется!
  • 35'
    Мугуна со штрафного исполняет не самый высокий навес, ближний игрок сборной России выбивает мяч головой.
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    • Угловой
      34'
      С угловым сборная России справилась, в продолжение атаки Адамов нарушает правила на фланге, еще один "стандарт" готовят кенийцы.
    • 33'
      Снова через левый фланг атакуют африканцы, Олунга с левого фланга исполняет прострел, который прерывает Джикия - угловой.
    • 31'
      Атака кенийцев левым флангом завершается прострелом в штрафную - Джикия действует надежно.
    • 30'
      Полчаса миновало у нас с начала встречи, видим мы, что сборная Кении совсем не тушуется, в последние минуты они выглядят чуть солиднее.
    • 29'
      Мугуна исполняет штрафной с правого фланга, однако верховая борьба остается за россиянами. Дальше был офсайд у кенийцев, но турецкий арбитр свистка не дал.
    • Замена
      28'
      Далер Кузяев появляется на поле вместо Даниила Фомина.
    • 27'
      Заброс к нашей штрафной площади исполняют кенийцы, однако Евгеньев аккуратно скидывает мяч головой Помазуну.
    • 26'
      А Фомин, судя по всему, действительно на поле не вернется, пошагал Даниил в сторону скамейки.
    • 25'
      Отправляются на разминку Даниил Глебов и Далер Кузяев, если вдруг Фомин игру продолжить не сможет.
    • Травма, повреждение
      24'
      Фомин оказывается на газоне после жесткого стыка с Одадой, помощь врачей требуется полузащитнику "Динамо".
    • 23'
      Половину первого тайма отыграли команды, инициатива в последние минуты за сборной России, верим, что скоро последуют и опасные моменты.
    • 22'
      Алексей Миранчук пробует свои силы ударом с дальней дистанции, однако Омурва принимает удар на себя.
    • Угловой
      21'
      Разыграли угловой на левом фланге игроки сборной России, Алексей Миранчук сильно направил мяч в штрафную, но получилось безадресно.
    • 20'
      Активный Мухин пытается исполнить передачу с левого фланга, однако удается обороне сборной Кении выбить мяч на угловой.
    • 19'
      Антон Миранчук проходит нескольких соперников в центре поля, обыгрывается с братом, однако на входе в штрафную на ровном месте отпускает снаряд от себя.
    • 18'
      Да, две грубые ошибки приводят к двум забитым мячам, конструктива в атаке не удается продемонстрировать ни той, ни другой сборной.
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ЭНТОНИ АКУМУ!
      Акуму накрывает Баринова у нашей штрафной, обыгрывается с партнером и посылает мяч в пустые ворота!
    • 15'
      Пока достаточно мало футбола в нашей встрече, травма раздробила игру на эпизоды. Посмотрим, что дальше покажут россияне.
    • Замена
      14'
      Патрик Матаси появляется на поле вместо Брайна Омонди, которого уносят с поля для оказания дальнейшей помощи.
    • Травма, повреждение
      12'
      Снова голкипер сборной Кении оказывается на газоне, судя по всему, замены африканской дружине на посту номер один не избежать.
    • 11'
      Мухин после заброса из глубины пытался зацепиться за мяч, однако скидка от Максима получилась неудачной.
    • Травма, повреждение
      10'
      Длинная пауза возникла перед возобновлением игры, помощь врачей потребовалась голкиперу сборной Кении.
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ!
      Мухин перехватывает неудачный пас одного из защитников сборной Кении и тут же отдает на Соболева, тот входит в штрафную и поражает левый нижний угол!
    • 7'
      Достаточно тяжелое поле в турецком отеле, непросто будет показать комбинационный футбол нашей сборной.
    • 6'
      Напомним, что 4 дня назад наши парни обыграли в Москве сборную Камерун благодаря голу Фёдора Чалова. В стартовом составе 10 изменений, с того матча в основе остался только Дмитрий Баринов.
    • 5'
      Отметим, что сегодня сразу три дебютанта в составе сборной России - вратарь "Урала" Помазун, а также защитники - Адамов из "Оренбурга" и Горшков из "Крыльев Советов".
    • Угловой
      4'
      Еще один угловой подают россияне, Соболев немного не дотягивается до верхового мяча.
    • Угловой
      3'
      Россияне усилиями Адамова заработали угловой на правом фланге, Алексей Миранчук исполнил подачу на ближнюю штангу, но кенийцы вновь выбивают мяч на угловой.
    • 2'
      Напомним, что сборная России впервые встречается с Кенией, более того, 109-я команда в рейтинге ФИФА ни разу в своей истории не встречалась с европейскими командами.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня сборная России в товарищеском матче в Турции сыграет против сборной Кении. Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 26.8% пользователей.
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    Прогнозы 149
    Кения 6.7% (10)
    X 11.4% (17)
    РОССИЯ 81.9% (122)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кения
    Ничья
    РОССИЯ
    4.05
    4.30
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    7.50
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    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кения 2:1 РОССИЯ

    Исход игры
    Кения
    6.7% (10)
    Ничья
    11.4% (17)
    РОССИЯ
    81.9% (122)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.17% (53)
    Меньше
    55.83% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (60)
    Нет
    50% (60)
    Популярный счёт
    1:2 РОССИЯ
    26.8% (40)
    0:2 РОССИЯ
    16.8% (25)
    0:1 РОССИЯ
    16.8% (25)
    1:1 Ничья
    8.7% (13)
    0:3 РОССИЯ
    4% (6)
    1:3 РОССИЯ
    2.7% (4)
    1:0 Кения
    2% (3)
    2:1 Кения
    1.3% (2)
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