Тур: 1.
Ход матча
8'
16'
1:1
37'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
23
Омонди
Брайн
24
Оньянго
Руни
13
Оума
Эрик
12
Одада
Ричард
14
Олунга
Майкл
16
Джума
Масуд
- Основной состав
-
23 Омонди БрайнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Оньянго РуниЗащитник
-
13 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Одада РичардПолузащитник
-
14 Олунга МайклНападающий
-
16 Джума МасудНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фират Энгин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мухин МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
-
23 Кузяев ДалерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Обляков ИванНападающий
-
13 Сергеев ИванНападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
Результаты последних матчей
Кения
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
РОССИЯ - Камерун 1:0 Катар - РОССИЯ 1:1 Египет (олимп) - РОССИЯ 2:1 Египет (олимп) - РОССИЯ 1:1
РОССИЯ - Ирак 2:0 Иран - РОССИЯ 1:1 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Кыргызстан - РОССИЯ 1:2 Хорватия - РОССИЯ 1:0 РОССИЯ - Кипр 6:0 Словения - РОССИЯ 1:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 РОССИЯ - Мальта 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 РОССИЯ - Хорватия 0:0 РОССИЯ - Дания 1:4 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Бельгия - РОССИЯ 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0
РОССИЯ
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кения - Южный Судан 0:1 Катар - Кения 1:2 Маврикий - Кения 1:0 Кения - Пакистан 1:0
Иран - Кения 2:1 Кения - Руанда 2:1 Уганда - Кения 1:1 Кения - Мали 0:1 Мали - Кения 5:0 Руанда - Кения 1:1 Кения - Уганда 0:0 Того - Кения 1:2 Кения - Египет 1:1 Кения - Танзания 2:1 Коморские острова - Кения 2:1 Кения - Коморские острова 1:1 Кения - Замбия 2:1 Кения - Танзания 2:1 Кения - Эритрея 1:4 Кения - Занзибар 1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кения 2:1 РОССИЯ
Исход игры
Кения
6.7% (10)
Ничья
11.4% (17)
РОССИЯ
81.9% (122)
Тотал 2.5
Больше
44.17% (53)
Меньше
55.83% (67)
Обе команды забьют
Да
50% (60)
Нет
50% (60)
Популярный счёт
1:2 РОССИЯ
26.8% (40)
0:2 РОССИЯ
16.8% (25)
0:1 РОССИЯ
16.8% (25)
1:1 Ничья
8.7% (13)
0:3 РОССИЯ
4% (6)
1:3 РОССИЯ
2.7% (4)
1:0 Кения
2% (3)
2:1 Кения
1.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!