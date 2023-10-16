4 минуты добавляет Атилла Караоглан к основному времени первого тайма.

Жестковато действует Акуму в единоборстве, еще пара таких фолов, и наверняка последуют карточки.

Два соперника заваливают Кузяева на газон, штрафной в центральной зоне заработали россияне.

После навеса со штрафного мяч от головы кенийца отскакивает к линии штрафной, Джикия пробивает первым касанием, однако Олунга подставился - снаряд прошел выше ворот.

Угловой в исполнении Алексея Миранчука опять не приводит к моменту, второй этаж полностью за мощными кенийцами.

Олунга завершает последнюю атаку сборной Кении ударом головой после мягкой подачи слева - Помазун забирает мяч в руки.

Мугуна со штрафного исполняет не самый высокий навес, ближний игрок сборной России выбивает мяч головой.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! МАСУД ДЖУМА! Крайне неудачная срезка от головы Джикии приводит к выходу Джумы один на один с Помазуном, и форвард кенийцев таким подарком пользуется!

Да, снова россияне дарят гол сопернику, но в целом сборная Кении оказывала давление в последние минуты, так что гол можно признать закономерным.

Джума после единоборства с Евгеньевым оказывается на газоне, снова есть работа у врачей сборной Кении.

Очень давно уже сборная России не отмечалась у чужих ворот, хотя бы концовку первого тайма надо провести ударно.

Адамов проходит на правом фланге одного соперника, однако подачу Арсена оборона сборной Кении прерывает.

Алексей Миранчук исполняет диагональ в штрафную соперника, однако Соболеву дотянуться до мяча не удается.

Олунга после передачи из глубины поля убегает от центральных защитников сборной России, однако с линии штрафной пробивает мимо створа!

34' С угловым сборная России справилась, в продолжение атаки Адамов нарушает правила на фланге, еще один "стандарт" готовят кенийцы.

33' Снова через левый фланг атакуют африканцы, Олунга с левого фланга исполняет прострел, который прерывает Джикия - угловой.

31' Атака кенийцев левым флангом завершается прострелом в штрафную - Джикия действует надежно.

30' Полчаса миновало у нас с начала встречи, видим мы, что сборная Кении совсем не тушуется, в последние минуты они выглядят чуть солиднее.

29' Мугуна исполняет штрафной с правого фланга, однако верховая борьба остается за россиянами. Дальше был офсайд у кенийцев, но турецкий арбитр свистка не дал.

28' Далер Кузяев появляется на поле вместо Даниила Фомина.

27' Заброс к нашей штрафной площади исполняют кенийцы, однако Евгеньев аккуратно скидывает мяч головой Помазуну.

26' А Фомин, судя по всему, действительно на поле не вернется, пошагал Даниил в сторону скамейки.

25' Отправляются на разминку Даниил Глебов и Далер Кузяев, если вдруг Фомин игру продолжить не сможет.