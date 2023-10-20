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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Бускетс Матео
Осасуна
1:0
Первый тайм: 29'
Гранада
0'
1:0
12' Гол
Будимир Анте

Ход матча

12'
Будимир Анте
(Авила Эсекьель)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 118
Осасуна 79.7% (94)
X 16.9% (20)
Гранада 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Осасуна
Ничья
Гранада
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
5
Гарсия
Давид
III
15
Пенья
Рубен
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
10
Орос
Аймар
9
Авила
Эсекьель
17
Будимир
Анте
16
Гомес
Мойсес
13
Феррейра
Андре
12
Санчес
Рикард
4
Рубио
Мигель
14
Микель
Игнаси
15
Нева
Карлос
23
Гумбау
Херард
24
Вильяр
Гонсало
26
Сарагоса
Брайан
21
Мелендо
Оскар
33
Альваро
Фернандес
7
Бое
Лукас
Осасуна
4-3-3
Гранада
4-2-3-1

История личных встреч

Осасуна
Гранада

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

20 матчей

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:0
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
0:0
П
2:1
П
1:1
КК
2:0
КК
1:0
П
0:0
П
1:2
П
3:0
П
1:2
П
2:1
П
1:1

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.3
0.5

Среднее время на гол

69
180

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.2
1.1

Среднее время на гол

75
81

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.25
0.8

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

72
112

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 3 (1) 0.3
Авила Эсекьель 1 0.1
Орос Аймар 1 (1) 0.1
Гарсия Рубен 1 0.1
Гомес Мойсес 1 0.1
Арнаис Хосе 1 0.1
Видаль Начо 1 0.1
Муньос Икер 1 0.1
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Аресо Хесус 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарагоса Брайан 5 (1) 0.5
Бое Лукас 3 0.3
Узуни Мюрто 3 (1) 0.3
Рубио Мигель 1 0.1
Санчес Рикард 1 0.1
Омородион Сэмюэль 1 0.1
Пуэртас Антонио 0 0
Гумбау Херард 0 0
Вильяр Гонсало 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Микель Игнаси 0 0
Дьедиу Фамара 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авила Эсекьель 1 2
Катена Алехандро 2 1
Аррасате Ягоба 1 1
Будимир Анте 2 0
Торро Лукас 2 0
Барха Энрике 2 0
Гарсия Давид III 2 0
Муньос Икер 2 0
Айтор Фернандес 1 0
Эррера Серхио 1 0
Круз Хуан 1 0
Пенья Рубен 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0
Орос Аймар 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 4 0
Пако Лопес 3 0
Микель Игнаси 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Мелендо Оскар 2 0
Руис Серхио 2 0
Санчес Рикард 2 0
Сарагоса Брайан 2 0
Пуэртас Антонио 0 1
Альваро Фернандес 1 0
Бое Лукас 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Рубио Мигель 1 0
Узуни Мюрто 1 0
Нева Карлос 1 0
Торренте Рауль 1 0

Результаты матчей

Осасуна
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Гранада
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
7
Осасуна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Гранада
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

6
6
Осасуна
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Гранада
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 0
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
100%
4
57%
76-90

Пропущено

6
12
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
1
8%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
6
50%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
33%
2
17%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
4
36%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
2
25%
4
36%
76-90

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
2
13%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
6
40%
61-75
3
33%
5
33%
76-90

Пропущено

14
23
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
14%
1
4%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
2
14%
10
43%
31-45
2
14%
2
9%
46-60
2
14%
3
13%
61-75
4
29%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0
Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0 Осасуна - Жирона 2:1 Хетафе - Осасуна 2:1
Гранада
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0
Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1 Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1 Гранада - Леганес 2:0 Мирандес - Гранада 1:3 Гранада - Луго 2:0 Алавес - Гранада 1:1 Гранада - Эйбар 1:1

Результаты матчей

Осасуна
Гранада

Точный счет

0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:2
4 раза 44%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
1
1 раз 11%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Гранада

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
4
1
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
5
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 0 1 20 - 6 24
2.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 19 - 11 22
3.
Барселона
 Заявка 9 6 3 0 21 - 10 21
4.
Атлетико М
 Заявка 8 6 1 1 20 - 8 19
5.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
7.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 4 2 11 - 13 13
8.
Бетис
 Заявка 9 3 4 2 11 - 13 13
9.
Осасуна
 1:0 Заявка 10 4 1 5 10 - 14 13
10.
Валенсия
 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 2 4 6 - 8 11
12.
Хетафе
 Заявка 9 2 4 3 12 - 15 10
13.
Кадис
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
14.
Севилья
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
15.
Вильярреал
 Заявка 9 2 2 5 11 - 15 8
16.
Алавес
 Заявка 9 2 2 5 7 - 13 8
17.
Мальорка
 Заявка 9 1 5 3 12 - 15 8
18.
Сельта
 Заявка 9 1 3 5 10 - 15 6
19.
Гранада
 0:1 Заявка 10 1 3 6 15 - 24 6
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 3 6 11 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 3 2 0 14 - 8 11
5.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
6.
Жирона
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
7.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
8.
Хетафе
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Кадис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
Севилья
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
12.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
13.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 0:1 Заявка 5 1 2 2 8 - 11 5
16.
Осасуна
 1:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17.
Мальорка
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
18.
Вильярреал
 Заявка 5 1 0 4 8 - 11 3
19.
Сельта
 Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Осасуна
 1:0 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
4.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
5.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
6.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
10.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 6 - 12 5
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 2 - 6 3
15.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
16.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Кадис
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
20.
Гранада
 0:1 Заявка 5 0 1 4 7 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 8 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (1)
Гранада Сарагоса Брайан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Бетис Гидо Родригес 5
Кадис Алькарас Рубен 5
Хетафе Мата Хайме 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Судья свистит. Авила Эсекьель атаковал сзади соперника. Это Микель Игнаси заработал своей команде штрафной
  • 27'
    Осасуна пытается что-то создать.
  • 27'
    Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 26'
    Рикар Санчес ослабляет давление, выбив мяч.
  • 26'
    Осасуна начинает контратаку
  • 26'
    Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 26'
    Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • 22'
      Рикар Санчес из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 22'
      Гранада пытается что-то создать.
    • 21'
      Феррейра Андре взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 20'
      Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Осасуна: 53%, Гранада: 47%.
    • 20'
      Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Феррейра Андре взял и забрал мяч на выходе
    • 19'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 34.7% пользователей.
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    Прогнозы 118
    Осасуна 79.7% (94)
    X 16.9% (20)
    Гранада 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Гранада
    3.95
    6.10
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    5.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 1:0 Гранада

    Исход игры
    Осасуна
    79.7% (94)
    Ничья
    16.9% (20)
    Гранада
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.75% (49)
    Меньше
    56.25% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    55.36% (62)
    Нет
    44.64% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Осасуна
    34.7% (41)
    1:0 Осасуна
    31.4% (37)
    1:1 Ничья
    11.9% (14)
    2:0 Осасуна
    8.5% (10)
    1:2 Гранада
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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    Осасуна
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