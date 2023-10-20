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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 19739 Главный судья: Бускетс Матео
Осасуна
2:0
Конец матча
Гранада
0'
1:0
11' Гол
Будимир Анте
42' Желтая карточка
Сарагоса Брайан
48' Желтая карточка
Микель Игнаси
54' Желтая карточка
Гумбау Херард
58' Желтая карточка
Феррейра Андре
2:0
59' Пенальти
Будимир Анте
65' Желтая карточка
Пенья Рубен
75' Undefined phrase: football_event_
Бое Лукас
76' Красная карточка
Бое Лукас
79' Желтая карточка
Орос Аймар
84' Желтая карточка
Ибаньес Пабло
89' Undefined phrase: football_event_
Гарсия Рауль
90'+10

Ход матча

11'
Будимир Анте
(Авила Эсекьель)
1:0
42'
 
Сарагоса Брайан
48'
 
Микель Игнаси
54'
 
Гумбау Херард
58'
 
Феррейра Андре
59'
Будимир Анте
2:0
63'
 
Узуни Мюрто
Мелендо Оскар
63'
 
Пуэртас Антонио
Альваро Фернандес
65'
Пенья Рубен
 
68'
Круз Хуан
Монкайола Хон
 
75'
 
Бое Лукас
76'
 
Бое Лукас
79'
Орос Аймар
 
80'
Гарсия Рауль
Будимир Анте
 
80'
Ибаньес Пабло
Орос Аймар
 
83'
 
Кальехон Хосе
Санчес Рикард
83'
 
Руис Серхио
Вильяр Гонсало
84'
Ибаньес Пабло
 
85'
Барха Энрике
Пенья Рубен
 
85'
Видаль Начо
Аресо Хесус
 
87'
 
Петрович Ньегош
Гумбау Херард
89'
Гарсия Рауль
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 7
  • 3 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 388 Количество передач 270
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Осасуна 79.7% (94)
X 16.9% (20)
Гранада 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
5
Гарсия
Давид
III
15
Пенья
Рубен
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
10
Орос
Аймар
9
Авила
Эсекьель
17
Будимир
Анте
16
Гомес
Мойсес
13
Феррейра
Андре
12
Санчес
Рикард
4
Рубио
Мигель
14
Микель
Игнаси
15
Нева
Карлос
23
Гумбау
Херард
24
Вильяр
Гонсало
21
Мелендо
Оскар
26
Сарагоса
Брайан
33
Альваро
Фернандес
7
Бое
Лукас
Осасуна
4-3-3
Гранада
4-2-3-1

История личных встреч

Осасуна
Гранада

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

20 матчей

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:0
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
0:0
П
2:1
П
1:1
КК
2:0
КК
1:0
П
0:0
П
1:2
П
3:0
П
1:2
П
2:1
П
1:1

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.3
0.5

Среднее время на гол

69
180

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.2
1.1

Среднее время на гол

75
81

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.25
0.8

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

72
112

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 4 (2) 0.4
Авила Эсекьель 1 0.1
Орос Аймар 1 (1) 0.1
Гарсия Рубен 1 0.1
Гомес Мойсес 1 0.1
Арнаис Хосе 1 0.1
Видаль Начо 1 0.1
Муньос Икер 1 0.1
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Аресо Хесус 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарагоса Брайан 5 (1) 0.5
Бое Лукас 3 0.3
Узуни Мюрто 3 (1) 0.3
Рубио Мигель 1 0.1
Санчес Рикард 1 0.1
Омородион Сэмюэль 1 0.1
Пуэртас Антонио 0 0
Гумбау Херард 0 0
Вильяр Гонсало 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Микель Игнаси 0 0
Дьедиу Фамара 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авила Эсекьель 1 2
Катена Алехандро 2 1
Аррасате Ягоба 1 1
Будимир Анте 2 0
Торро Лукас 2 0
Пенья Рубен 2 0
Барха Энрике 2 0
Гарсия Давид III 2 0
Орос Аймар 2 0
Муньос Икер 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Эррера Серхио 1 0
Круз Хуан 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 5 0
Микель Игнаси 3 0
Сарагоса Брайан 3 0
Пако Лопес 3 0
Бое Лукас 1 1
Вильяр Гонсало 2 0
Мелендо Оскар 2 0
Руис Серхио 2 0
Санчес Рикард 2 0
Пуэртас Антонио 0 1
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Рубио Мигель 1 0
Узуни Мюрто 1 0
Нева Карлос 1 0
Торренте Рауль 1 0

Результаты матчей

Осасуна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Гранада
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
7
Осасуна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Гранада
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

6
6
Осасуна
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Гранада
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
33%
4
57%
76-90

Пропущено

6
14
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
17%
2
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
6
43%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
33%
2
14%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
4
36%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
2
25%
4
36%
76-90

Забито

11
15
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
9%
2
13%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
1
9%
6
40%
61-75
3
27%
5
33%
76-90

Пропущено

14
25
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
2
14%
2
8%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
2
14%
10
40%
31-45
2
14%
3
12%
46-60
2
14%
3
12%
61-75
4
29%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0
Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0 Осасуна - Жирона 2:1 Хетафе - Осасуна 2:1
Гранада
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0
Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1 Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1 Гранада - Леганес 2:0 Мирандес - Гранада 1:3 Гранада - Луго 2:0 Алавес - Гранада 1:1 Гранада - Эйбар 1:1

Результаты матчей

Осасуна
Гранада

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:2
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
4 раза 40%
1
1 раз 10%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Гранада

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
1
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
5
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 0 1 20 - 6 24
2.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 19 - 11 22
3.
Барселона
 Заявка 9 6 3 0 21 - 10 21
4.
Атлетико М
 Заявка 8 6 1 1 20 - 8 19
5.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
7.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 4 2 11 - 13 13
8.
Бетис
 Заявка 9 3 4 2 11 - 13 13
9.
Осасуна
 Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
10.
Валенсия
 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 2 4 6 - 8 11
12.
Хетафе
 Заявка 9 2 4 3 12 - 15 10
13.
Кадис
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
14.
Севилья
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
15.
Вильярреал
 Заявка 9 2 2 5 11 - 15 8
16.
Алавес
 Заявка 9 2 2 5 7 - 13 8
17.
Мальорка
 Заявка 9 1 5 3 12 - 15 8
18.
Сельта
 Заявка 9 1 3 5 10 - 15 6
19.
Гранада
 Заявка 10 1 3 6 15 - 25 6
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 3 6 11 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 3 2 0 14 - 8 11
5.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
6.
Жирона
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
7.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
8.
Хетафе
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Кадис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
Севилья
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
12.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
13.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 5 1 2 2 8 - 11 5
16.
Осасуна
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Мальорка
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
18.
Вильярреал
 Заявка 5 1 0 4 8 - 11 3
19.
Сельта
 Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Осасуна
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
4.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
5.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
6.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
10.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 6 - 12 5
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 2 - 6 3
15.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
16.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Кадис
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
20.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 8 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (1)
Гранада Сарагоса Брайан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Гранада Гумбау Херард 5
Бетис Гидо Родригес 5
Кадис Алькарас Рубен 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    Осасуна заслуженно побеждает в отличном матче
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Осасуна: 56%, Гранада: 44%.
  • 99'
    Осасуна пытается что-то создать.
  • 99'
    Осасуна пытается что-то создать.
  • 98'
    Удар от ворот произведет Гранада
  • 98'
    Оооо... вот это был удар! Рауль Гарсия должен был забить с этой позиции.
  • 98'
    Рауль Гарсия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 98'
    Феррейра Андре делает важнейший сейв!
  • 98'
    Хорошую попытку сделал Барха Энрике. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 98'
    Осасуна пытается что-то создать.
  • 98'
    Микель Игнаси ослабляет давление, выбив мяч.
  • 97'
    Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Удар от ворот произведет Гранада
  • 96'
    Торро Лукас не смог попасть в створ ударом издали
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 96'
      Нева Карлос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 96'
      Кальехон Хосе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 96'
      Матч возобновлен
    • 95'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 95'
      Нева Карлос из команды Гранада перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 95'
      Кальехон Хосе успешно блокирует удар.
    • 95'
      Рауль Гарсия нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 95'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 95'
      Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Рауль Гарсия наказан за толчок Кальехон Хосе
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Осасуна 79.7% (94)
    X 16.9% (20)
    Гранада 3.4% (4)
    Все прогнозы
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    Где смотреть матч Осасуна 2:0 Гранада онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 2:0 Гранада

    Исход игры
    Осасуна
    79.7% (94)
    Ничья
    16.9% (20)
    Гранада
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.75% (49)
    Меньше
    56.25% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    55.36% (62)
    Нет
    44.64% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Осасуна
    34.7% (41)
    1:0 Осасуна
    31.4% (37)
    1:1 Ничья
    11.9% (14)
    2:0 Осасуна
    8.5% (10)
    1:2 Гранада
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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