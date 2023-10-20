Оооо... вот это был удар! Рауль Гарсия должен был забить с этой позиции.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Рауль Гарсия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Рауль Гарсия нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Матч возобновлен

94' Ох, нехорошо это выглядит. Рубио Мигель получил травму и медбригада забирает его с поля.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Петрович Ньегош выиграл воздушное противоборство у Рауль Гарсия.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Рауль Гарсия нанес удар, но тот был заблокирован.

91' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Осасуна отменен из-за положения "вне игры".

90' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Осасуна

89' Г О О О О О Л! Осасуна забивает! Рауль Гарсия отличился.

89' Барха Энрике создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Рауль Гарсия наказан за толчок Рубио Мигель

87' Сегодняшная посещаемость составляет 19739 болельщиков

86' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Удар от ворот произведет Гранада

84' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Ибаньес Пабло получил желтую карточку от судьи

84' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Тактическая замена. Рикар Санчес уходит с поля и его заменяет Кальехон Хосе

83' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Авила Эсекьель пробует нанести удар издали, но Андре Феррейра держит все под контролем

81' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Тактическая замена. Будимир Анте уходит с поля и его заменяет Рауль Гарсия

79' Орос Аймар получил желтую карточку от судьи

76' УДАЛЕНИЕ! - Бое Лукас увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

76' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Бое Лукас из команды Гранада - была желтая, а стала красная.

76' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Гранада

74' Будимир Анте нанес удар головой, но Андре Феррейра спокойно отбил мяч.

74' Пенья Рубен из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Сарагоса Брайан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Круз Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Монкайола Хон наказан за толчок Рикар Санчес

68' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Сарагоса Брайан из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Гумбау Херард из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Пенья Рубен получил желтую карточку от судьи

63' Удар от ворот произведет Гранада

62' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Г О О О О О Л - Будимир Анте из команды Осасуна забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Андре Феррейра прыгнул не в ту сторону.

58' Феррейра Андре получил желтую карточку от судьи

58' После проверки VAR судья изменил решение - Осасуна пробьет пенальти!

56' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Осасуна

56' Авила Эсекьель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Гумбау Херард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Гумбау Херард получил желтую карточку от судьи

53' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Орос Аймар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Микель Игнаси получил желтую карточку от судьи

48' Гумбау Херард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.