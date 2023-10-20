Тур: 10. Стадион: Эль-Садар. Зрители: 19739 Главный судья: Бускетс Матео
0'
1:0
11' ГолБудимир Анте
42' Желтая карточкаСарагоса Брайан
48' Желтая карточкаМикель Игнаси
54' Желтая карточкаГумбау Херард
58' Желтая карточкаФеррейра Андре
2:0
59' ПенальтиБудимир Анте
65' Желтая карточкаПенья Рубен
75' Undefined phrase: football_event_Бое Лукас
76' Красная карточкаБое Лукас
79' Желтая карточкаОрос Аймар
84' Желтая карточкаИбаньес Пабло
89' Undefined phrase: football_event_Гарсия Рауль
90'+10
Ход матча
11'
1:0
42'
48'
54'
58'
59'
2:0
65'
75'
76'
79'
84'
89'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 3
-
1 Угловые 7
-
3 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
388 Количество передач 270
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Аресо
Хесус
15
Пенья
Рубен
10
Орос
Аймар
17
Будимир
Анте
16
Гомес
Мойсес
15
Нева
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пенья РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
- Нападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
16 Гомес МойсесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
-
23 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Виктор ДиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Узуни МюртоПолузащитник
-
20 Руис СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Осасуна
Гранада
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
20 матчей
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.3
0.5
Среднее время на гол
69
180
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.2
1.1
Среднее время на гол
75
81
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.25
0.8
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
72
112
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|4 (2)
|0.4
|Авила Эсекьель
|1
|0.1
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.1
|Гарсия Рубен
|1
|0.1
|Гомес Мойсес
|1
|0.1
|Арнаис Хосе
|1
|0.1
|Видаль Начо
|1
|0.1
|Муньос Икер
|1
|0.1
|Круз Хуан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Аресо Хесус
|0
|0
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарагоса Брайан
|5 (1)
|0.5
|Бое Лукас
|3
|0.3
|Узуни Мюрто
|3 (1)
|0.3
|Рубио Мигель
|1
|0.1
|Санчес Рикард
|1
|0.1
|Омородион Сэмюэль
|1
|0.1
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
|Вильяр Гонсало
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Микель Игнаси
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авила Эсекьель
|1
|2
|Катена Алехандро
|2
|1
|Аррасате Ягоба
|1
|1
|Будимир Анте
|2
|0
|Торро Лукас
|2
|0
|Пенья Рубен
|2
|0
|Барха Энрике
|2
|0
|Гарсия Давид III
|2
|0
|Орос Аймар
|2
|0
|Муньос Икер
|2
|0
|Ибаньес Пабло
|1
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Эррера Серхио
|1
|0
|Круз Хуан
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|5
|0
|Микель Игнаси
|3
|0
|Сарагоса Брайан
|3
|0
|Пако Лопес
|3
|0
|Бое Лукас
|1
|1
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Руис Серхио
|2
|0
|Санчес Рикард
|2
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|1
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Феррейра Андре
|1
|0
|Вальехо Хесус
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Рубио Мигель
|1
|0
|Узуни Мюрто
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
|Торренте Рауль
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Гранада
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
7
Осасуна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Гранада
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
6
6
Осасуна
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Гранада
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
7
13
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
33%
4
57%
76-90
Пропущено
6
14
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
17%
2
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
6
43%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
33%
2
14%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
4
36%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
2
25%
4
36%
76-90
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
9%
2
13%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
1
9%
6
40%
61-75
3
27%
5
33%
76-90
Пропущено
14
25
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
2
14%
2
8%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
2
14%
10
40%
31-45
2
14%
3
12%
46-60
2
14%
3
12%
61-75
4
29%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0
Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0 Осасуна - Жирона 2:1 Хетафе - Осасуна 2:1
Гранада
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0
Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1 Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1 Гранада - Леганес 2:0 Мирандес - Гранада 1:3 Гранада - Луго 2:0 Алавес - Гранада 1:1 Гранада - Эйбар 1:1
Результаты матчей
Осасуна
Гранада
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:2
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
4 раза 40%
1
1 раз 10%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Гранада
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
41
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
55
55
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 11
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 10
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 8
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|7.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 13
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 13
|13
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 8
|11
|12.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 15
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 12
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 15
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|19.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|15 - 25
|6
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|11 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 8
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 11
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 8
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 12
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|7 - 14
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|8 (2)
|Барселона
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|5 (3)
|Реал Мадрид
|Хоселу Санмартин
|5 (2)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|5 (1)
|Гранада
|Сарагоса Брайан
|5 (1)
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|5
|Гранада
|Гумбау Херард
|5
|Бетис
|Гидо Родригес
|5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осасуна 2:0 Гранада
Исход игры
Осасуна
79.7% (94)
Ничья
16.9% (20)
Гранада
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.75% (49)
Меньше
56.25% (63)
Обе команды забьют
Да
55.36% (62)
Нет
44.64% (50)
Популярный счёт
2:1 Осасуна
34.7% (41)
1:0 Осасуна
31.4% (37)
1:1 Ничья
11.9% (14)
2:0 Осасуна
8.5% (10)
1:2 Гранада
3.4% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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