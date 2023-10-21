  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Фигероа Хорхе
Реал Сосьедад
0:0
Второй тайм: 50'
Мальорка
0'
15' Желтая карточка
Копете Хосе
41' Желтая карточка
Лато Тони
43' Желтая карточка
Санчес Антонио

Ход матча

15'
 
Копете Хосе
41'
 
Лато Тони
43'
 
Санчес Антонио
46'
Барренечеа Андер
Захарян Арсен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 120
Реал Сосьедад 96.7% (116)
X 3.3% (4)
Мальорка 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Мальорка
2.00
Реклама, betcity.ru
6.70
Реклама, betboom.ru
7.20
Реклама, tennisi.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
6
Ариц
Элустондо
5
Субельдия
Игор
20
Пачеко
Хон
3
Муньос
Айхен
23
Браис
Мендес
4
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
12
Захарян
Арсен
9
Фернандес
Карлос
10
Оярсабаль
Микель
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
2
Настасич
Матия
6
Копете
Хосе
20
Гонсалес
Джованни
3
Лато
Тони
18
Санчес
Антонио
12
Саму
Кошта
14
Родригес
Даниэль
I
17
Ларин
Кайл
7
Мурики
Ведат
Реал Сосьедад
4-4-2
Мальорка
5-3-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
Мальорка

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

15 матчей

66.7%
6.7%
26.6%
10 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
КК
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:1
П
3:0
П
1:0
П
1:0
КК
6:1
КК
2:0
П
2:1
П
1:0
П
2:0

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.63
0.86

Среднее время на гол

55
105

Всего голов

12
0

Голов в среднем за матч

1.71
0

Среднее время на гол

52
0

Всего голов

25
6

Голов в среднем за матч

1.67
0.4

Тотал матчей

2.5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

54
225

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубо Такефуса 5 0.5
Оярсабаль Микель 4 (1) 0.4
Барренечеа Андер 3 0.3
Браис Мендес 1 0.1
Фернандес Карлос 1 0.1
Субименди Мартин 1 0.1
Ле Норман Робен 1 0.1
Мерино Микель 0 0
Тирни Киран 0 0
Траоре Амари 0 0
Умар Садик 0 0
Муньос Айхен 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 4 (1) 0.4
Пратс Абдон 4 0.4
Родригес Даниэль I 1 0.1
Санчес Антонио 1 0.1
Раильо Антонио 1 0.1
Саму Кошта 1 0.1
Дардер Серхи 0 0
Лато Тони 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 4 0
Мерино Микель 3 0
Траоре Амари 3 0
Субельдия Игор 3 0
Браис Мендес 3 0
Фернандес Карлос 2 0
Ремиро Алехандро 1 0
Умар Садик 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Муньос Айхен 1 0
Субименди Мартин 1 0
Пачеко Хон 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Оласагасти Хон 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Даниэль I 4 0
Настасич Матия 3 0
Коста Хауме 3 0
Маскарель Омар 3 0
Гонсалес Джованни 3 0
Копете Хосе 3 0
Хавьер Агирре 3 0
Маффео Пабло 1 1
Саму Кошта 2 0
Лато Тони 1 0
Райкович Предраг 1 0
Дардер Серхи 1 0
Вальент Мартин 1 0
Ларин Кайл 1 0
Дьедью Амат 1 0
Санчес Антонио 1 0
Ману Морланес 1 0
Льябрес Хавьер 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Мальорка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
8
Реал Сосьедад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Мальорка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
3
Реал Сосьедад
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Мальорка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

3
11

Голы по времени матча

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
3
21%
1
11%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
4
29%
1
11%
61-75
1
7%
4
44%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
5
63%
1
9%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
33%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

17
12
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
4
24%
3
25%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
3
25%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
5
29%
29%
1
8%
61-75
1
6%
4
33%
76-90

Пропущено

12
15
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
17%
5
33%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
6
50%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1
Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:2
Мальорка
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Мальорка - Валенсия 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Мальорка - Барселона 2:2 Жирона - Мальорка 5:3
Сельта - Мальорка 0:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Гранада - Мальорка 3:2 Мальорка - Вильярреал 0:1 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 Мальорка - Специя 1:1 Сандерленд - Мальорка 1:1 Побленсе - Мальорка 0:5 Кёльн - Мальорка 1:1 Рид - Мальорка 0:9 Юнион Гюртен - Мальорка 1:3 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Барселона - Мальорка 3:0 Мальорка - Валенсия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Мальорка - Кадис 1:0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Мальорка

Точный счет

1:1
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
3
3
2
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
4
5
3
6
2.5
1
8
2
7
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 0 1 20 - 6 24
2.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 19 - 11 22
3.
Барселона
 Заявка 9 6 3 0 21 - 10 21
4.
Атлетико М
 Заявка 8 6 1 1 20 - 8 19
5.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 10 4 4 2 17 - 12 16
7.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 4 2 11 - 13 13
8.
Бетис
 Заявка 9 3 4 2 11 - 13 13
9.
Осасуна
 Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
10.
Валенсия
 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 2 4 6 - 8 11
12.
Хетафе
 Заявка 9 2 4 3 12 - 15 10
13.
Кадис
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
14.
Мальорка
 0:0 Заявка 10 1 6 3 12 - 15 9
15.
Севилья
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
16.
Вильярреал
 Заявка 9 2 2 5 11 - 15 8
17.
Алавес
 Заявка 9 2 2 5 7 - 13 8
18.
Сельта
 Заявка 9 1 3 5 10 - 15 6
19.
Гранада
 Заявка 10 1 3 6 15 - 25 6
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 3 6 11 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 6 3 3 0 14 - 8 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
6.
Жирона
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
7.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
8.
Хетафе
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Кадис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
Севилья
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
12.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
13.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 5 1 2 2 8 - 11 5
16.
Осасуна
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Мальорка
 0:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
18.
Вильярреал
 Заявка 5 1 0 4 8 - 11 3
19.
Сельта
 Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Осасуна
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
4.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
5.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
6.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Мальорка
 0:0 Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
9.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
10.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 6 - 12 5
12.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 2 - 6 3
15.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
16.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Кадис
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
20.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 8 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (1)
Гранада Сарагоса Брайан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Гранада Гумбау Херард 5
Бетис Гидо Родригес 5
Кадис Алькарас Рубен 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 120
    Реал Сосьедад 96.7% (116)
    X 3.3% (4)
    Мальорка 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Мальорка
    2.00
    Реклама, betcity.ru
    6.70
    Реклама, betboom.ru
    7.20
    Реклама, tennisi.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реал Сосьедад 0:0 Мальорка онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Мальорка

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    96.7% (116)
    Ничья
    3.3% (4)
    Мальорка
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.49% (53)
    Меньше
    53.51% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    47.37% (54)
    Нет
    52.63% (60)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    34.2% (41)
    2:0 Реал Сосьедад
    25.8% (31)
    1:0 Реал Сосьедад
    22.5% (27)
    3:1 Реал Сосьедад
    6.7% (8)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Реал Сосьедад
    Мальорка
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     